السجن 10 سنوات للممثل البريطاني راسل براند بعد إدانته بالاغتصابhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339347-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
السجن 10 سنوات للممثل البريطاني راسل براند بعد إدانته بالاغتصاب
الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند يصل إلى محكمة وستمنستر في لندن (إ.ب.أ)
أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الاثنين، حكماً بسجن الممثل البريطاني راسل براند لمدة 10 سنوات ونصف السنة في أحد السجون البريطانية، بعد إدانته بتهمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واتّهمت ست نساء براند بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في وقائع تعود إلى ذروة شهرته ممثلاً كوميدياً ومقدّم برامج تلفزيونية. وتقدّمت النساء بشكاوى بعد بثّ فيلم وثائقي عام 2023 تناول اتهامات لبراند بسوء السلوك الجنسي.
وكانت المعجبة التي أُدين براند باغتصابها في الحادية والعشرين من عمرها، وكان قد تعرّف إليها في أحد عروضه. ودانته المحكمة أيضاً بالاعتداء جنسياً على موظفة في قناة «إم تي في» خلال سهرة في حانة عام 2004، وعلى موظفة أخرى في «القناة الرابعة» البريطانية عام 2009، وبسلوك غير لائق تجاه فتاة في العام نفسه.
وشارك براند في أعمال هوليوودية، ويتابعه ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي. وتزوّج المغنية الأميركية كايتي بيري عام 2010، وبعد 14 شهراً أبلغها برسالة نصية بقراره إنهاء الزواج. وفي عام 2017، تزوّج المدوّنة لورا غالاتشر التي تظهر كثيراً في منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي. وانتقل براند للعيش في ولاية فلوريدا الأميركية، وله ثلاثة أبناء.
«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»
حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل أقيم في دبي، الخميس.
وفازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني لعام 2026»، فيما نال مشروعها الرياضي الرقمي «GOAT» جائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، في إنجاز يعكس تميز المجموعة بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.
ويؤكد هذا التتويج المزدوج نجاح استراتيجية المجموعة في الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية المتطورة وتطوير منتجات رقمية متخصصة، تجمع بين الخبرة التحريرية والتقنيات الحديثة، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والبثّ والمحتوى الرياضي على مستوى المنطقة.
احتفاء بالابتكار والتميز الإعلامي
تُعد «جوائز أسبو برودكاست برو 2026» من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة البثّ والإعلام والإنتاج الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت هذا العام إلى نسختها السادسة عشرة، لتواصل تكريم المؤسسات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز في المحتوى والتقنيات والتجارب الإعلامية.
وجاء الفوز بالجائزتين في ظل منافسة مع مشاريع ومؤسسات إعلامية وتقنية بارزة في المنطقة؛ إذ تفوق مشروع «الشرق بلومبرغ» على 5 مشاريع أخرى، وصلت إلى القائمة النهائية لفئة التميز في التطبيق التقني، من بينها مشاريع لمنصة «TOD by beIN» وشبكة «Rudaw Media Network».
وفي فئة أفضل مبادرة رياضية، تفوق «GOAT» على مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية، من بينها مشاريع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ومنصة «STARZPLAY» ورابطة المحترفين الإماراتية.
فازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني» عن مشروع منشأة البث والإنتاج الإعلامي بمركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير عمليات شبكة الشرق، وتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية.
ويضم المقر الجديد، الذي انطلقت منه عمليات البث في يونيو (حزيران) 2026؛ أربعة استوديوهات متعددة الاستخدامات، وغرفتي أخبار متطورتين، إلى جانب منظومة متكاملة للتحكم والإنتاج والمونتاج وإدارة المحتوى والبث.
وتعتمد المنشأة على بنية تقنية متقدمة قائمة على بروتوكول «SMPTE ST 2110»، وتقنيات التصوير الروبوتي والإنتاج الافتراضي والواقع المعزز، بما يعزز مرونة العمليات وجودة الإنتاج التلفزيوني والرقمي.
ومن أبرز إنجازات المشروع نجاح شبكة الشرق في الانتقال من منشآتها السابقة في مركز دبي المالي العالمي إلى مقرها الجديد بالرياض، مع الحفاظ على استمرارية البث المباشر دون انقطاع، في خطوة تعكس مستوى التخطيط والتكامل الهندسي والتشغيلي الذي تطلبه المشروع.
