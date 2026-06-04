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حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
  • مومباي : «الشرق الأوسط»
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  • مومباي : «الشرق الأوسط»
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حبس أنفاس في الأسواق الهندية: 4 سيناريوهات ترسم ملامح قرار الفائدة المرتقب

رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يتحدث في هاتفه أثناء مروره أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي داخل مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

يُنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الهندي يوم الجمعة واحداً من أكثر القرارات صعوبة وتقارباً في التوقعات في الآونة الأخيرة؛ حيث تتجاذب نمو الاقتصاد ومعدلات التضخم عوامل متضادة تتمثل في ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الروبية، ومخاطر موسم الأمطار (المونسون).

وفي حين تتوقع غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن بعض مؤشرات السوق مثل «مقاييس تبادل المؤشرات لليلة واحدة» بدأت بالفعل في تسعير احتمالية رفع الفائدة.

وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة من قِبل المتداولين والمحللين وتأثيراتها الجوهرية على الأسواق:

1. الإبقاء على الفائدة مع توجيهات تشددية.

في هذا السيناريو، قد يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي (الريبو) دون تغيير، لكنه يرسل إشارات بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً عبر تغيير موقفه من «محايد» إلى «سحب التيسير النقدي».

* الروبية والسندات: من المرجح أن تتعرض الروبية لضغوط هبوطية، لكن التدخلات المتوقعة من البنك المركزي ستخفف من حدة هذا التفاعل. وستشهد السندات قصيرة الأجل انتعاشاً طفيفاً، في حين ستستمر الضغوط على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف التضخم المستقبلي، مع توقعات بألا تتجاوز حركة الأسواق 5 نقاط أساس.

* الأسهم: قد لا تتفاعل سوق الأسهم بشكل فوري مع تثبيت الفائدة، غير أن أي مراجعة صعودية لتوقعات التضخم ستعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية لاحقاً خلال العام المالي 2026-2027.

2. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دون تغيير الموقف الحالي.

يمثل هذا السيناريو خطوة مباشرة لدعم العملة المحلية، حيث يعطي إشارة واضحة للأسواق بأن البنك المركزي يكثف دفاعه عن الروبية.

* السندات والأسهم: يرى متداولو السندات أن العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات لن يتجاوز مستوى 7.15 في المائة حتى مع هذا الرفع. في المقابل، يُتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضغوط بيعية في سوق الأسهم، لا سيما في القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات، والخدمات المالية، والسلع الاستهلاكية غير الأساسية نتيجة تحديات التقييم.

3. رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع تغيير موقف السياسة النقدية.

إذا اقترن رفع الفائدة بتغيير رسمي في النبرة والموقف نحو التشديد، فإن ذلك سيعطي دفعة قوية للعملة المحلية نتيجة الإشارة إلى جولات أخرى قادمة من رفع الفائدة.

* التأثير المالي: يتوقع المتداولون أن يشهد سعر صرف الروبية رد فعل سريع وقوي قد يواجه مقاومة بالقرب من مستوى 94.80 روبية للدولار، مع إمكانية تحسن أكبر إذا رافقت القرار إجراءات دعم إضافية. أما العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات فيُتوقع أن يقفز ليتداول في نطاق يتراوح بين 7.15 في المائة و7.20 في المائة على المدى القريب.

4. رفع مفاجئ وكبير بمقدار 50 نقطة أساس

يعد هذا السيناريو بمثابة صدمة غير متوقعة للأسواق، وسيقدم أكبر دعم ممكن للروبية الهندية مقارنة بجميع البدائل الأخرى، حيث تشير تقديرات خبراء الصرف إلى إمكانية قفز العملة لتصل إلى مستوى 94 روبية للدولار.

* منحنى العائد: سيتسبب هذا القرار بصدمة أكبر لأسواق الدين، مما يؤدي إلى ظاهرة «Bear-Flattening» لمنحنى العائد؛ حيث ترتفع عوائد السندات قصيرة الأجل بشكل أسرع بكثير من السندات طويلة الأجل، مما يدفع بعائد سندات الـ10 سنوات إلى مستوى 7.25 في المائة على الأقل.

* الأسهم: سيترجم هذا الرفع الكبير على الأرجح إلى ضغوط بيعية حادة ومكثفة على الأسهم المحلية، نظراً لقيام المستثمرين بتعديل فرضياتهم وحساباتهم المتعلقة بالعوائد الخالية من المخاطر.

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الرياضة رياضة سعودية

كيف يقضي لاعبو «الأخضر» يومهم في معسكر أوستن؟

يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
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كيف يقضي لاعبو «الأخضر» يومهم في معسكر أوستن؟

يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)
يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب دونيس اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً (المنتخب السعودي)

في معسكر «الأخضر» بمدينة أوستن الأميركية، لا تقتصر التجهيزات على الجوانب اللياقية والتكتيكية داخل المستطيل «الأخضر» فحسب، بل تمتد لتشمل نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني المثالي للاعبين، لضمان أعلى درجات التركيز والجاهزية قبل الدخول في معترك المونديال العالمي.

