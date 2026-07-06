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الاقتصاد

«قطر للطاقة» تُخفض شحنات الغاز لبنغلاديش إلى النصف

حقل غاز في قطر (الموقع الإلكتروني لشركة «قطر للطاقة»)
حقل غاز في قطر (الموقع الإلكتروني لشركة «قطر للطاقة»)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«قطر للطاقة» تُخفض شحنات الغاز لبنغلاديش إلى النصف

حقل غاز في قطر (الموقع الإلكتروني لشركة «قطر للطاقة»)
حقل غاز في قطر (الموقع الإلكتروني لشركة «قطر للطاقة»)

قال رئيس شركة بتروبنغلا للطاقة في بنغلاديش إن شركة قطر للطاقة خفّضت إلى النصف شحناتها المقررة من الغاز الطبيعي المُسال إلى بنغلاديش، لهذا العام، في ظل استمرار تأثير تداعيات حرب إيران على تدفق شحنات هذا الوقود عبر مضيق هرمز.

وذكر رئيس الشركة، وفقاً لـ«رويترز»، يوم الاثنين: «كل هذه المشاكل ناجمة عن الحرب».

وأضاف أن شركة الطاقة المملوكة للدولة في بنغلاديش تبحث عن مصادر بديلة للغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك شراء مزيد من الكميات من السوق الفورية، وإبرام صفقات حكومية مع مورّدين آخرين.

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الغاز الطبيعي غاز قطر بنغلاديش

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الاقتصاد

احتياطيات النفط الاستراتيجية لدى اليابان تتراجع في يونيو

مصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
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  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
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احتياطيات النفط الاستراتيجية لدى اليابان تتراجع في يونيو

مصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)
مصفاة النفط في كواساكي قرب طوكيو (رويترز)

تراجعت احتياطيات النفط الخام الاستراتيجية لدى اليابان خلال يونيو (حزيران) بما يعادل استهلاك 4 أيام، بعد انخفاضات بلغت 5 أيام في مايو (أيار) و27 يوماً في أبريل (نيسان).

وقال نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة للصحافيين، يوم الاثنين، إن الاحتياطيات الإجمالية، بما في ذلك المخزونات العامة والخاصة والمشتركة مع دول منتجة للنفط، تعافت بحلول الثالث من يوليو (تموز) إلى ما يعادل 200 يوم من الاستهلاك المحلي، ومن غير المرجح أن تنخفض بشكل كبير في يوليو.

وذكر هوسوكاوا أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بسحب مخزونات إضافية في مايو أو يونيو.

ورداً على سؤال حول موقف الحكومة من استئناف استيراد النفط الخام الإيراني، قال هوسوكاوا -وفقاً لـ«رويترز»- إن اليابان قد أمَّنت إمدادات كافية من النفط الخام لتلبية الطلب المحلي.

وأضاف أن الحكومة لا تستبعد أي خيارات، ولكنها بحاجة إلى تقييم التطورات في مضيق هرمز والعوامل الأخرى بعناية، ولذلك فهي ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة.

وقالت 3 مصادر إيرانية وغربية، إن إيران بدأت محادثات مع شركات يابانية في ضوء إعفاء من العقوبات الأميركية يسمح لها باستئناف مبيعات النفط، إلا أن المشترين المحتملين يسعون للحصول على إعفاء لمدة أطول وتأكيدات بشأن سلامة السفن.

مواضيع
نفط حرب إيران اليابان إيران
الاقتصاد

التداول الخارجي لليوان الصيني يتجاوز 12 مليار دولار

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
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  • بكين: «الشرق الأوسط»
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التداول الخارجي لليوان الصيني يتجاوز 12 مليار دولار

مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مشاة أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أعلن نظام تداول العملات الأجنبية في الصين، أواخر الأسبوع الماضي، أن حجم التداول اليومي لليوان الصيني في السوق الخارجية لمنطقة التجارة الحرة بشنغهاي تجاوز 12 مليار دولار.

وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن الشهر الماضي عن سماحه لستة من أكبر البنوك المملوكة للدولة، بما في ذلك بنك الصين وبنك التعمير الصيني، بإجراء معاملات اليوان في السوق الخارجية بمنطقة التجارة الحرة بشنغهاي، بهدف تعزيز نمو سوق اليوان في السوق الخارجية.

وقال تجار العملات والمحللون إن الخطة الجديدة تعزز الربط بين أسواق اليوان المحلية والخارجية، من خلال تمكين البنوك المشاركة من تداول اليوان في السوق الخارجية مباشرة من مقارها الرئيسية المحلية. وبالإضافة إلى البنوك الحكومية الستة، شاركت أكثر من 30 جهة من جهات المناطق الحرة وأكثر من 20 مؤسسة أجنبية في هذا البرنامج، وفقاً لنظام تداول العملات الأجنبية الصيني، الذي يشرف عليه البنك المركزي.

وقالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «هذه خطوة إضافية نحو تعزيز التكامل بين أسواق اليوان الصيني المحلية والخارجية... ومع مرور الوقت، سيمنح هذا النظام البنوك المحلية دوراً أكبر في تسعير اليوان الصيني، مع تعزيز قدرة بنك الشعب الصيني على مراقبة وتوجيه ديناميكيات سوق اليوان الصيني الخارجية».

وبلغ متوسط حجم التداول اليومي العالمي لمعاملات صرف العملات الأجنبية باليوان 817 مليار دولار أميركي، وفقاً للمسح الثلاثي للبنوك المركزية الصادر عن بنك التسويات الدولية العام الماضي.

وفي غضون ذلك؛ بلغ حجم التداول في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الصينية 2.75 تريليون دولار أميركي في مايو (أيار) من هذا العام، وفقاً لما ذكرته هيئة تنظيم سوق الصرف الأجنبي الصينية، بمتوسط يقارب 150 مليار دولار يومياً.

ارتفاع الأسهم

ومن جانبها، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الاثنين، مع ظهور مؤشرات على اتساع نطاق اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا الحيوية. وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.3 في المائة عند منتصف النهار، بينما ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.1 في المائة، وارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

وتلقت معنويات السوق دفعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى دعم الشركات المدرجة. واقترحت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الجمعة تعديلات على القواعد، تهدف إلى تسهيل إعادة تمويل الشركات المدرجة. وبشكل منفصل، دخلت قواعد جديدة لتداول الأسهم حيز التنفيذ يوم الاثنين؛ حيث أدخلت آليات صناعة السوق إلى سوق «تشاينكست» في شنتشن، وحسَّنت ترتيبات الصفقات الكبيرة.

وقالت شركة «مينشنغ رويال» لإدارة الصناديق في مذكرة: «لا تزال السيولة وفيرة، مما يهيئ الظروف لتدفقات رأسمالية جديدة... وما زلنا متفائلين بشأن الأسهم الصينية».

كما ذكرت شركة «أورينت» للأوراق المالية، أن الإقبال على المخاطرة الذي كان يتركز سابقاً في قطاع الذكاء الاصطناعي، يتوسع ليشمل قطاعات دورية معينة، بالإضافة إلى قطاع التصنيع عالي التقنية. وقادت أسهم الطاقة وصناعة الرقائق والزراعة المكاسب في سوق الأسهم الصينية، كما حققت القطاعات الدورية، بما في ذلك الفحم والبنوك والمواد، مكاسب.

وفي هونغ كونغ، رحب المستثمرون بمؤشرات تعافي القطاع الخاص في المدينة؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي لهونغ كونغ إلى 52 نقطة في يونيو (حزيران) من 50.4 نقطة في مايو. وقادت أسهم التكنولوجيا الحيوية والإنترنت والتكنولوجيا المكاسب.

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اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل ثالث ارتفاع شهري على التوالي

جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تسجل ثالث ارتفاع شهري على التوالي

جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)
جانب من أفق مدينة فرنكفورت مع الحي المصرفي في ألمانيا (رويترز)

أظهر مؤشر «سينتيكس» لقياس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسناً أكبر بكثير من المتوقع خلال يوليو (تموز) الحالي، مسجلاً ثالث ارتفاع شهري على التوالي، مدعوماً بازدياد ثقة المستثمرين وتفاؤلهم بالتوقعات المستقبلية، لا سيما في ألمانيا.

وأفاد المسح، الصادر يوم الاثنين، بأن المؤشر قفز إلى -3.1 نقطة في يوليو الحالي مقارنة مع -13.4 نقطة خلال الشهر السابق، متجاوزاً توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم عند -10.0 نقاط.

وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحسناً ملحوظاً في التوقعات المستقبلية، حيث عزى «سينتيكس» ذلك إلى حزمة إصلاحات أُعلن عنها مؤخراً.

وقال «سينتيكس» إن «التراجع في المعنويات الناتج عن الصراع مع إيران يتلاشى تدريجياً، كما أن جهود الإصلاح الأخيرة من الحكومة الألمانية بدأت تؤتي ثمارها».

وارتفعت التوقعات الاقتصادية للدول الـ21 التي تستخدم اليورو مجدداً إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ مارس (آذار) الماضي، بزيادة قدرها 15.8 نقطة لتصل إلى 9.3 نقطة خلال يوليو الحالي.

كما واصل مؤشر الوضع الحالي اتجاهه الصعودي، وإن بوتيرة أبطأ، مرتفعاً إلى -14.8 نقطة مقابل -20.0 نقطة خلال الشهر السابق.

وشمل الاستطلاع 974 مستثمراً، من بينهم 195 مستثمراً مؤسسياً، وأجري خلال الفترة بين 2 و4 يوليو الحالي.

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