ويؤكد هذا الفوز مكانة «الشرق بلومبرغ» في تبنّي أحدث تقنيات البث والإنتاج الإعلامي، بما يدعم قدرتها على تقديم تغطيات اقتصادية ومالية متخصصة، ومحتوى متعدد المنصات يلبي احتياجات الجمهور وصنّاع القرار والمستثمرين.
«GOAT»... تجربة رقمية رياضية مبتكرة
في إنجاز آخر، فاز مشروع «GOAT» التابع للمجموعة بجائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة رياضية رقمية تجمع بين الأخبار والتغطيات المباشرة والتحليلات ومقاطع الفيديو وبيانات المباريات ضمن منصة واحدة.
وأطلقت المجموعة تطبيق «GOAT» في يناير (كانون الثاني) 2026، لتقديم تجربة تضع المشجع في قلب الحدث، من خلال الأخبار العاجلة والتحديثات الفورية ونتائج المباريات والمحتوى المرئي، مع تركيز خاص على كرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أبرز البطولات والمسابقات العالمية.
ويستفيد المشروع من الخبرات التحريرية والمحتوى الرياضي الذي تقدمه العلامات الإعلامية التابعة للمجموعة، ومن بينها «الرياضية» و«الشرق الأوسط» و«الشرق رياضة» و«سبورت 24»، كما يوظف البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم وتقديم محتوى أكثر ارتباطاً باهتماماته.
ويعكس فوز «GOAT» توجه المجموعة نحو تطوير منتجات إعلامية رقمية مبتكرة تستجيب لتغير سلوك الجماهير الرياضية، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
تعزيز الريادة في مستقبل الإعلام
يمثل الفوز بالجائزتين محطة جديدة في مسيرة المجموعة، ويعكس تكامل استثماراتها في تطوير البنية التحتية الإعلامية والابتكار في المنتجات الرقمية، بما يجمع بين التميز التقني وجودة المحتوى وتجربة المستخدم.
ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحولات في صناعة الإعلام والرياضة، وتعزز حضورها الإقليمي والدولي، انطلاقاً من السعودية إلى المنطقة والعالم.
مصر: التحقيق مع صحافيين حضروا مؤتمراً لمرتضى منصور
نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي (حساب النقابة على «فيسبوك»)
قررت نقابة الصحافيين المصرية إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع مؤتمر للمحامي مرتضى منصور إلى التحقيق، على خلفية ما تضمنه المؤتمر مما وصفه بيان للنقابة بـ«إساءات» لعدة أشخاص من بينهم الفنانة إلهام شاهين التي تقدمت بشكوى إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وطالبت بإرفاق نتائجها ببلاغها إلى النائب العام ضد منصور.
وكان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور قد أدلى بتصريحات في عدة أمور تطرق فيها إلى الفنانة إلهام شاهين وزميلتها هاله صدقي، بالإضافة إلى الزوجة السابقة لمدرب المنتخب المصري المقال حسام حسن مع الحديث عن الإعلامية نجوى إبراهيم والممثلة المعتزلة شمس البارودي.
وأكدت نقابة الصحافيين، وفق بيان، الاثنين، أن «هذه التغطيات مخالفة لضوابط (ميثاق الشرف الصحافي)، وانتهاك للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحافي»، مع الإعلان عن قرار مجلس النقابة إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين من غير أعضاء النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بيان النقابة بـ«منتحلي صفة الصحافي من أصحاب الصفحات» المشاركين في التغطية، لما ترتب عليها من إهانات تنال من سمعة الصحافة وكرامة الصحافيين.
وأوضح المجلس أنه تلقى شكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، داعياً المتضررين من الانتهاكات، وكل من رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحافي في المواد المنشورة، إلى تقديم شكاوى للتحقيق فيها، داعياً الصحافيين إلى «الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أخبار تتعلق بهم».
وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي إن النقابة بدأت حصر المواد المنشورة بشأن المؤتمر على المواقع الصحافية المرخصة، وفحص شكاوى تلقتها من محامين تتضمن أسماء، إلى جانب شكاوى تقدم بها صحافيون، موضحاً أن «تحديد المسؤوليات سيستند إلى مراجعة ما نشره كل طرف وطبيعة مشاركته، بما يمنع تعميم الاتهامات أو التعامل مع جميع الحالات بوصفها مخالفة واحدة».