ويعيش لاعبو المنتخب السعودي تفاصيل يومية مدروسة بعناية فائقة، حيث يبدأ جدولهم اليومي مع الصباح الباكر وتحديداً عند الساعة 5:11 صباحاً بتوقيت أوستن لأداء صلاة الفجر، تليها فترة وجبة الإفطار الممتدة من الساعة السادسة وحتى العاشرة صباحاً؛ وهي فترة مرنة ومفتوحة تمنح اللاعبين الحرية في اختيار التوقيت المناسب لهم دون إلزام بالوجود الجماعي، مراعاةً لوتيرة استرجاع الطاقة لكل لاعب.

يشهد المعسكر نظاماً يومياً صارماً ودقيقاً يمزج بين الانضباط العالي وتهيئة المناخ النفسي والبدني (المنتخب السعودي)

بعد ذلك، يحظى اللاعبون بفترة راحة مخصصة للاسترخاء في أجنحة فندق «الفور سيزونز»، قبل أن يدُّق جرس الانضباط مجدداً عند الساعة الواحدة ظهراً، حيث يلتزم الجميع بالوجود في توقيت موحد لتناول وجبة الغداء. وعقب الفراغ من الغداء، ينتقل الصقور إلى الشق النظري من التحضيرات، إذ يعقد الجهاز الفني بقيادة المدرب اجتماعاً فنياً متكاملاً في تمام الساعة الثالثة عصراً، يستعرض خلاله الخطط التكتيكية ويشرح المهام الميدانية عبر لقطات الفيديو والتحليلات الفنية.

وفي تمام الساعة 4:30 عصراً، تتحرك حافلة المنتخب باتجاه مركز «سانت ديفيد للأداء الرياضي»، لينطلق المران الميداني الرئيسي عند الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى الثامنة مساءً، حيث يركز الجهاز الفني على تطبيق الجمل التكتيكية وفرض الأسلوب الفني وسط أجواء يملؤها الحماس والجدية. ويعود اللاعبون بعد ذلك إلى مقر الإقامة لتناول وجبة العشاء في تمام الساعة 9:30 مساءً، وهو موعد يخضع لالتزام تام وصارم من جميع أعضاء البعثة.

القهوة المقطرة ترافق اللاعبين داخل أروقة المعسكر (حساب اللاعب سالم الدوسري)

وفي كواليس هذا المعسكر المنضبط، تبرز تفاصيل تعكس الهوية السعودية والأجواء الأخوية بين أفراد البعثة؛ فعلى صعيد المشروبات الدافئة، تنقسم الأذواق داخل أروقة الفندق؛ إذ يظل فريق الإداريين وفياً لـ«القهوة السعودية» التقليدية التي يعشقونها وتلازم اجتماعاتهم، في حين يميل جيل اللاعبين أكثر إلى ثقافة القهوة الحديثة مثل «القهوة السوداء» والقهوة المختصة المحضرة بطريقة الـ«التقطير».

أما على طاولة الطعام، فيشرف طباخ خاص رافق المنتخب من المملكة على إعداد كل الوجبات لضمان مطابقتها للمعايير الغذائية الرياضية، وفق برنامج دقيق يحافظ على الجانب الصحي للاعبين.

تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين التي تكسر رتابة المعسكر (المنتخب السعودي)

ولكسر روتين التدريبات الشاقة وفي أوقات الراحة المخصصة، تشهد قاعة التجمع منافسات من نوع آخر لا تقل إثارة، حيث تحضر أجهزة الـ«بلاي ستيشن» بقوة بين اللاعبين، صانعةً أجواءً من التحدي والمرح التي تساهم في تخفيف ضغوطات التحضير للمونديال المرتقب.

وسيخوض «الأخضر» في أوستن مواجهتين وديتين، يلاقي في الأولى منتخب بورتوريكو غداً الجمعة الخامس من شهر يونيو (حزيران) على ملعب كيو تو بمدينة أوستن، بينما يواجه منتخب السنغال يوم الثلاثاء التاسع من الشهر ذاته على ملعب نادي سان أنطونيو بمدينة سان أنطونيو.

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رياضة سعودية كأس العالم السعودية
صحتك

تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان

تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان (أ.ف.ب)
تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تناول حصة إضافية من هذه الأطعمة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان

تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان (أ.ف.ب)
تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان (أ.ف.ب)

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً، مثل اللحم المقدد والنقانق واللحوم الباردة، قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطانات المعدة والمريء.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 450 ألف شخص من عدة دول أوروبية، جرت متابعتهم صحياً وغذائياً لمدة بلغت في المتوسط 14 عاماً، ضمن مشروع أوروبي يُعد من أكبر الدراسات العالمية طويلة الأمد حول التغذية والسرطان.

