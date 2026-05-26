احتياطات «المركزي التركي» تهبط 8.5 مليار دولار في أسبوع

انخفض إجمالي احتياطات «البنك المركزي التركي» بمقدار 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 160 مليار دولار، وسط أزمة سياسية اندلعت إثر حكم قضائي استهدف قيادة حزب «الشعب الجمهوري»؛ حزب المعارضة الرئيسي.
وقال مصرفيون إن «البنك المركزي» باع ما قيمته 7 مليارات دولار من العملات الأجنبية الأسبوع الماضي، وإن معظم هذه المعاملات جرى يوم الخميس، عندما ألغت المحكمة نتائج انتخابات حزب «الشعب الجمهوري» لعام 2023، وهي الانتخابات التي جرت لاختيار قيادة الحزب. وأضافوا أن «البنك» باع ما قيمته 3 مليارات دولار من العملات الأجنبية بعد صدور الحكم.
كما أشاروا إلى أن صافي احتياطات «البنك المركزي» انخفض بمقدار 5 مليارات دولار الأسبوع الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار.