مسودة بخط مارتن لوثر كينغ لخطاب «لديّ حلم» تظهر بعد أكثر من 60 عاماًhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339724-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%91-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
مسودة بخط مارتن لوثر كينغ لخطاب «لديّ حلم» تظهر بعد أكثر من 60 عاماً
وصف كينغ وعود المساواة الواردة في إعلان الاستقلال بأنها سند إذني (دار كريستيز)
بعد أكثر من ستة عقود على إلقاء أحد أشهر الخطابات في التاريخ الأميركي، ظهرت مسودة نادرة كتبها الناشط مارتن لوثر كينغ الابن بخط يده، بعدما ظلت محفوظة في درج مكتب أحد مساعديه السابقين منذ عام 1966، من دون أن يدرك أحد أهميتها التاريخية الكاملة.
وتعود الوثيقة إلى خطاب «لديّ حلم» (I Have a Dream)، الذي ألقاه كينغ في 28 أغسطس (آب) 1963 أمام مئات الآلاف في واشنطن، خلال مسيرة طالبت بإنهاء التمييز العنصري وتحقيق المساواة.
ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تعتزم دار كريستيز عرض المخطوطة، المؤلفة من سبع صفحات مكتوبة بالحبر الأزرق، في مزاد خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط توقعات بأن يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار.
وتكتسب الوثيقة أهميتها من كونها المسودة النهائية الوحيدة المعروفة للخطاب المكتوبة بالكامل بخط يد كينغ؛ إذ تكشف عن الساعات الأخيرة التي قضاها في تنقيح كلماته قبل اعتلائه المنصة. وتبدو الصفحات للوهلة الأولى أوراقاً عادية، لكنها تحمل شطباً وتعديلات كثيرة تعكس حرصه على اختيار كل تعبير بدقة.
ومن بين التفاصيل اللافتة أن المسودة لا تتضمن العبارة الأشهر «لديّ حلم»، التي أصبحت عنوان الخطاب وجزءاً من الذاكرة الأميركية. فقد قرر كينغ ارتجال هذا المقطع أثناء إلقائه الخطاب أمام الجمهور، بعدما كان قد استبعده من النسخة المكتوبة بسبب ضيق الوقت. في المقابل، تتضمن المخطوطة خاتمته الشهيرة «تحررنا أخيراً».
ويعتقد الباحثون أن كينغ كتب المسودة خلال ليلة 27 أغسطس، في جناحه بفندق ويلارد في واشنطن، بعدما أمضى أياماً يتبادل الأفكار مع مساعديه ومستشاريه. وتشير التعديلات إلى مدى عنايته بالتفاصيل اللغوية، ففي إحدى الصفحات، شطب تعبيرين قبل أن يستقر على كلمة «التدرج» لوصف بطء تحقيق التغيير.
أما قصة العثور على الوثيقة، فتبدأ داخل مكتب إدوارد تي كلايتون، أحد مساعدي كينغ المقربين، الذي توفي عام 1966. فقد عثرت زوجته زيرنونا كلايتون على الأوراق في أواخر التسعينات داخل ظرف كُتبت عليه كلمة «خطاب»، لكنها لم تدرك آنذاك قيمتها الكاملة، فأعادتها إلى الدرج.
وقالت كلايتون، التي تبلغ 96 عاماً، إن زوجها كان يحتفظ بكل شيء، وإنها قررت أخيراً إتاحة الوثيقة للجمهور بدلاً من بقائها حبيسة الأدراج. وستُخصص عائدات بيعها لأعمال خيرية، من بينها دعم مشروع متحف يوثق مسيرتها في مجال الحقوق المدنية والإعلام والعمل المجتمعي.
ووصف بيتر كلارنيت، المتخصص في المخطوطات لدى «كريستيز»، الوثيقة بأنها أهم مخطوطة تعامل معها خلال مسيرته، في حين يرى باحثون أنها تتيح نافذة نادرة على الطريقة التي تشكلت بها كلمات أحد أكثر الخطابات تأثيراً في التاريخ الحديث.
وهكذا، تعود مسودة ظلت بعيدة عن الأضواء لأكثر من 60 عاماً، لتكشف عن أن وراء خطاب حفظته الذاكرة الجماعية ساعات طويلة من التفكير والمراجعة، وصولاً إلى كلمات تجاوز صداها اللحظة التي قيلت فيها.
