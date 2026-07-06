الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في أسبوعين بدعم من بيانات الوظائف الأميركية

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، مما قلص من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4174.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 22 يونيو (حزيران) الماضي. وفي المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 4186.70 دولار للأوقية.

وقال تيم وترر، كبير محللي الأسواق في «كي سي إم تريد»: «استعاد الذهب بعضاً من توازنه مع تراجع توقعات الأسواق لرفع أسعار الفائدة. وفي حين يوفر هذا التراجع متنفساً للمعدن الأصفر على جبهة عوائد السندات، إلا أن قوة الدولار لا تزال تشكل سقفاً يحد من مكاسبه». وسجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد سجل مكاسب أسبوعية تجاوزت نسبة 2 في المائة الأسبوع الماضي، لينهي بذلك موجة خسائر استمرت أربعة أسابيع متتالية، وذلك بعد أن ساهمت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية في تخفيف المخاوف بشأن استمرار التضخم وبقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة مطولة. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال شهر يونيو (حزيران)، مع تعديل بيانات التوظيف للشهرين السابقين نحو الانخفاض، مما يشير إلى هدوء وتيرة سوق العمل.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 55 في المائة تقريباً لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، انخفاضاً من أكثر من 60 في المائة قبل صدور تلك البيانات. وعادة ما تصب أسعار الفائدة المنخفضة في مصلحة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتترقب الأسواق حالياً صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في 16 و17 يونيو، والمقرر نشره يوم الأربعاء، للحصول على إشارات أكثر وضوحاً بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، توقع بنك «جي بي مورغان» أن الطلب على الذهب من القطاعات الرئيسية لن يكون بالقوة التي كانت متوقعة سابقاً، مرجحاً أن يقتصر ارتفاع أسعار المعدن الأصفر هذا العام على متوسط يبلغ 4300 دولار للأوقية في الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 4500 دولار في الربع الأخير.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 62.03 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو في وقت سابق من الجلسة. كما خسر البلاتين نسبة 0.1 في المائة متراجعاً إلى 1636.60 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 1,271.75 دولار للأوقية.