وأضاف البلشي لـ«الشرق الأوسط» في توضيحه لحدود المساءلة، أن «نشر مقاطع الفيديو الخام المتضمنة سباً وقذفاً يدخل ضمن الوقائع التي يمكن محاسبة المواقع عليها، وأن أعضاء النقابة يظلون ملتزمين بميثاق الشرف الصحافي عبر صفحاتهم الشخصية أيضاً»، مؤكداً أن نقل الإساءات يرتب مسؤولية وفق اللوائح النقابية، مع بقاء باب التصحيح مفتوحاً بحذف المواد المخالفة والاعتذار عنها، وفحص هذه الخطوات ضمن ملابسات كل حالة.
وأوضح البلشي أن «الإجراءات تمر بمراجعة قانونية داخل النقابة، ثم إعداد مذكرة إحالة مدعومة بالمستندات إلى لجنة التحقيق التي تضم مستشاراً من مجلس الدولة، بينما تتحدد العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وقد تتدرج من لفت النظر والغرامة إلى الوقف والشطب».
إضافة إلى ذلك، أشاد أستاذ الإعلام ونائب رئيس أكاديمية الشروق الدكتور محمد شومان بقرار نقابة الصحافيين، وعدّه «خطوة مهمة لضبط الأداء المهني، ومواجهة اندفاع بعض الصحافيين وراء الموضوعات الرائجة بحثاً عن نسب مشاهدة مرتفعة، بما يدفعهم إلى المشاركة في تغطيات تتجاوز المعايير المهنية؛ لأن حضور مؤتمر يتضمن إساءات من هذا النوع يستدعي مراجعة مهنية، ومساءلة أعضاء النقابة تسهم في تأكيد مسؤوليتهم عما ينقلونه إلى الجمهور».
وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن «المسؤولية تمتد إلى وسائل الإعلام التي نشرت هذه المواد»، داعياً «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» إلى اتخاذ إجراءات بشأنها، إذ يفترض أن تخضع التغطيات لمراجعة تحريرية قبل إتاحتها للجمهور، تحول دون تمرير التجاوزات.
وميّز شومان بين معالجات صحافية حذفت الألفاظ البذيئة أو شوّشت عليها، وهو ما عدّه تصرفاً مهنياً يستحق التقدير، وأخرى أذاعتها، معتبراً أن نشرها يمثل خطأً مهنياً يستوجب المساءلة.
وأكدت العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» أن «نقابة الصحافيين تمارس دورها في ضمان التزام أعضائها بميثاق الشرف الصحافي»، موضحة أن «الإحالة للتحقيق تستهدف فحص الوقائع، وتحديد المسؤوليات، وقد تقود إلى مجلس التأديب حال ثبوت المخالفة، أو تنتهي دون إدانة»، مشيرة إلى أن «احترام الآداب العامة والذوق العام من المعايير الواردة في الميثاق بما يستوجب الامتناع عن نشر مواد تتضمن تجاوزات أخلاقية، مع انتظار نتائج التحقيق قبل الحكم على مسؤولية المحالين إليه».
وأشادت عبد المجيد بموقف النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة، خصوصاً أن التحرك سبقته بيانات متكررة تحذر الصحافيين من التورط في «مخالفات مهنية»، وأن استمرارها يستدعي وقفة تضمن احترام الضوابط المهنية.
مشاريع سعودية نوعية نحو آفاق جديدة لتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمنhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5339369-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
مشاريع سعودية نوعية نحو آفاق جديدة لتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن
20 مشروعاً نوعياً شاركت في معسكر الابتكارات المقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في جدة (المركز الإعلامي)
من متابعة المؤشرات الصحية إلى تيسير وصول الحاج إلى مخيمه في المشاعر المقدسة ذاتياً، تتجه مشاريع الابتكار والتطوير إلى استكشاف آفاق جديدة لتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، عبر حلول تستهدف دعم الكوادر الميدانية وتحسين تجربة الحاج قبل الرحلة وفي أثنائها وبعد انتهائها، وذلك في «معسكر مستقبل ابتكارات الحج» المقام في قاعة «سوبر دوم» بجدة.