ماري كعدي تستكشف خيارات الإنسان في معرضها «على هامش الرغبة»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339766-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%83%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A9
ماري كعدي تستكشف خيارات الإنسان في معرضها «على هامش الرغبة»
قدّمت التفاحة بألوان وأشكال مختلفة (الشرق الأوسط)
أحياناً يتّخذ الإنسان خيارات خاطئة، وفي أحيان أخرى تكون خياراته صائبة. فقد تأتي ثمرة خبرات متراكمة، أو تحكمها نزعة إلى التسرّع والاحتكام إلى الانطباع الأول، لذلك تأخذ منحى أقرب إلى الصواب في الحالة الأولى، فيما قد تختزلها الرغبة في الحالة الثانية، فتتحوّل إلى مصدر إزعاج.
أما الفنانة التشكيلية ماري كعدي، فقد اختارت أن تمضي بريشتها بين الرغبة والخيار، متّخذةً من التفاحة رمزاً للمرأة. فتصدّرت هذه الأخيرة لوحاتها ومنحوتاتها في معرضها «على هامش الرغبة»، وتوزّعت أعمالها على جدران غاليري «ميشن آرت» في شارع مار مخايل، لتنسج من خلالها حكايات إنسانية.
تقول كعدي لـ«الشرق الأوسط» إنها لم تشأ أن تكون أولى خطواتها في معرض فردي ضمن موضوع تقليدي ومسطّح. لذلك حضرت صورة المرأة في أعمالها من خلفية فلسفية، ترجمتها من خلال التفاحة. فهذه الفاكهة ارتبطت بقصة آدم وحواء، وبفكرة الاختيار بين الطاعة والرغبة في المعرفة. كما ارتبطت بالأنثى وبصورة المرأة التي تقف عند مفترق طرق.
اتخذت من التفاحة ركيزة أساسية في لوحاتها ومنحوتاتها. وقدّمتها تارةً بألوانها المعروفة، مثل الأحمر والأخضر، وتارةً أخرى بغلاف أبيض يشكّل أرضية آمنة لتفاحة واحدة تتصدّر المشهد وتستأثر بالاهتمام.
وتوضح: «في لوحاتي كما في منحوتاتي، اتخذت من التفاحة محوراً. فكل ما نراه ينطلق مما وراء الصورة وخلفياتها. جعلت التفاحة تجسيداً للمرأة الناضجة أحياناً والفتيّة أحياناً أخرى، والمغبونة مرة والمكسورة مرات. وفي عالم تُسيّره الرغبات، تتشكّل المرأة وتحدّد مكانتها. فهي محطّ الأنظار عندما تكون لامعة، أي صاحبة شخصية قوية، لكنها قد تُهمَل بين لحظة وأخرى عندما تضيع في معاناتها فتذبل. وغالباً ما تكون هذه المعاناة نتيجة تهميشها، لا تجاربها السيئة. أما أسلوبي في الرسم فتعبيريٌّ، ويأخذ منحى ثلاثيَّ البُعد، فيخرج عن السائد والمتعارف عليه اليوم في عالم الفنّ».
وفي أحد أركان المعرض، خصَّصت كعدي مساحة لتجهيز فني يتألف من مجموعة منحوتات يغلب عليها اللون الأبيض. تبدو من بعيد كأنها قوالب حلوى تزيّنها تفاحات حمراء حقيقية، لكنّ المُشاهد لا يلبث أن يكتشف في تفاصيلها حكايات نساء، بعضهن ناجحات، وأخريات يحاولن الهروب من حالة اختناق يعشنها.
ومن بين هذه الأعمال منحوتة بعنوان «المهترئة»، تظهر فيها تفاحة بيضاء عملاقة لا تزال منتصبة، رغم الخدوش البارزة على سطحها. وتُعلّق كعدي: «كلّما اقتربنا من هذه المنحوتة، لاحظنا تعرّجات وثقوباً، فتبدو بوضوح في حالة غير سليمة. لقد ظلمتها خياراتها، وسُرقت منها أحياناً أجزاء، لكنها حافظت على صلابتها رغم مظهرها المهترئ».
