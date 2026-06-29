السعودية… «كود» جديد يوفر ملياري متر مكعب من المياه سنوياً

تتجه السعودية إلى توسيع دور المياه المعالجة بوصفها مورداً اقتصادياً يدعم النمو الصناعي والحضري، مع توقعات بارتفاع استهلاكها في القطاع الصناعي إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030، بالتزامن مع إطلاق كود وطني جديد لممارسات الري يستهدف توفير نحو مليارَي متر مكعب من المياه سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري، محمد بن زيد أبو حيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن المياه أصبحت عنصراً أساسياً في جميع المشروعات التنموية، مؤكداً أن النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي والمشروعات الكبرى في مختلف مناطق المملكة يرفع الطلب على المياه المعالجة بوصفها جزءاً رئيسياً من البنية التحتية لهذه المشروعات.

وأوضح أن المؤسسة تتولى إدارة السدود وتشغيلها، إلى جانب إدارة منظومة نقل المياه المعالجة وتوزيعها وإعادة استخدامها في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد نمواً متسارعاً.

الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري متحدثاً إلى «الشرق الأوسط»

مشروعات السعودية الخضراء

وأكمل أن استهلاك المياه المعالجة في القطاع الصناعي ارتفع بنحو 50 في المائة خلال عامين، من نحو 20 مليون متر مكعب إلى 30 مليون متر مكعب بنهاية عام 2025، متوقعاً أن يتجاوز 100 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن القطاع الحضري، الذي يشمل الحدائق والمسطحات الخضراء ومشروعات السعودية الخضراء، سجّل كذلك نمواً متسارعاً؛ إذ ارتفع استهلاك المياه المعالجة من نحو 65 ألف متر مكعب إلى قرابة 13 مليون متر مكعب، مع توقعات بوصوله إلى 150 مليون متر مكعب بحلول عام 2030.

وأفاد أبو حيد بأن مشروع السعودية الخضراء يُعدّ أحد أبرز المحركات لنمو الطلب على المياه المعالجة، إلى جانب المشروعات التنموية والمحميات الطبيعية والتوسع في الاستخدامات الحضرية.

كفاءة الري

وكشف عن قرب إطلاق كود ممارسات الري، الذي تطوره المؤسسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، موضحاً أن تطبيقه سيرفع كفاءة الري في المملكة نحو 55 في المائة إلى أكثر من 70 في المائة. ولفت إلى أن التطبيق الكامل للكود من المتوقع أن يُسهم في توفير نحو مليارَي متر مكعب من المياه سنوياً، حيث أثبتت التجارب الحقلية زيادة في دخل المزارعين، وفي إنتاجية المزرعة، وتحسين كفاءة استخدام المياه.

وتابع الرئيس التنفيذي، أن الكود يستهدف خفض استهلاك المياه في زراعة الحبوب من 9750 متراً مكعباً للهكتار إلى نحو 6500 متر مكعب للهكتار، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل حالياً على اللمسات النهائية للمشروع، تمهيداً لتدشينه خلال المنتدى العالمي للمياه.