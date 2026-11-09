«دراما الدقيقة الواحدة»... هل يخطف الهاتف عرش التلفزيون؟

من قصص الحب والانتقام إلى المليارديرات المتخفين في هيئة متسولين... مسلسلات قصيرة تجذب مئات الملايين، وتعيد رسم خريطة صناعة الترفيه، فيما يفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام مستقبل قد تتغير فيه مفاهيم النجومية والإنتاج الدرامي.

تخيّل أن تبدأ مشاهدة مسلسل، فتكتشف أن الحلقة انتهت قبل أن تنتهي من احتساء قهوتك! لا تتجاوز مدتها دقيقة أو دقيقتين، لكنها تتركك أمام مفاجأة تدفعك إلى الضغط على الشاشة لمشاهدة الحلقة التالية. وإذا حاولت التوقف، ستجد نفسك أمام عشرات الحلقات التي تنتظرك، وربما أمام اشتراك مدفوع حتى تعرف كيف ستنتهي الحكاية.

هذا هو عالم «الدراما المصغّرة» (Microdramas)، الذي يزحف بسرعة إلى صناعة الترفيه العالمية، ويغيّر الطريقة التي تُكتب بها المسلسلات وتُنتج وتُشاهَد. فبدلاً من الجلوس أمام التلفزيون لمتابعة حلقة مدتها ساعة، أصبح بإمكان المشاهد متابعة مسلسل كامل عبر هاتفه، خلال فترات الانتظار أو استراحة العمل أو دقائق الفراغ بين مشوار وآخر.

من قصص الحب والانتقام إلى المليارديرات المتخفين في هيئة متسولين... مسلسلات قصيرة تجذب مئات الملايين وتعيد رسم خريطة صناعة الترفيه فيما يفتح الذكاء الاصطناعي الباب أمام مستقبل قد تتغير فيه مفاهيم النجومية والإنتاج الدرامي (أ.ف.ب)

وُلدت هذه الظاهرة في الصين نحو عام 2018، قبل أن تتحول إلى صناعة ضخمة تتجاوز حدودها المحلية. ووفق بيانات رسمية صينية أُعلنت في سبتمبر (أيلول) 2026، تجاوز عدد مشاهدي الدراما المصغّرة في البلاد 800 مليون شخص، فيما تخطت قيمة السوق 100 مليار يوان خلال 2025. وشهدت الصناعة طفرة إنتاجية لافتة، مع طرح نحو 430 ألف عمل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، استخدم أكثر من 90 في المائة منها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حكايات بحجم الشاشة

تُصوّر هذه الأعمال غالباً بطريقة عمودية تناسب شاشة الهاتف، وتتكون من حلقات قصيرة تتراوح عادة بين دقيقة ودقيقتين، وقد يصل عدد حلقات المسلسل إلى 50 أو أكثر. وهنا يبرز الفرق بين الدراما العمودية، المرتبطة بطريقة التصوير والعرض، والدراما المصغّرة التي تركز على قصر الحلقات وسرعة الأحداث، وإن كان الشكلان يجتمعان في كثير من الأعمال.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» بعنوان «الدراما العمودية خفيفة على العين والعقل»، تناولت عبير مشخص انتشار هذا الشكل من المحتوى، الذي يتناسب مع عادات استخدام الهواتف الذكية. وتكشف الظاهرة عن تحول في علاقة الجمهور بالصورة والوقت، فالمشاهد الذي اعتاد تخصيص ساعة لمتابعة حلقة تلفزيونية، بات يستطيع متابعة حكاية درامية خلال دقائق من يومه.

أما الحكايات، فلا تحتاج إلى كثير من التعقيد: فتاة تكتشف أن زوجها ملياردير يُخفي هويته، أو امرأة تتزوج زعيم مافيا، أو رجل يتنكر في هيئة متسول، أو خيانة عائلية تنتهي بخطة انتقام. تبدأ الحلقة بموقف صادم أو سؤال محيّر، وتنتهي عادةً بمفاجأة أو اعتراف يدفع المشاهد إلى متابعة الجزء التالي. إنها وصفة مصمَّمة لمقاومة عادة التمرير المستمر على الهاتف، حيث لا يملك العمل سوى ثوانٍ قليلة لإقناع المشاهد بالبقاء.

