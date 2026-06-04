حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

يُنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة واحداً من أكثر القرارات صعوبة وتقارباً في التوقعات في الآونة الأخيرة؛ حيث تتجاذب نمو الاقتصاد ومعدلات التضخم عوامل متضادة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الروبية، ومخاطر موسم الأمطار (المونسون).

وفي حين تتوقع غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن بعض مؤشرات السوق مثل «مقاييس تبادل المؤشرات لليلة واحدة» بدأت بالفعل في تسعير احتمالية رفع الفائدة.

وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة من قِبل المتداولين والمحللين وتأثيراتها الجوهرية على الأسواق:

1. الإبقاء على الفائدة مع توجيهات تشددية.

في هذا السيناريو، قد يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي (الريبو) دون تغيير، لكنه يرسل إشارات بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً عبر تغيير موقفه من «محايد» إلى «سحب التيسير النقدي».

* الروبية والسندات: من المرجح أن تتعرض الروبية لضغوط هبوطية، لكن التدخلات المتوقعة من البنك المركزي ستخفف من حدة هذا التفاعل. وستشهد السندات قصيرة الأجل انتعاشاً طفيفاً، في حين ستستمر الضغوط على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم المستقبلي، مع توقعات بألا تتجاوز حركة الأسواق 5 نقاط أساس.

* الأسهم: قد لا تتفاعل سوق الأسهم بشكل فوري مع تثبيت الفائدة، غير أن أي مراجعة صعودية لتوقعات التضخم ستعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية لاحقاً خلال العام المالي 2026-2027.

2. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دون تغيير الموقف الحالي.

يمثل هذا السيناريو خطوة مباشرة لدعم العملة المحلية، حيث يعطي إشارة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي يكثف دفاعه عن الروبية.

* السندات والأسهم: يرى متداولو السندات أن العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات لن يتجاوز مستوى 7.15 في المائة حتى مع هذا الرفع. في المقابل، يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضغوط بيعية في سوق الأسهم، لا سيما في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية نتيجة تحديات التقييم.

3. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تغيير موقف السياسة النقدية.

إذا اقترن رفع الفائدة بتغيير رسمي في النبرة والموقف نحو التشديد، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية للعملة المحلية نتيجة الإشارة إلى جولات أخرى قادمة من رفع الفائدة.

* التأثير المالي: يتوقع المتداولون أن يشهد سعر صرف الروبية رد فعل سريع وقوي قد يواجه مقاومة بالقرب من مستوى 94.80 روبية للدولار، مع إمكانية تحسن أكبر إذا رافقت القرار إجراءات دعم إضافية. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات فيُتوقع أن يقفز ليتداول في نطاق يتراوح بين 7.15 في المائة و7.20 في المائة على المدى القريب.

4. رفع مفاجئ وكبير بمقدار 50 نقطة أساس

يعد هذا السيناريو بمثابة صدمة غير متوقعة للأسواق، وسيقدم أكبر دعم ممكن للروبية الهندية مقارنة بجميع البدائل الأخرى، حيث تشير تقديرات خبراء الصرف إلى إمكانية قفز العملة لتصل إلى مستوى 94 روبية للدولار.

* منحنى العائد: سيتسبب هذا القرار بصدمة أكبر لأسواق الدين، مما يؤدي إلى ظاهرة «Bear-Flattening» لمنحنى العائد؛ حيث ترتفع عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل أسرع بكثير من السندات طويلة الأجل، مما يدفع بعائد سندات الـ10 سنوات إلى مستوى 7.25 في المائة على الأقل.

* الأسهم: سيترجم هذا الرفع الكبير على الأرجح إلى ضغوط بيعية حادة ومكثفة على الأسهم المحلية، نظراً لقيام المستثمرين بتعديل فرضياتهم وحساباتهم المتعلقة بالعوائد الخالية من المخاطر.