أما في لوحاتها، فترسم شخصيات برؤوس مشوّهة، في إشارة إلى تحكّم أشخاص غير طبيعيين بالعالم. وتتابع: «هذه الرؤوس بمثابة توقيع للوحاتي، وتحمل في طياتها ما تشبه شوائب عالم غير متوازن. فالمصالح الشخصية تتحوّل إلى رغبات تفتن أصحابها، إلى حدّ يدفعهم إلى اتخاذ خيارات خاطئة. وفي المقابل، تتصدّر التفاحة المشهد بجمال شكلها وألوانها الطبيعية، لتشير إلى عالم يلهث وراء تشويه الإنسانية».
لجأت كعدي إلى تقنية ترتكز على الأكريليك والمواد المختلطة (ميكسد ميديا). وتستخدم في بناء لوحاتها ومنحوتاتها مواد متنوّعة، من بينها الفلّين والورق والحديد والسيليكون، إلى جانب الأكريليك.
وتُعلّق: «كلّ هذه الطبقات تخدم أفكاري، إذ تُغنيها بثقل التجربة وجمالية المشهد. وأنثر في لوحاتي أشكال التفاح على خلفيات بيضاء أو صفراء أو برتقالية أو خضراء، لأقول إنه رغم كثرتها، لا تستوقف الأنظار سوى تفاحة واحدة، فتتركّز عليها. وهنا أشير إلى ازدواجية في معناها، إشارة إلى نوعية خياراتنا، إذ عندما نرغب في القيام بخطوة، فإنها تولد من دوافعنا الداخلية. وقصدت تقديم التفاح بأشكال مختلفة للدلالة على تعدّدية الخيارات المتاحة لنا. ورغم ذلك، فإننا نتوجّه نحو خيار واحد انسياقاً وراء رغبتنا». وتختم: «أما التفاحة الأنثى، فهي التي تقرّر كيف تريد أن تبدو في المجتمع. فإما أن تُمثّل نموذجاً للصلابة والقوة والذكاء، وإما أن تكون غير مرتاحة مع نفسها، فتتحوّل إلى شخصية مهمَّشة. لكن الفارق بين الحالتين لا تتحمّل المرأة وحدها مسؤوليته، فهي تبدو على الصورة التي هي عليها أيضاً نتيجة الطريقة التي يعاملها بها مجتمعها».
«رحلتي»… حين تتحول ذكريات المناسك لحكاية تسافر من مكة إلى العالمhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339765-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%8A%E2%80%A6-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
«رحلتي»… حين تتحول ذكريات المناسك لحكاية تسافر من مكة إلى العالم
معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» يشارك فيه 20 فريقاً (واس)
ثمة رحلات لا تُقاس بالمسافات التي نقطعها، بل بالأثر الذي تتركه في الروح، ولا تنتهي حكاياتها بالعودة إلى الديار؛ لأنها تظل تسكن الذاكرة وتُحصر في صور صامتة، رغم ما حملته من مواقف، وهنا يمنح مشروع سعودي مشارك في معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» الحاجَّ والمعتمر فرصة تحويل تجربته الروحانية إلى إرث مكتوب، يرويه بخطوات ميسّرة كما عاشها بكل تفاصيلها؛ لتكون حكايةً خالدةً تُقرأ وتُورّث.
وحضرت منصة «رحلتي» ضمن المشاريع المشاركة في المعسكر المقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة، التي وظّفت الذكاء الاصطناعي في خط الإنتاج الروائي للقصص، عبر أنظمة بُنيت بأيدٍ سعودية لتحويل البيانات إلى منتج ملموس خاص بجودة عالية.
وتستلهم المنصة فكرتها من نقل تجربة ضيوف الرحمن من ذاكرة عابرة وصور متناثرة، إلى عمل أدبي يحمل ملامح أصحابها ويوثّق رحلتهم الإيمانية في كتاب شخصي، يستعيدون صفحاته كلما اشتاقوا إلى مكة، ويحملونه معهم إلى بلدانهم شاهداً على رحلة لم تكن كسائر الرحلات.
