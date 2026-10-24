«لوبين» يفقد من وهجه لكنه ما زال يُلهِم لصوص المتاحف

هل تعمّدت «نتفليكس» عرض الجزء الرابع من مسلسل «لوبين» بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لسرقة متحف اللوفر التاريخية؟

لم تُصدر المنصة العالمية طبعاً أي إعلان في هذا الخصوص. لكن المؤكّد هو أنّ سنةً بالتمام قد انقضت على اقتحام عصابة ملثّمة في وضح نهار الـ19 من أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إحدى قاعات المتحف الباريسي، وسرقة 8 قطع من مجوهرات التاج الفرنسي تُقدّر بنحو 88 مليون يورو.

تحدّث المراقبون حينذاك عن تشابُهٍ كبير بين ما فعله لصوص اللوفر، وما اعتاد اللص الظريف «لوبين» أو «آسان ديوب» القيام به في مواسم المسلسل الثلاثة المقتبسة عن سلسلة روايات موريس لوبلان. ولا يقتصر استلهامُ اللصوص أفعالهم من «لوبين» على سرقة المجوهرات، بل ينسحب على أسلوبهم المتّسم بالجرأة، والاستعراض، وبرودة الأعصاب خلال تنفيذ فعلتهم.

تشاء حبكة الموسم الرابع الصادر قبل أيام، أن تتمحور السرقة هذه المرة حول «كنوز ملوك فرنسا»، وعلى رأسها الأحجار الكريمة الأربعة الخاصة بأحد التيجان. قد يتساءل الجمهور ما إذا كان فريق «لوبين» قد استوحى من سرقة اللوفر بعد أن اقتبس لصوصها عنه، إلّا أنّ المعلومات تؤكّد أنّ تصوير المسلسل الفرنسي بدأ في مايو (أيار) 2025، أي قبل 5 أشهر على السرقة التاريخية.

شُبهت سرقة اللوفر في 2025 بأساليب لوبين الاستعراضية (أ.ب)

ينطلق الموسم الرابع، حيث يطلّ الممثل الفرنسي عمر سي مجدَداً بشخصية «آسان ديوب» أو «لوبين»، من استعداد الأخير لمغادرة السجن. بعد أن قضى 4 سنوات هناك، يريد أن يطوي نهائياً صفحة اللص الظريف الذي تحوّل إلى بطل في نظر الرأي العام، وإلى عبءٍ عليه. هدفُه العودة إلى ابنه «راوول»، وتعويض ما خسر من وقتٍ بعيداً عنه. إلّا أنّ التطوّرات الصادمة لا تتيح له تحقيق ذلك، إذ يسبقه هجومٌ سيبراني يبدو أنه يحمل توقيعه، يعلن فيه التخطيط لعمليّتَي سرقة محدّدتَي التوقيت، والأهداف: الثامنة مساءً لوحة من متحف القصر الصغير في أفينيون، وحجر الياقوت الخاص بالملك لويس الرابع عشر من متحف التاريخ الطبيعي في باريس.

تمتزج الدراما الواقعية بالخيال العلمي لتولّدَ سلسلة أحداثٍ غير متوقّعة في مسار ديوب، وحياته الشخصية. يتّضح سريعاً أنّ اللص المحبوب في مواجهةٍ هذه المرة مع نُسخةٍ عن نفسِه، حيث تقتبس من تقنياته في السرقة، لتورّطَه في أمور لا علاقة له بها.

في هذا الموسم يغلب الخيال العلمي الدراما الواقعية (نتفليكس)

من الواضح أنّ الغريم خطير جداً، وهو يستفزّ «آسان» إلى درجة أنه يدفع به للهرب من السجن رغبةً في الدفاع عن نفسه. تبدأ لاحقاً رحلة البحث عن اللص المستتر بمساعدة صديق الطفولة والشريك الأول «بِن». يتبيّن أنّ مَن اقتحمَ حياة «لوبين» هذه المرة فتاة تُدعى «أديل كابور»، وهي من القراصنة، أو «الهاكرز» المحترفين. تسبق الشابة العشرينيّة اللص المحترف بأشواط لناحية استخدامها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عملياتها، إلّا أنها تبقى كبرى المعجبات به إلى درجة الهوَس.

