قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

قبل أكثر من ألفي عام، قدَّم المصريون القدماء قططاً قرابين للآلهة. وتشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة «جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس»، إلى أن هذه القطط، التي كانت مُعدَّة لتُقدَّم للآلهة، لم تحظَ بالضرورة بحياة مرفهة.

وتُؤكّد بيا دي كوبر، عالمة الآثار الحيوانية في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، والمشاركة في إعداد الدراسة، على ذلك بقولها في بيان نُشر الثلاثاء: «أكثر ما لفت انتباهنا هو كثرة الإصابات وآثار الأمراض، مما يشير إلى أن هذه القطط عاشت في ظروف سيئة. وهذا أمر لا يتوقعه المرء لحيوانات كانت مُقدَّرة لتصبح مومياوات نذرية».

ووفقاً للدراسة، عُثر على جماجم القطط في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا بالنمسا، حيث ظلت هناك دون أن يلتفت إليها أحد تقريباً منذ القرن الـ19. واستناداً إلى رسائل قديمة محفوظة في الأرشيف، يُرجَّح أنها جاءت من «بني حسن»، وهي مقبرة ضخمة للحيوانات تقع في وادي النيل في مصر.

وتضم المجموعة 131 جمجمة، مما يجعلها، حسب مؤلفي الدراسة، أكبر مجموعة معروفة من جماجم القطط المصرية القديمة المحفوظة في المتاحف.

أما عن مصير بقية عظام هذه القطط، فلا يزال غير مؤكد. ويقول فيم فان نير، الباحث في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والأستاذ في جامعة كاثوليك لوفان في بلجيكا: «على الأرجح، تم التخلص من بقية أجزاء الجسم؛ إذ كان اهتمام العلماء في أواخر القرن التاسع عشر ينصبُّ بشكل أساسي على الجماجم».

في الوقت الحاضر، يتجنب العلماء فكَّ لفائف المومياوات، معتمدين بدلاً من ذلك على تقنيات حديثة للكشف عما يختبئ تحت الضمادات القديمة. لكن في القرنين الـ19 وأوائل القرن الـ20، كان فكُّ لفائف المومياوات أمراً شائعاً، وهو ما ينطبق أيضاً على جماجم القطط القادمة من «بني حسن»، مما جعل تحليلها أكثر سهولة ومباشرة.

فحص الباحثون كل جمجمة بدقة، وأجروا قياسات وسجَّلوا علامات الإصابة والمرض، مثل آثار القطع والثقوب والكسور، وفقاً لما ذكره مؤلفو الدراسة. ومن المرجح أن معظم الجماجم تعود إلى قطط أليفة، في حين تنتمي 7 منها على الأقل إلى «قطط الغابة»، وهي فصيلة برية أكبر حجماً، كانت تُصاد خصيصاً بغرض التحنيط.

تطابقت أنياب قط الغابة مع آثار عض ملتئمة (باحثو الدراسة)

ووفقاً للنتائج، ظهرت على أكثر من نصف هذه الجماجم علامات تدل على وجود أمراض أو إصابات؛ فمنها قطط تفتقد أسنانها، وأخرى تعاني من أمراض اللثة، أو تظهر على عظامها ثقوب غير طبيعية يربطها الباحثون بوجود عدوى. كما تعرضت بعض القطط لجروح، بينما حملت أخرى آثار عضات.

كما وُجدت إصابات أخرى تشير إلى تعرض بعض القطط لهجوم باستخدام أداة حادة، أو ضربها بجسم صلب كالعصا. وكانت بعض هذه الإصابات قاتلة، بينما أظهرت أخرى علامات على الالتئام.

ويقول فان نير: «ربما لم تكن عمليات صيد القطط وقتلها بغرض التحنيط تسير دائماً كما هو مخطط لها»، مرجحاً أن بعض القطط قد تكون تمكنت من الهرب، وظلت على قيد الحياة رغم تعرضها لإصابات مروعة.

وبناءً على التأريخ بالكربون المشع لتسع جماجم، تبين أن جميع القطط، باستثناء واحدة، نفقت في الفترة ما بين عامي 380 و40 قبل الميلاد، أي في أواخر «العصر المتأخر» وبداية «العصر البطلمي». أما إحدى الجماجم فتعود إلى فترة أقدم بكثير، هي «العصر الانتقالي الثالث»، مما يشير إلى أن موقع «بني حسن» ربما استُخدم لتحنيط القطط في وقت أبكر بكثير مما تشير إليه المصادر المكتوبة. وهناك احتمال آخر، وهو أن هذه الجمجمة لم تأتِ من «بني حسن» على الإطلاق، بل من «تل بسطة»، التي تُعد أقدم مقبرة معروفة للقطط في مصر.

ووفقاً للباحثين، تقدم هذه المجموعة الفريدة لمحة نادرة عن حياة القطط التي كان مصيرها أن تُقدَّم قرابين للآلهة. وتشير الدراسة إلى أنها عاشت على الأرجح في أماكن مكتظة، حيث كانت الأمراض تنتشر بسهولة، وتندلع النزاعات بينها بشكل متكرر.