من رحاب مكة إلى دفتي كتاب
من مكة المكرمة، حيث تتقاطع حكايات ملايين القادمين من مختلف أصقاع الأرض، وتتعدد اللغات واللهجات، تولد لكل حاج ومعتمر حكاية تستحق أن تُروى، وذكرى تستحق أن تُحفظ بعمل ثقافي يحمل اسمه وصورته، ويحتفظ بخصوصية تجربته.
يقول عمر طيب، مؤسس منصة «رحلتي»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنصة تتيح للحاج والمعتمر توثيق مختلف تفاصيل تجربته الإيمانية إلكترونياً، بدءاً من تسجيل بياناته الشخصية وإرفاق صورته والصور الخاصة برحلته، مروراً بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المصممة لاستحضار تفاصيل التجربة ومشاعرها وذكرياتها فضلاً عن اختيار عنوان الغلاف، وصولاً إلى معالجة هذه المدخلات وصياغتها في قالب أدبي متكامل يكون بطل القصة ضيف الرحمن».
وأوضح أن رحلة إعداد الكتاب تبدأ بخطوات بسيطة؛ إذ يدوّن المستفيد بياناته ويرفق الصور التي يرغب في تضمينها، ثم يجيب عن أسئلة موجّهة تساعد على جمع تفاصيل رحلته، لتتحول هذه المعلومات لاحقاً إلى كتاب أدبي يقع في نحو 40 صفحة، موزعة على 9 فصول، ويصدر مطبوعاً ورقمياً.
وأضاف أن جوهر التجربة يتجاوز الاحتفاظ بالصور والذكريات، إلى تقديم منتج ثقافي سعودي يعود به ضيف الرحمن إلى بلده، حاملاً قصة رحلته بلغته، ما يمنح التجربة الإيمانية امتداداً إنسانياً وثقافياً يتجاوز حدود المكان والزمان. وفي سبيل الوصول إلى ضيوف الرحمن بمختلف لغاتهم، توفر المنصة محتواها بـ10 لغات، كما تتيح خيارين للحصول على الكتاب إلكترونياً عبر المنصة، والثاني من خلال طلب طباعته ورقياً مقابل أسعار رمزية، مع إمكانية شحن الكتاب إلى الحاج أو المعتمر حتى مقر إقامته؛ ما يتيح له الاحتفاظ بنسخة مادية من تجربته ومشاركتها مع أسرته وأصدقائه.
ضيف الرحمن محور العمل الأدبي
وأشار طيب إلى أن الفكرة تنطلق من مبدأ التخصيص الإبداعي، الذي ينقل المحتوى من صورته التقليدية العامة إلى تجربة شخصية متكاملة، يكون فيها الإنسان محور العمل وبطله، باسمه وصورته وتفاصيل حكايته، بحيث يصبح كل كتاب عملاً مستقلاً لا يتكرر بالصورة ذاتها مع شخص آخر.
ولا تقف تجربة «رحلتي» عند حدود توثيق مناسك الحج والعمرة، بل تأتي ضمن منظومة ثقافية وتقنية أوسع تتبناها مجموعة «قصتي»، التي تعمل على تحويل التجارب الإنسانية والذكريات الشخصية إلى أعمال إبداعية تجمع بين السرد الأدبي الاحترافي والتصميم وتقنيات الذكاء الاصطناعي المطوّرة داخلياً.
وتضم المجموعة 3 خطوط إنتاج متخصصة، هي: «قصتي» المعنية بإنتاج الكتب المخصصة للأطفال، و«سيرتي» التي تركز على توثيق السير الشخصية وسير الشركات والمؤسسات، إلى جانب «رحلتي» المخصصة لتوثيق تجارب الحجاج والمعتمرين، في نموذج يسعى إلى تحويل التجربة الإنسانية إلى منتج ثقافي يحتفظ بتفاصيلها وخصوصيتها.
وفي هذا السياق، أوضح طيب أن الذكاء الاصطناعي يمثل ركناً أساسياً في البنية الإنتاجية للمجموعة منذ تأسيسها، وليس مجرد أداة مساعدة في الكتابة؛ إذ جرى تطوير أنظمة داخلية تتيح تحويل البيانات والمدخلات الشخصية إلى منتجات ملموسة، مع الحفاظ على مستوى موحّد من الجودة مهما تعددت أعداد الكتب والطلبات.