ويستهدف المعسكر، المُقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة، تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتنفيذ ترتبط باحتياجات الحجاج؛ حيث يجتمع المبتكرون السعوديون بشغف لتيسير الرحلة الإيمانية. وتبرز ضمن المعسكر مجموعة مشاريع نوعية، من ضمنها «النظارة الذكية» التي تساعد المُسعفين على مراقبة الحالة الصحية للحجاج وسط الحشود، وتطبيق «وصل» الذي يتيح للحاج تحديد مخيمه ووجهاته في المشاعر المقدسة ذاتياً، إلى جانب ابتكارات أخرى تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة.
النظارة الذكية
المبتكرة جنى الزهراني قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة مشروع «النظارة الذكية» تتمثّل في توظيف التقنية لمساندة المسعفين وتسهيل الوصول إلى المصابين في مناطق الحشود، بما يُسهم في تقليص زمن الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، مبينةً أن الفكرة تعتمد على توزيع الأدوار بين نوعَين من المسعفين «الأول مسعف مراقب يتولى متابعة الحشود ورصد الحالات الصحية المشتبه بها من خلال النظارة، والآخر ميداني يتولى الانتقال إلى موقع الحالة وتقديم التدخل الطبي اللازم».
وبيّنت أن النظارة مزوّدة بتقنيات الكاميرا الحرارية، وتوفر شاشة تكون بمثابة عين المسعف المراقب لتحديد الحالة المُعرّضة لإجهاد حراري بين الحشود وفقاً لقراءة مؤشراتها الحيوية (درجة الحرارة، ومعدل نبضات القلب، والضغط)، وتتيح زراً مخصصاً لإرسال تنبيه عن الحالة إلى تطبيق المسعفين الميدانيين، يشمل معلومات الحالة، والموقع الجغرافي، وصورة تساعد على التعرف على المصاب؛ ليتمكّن المسعف الأقرب من الوصول إليه والتعامل معه بسرعة.
وأضافت أن النظام يستهدف تسهيل عملية تحديد موقع المصاب وسط الحشود، بدلاً من إهدار الوقت في البحث عنه أو محاولة الوصول إليه عبر البلاغات غير المحددة، وهو ما يعزّز كفاءة الاستجابة الإسعافية. وأوضحت أن النموذج الأولي للمشروع رقمي، متطلعةً إلى دعمه وتنفيذه على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الفريق يضم 4 فتيات بقيادة زميلتهن أماني الحربي، مشيرة إلى أن المشروع استغرق نحو شهرَين إلى 3 أشهر من العمل والتطوير، وأن الفريق تمكّن من إعداد نموذج أولي رقمي يوضح آلية عمل النظام ومكوناته، إلا أن النظارة لم تدخل بعد مرحلة التصنيع أو التطبيق الميداني، متطلعةً للحصول على الدعم اللازم للإسهام في تحويل النموذج الرقمي إلى منتج قابل للتطبيق.
تطبيق «وصل»
وتحدثت ليان المقاطي عن مشروع تطبيق «وصل»، المتمثل في منصة ملاحة وخدمات ذكية للمشاعر المقدسة ويستهدف تقديم منظومة متكاملة للإرشاد المكاني، وتحديد مواقع الخدمات والمرافق، بما يشمل مواقع الإسعافات الأولية والمكاتب الخدمية، إلى جانب مساعدة الحجاج على الوصول إلى مخيماتهم ومواقع إقامتهم ذاتياً.
وأضافت المقاطي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يميّز تطبيق «وصل» أنه يقود إلى مسارات متاحة ومحدثة بصورة مستمرة لتوجيه المستخدمين إلى الطرق البديلة وفقاً للمستجدات الميدانية، بخلاف تطبيق الخرائط العادي الذي قد يقود إلى طرق مغلقة ومسارات جرى تغييرها نتيجة التنظيمات المرورية وإدارة الحشود.
وأشارت إلى أن الفريق يضم إلى جانبها 3 فتيات، هن: عبير اللقماني، وعبير المالكي، وأمجاد العتيبي، وجميعهن متخصصات في علوم الحاسب الآلي، لافتةً إلى أن شغف جميع العضوات بالإسهام في خدمة ضيوف الرحمن قادهن إلى ابتكار المنصة التي تتيح للحاج الوصول إلى المخيم والمرافق عبر المسارات المسموح بالسير فيها لبلوغ وجهته بسهولة، بما يُسهم في تقليل وقت كوادر الإرشاد في البحث عن موقع مخيم الحاج، إلى جانب العديد من الخدمات التي يوفرها التطبيق.