تُظهر هذه الصورة الملتقطة 23 أكتوبر 2026 كينجال باتيل (في الوسط) من لندن وهي ترتدي زياً صينياً تقليدياً خلال تصوير مشهد درامي قصير (أ.ف.ب)

وفي بريطانيا، التي أصبحت كبرى أسواق هذا النوع من المحتوى في أوروبا، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً للدراما المصغّرة 8.2 مليون مستخدم خلال 2025، وفق تقديرات شركة «Omdia»، ولا يقتصر الإقبال على البحث عن إنتاج درامي رفيع، فهذه الأعمال تمنح بعض المشاهدين فرصة للهروب مؤقتاً من ضغوط الحياة والانغماس في حكايات خيالية لا تتطلب كثيراً من التركيز.

وصفة عالمية

ولا تقتصر المنافسة على الشركات الصينية والأميركية. ففي تركيا، ترى إلكين كافوكجو، مؤسسة شركة «إيكي داكيكا»، أن النجاح لا يتطلب دائماً مفاجأة درامية صاخبة. فقد تكفي لحظة عاطفية يتعرف المشاهد فيها على تجربة من حياته الشخصية. أما في اليابان، فيركز المنتجون على قصص الخيانة والانتقام والهويات المخفية.

ويقول ناووميشي ساوامورا، مؤسس منصة «بامب» اليابانية، إن الثواني الثلاثين الأولى من الحلقة الأولى حاسمة في الاحتفاظ بالجمهور. ومن الحيل المستخدمة تقديم شخصية شريرة تثير غضب المشاهد، فينتظر بفارغ الصبر لحظة عقابها. فالانتقام هنا ليس مجرد جزء من الحبكة، بل وسيلة لإبقاء الجمهور أمام الشاشة.

وما بدأ كتجربة صينية لم يعد نشاطاً هامشياً. فقد دخلت شركات أميركية ومنتجون مستقلون السباق، وبرزت منصات متخصصة مثل «ريل شورت» (ReelShort) كما أصبحت هذه الصناعة فرصة جديدة لممثلين وكتّاب وعاملين لم يجدوا مساحة كافية في الإنتاج التلفزيوني التقليدي.

لكن وراء الشعبية المتزايدة صورة مختلفة عن صناعة التلفزيون المعروفة. فالإنتاج قد يتم خلال أيام قليلة، بميزانيات محدودة وفرق تصوير صغيرة. وفي مثال على ذلك، صُوّر الموسم الأول من مسلسل «Hollywood Starlet»، المؤلف من 45 حلقة قصيرة، خلال ستة أيام، بميزانية تراوحت بين 175 و220 ألف دولار.

كواليس تصوير مشهد درامي قصير في استوديوهات هينغديان العالمية في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

مَن يكتب الحكاية... الإنسان أم الآلة؟

ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصناعة، تبدو الدراما القصيرة من أكثر المجالات المرشحة للاستفادة من أدواته، سواء في كتابة السيناريوهات أو اقتراح النهايات أو تصميم الشخصيات والمشاهد. وقد يتيح ذلك لشركات صغيرة وصناع مستقلين إنتاج أعمال لم يكن بمقدورهم تمويلها سابقاً، لكنه يطرح تساؤلات حول مستقبل الممثلين والكتّاب والمخرجين.

فالجمهور قد ينجذب إلى قصة سريعة ومفاجأة غير متوقعة، لكنه لا يزال يبحث عن شخصية تشبهه، أو موقف يلامس تجربة عاشها، أو نهاية تترك أثراً بعد إغلاق الهاتف. وهذه عناصر لا تقاس فقط بعدد المشاهدات أو سرعة الإنتاج.

ربما لا ينتصر الهاتف على التلفزيون بالمعنى التقليدي، لكنه نجح بالفعل في انتزاع جزء من الوقت الذي كان مخصصاً له. وبين مسلسل يحتاج إلى ساعة من التركيز وآخر يمنحك حكايته في دقيقة، تتغير قواعد المنافسة، ويصبح التحدي أمام صناع الترفيه ليس فقط إنتاج قصة جيدة، بل إقناع المشاهد بألا يمرر إصبعه إلى القصة التالية.