أنظمة تقنية بأيدٍ سعودية
وبيّن طيب أن المنظومة تعتمد على مسارات متعددة المراحل لتوليد النصوص والصور، تبدأ بالتحقق من المدخلات واستخلاص الوقائع الواردة فيها، ثم توليد المحتوى استناداً إلى المعلومات التي يقدمها المستفيد، وصولاً إلى مراجعة الاتساق بين عناصر العمل قبل اعتماد المنتج النهائي، بما يضمن ارتباط الرواية بالتجربة الحقيقية لصاحبها.
ولفت إلى أن المجموعة تعمل وفق نموذج تجاري يقوم على مسارين؛ أولهما التعامل المباشر مع الأفراد، والثاني التعاون مع الشركات والمؤسسات التي يمكنها طلب الكتب لمستفيديها أو عملائها، مشيراً إلى أن المنصة أصدرت عدداً من الكتب الخاصة، إلى جانب تعاونها مع جهات متعددة.
وتعمل «مجموعة قصتي» بوصفها كياناً سعودياً متخصصاً ومرخصاً من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، يجمع بين التقنية والإنتاج الثقافي، ويستهدف تقديم تجربة مختلفة في توثيق حياة الأفراد وتجاربهم، عبر تحويل المعلومات والذكريات إلى أعمال أدبية وشخصية قابلة للاحتفاظ والتداول.
وبينما تتعدد الصور التي يحملها ضيوف الرحمن معهم عند مغادرة مكة المكرمة، تحاول «رحلتي» أن تضيف إلى حقائبهم شيئاً آخر يتمثل في حكاية مكتوبة تستعيد تفاصيل المكان والزمان، وتمنح اللحظات التي عاشوها خلال رحلتهم الإيمانية حياة جديدة على الورق؛ لتظل مكة حاضرة في صفحات كتاب، لا في الذاكرة وحدها.
يشار إلى أن معسكر «مستقبل ابتكارات الحج» شارك فيه 20 فريقاً تأهلوا عن المرحلة الأولى، بعد منافسة 40 فريقاً عملوا على مشاريع نوعية تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتطوير كفاءة التشغيل وإدارة الحشود.
25 قطعة أثرية تكشف عن أسرار «تاريخ العلا وذاكرتها الحضارية»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339762-25-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
25 قطعة أثرية تكشف عن أسرار «تاريخ العلا وذاكرتها الحضارية»
توزعت مقتنيات المعرض في مسار سردي مُتقن يتألف من 4 أقسام رئيسية (واس)
من قلب محافظة العلا، يجمع معرضٌ استثنائي 25 قطعةً أثريةً وتراثيةً تختزل تاريخاً ممتداً عبر آلاف السنين، ليعكس غنى الأرض وما شهدته من تعاقب الحضارات وأنشطة الحياة اليومية وحركة التجارة والتواصل الحضاري المبكر.
ويسلط معرضُ «قصة مستمرة»، المُقامُ بحي الجديدة للفنون في العلا، الضوءَ داخل أروقته على تراث المدينة التاريخية، من خلال القطع التي تتنوع بين الأدوات الحجرية العريقة، والنقوش والمسكوكات، والقطع الفخارية والحلي، إضافة إلى الكتب والصور والمواد التاريخية التي ترسم ملامح حركة التجارة والتواصل الحضاري التي شهدتها المنطقة مبكراً.
وتتوزع المقتنيات في مسار سردي مُتقن يتألف من 4 أقسام رئيسية؛ وهو يبدأ بقسم «ما قبل الكتابة»، ثم «كلمات تبقى»، و«طرق التجارة»، وصولاً إلى «التوثيق والذاكرة»، في عرض متحفي أشرف على اختياره وترميمه وتوثيقه فريق مختص من الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ لإعادة إحياء ذاكرة المكان.
وعمل فريق عمل المعرض على اختيار القطع ودراستها، وصياغة النصوص التي تعرّف بها وتوضح سياقاتها التاريخية، إلى جانب الإسهام في تطوير أساليب عرضها، بإشراف المختصين في المقتنيات والترميم لدى «الهيئة»؛ لتتكامل المقتنيات والمعلومات المصاحبة لها في تعريف الزوار بجوانب من حياة المجتمعات التي وُجدت في العلا.
