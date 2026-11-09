السجن 10 سنوات للممثل البريطاني راسل براند بعد إدانته بالاغتصاب

من متابعة المؤشرات الصحية إلى تيسير وصول الحاج إلى مخيمه في المشاعر المقدسة ذاتياً، تتجه مشاريع الابتكار والتطوير إلى استكشاف آفاق جديدة لتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن، عبر حلول تستهدف دعم الكوادر الميدانية وتحسين تجربة الحاج قبل الرحلة وفي أثنائها وبعد انتهائها، وذلك في «معسكر مستقبل ابتكارات الحج» المقام في قاعة «سوبر دوم» بجدة.

ويستهدف المعسكر، المُقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة، تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتنفيذ ترتبط باحتياجات الحجاج؛ حيث يجتمع المبتكرون السعوديون بشغف لتيسير الرحلة الإيمانية. وتبرز ضمن المعسكر مجموعة مشاريع نوعية، من ضمنها «النظارة الذكية» التي تساعد المُسعفين على مراقبة الحالة الصحية للحجاج وسط الحشود، وتطبيق «وصل» الذي يتيح للحاج تحديد مخيمه ووجهاته في المشاعر المقدسة ذاتياً، إلى جانب ابتكارات أخرى تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة.

جنى الزهراني وزميلتها في الفريق ريماس اللهيبي بمشروع «النظارة الذكية» (الشرق الأوسط)

النظارة الذكية

المبتكرة جنى الزهراني قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن فكرة مشروع «النظارة الذكية» تتمثّل في توظيف التقنية لمساندة المسعفين وتسهيل الوصول إلى المصابين في مناطق الحشود، بما يُسهم في تقليص زمن الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، مبينةً أن الفكرة تعتمد على توزيع الأدوار بين نوعَين من المسعفين «الأول مسعف مراقب يتولى متابعة الحشود ورصد الحالات الصحية المشتبه بها من خلال النظارة، والآخر ميداني يتولى الانتقال إلى موقع الحالة وتقديم التدخل الطبي اللازم».

وبيّنت أن النظارة مزوّدة بتقنيات الكاميرا الحرارية، وتوفر شاشة تكون بمثابة عين المسعف المراقب لتحديد الحالة المُعرّضة لإجهاد حراري بين الحشود وفقاً لقراءة مؤشراتها الحيوية (درجة الحرارة، ومعدل نبضات القلب، والضغط)، وتتيح زراً مخصصاً لإرسال تنبيه عن الحالة إلى تطبيق المسعفين الميدانيين، يشمل معلومات الحالة، والموقع الجغرافي، وصورة تساعد على التعرف على المصاب؛ ليتمكّن المسعف الأقرب من الوصول إليه والتعامل معه بسرعة.

وأضافت أن النظام يستهدف تسهيل عملية تحديد موقع المصاب وسط الحشود، بدلاً من إهدار الوقت في البحث عنه أو محاولة الوصول إليه عبر البلاغات غير المحددة، وهو ما يعزّز كفاءة الاستجابة الإسعافية. وأوضحت أن النموذج الأولي للمشروع رقمي، متطلعةً إلى دعمه وتنفيذه على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن الفريق يضم 4 فتيات بقيادة زميلتهن أماني الحربي، مشيرة إلى أن المشروع استغرق نحو شهرَين إلى 3 أشهر من العمل والتطوير، وأن الفريق تمكّن من إعداد نموذج أولي رقمي يوضح آلية عمل النظام ومكوناته، إلا أن النظارة لم تدخل بعد مرحلة التصنيع أو التطبيق الميداني، متطلعةً للحصول على الدعم اللازم للإسهام في تحويل النموذج الرقمي إلى منتج قابل للتطبيق.

ليان المقاطي وزميلتَاها في الفريق عبير القحطاني وعبير المالكي بمشروع «وصل» (الشرق الأوسط)

تطبيق «وصل»

وتحدثت ليان المقاطي عن مشروع تطبيق «وصل»، المتمثل في منصة ملاحة وخدمات ذكية للمشاعر المقدسة ويستهدف تقديم منظومة متكاملة للإرشاد المكاني، وتحديد مواقع الخدمات والمرافق، بما يشمل مواقع الإسعافات الأولية والمكاتب الخدمية، إلى جانب مساعدة الحجاج على الوصول إلى مخيماتهم ومواقع إقامتهم ذاتياً.

وأضافت المقاطي، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن ما يميّز تطبيق «وصل» أنه يقود إلى مسارات متاحة ومحدثة بصورة مستمرة لتوجيه المستخدمين إلى الطرق البديلة وفقاً للمستجدات الميدانية، بخلاف تطبيق الخرائط العادي الذي قد يقود إلى طرق مغلقة ومسارات جرى تغييرها نتيجة التنظيمات المرورية وإدارة الحشود.

