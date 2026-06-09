الذهب يستقر مع تقييم الهدنة بين إسرائيل وإيران وتوقعات بتأجيل خفض الفائدة لـ2027

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات، يوم الثلاثاء، في وقت يقيم فيه المتعاملون في الأسواق العالمية مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران، مع تركيز الاهتمام على مسار الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف بشأن التضخم واحتمالات العودة إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وثبت سعر الذهب في المعاملات الفورية ليجري تداوله عند 4332.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط المعدن النفيس في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة لتصل إلى 4357.10 دولار.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في مؤسسة «كي سي إم تريد»، أن الذهب يتحرك في نطاق ضيق بسبب شكوك المستثمرين في ديمومة التهدئة بين طهران وتل أبيب، فضلاً عن الحذر الشديد الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأميركية الهامة هذا الأسبوع، والتي ستساهم بشكل رئيسي في رسم الملامح المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت إيران وإسرائيل قد أعلنتا، يوم الاثنين، وقف الهجمات المتبادلة بينهما استجابة لنداء من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غير أن طهران حذرت من أنها قد تستأنف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل ضرباتها ضد «حزب الله» في لبنان.

توقعات الفائدة ومستهدفات الذهب

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع بنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» أن يُبقي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع إمكانية تأجيل أي خفض للفائدة حتى عام 2027، مدفوعاً بقوة النشاط الاقتصادي ونمو سوق العمل.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تسعر حالياً احتمالية تتجاوز 70 في المائة لقيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتترقب الأوساط الاستثمارية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مايو (أيار)، يوم الأربعاء، للاسترشاد بها حول توجهات المركزي الأميركي.

ورغم الضغوط الحالية، أضاف ووترر أن عودة الذهب إلى مستوى 5500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام تظل قائمة، مدعومة باستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية، مشيراً إلى أن هذا السيناريو يتطلب هبوطاً موازياً في أسعار النفط، وعوائد السندات، وقيمة الدولار الأميركي.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المائة لتسجل 67.71 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 في المائة إلى 1751.39 دولار، في حين خالف البلاديوم الاتجاه ليرتفع بنسبة 0.8 في المائة واصلاً إلى 1213.89 دولار.