وخلال فترة المتابعة، سُجلت إصابة 876 مشاركاً بسرطان المعدة، فيما أُصيب 215 شخصاً بسرطان غدي في المريء، وهو السرطان الذي يصيب الأنبوب الواصل بين الفم والمعدة.

وأظهرت النتائج أنه مع كل زيادة مقدارها 30 غراماً يومياً من اللحوم المصنَّعة، يرتفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 9 في المائة، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان المريء الغدي بنسبة 13 في المائة.

وتُعادل هذه الكمية تقريباً شريحة واحدة من اللحم البارد أو اللحم المقدد.

كما أشارت الدراسة إلى أن تناول 20 غراماً إضافياً يومياً من اللحوم البيضاء، مثل الدجاج والديك الرومي، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 12 في المائة.

ورصد الباحثون اختلافات بين الرجال والنساء؛ إذ تبين أن اللحوم المصنعة وحدها ارتبطت بزيادة خطر سرطان المعدة لدى الرجال، بينما ارتبط استهلاك كل من اللحوم المصنعة واللحوم البيضاء بزيادة الخطر لدى النساء.

وتتوافق هذه النتائج مع التصنيفات الصحية العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لـ«منظمة الصحة العالمية»، التي تُصنف اللحوم المصنعة منذ سنوات ضمن المواد المسببة للسرطان لدى البشر، بسبب ارتباطها المؤكد بسرطان القولون والمستقيم، مع وجود مؤشرات سابقة على احتمال ارتباطها أيضاً بسرطانات المعدة.

ورغم أهمية النتائج، أكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من هذه الروابط بشكل أعمق، وأخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل بعض أنواع العدوى التي قد تؤثر في خطر الإصابة بسرطان المعدة.

إلا أن الباحثين أقروا بوجود بعض القيود على الدراسة، أبرزها يتمثل في اعتمادها على الأنظمة الغذائية المبلّغ عنها ذاتياً من قبل المشاركين، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء، أو عدم الدقة في تقدير كميات اللحوم المستهلكة على مدى سنوات طويلة.

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قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليم

استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
  • مكسيكو : «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو : «الشرق الأوسط»
TT

قبل أيام من انطلاق المونديال... محتجون في المكسيك يقتحمون مبنى وزارة التعليم

استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)
استخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة (أ.ف.ب)

اقتحم محتجون في المكسيك، الأربعاء، مبنى حكومياً قبل أيام من انطلاق كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا؛ ما دفع الرئيسة، كلوديا شينباوم، إلى القول إنها لن «تقع في فخ» قمع المظاهرات.

ونفَّذت مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين مظاهرات واسعة، قبيل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، الذي يبدأ الخميس المقبل، من ملعب «أستيكا» في مكسيكو سيتي.

واستخدم محتجون أعمدة إنارة الشوارع لاقتحام مقر وزارة التعليم في العاصمة.

وقالت مصادر في الدائرة المستهدفة إن المحتجين خربوا كشكاً للحراسة، وحطموا نوافذ، فيما أظهرت صور بثها التلفزيون المكسيكي اندلاع حريق صغير في الموقع.

وقالت شينباوم إنها لن «تقع في فخ» تشديد القمع على الاحتجاجات، قبل أيام من انطلاق البطولة، مضيفةً، الأربعاء، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي: «يريدون منا اللجوء إلى القمع في الفترة التي تسبق كأس العالم»، متعهدةً بعدم القيام بذلك.

والثلاثاء، أسقط معلمون محتجون تماثيل ضخمة للاعبي كرة قدم في المتنزه الرئيسي بالعاصمة، وهددوا بتنظيم احتجاجات خلال كأس العالم، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم العمالية.

واستخدمت الشرطة، الاثنين، الغاز المسيل للدموع، لتفريق مجموعة من المعلمين، ومنعهم من الوصول إلى ساحة سوكالو المركزية، حيث هناك منطقة فان فست الخاصة بمشجعي كأس العالم 2026.

لكن السلطات لم تتدخل، الثلاثاء، عندما أسقط المحتجون التماثيل التي يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار.

ودعت شينباوم إلى الحوار مع المحتجين الذين يطالبون بزيادة الرواتب وإبطال قانون المعاشات التقاعدية.

ووافقت إدارتها مع نقابة المعلمين على زيادة في الرواتب بنسبة تسعة في المائة، أي بفارق هائل عن مطالب المعلمين المنشقين الذين يريدون زيادة تصل إلى 100 في المائة.

ويبدأ الأجر الشهري الإجمالي لمعلمي المدارس الحكومية في المكسيك، بما يعادل 967 دولاراً أميركياً.

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