النفط يتراجع عن أعلى مستوياته بشهر بعد إعلان إيران استمرار الاتصالات مع أميركا

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر، إثر إعلان إيران استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء، رغم تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين.

وانخفضت مكاسب الخام بعد موجة صعود قوية خلال الأسبوع الماضي، غذّتها المخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحراً في العالم.

وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بنسبة 0.87 في المائة إلى 88.87 دولار للبرميل، بعد أن كان قد تجاوز في وقت سابق 91 دولاراً، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو (حزيران). كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.46 في المائة إلى 82.87 دولار للبرميل.

وجاء التراجع عن أعلى المستويات بعدما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القنوات الدبلوماسية مع واشنطن لا تزال نشطة عبر وسطاء، قائلاً إن طهران تلقت رسائل وأفكاراً نُقلت إليها خلال الأيام الماضية، من دون الخوض في تفاصيلها.

ويرى محللون أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط أعاد علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى الأسواق، لكنه لا يعني بالضرورة عودة موجة تضخم واسعة، في ظل استمرار تباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وظهور مؤشرات على ضعف سوق العمل.