مجتمع يحمل إرث أرضه
مثّل المعرض خطوة نوعية للتقريب بين المجتمع المحلي وآثار البيئة التي تحيط به وتزخر بأسرار التاريخ، حيث شارك أبناء وبنات العلا في تقديم تاريخ محافظتهم لزوار معرض «قصة مستمرة»، عبر تجربة تجمع بين التعلم والعمل على شواهد من إرث العلا الحضاري.
وشارك في إعداد المعرض 16 متدرباً ومتدربةً، أتاحت لهم التجربةُ اختيارَ المقتنيات الأثرية والتراثية ودراستَها، وإعدادَ النصوص التفسيرية المصاحبة لها، والإسهامَ في تطوير أساليب عرضها.
ويأتي المعرض ضمن مخرجات برنامج تدريبي مختص في الدراسات المتحفية وتنسيق المعارض، بالتعاون مع جامعة «إس أو إيه إس (SOAS)» في لندن، وبالشراكة مع «المجلس الثقافي البريطاني»، ضمن «برنامج منح العلا».
ويجمع البرنامج بين «الدراسة والتطبيق العملي، ويتيح للمشاركين اكتساب خبرات في التعامل مع المقتنيات وإعداد محتواها وتطوير أساليب عرضها، ضمن جهود (الهيئة الملكية لمحافظة العلا) في تعزيز الشراكات الثقافية ودعم التبادل المعرفي في المجال المتحفي، وتعزيز مشاركة الكفاءات من أبناء وبنات العلا في حفظ وصون إرثها والتعريف به».
وضمت أعمالُ المشاركين في إعداد المعرض الانتقالَ من دراسة مفاهيم العمل المتحفي إلى تطبيقها على مقتنيات من مجموعات «الهيئة»، والمشاركة في تقديم ما تحمله من دلالات تاريخية وثقافية للجمهور.
وتُبرز مشاركةُ أبناء وبنات العلا في إعداد المعرض «دورَهم في التعريف بإرثها، من خلال دراسة المقتنيات، وإعداد محتوى يوضح صلتها بالإنسان والمكان، ويقرّب معانيها من الزوار؛ مما يعزز حضور المجتمع المحلي في تقديم تاريخ العلا وحضاراتها».
متحف حي للتاريخ الإنساني
تعدّ العلا متحفاً حياً يحتضن أكثر من 200 ألف عام من التاريخ الإنساني. ويشير المعرض إلى حكاية الجهد العلمي والتوثيقي الذي حظيت به العلا في السنوات القليلة الماضية، للتنقيب في تاريخها المستتر بين الأودية والجبال؛ إذ استخرجت مواسم التنقيب المستمرة كنوزاً تاريخية وآثارية عمقت من معرفة المختصين بتاريخ المنطقة وأثْرت قصة المكان.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا انطلاق موسم الآثار 2026 - 2027، في العلا وخيبر؛ «لمواصلة أعمال البحث والتنقيب والتوثيق وصون التراث الثقافي، وتعزيز مكانة المنطقتين مركزاً عالمياً للبحث الأثري والمعرفة».
ويركز الموسم الحالي على محاور عدة؛ تشمل: الوجود البشري المبكر، والممالك العربية القديمة ومجتمعات الواحات، ومسارات الحج والتجارة، والتاريخ البيئي وإدارة المياه، والنقوش والتراث المكتوب، والثقافة المادية وأنماط المعيشة.
وقال علي بن أحمد؛ الأكاديمي والباحث في التراث المحلي، إن «منطقة العلا ظلت آلاف السنين تنبض بالأسرار والقصص».
وأشار الباحث إلى أن «استكشافَ الآثارِ التاريخية لمملكة دادان القديمة، وتاريخِ الازدهار المُذهل لموقع الحِجْر؛ وهو أول موقع في السعودية يُسجل في (قائمة اليونيسكو للتراث العالمي)، ومُشاهدةَ المكتبة المفتوحة بجبل عِكمة المُذهل، التي تعرض مئات النقوش والرسوم الصّخرية... كل هذا يشير إلى حجم ما يضمه المكان من أسرار التاريخ الحضاري»، منوهاً بـ«خطوة إشراك المجتمع المحلي في سرد تاريخ بيئته ومنطقته للعالم».