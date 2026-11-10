مسودة بخط مارتن لوثر كينغ لخطاب «لديّ حلم» تظهر بعد أكثر من 60 عاماً

بعد أكثر من ستة عقود على إلقاء أحد أشهر الخطابات في التاريخ الأميركي، ظهرت مسودة نادرة كتبها الناشط مارتن لوثر كينغ الابن بخط يده، بعدما ظلت محفوظة في درج مكتب أحد مساعديه السابقين منذ عام 1966، من دون أن يدرك أحد أهميتها التاريخية الكاملة.

وتعود الوثيقة إلى خطاب «لديّ حلم» (I Have a Dream)، الذي ألقاه كينغ في 28 أغسطس (آب) 1963 أمام مئات الآلاف في واشنطن، خلال مسيرة طالبت بإنهاء التمييز العنصري وتحقيق المساواة.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تعتزم دار كريستيز عرض المخطوطة، المؤلفة من سبع صفحات مكتوبة بالحبر الأزرق، في مزاد خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط توقعات بأن يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار.

وتكتسب الوثيقة أهميتها من كونها المسودة النهائية الوحيدة المعروفة للخطاب المكتوبة بالكامل بخط يد كينغ؛ إذ تكشف عن الساعات الأخيرة التي قضاها في تنقيح كلماته قبل اعتلائه المنصة. وتبدو الصفحات للوهلة الأولى أوراقاً عادية، لكنها تحمل شطباً وتعديلات كثيرة تعكس حرصه على اختيار كل تعبير بدقة.

مكتبة مارتن لوثر كينغ جونيور التذكارية 3 نوفمبر الحالي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب)

ومن بين التفاصيل اللافتة أن المسودة لا تتضمن العبارة الأشهر «لديّ حلم»، التي أصبحت عنوان الخطاب وجزءاً من الذاكرة الأميركية. فقد قرر كينغ ارتجال هذا المقطع أثناء إلقائه الخطاب أمام الجمهور، بعدما كان قد استبعده من النسخة المكتوبة بسبب ضيق الوقت. في المقابل، تتضمن المخطوطة خاتمته الشهيرة «تحررنا أخيراً».

ويعتقد الباحثون أن كينغ كتب المسودة خلال ليلة 27 أغسطس، في جناحه بفندق ويلارد في واشنطن، بعدما أمضى أياماً يتبادل الأفكار مع مساعديه ومستشاريه. وتشير التعديلات إلى مدى عنايته بالتفاصيل اللغوية، ففي إحدى الصفحات، شطب تعبيرين قبل أن يستقر على كلمة «التدرج» لوصف بطء تحقيق التغيير.

أما قصة العثور على الوثيقة، فتبدأ داخل مكتب إدوارد تي كلايتون، أحد مساعدي كينغ المقربين، الذي توفي عام 1966. فقد عثرت زوجته زيرنونا كلايتون على الأوراق في أواخر التسعينات داخل ظرف كُتبت عليه كلمة «خطاب»، لكنها لم تدرك آنذاك قيمتها الكاملة، فأعادتها إلى الدرج.

يظهر كل من لوثر كينغ الابن وميدغار إيفرز ود. روبرت سميث بصورة التُقطت 7 نوفمبر 2026 في جاكسون بولاية ميسيسيبي (أ.ف.ب)

وقالت كلايتون، التي تبلغ 96 عاماً، إن زوجها كان يحتفظ بكل شيء، وإنها قررت أخيراً إتاحة الوثيقة للجمهور بدلاً من بقائها حبيسة الأدراج. وستُخصص عائدات بيعها لأعمال خيرية، من بينها دعم مشروع متحف يوثق مسيرتها في مجال الحقوق المدنية والإعلام والعمل المجتمعي.

ووصف بيتر كلارنيت، المتخصص في المخطوطات لدى «كريستيز»، الوثيقة بأنها أهم مخطوطة تعامل معها خلال مسيرته، في حين يرى باحثون أنها تتيح نافذة نادرة على الطريقة التي تشكلت بها كلمات أحد أكثر الخطابات تأثيراً في التاريخ الحديث.

وهكذا، تعود مسودة ظلت بعيدة عن الأضواء لأكثر من 60 عاماً، لتكشف عن أن وراء خطاب حفظته الذاكرة الجماعية ساعات طويلة من التفكير والمراجعة، وصولاً إلى كلمات تجاوز صداها اللحظة التي قيلت فيها.