النفط يتراجع وسط ترقب الأسواق لمصير المفاوضات بشأن مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة الأخيرة خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتمحو جزءاً من مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت 4 في المائة، في وقت يبحث فيه المتداولون عن مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أدت الأعمال العدائية المتجددة إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.

حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.42 دولار، أو ما يعادل 1.43 في المائة، لتصل إلى 98.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش. كما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 1.66 دولار، أو 1.77 في المائة، ليتداول عند 92.23 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد قفزت يوم الثلاثاء عقب ضربات عسكرية جديدة نفذها الجيش الأميركي في إيران، مما أضعف الآمال التي سادت خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الصراع.

وفي هذا السياق، صرّحت إيران يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عبر استهدافها مواقع بالقرب من مضيق هرمز المتنازع عليه، في حين أكد الجانب الأميركي أن ضرباته كانت ذات طبيعة دفاعية.

وجاءت هذه التطورات بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أبريل (نيسان) الماضي عقب صراع استمر لثلاثة أشهر، حيث أشار الطرفان آنذاك إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية لإعادة فتح المضيق، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتدفقات النفط والغاز العالمية. إلا أن تصاعد الأعمال العدائية الحالية بات يهدد مسار هذه المفاوضات، لا سيما مع تكثيف إسرائيل قصفها على لبنان يوم الثلاثاء، مما زاد من تعقيد جهود السلام الإقليمية.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، تلقت الأسواق بعض الإشارات الإيجابية؛ حيث أن الأنباء الواردة بشأن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق في الأيام الأخيرة قد رفعت من توقعات احتمال إعادة فتح الممر المائي قريباً، وهو ما من شأنه أن يعزز المعروض العالمي في الأسواق.