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الاقتصاد

النفط يلامس 96 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تصاعد التوترات البحرية

ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
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النفط يلامس 96 دولاراً في أعلى مستوى منذ 6 أسابيع مع تصاعد التوترات البحرية

ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط ترسو في رصيف كيو البحري في سوديغاورا، محافظة تشيبا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة خلال التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مع تصاعد المخاطر التي تهدد حركة الشحن في الشرق الأوسط، بعد استهداف الحوثيين ناقلات نفط في البحر الأحمر، ومواصلة الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.20 دولار، أو 2.3 في المائة، إلى 96.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو (حزيران)، بعدما أنهى جلسة الأربعاء مرتفعاً بأكثر من 3 دولارات عند 94.07 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.65 دولار، أو 1.9 في المائة، إلى 88.48 دولار للبرميل، بعد مكاسب بلغت نحو 3 في المائة في الجلسة السابقة.

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أن ناقلة نفط تعرضت لحريق إثر انفجار أثناء محاولتها عبور مسار وصفه بأنه «ملغّم» جنوب مضيق هرمز، في حين عادت ناقلتان أخريان أدراجهما.

وقال «الحرس الثوري»، في بيان، إن مضيق هرمز بات «تحت سيطرته» و«مغلقاً بالكامل» طالما استمرت العمليات الأميركية في المنطقة، محذراً من أنه لن يُسمح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة من دون التنسيق مع إيران.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق لدى «فيليب نوفا»، إن أسعار النفط تواجه مخاطر نادرة ناجمة عن اضطرابات متزامنة في كل من مضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وأضافت: «عادت علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسعار، لكن استمرار موجة الصعود سيتطلب أدلة على تعطل طويل الأمد لحركة الشحن أو انقطاعات ملموسة في الإمدادات».

وقال سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة لدى «إم إس تي ماركي»، إن الحصار البحري الذي أعلنه الحوثيون في البحر الأحمر يهدد بإرباك إمدادات الطاقة العالمية خارج منطقة الخليج، مضيفاً أن هذا المسار يمثل الطريق الرئيسية لصادرات النفط الخليجية التي تتجنب المرور عبر مضيق هرمز، ويُنقل عبره ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، حذر المتحدث باسم «الحرس الثوري» شركات الشحن، عبر منشور على منصة «إكس»، من أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز أصبح «ملغّماً».

وعلى الصعيد العسكري، أعلن الجيش الأميركي أنه أكمل الليلة الثانية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، وذلك بعد ساعات من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير «جسر أو محطة كهرباء إيرانية» في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصاعد حدة المواجهة بين البلدين.

مواضيع
نفط الاقتصاد العالمي حرب إيران مضيق هرمز الأسواق المالية العالم

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