يبدأ الموسم الرابع باستعداد آسان ديوب للخروج من السجن وطيّ صفحة لوبين (نتفليكس)

يجد «ديوب» نفسه متورطاً في مخططات أديل الساعية لجمع الأحجار الكريمة الخاصة بالتاج الملكيّ، وصولاً إلى كنوز ملوك فرنسا.

رغم الأحداث المتسارعة، والتشويق المتواصل، والأكشن، والاستخدام الذكي للتكنولوجيا، والمَشاهد الخلّابة لباريس، وكاريزما الممثل عمر سي، فإنّ هذا الموسم من «لوبين» ليس الأفضل؛ بل يمكن القول إنه الأسوأ من بين الأجزاء الأربعة. الحبكة غير متماسكة، وتعاني التشتّت، كما تصل المخططات أحياناً إلى درجة متقدّمة من التعقيد العلمي والتكنولوجي، فتقع القصة في الفراغ.

في نسخته الجديدة، يخسر «لوبين» الكثير من هويّته الأصليّة، والتي لطالما استندت إلى الصورة الواقعيّة، وإلى ظُرف الشخصية الأساسية، وإلى اللحظات الإنسانية. ومع أنّ هناك في القصة هذه المرة ما يكفي من عناصر لمَنحها كثافةً إنسانية، لكنّ المعالجة الدراميّة لا تذهب إلى الأقصى، بل تبقى على الهامش في مَشاهد هي أشبه بالكليشيهات السطحيّة.

في نسخته الجديدة يخسر لوبين الكثير من هويّته الأصليّة (نتفليكس)

لعلّ ما هو أكثر صدقاً في الموسم الرابع من «لوبين»، إقرار المسلسل بأنّ هناك أشخاصاً متأثّرين جداً باللصّ إلى درجة أنهم باتوا يستنسخون أفعاله. وإذا كانت «أديل» هي النموذج الدرامي عن هؤلاء الأشخاص، فإنّ مقلِّدي لوبين في الواقع إلى تزايد، بدليل أنّ سرقات المتاحف الأوروبية تشهد مؤخراً اتّجاهاً إلى الاستعراض، وإثارة الصدمة.

بجرأتِهم في التنفيذ في وضح النهار، وبسرعة قياسية، وبأسلوبٍ استعراضي، وباختيارهم مجوهراتٍ إمبراطوريّة وملَكيّة، ليس لصوص اللوفر وحدَهم من بدَوا متأثّرين بشخصية «آسان ديوب»، وبمسلسل «لوبين».

تحوّل لوبين إلى شخصية ملهمة للصوص المتاحف حول العالم خلال السنوات الأخيرة (نتفليكس)

وفق تقارير صادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول»، لم تعد عمليات السطو على المتاحف في السنوات القليلة الماضية تعتمد على التسلل الصامت ليلاً، بل تحولت إلى هجمات خاطفة، وعنيفة، وتستهدف مقتنيات عالية القيمة، وخلال ساعات العمل في المتاحف، كاشفةً عن ثغرات أمنية كبيرة.

وفي أحدث العمليات المُشابهة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قام لصّان ملثّمان بتحطيم إحدى نوافذ متحف رينوار في فرنسا عند الـ6 صباحاً بواسطة أدوات كهربائية، واستوليا على 4 لوحات قيّمة من أعمال الفنان تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار.

تعرّض متحف رينوار في فرنسا الشهر الماضي لسرقة لوحات ثمينة بقيمة 10 ملايين دولار (أ.ف.ب)

أما أكثر عمليات السرقة إدهاشاً في 2026، فوقعت في شهر أغسطس (آب) في متحف الفنون التطبيقيّة في العاصمة النمساوية فيينا. في وضح النهار وخلال ساعات العمل في المتحف، اشترى رجلان تذكرتي دخول بالطريقة المعتادة، واندسّا بين الزوار. قام أحدهما، وكان يحمل مطرقة، بتحطيم إحدى واجهات العرض، ثم استوليا على عقدٍ مرصّع بـ673 حجراً كريماً كان يعود للملكة المصرية نازلي، ولاذا بالفرار سيراً على الأقدام، ومن دون اللجوء إلى قناع. استغرقت العملية 4 دقائق، وقّدّرت قيمة مسروقاتها بـ4 ملايين دولار.