وبيّنت أن اعتماد المشروع يخضع لدراسة الجهات المختصة، من حيث الجدوى الفنية والتشغيلية، وإمكانية دمجه ضمن منظومة خدمات الحج، أو إسناد تشغيله إلى القطاع الخاص، بما يحقق التكامل مع الأنظمة والخدمات القائمة.
20 مشروعاً ابتكارياً
أشارت الدكتورة سجى القرشي، المشرفة على المعسكر، إلى مشاركة 20 مشروعاً ابتكارياً في المعسكر، تستهدف تطوير حلول واعدة وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ والتطوير، ترتبط باحتياجات رحلة ضيف الرحمن عبر 5 مسارات استراتيجية، تشمل التشغيل الذكي وإدارة الحشود، والاستدامة وكفاءة الموارد، وتجربة الحاج والخدمات، والتوعية والتدريب، ورحلة الحاج، لتطوير حلول مرتبطة باحتياجات فعلية في منظومة خدمات الحج.
وبيّنت أن مشاركة الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج بدأت منذ المراحل الأولى للإعداد للمعسكر، وتحديداً عند صياغة التحديات التي بُنيت عليها المسارات، ومن بينها وزارة الحج والعمرة، وهيئة التراث، والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن؛ للاستفادة من خبراتها الميدانية وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها.
وأشارت إلى أن الإرشاد المقدم إلى المشاركين لم يكن تقنياً بحتاً، بل شمل توجيهاً من مختصين في الجهات الحكومية والقطاعات المرتبطة بمنظومة الحج، بما يساعد الفرق على تطوير حلول قابلة للتطبيق، ويعزز فرص تبني المشاريع من قِبل الجهات المستفيدة.
وأكدت أن وجود خدمات إرشادية قائمة، مثل «بطاقة الحاج» وما توفره من معلومات، لا يمنع تطوير حلول جديدة تضيف قيمة نوعية، مشيرةً إلى أن الابتكار لا يعني بالضرورة تقديم خدمة غير موجودة، بل قد يتمثّل في تطوير الخدمة الحالية ورفع كفاءتها باستخدام التقنيات الحديثة.
وحول مراحل تنفيذ المعسكر، أوضحت أن البرنامج مرّ بمرحلتَين رئيسيتَين بدأت الأولى ببرنامج تدريبي مكثف شارك فيه 40 فريقاً، واستمر 4 أيام، وتناول عدداً من المحاور، وأضافت أن المشاركين قدموا مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين عن جهات وقطاعات مختلفة، من بينها شركات وجهات ذات علاقة بمنظومة الحج؛ ليتم في ضوء ذلك تأهيل 20 مشروعاً لاستكمال رحلتها التطويرية.
وأشارت إلى أن المعسكر حرص على استقطاب فرق متنوعة التخصصات، تضم أصحاب الأفكار والخبرات الإدارية والتقنية، مؤكدةً أن المشروع الابتكاري ليس بالضرورة أن يكون منتجاً برمجياً أو حلاً تقنياً خالصاً، وإنما قد يكون حلاً تشغيلياً أو خدمياً تُوظَّف معه التقنية لمعالجة أحد التحديات القائمة.
ورغم منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن، والعمل على تسخير أحدث التقنيات لخدمتهم وراحتهم خلال مواسم الحج، تتواصل جهود التطوير ودعم الابتكار بلا توقف؛ لاستكشاف حلول جديدة تُسهم في تيسير أداء المناسك ورفع كفاءة الخدمات الميدانية، في وطن جعل من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياته.
ويأتي تنظيم المعسكر انسجاماً مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم الدينية والإنسانية، من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة الحج.
يُشار إلى أن معسكر الابتكار يُقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة الذي تنظّمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، ويتكامل مع عدد من مساحات الابتكار في النسخة السادسة من المؤتمر، من بينها منطقة الريادة والابتكار، ومنطقة الهاكاثون، وواحة التقنية، التي تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال والمطورين العمل على مبادرات تُسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.