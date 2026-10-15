«رولز»… هنا جلس ديكنز والملوك… حكاية مكان نجا من النسيان

في بعض زوايا لندن، يبدو الزمن أقل استعجالاً. تدخل مكاناً فتشعر بأن أشخاصاً كثيرين سبقوك إليه، تركوا شيئاً من حكاياتهم بين جدرانه، ثم مضوا. وربما جلست، من دون أن تدري، إلى طاولة جلس إليها كاتب شهير أو ملك أو ممثل، قبل عقود طويلة.

هذا ما يجعل مطعم «رولز» (Rules)، في منطقة كوفنت غاردن، مختلفاً عن مجرد عنوان قديم على خريطة العاصمة البريطانية. فمنذ عام 1798، والمكان يستقبل زبائنه، في حين تتراكم حوله حكايات الأدب والحياة الملكية والفن، حتى بات جزءاً من ذاكرة لندن نفسها.

مشهد للوحة داخل مطعم «رولز» (Rules) (أ.ب)

والآن، حصل هذا العنوان العريق على فرصة جديدة للاستمرار، بعدما تملّك الصندوق الوطني البريطاني (National Trust)، المعني بحماية التراث، المبنى الذي يحتضنه، بما في ذلك تصميمه الداخلي التاريخي. والغاية ليست تحويله متحفاً، بل ضمان ألا يأتي يوم تُستبدل فيه طاولاته بشقق سكنية، وتُختصر حكايته في صورة قديمة أو لوحة على جدار.

وتبلغ قيمة العقار أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني، وقد تبرع به مالكه جون «جي بي» مايو للصندوق؛ لضمان الحفاظ على المكان وقصصه الممتدة لأكثر من قرنين. كما ينص عقد الإيجار على استمرار استخدام المبنى مطعماً. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

قد تبدو المسألة للوهلة الأولى شأناً عقارياً، لكنها تطرح سؤالاً أوسع: كيف نحافظ على ذاكرة المدن من دون أن نحكم عليها بالبقاء خلف الزجاج؟

حين تصبح الجدران شاهدة

أسس «رولز» توماس رول، وبدأ محلاً لتقديم المحار، قبل أن يشتهر بأطباقه الإنجليزية التقليدية وديكوراته التي تزينها قرون الحيوانات. لكن ما يمنحه مكانته الاستثنائية ليس عمره وحده، بل الأشخاص الذين مروا به، والحكايات التي حملوها معهم.

كان الكاتب تشارلز ديكنز من زبائنه المنتظمين، كما ارتاده الملك إدوارد السابع قبل اعتلائه العرش. وكانت ليلي لانغتري، عشيقته آنذاك، على صلة وثيقة بالمكان، حتى إنها كلّفت فناناً رسم لوحة خاصة له وأهدته إياها، ولا تزال معلقة فوق بار الكوكتيلات.

أما الروائي غراهام غرين، فكان يزور المطعم في كل عيد ميلاد له. ولم يترك ذكراه فيه فحسب، بل أدخله إلى روايته «نهاية العلاقة» (The End of the Affair)، الصادرة عام 1951، حيث يتبادل بطلا الرواية أول قبلة بعد تناول العشاء في المكان.

ومن الأدب إلى السينما، ظهر «رولز» في فيلم جيمس بوند «سبكتر» (Spectre)، كما استضاف تصوير مشاهد من مسلسل «داونتون آبي» (Downton Abbey).

تصوير أحد مشاهد مسلسل داونتن آبي في رولز (imdb)

هكذا تتداخل الحقيقة والخيال في مكان واحد. فبعض الزبائن يأتون لتناول الطعام، وبعضهم قد يأتي مدفوعاً بفضول تجاه ماضيه، في حين يمر آخرون من دون أن يعرفوا أن الجدران المحيطة بهم تحمل ذكريات كتّاب وشخصيات ملكية وأبطال أعمال فنية.

تراث لا يعيش في الصور وحدها

لم يكن بقاء المكان مضموناً دائماً. ففي عام 1971، تدخل الشاعر البريطاني جون بيتجمان للدفاع عنه عندما ظهرت خطط لهدمه لتوسيع طريق قريب. وشبّه المطعم بمكان للعبادة، في إشارة إلى الأجواء التي تنشأ في الأماكن التي يرتادها الناس جيلاً بعد جيل.

ولعل هذه الفكرة تفسر لماذا يصعب تعويض بعض الأماكن، حتى لو أمكن بناء مبانٍ أجمل مكانها. فالمبنى يمكن إعادة تشييده، لكن الذكريات لا تنتقل بالضرورة إلى عنوان جديد، كما لا يمكن استنساخ الشعور الذي يتكون عبر سنوات طويلة من اللقاءات والعادات والتفاصيل الصغيرة.

ويرى ريكي ماكمنيمي، مدير «رولز» الذي يعمل فيه منذ أكثر من 30 عاماً، أن حماية المطعم لا تعني تجميد الزمن داخله. فالمطلوب أن يستمر في استقبال الناس وتقديم الطعام، مع الاحتفاظ بملامحه التاريخية، لا أن يتحول أثراً جامداً لا يقترب منه أحد.

إطلالة من نافذة مطعم «رولز» (Rules) (أ.ب)

وهذه هي المفارقة الجميلة في حكاية المكان: لكي يبقى كما هو، عليه أن يواصل التغير مع الحياة من حوله، وأن تظل أبوابه مفتوحة، وطاولاته مستخدمة، وأحاديث زبائنه جزءاً من يومه العادي.

مدينة تحفظ ذاكرتها

يمتلك الصندوق الوطني البريطاني قصوراً ومنازل تاريخية كثيرة، تحول عدد منها متاحف بعدما توقفت عن أداء وظائفها الأصلية. لكن «رولز» يقدم نموذجاً مختلفاً؛ فهو لا يعرض ماضيه للزوار فقط، بل يواصل العمل بالطريقة التي عرفها الناس منذ تأسيسه.

وتقول لوسي بورتن، إحدى القيّمات على المجموعات والمواقع التاريخية في الصندوق، إن من النادر أن تستمر المواقع التراثية في أداء الوظيفة التي أُنشئت من أجلها. أما هنا، فلا يزال المطبخ يعمل، والزبائن يجلسون حول الطاولات، والحياة اليومية تمضي بين تفاصيل يعود بعضها إلى قرون مضت.

توجد لوحة تشرح تاريخ مطعم «رولز» (Rules) خارج مبناه (أ.ب)

في لندن، حيث تتبدل الواجهات وتُهدم مبانٍ لتفسح المجال لأخرى، تبدو حماية «رولز» محاولةً للاحتفاظ بشيء يصعب قياس قيمته بالأموال وحدها. فالمكان لا يختزن تاريخاً من الملوك والكتّاب والمشاهير فحسب، بل يحفظ أيضاً عادة بسيطة استمرت أكثر من قرنين: أن يفتح أبوابه كل يوم، ويمنح الناس مكاناً يجلسون فيه، من دون أن يعرفوا أي حكاية جديدة ستُضاف إلى ذاكرته.

وهكذا، لا تكمن أهمية «رولز» في أنه أقدم من كثير من الأماكن المحيطة به، بل في أنه لا يزال حياً. فبعض معالم المدن تستحق الحماية لأنها تذكّرنا بما مضى، وبعضها يستحقها لأنه يمنح الماضي فرصةً كي يواصل العيش.