وأشارت إلى أن الفريق يضم إلى جانبها 3 فتيات، هن: عبير اللقماني، وعبير المالكي، وأمجاد العتيبي، وجميعهن متخصصات في علوم الحاسب الآلي، لافتةً إلى أن شغف جميع العضوات بالإسهام في خدمة ضيوف الرحمن قادهن إلى ابتكار المنصة التي تتيح للحاج الوصول إلى المخيم والمرافق عبر المسارات المسموح بالسير فيها لبلوغ وجهته بسهولة، بما يُسهم في تقليل وقت كوادر الإرشاد في البحث عن موقع مخيم الحاج، إلى جانب العديد من الخدمات التي يوفرها التطبيق.

وبيّنت أن اعتماد المشروع يخضع لدراسة الجهات المختصة، من حيث الجدوى الفنية والتشغيلية، وإمكانية دمجه ضمن منظومة خدمات الحج، أو إسناد تشغيله إلى القطاع الخاص، بما يحقق التكامل مع الأنظمة والخدمات القائمة.

شاشة عرض مشروع تطبيق الإرشاد المكاني للحجاج (الشرق الأوسط)

20 مشروعاً ابتكارياً

أشارت الدكتورة سجى القرشي، المشرفة على المعسكر، إلى مشاركة 20 مشروعاً ابتكارياً في المعسكر، تستهدف تطوير حلول واعدة وتحويلها إلى حلول قابلة للتنفيذ والتطوير، ترتبط باحتياجات رحلة ضيف الرحمن عبر 5 مسارات استراتيجية، تشمل التشغيل الذكي وإدارة الحشود، والاستدامة وكفاءة الموارد، وتجربة الحاج والخدمات، والتوعية والتدريب، ورحلة الحاج، لتطوير حلول مرتبطة باحتياجات فعلية في منظومة خدمات الحج.

وبيّنت أن مشاركة الجهات ذات العلاقة بمنظومة الحج بدأت منذ المراحل الأولى للإعداد للمعسكر، وتحديداً عند صياغة التحديات التي بُنيت عليها المسارات، ومن بينها وزارة الحج والعمرة، وهيئة التراث، والجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن؛ للاستفادة من خبراتها الميدانية وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها.

وأشارت إلى أن الإرشاد المقدم إلى المشاركين لم يكن تقنياً بحتاً، بل شمل توجيهاً من مختصين في الجهات الحكومية والقطاعات المرتبطة بمنظومة الحج، بما يساعد الفرق على تطوير حلول قابلة للتطبيق، ويعزز فرص تبني المشاريع من قِبل الجهات المستفيدة.

وأكدت أن وجود خدمات إرشادية قائمة، مثل «بطاقة الحاج» وما توفره من معلومات، لا يمنع تطوير حلول جديدة تضيف قيمة نوعية، مشيرةً إلى أن الابتكار لا يعني بالضرورة تقديم خدمة غير موجودة، بل قد يتمثّل في تطوير الخدمة الحالية ورفع كفاءتها باستخدام التقنيات الحديثة.

وحول مراحل تنفيذ المعسكر، أوضحت أن البرنامج مرّ بمرحلتَين رئيسيتَين بدأت الأولى ببرنامج تدريبي مكثف شارك فيه 40 فريقاً، واستمر 4 أيام، وتناول عدداً من المحاور، وأضافت أن المشاركين قدموا مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين عن جهات وقطاعات مختلفة، من بينها شركات وجهات ذات علاقة بمنظومة الحج؛ ليتم في ضوء ذلك تأهيل 20 مشروعاً لاستكمال رحلتها التطويرية.

جانب من معسكر الابتكارات المقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في جدة (المركز الاعلامي)

وأشارت إلى أن المعسكر حرص على استقطاب فرق متنوعة التخصصات، تضم أصحاب الأفكار والخبرات الإدارية والتقنية، مؤكدةً أن المشروع الابتكاري ليس بالضرورة أن يكون منتجاً برمجياً أو حلاً تقنياً خالصاً، وإنما قد يكون حلاً تشغيلياً أو خدمياً تُوظَّف معه التقنية لمعالجة أحد التحديات القائمة.

ورغم منظومة الخدمات المتكاملة التي توفرها السعودية لضيوف الرحمن، والعمل على تسخير أحدث التقنيات لخدمتهم وراحتهم خلال مواسم الحج، تتواصل جهود التطوير ودعم الابتكار بلا توقف؛ لاستكشاف حلول جديدة تُسهم في تيسير أداء المناسك ورفع كفاءة الخدمات الميدانية، في وطن جعل من خدمة قاصدي الحرمين الشريفين في مقدمة أولوياته.

ويأتي تنظيم المعسكر انسجاماً مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربتهم الدينية والإنسانية، من خلال توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة الحج.

يُشار إلى أن معسكر الابتكار يُقام ضمن فعاليات «مؤتمر ومعرض الحج» في نسخته السادسة الذي تنظّمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تحت شعار «من مكة إلى العالم»، ويتكامل مع عدد من مساحات الابتكار في النسخة السادسة من المؤتمر، من بينها منطقة الريادة والابتكار، ومنطقة الهاكاثون، وواحة التقنية، التي تتيح للمبتكرين ورواد الأعمال والمطورين العمل على مبادرات تُسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة ضيوف الرحمن.