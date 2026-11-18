تستعرض دار الكتب المصرية جانباً من تاريخ قناة السويس منذ صدور الفرمانات الأولى الخاصة بإنشائها في عهد الأسرة العلوية (أسرة محمد علي) حتى افتتاحها في عهد الخديو إسماعيل، والتطورات التي مرت بها القناة عبر العصور المختلفة، من خلال وثائق ومكاتبات نادرة في معرض أرشيفي.

وأقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية معرضاً وثائقياً خاصاً يضم مختارات نادرة من وثائق قناة السويس المحفوظة بالأرشيف المصري، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع بدءاً من افتتاحه يوم الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويقدم المعرض رحلة تاريخية موثقة ترصد المحطات المفصلية في مسيرة هذا الممر الملاحي العالمي؛ إذ يضم باقة من الوثائق التاريخية النادرة، تتصدرها وثيقة تتناول اتفاق امتياز قناة السويس، ووثيقة تتضمن قانون نظام هيئة قناة السويس البحرية الصادر عام 1957، إلى جانب وثيقة مرسلة من وزير الخارجية الدكتور محمود فوزي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يعلن فيها أن قناة السويس البحرية أصبحت مفتوحة للملاحة، فضلاً عن وثيقة قرار نائب رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 1981، بالترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة العيد الفضي لتأميم قناة السويس البحرية.

وأنشئت قناة السويس بوصفها ممراً مائياً صناعياً يربط البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بطول نحو 193 كيلومتراً، وصدر فرمان الامتياز الأول لفردناند ديليسبس بإنشاء شركة لحفر قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر، وتلته عدة فرمانات وصولاً إلى عملية الحفر التي بدأت في 25 أبريل (نيسان) 1859، إذ ضُربت الفأس الأولى في أعمال قناة السويس في مدينة «فرما» (موقع بورسعيد حالياً) بمشاركة نحو 20 ألف من العمال المصريين الذين أدوا واجبهم في ظروف إنسانية بالغة القسوة. وفق الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.

وثائق نادرة عن قناة السويس (وزارة الثقافة المصرية)

ومنذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869، مرت القناة بمراحل تاريخية، وشهدت تطورات وأحداثاً كبرى، كان من أبرزها قرار التأميم الذي أعاد الحقوق إلى أصحابها، وتعرضها للإغلاق بعد حرب عام 1967، ثم افتتاحها في يونيو 1975.

وشهد افتتاح المعرض الخاص بوثائق القناة عرض كتاب «قناة السويس... وثائق الحلم المصري» الذي أصدرته دار الوثائق القومية عام 2015 بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو كتاب يوثق تاريخ القناة منذ أن كانت فكرة ورؤية في عهد محمد علي باشا، مروراً بمراحل حفرها وتطورها، وحتى إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015.

وبالتزامن مع افتتاح المعرض ألقت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، المتخصصة في تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، المحاضرة الثقافية والتاريخية «قناة السويس... حدوتة مصرية» التي استضافها قصر الأمير طاز، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن فعاليات صالون «حواديت وتراث المصريين».

ويأتي المعرض في إطار «حرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على إتاحة كنوز الأرشيف المصري للجمهور، وتقديم قراءات موثقة للتاريخ الوطني، بالتكامل مع جهود قطاعات وزارة الثقافة في نشر المعرفة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بالهوية والتراث المصري»، وفق بيان لوزارة الثقافة المصرية.