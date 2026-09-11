لعبة فيديو لفهم دماغ المصابين بالتوحد

طوَّر باحثون في جامعة بوسطن الأميركية لعبة فيديو قد تساعد على فهم الطريقة التي يدرك بها الأشخاص المصابون باضطراب طيف التوحد المعلومات الحسية ويتخذون بها القرارات، بمن فيهم من يعانون أعراضاً شديدة أو صعوبات كبيرة في التواصل، وكذلك غير الناطقين.

ويأمل الباحثون أن تتيح اللعبة، التي أطلقوا عليها اسم «جيود» (Geode)، فهماً أعمق للآليات الدماغية المرتبطة بالاختلافات الإدراكية لدى المصابين بالتوحد، وأن تسهم مستقبلاً في تطوير أدوية وعلاجات جديدة واختبارها. وقد نُشرت نتائج الدراسة، الجمعة، في دورية «ساينس أدفانسز» (Science Advances).

واضطراب طيف التوحد حالة تؤثر في طريقة تواصل الشخص وتفاعله مع الآخرين، وكذلك في أنماط سلوكه واهتماماته. ويُسمى «طيفاً» لأن خصائصه وشدة تأثيره تختلفان بدرجة كبيرة من شخص إلى آخر؛ فقد يواجه بعض المصابين به صعوبات واضحة في التواصل الاجتماعي، في حين يتمتع آخرون بقدرات لغوية ومعرفية متقدمة، مع استمرار وجود تحديات في التفاعل الاجتماعي أو أنماط متكررة من السلوك والاهتمامات. وتظهر سمات التوحد عادة في مرحلة الطفولة المبكرة، وقد تستمر طوال الحياة، مع اختلاف احتياجات الدعم من شخص إلى آخر.

واختبر الباحثون اللعبة على أكثر من 300 مراهق تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، كان من بينهم أكثر من 200 مصاب بالتوحد، يمثلون نطاقاً واسعاً من حيث شدة الأعراض، إلى جانب أشقاء غير مصابين به.

وصُممت «جيود» على هيئة لعبة للبحث عن الجواهر؛ إذ يختار اللاعب شخصية، ويتبع خريطة للكنز لجمع أكبر عدد ممكن منها. وخلال اللعب، تظهر ومضات ضوئية عند حافتي الشاشة، ويشير الجانب الذي يظهر فيه عدد أكبر من الومضات إلى وجود الجواهر. ولا يتلقى اللاعبون تعليمات مسبقة، بل يتعين عليهم اكتشاف قواعد اللعبة وطريقة ممارستها تدريجياً من خلال التجربة والتعلم، مما يتيح مشاركة أشخاص تتفاوت قدراتهم على التواصل.

وخلال المهمة، يقيس الباحثون قدرة المشاركين على اكتشاف الومضات الضوئية، التي تختلف من حيث عددها ومدتها وتوقيت ظهورها، مما يوفر بيانات تفصيلية عن كيفية إدراك الشخص للمعلومات واتخاذه القرارات وتعلّمه.

وأظهرت التجربة أن معظم المشاركين، بمن فيهم المصابون بأعراض شديدة للغاية من التوحد، تمكنوا سريعاً من فهم قواعد اللعبة والتكيف مع ازدياد مستوى صعوبتها. لكن مسار التعلم اختلف بوضوح بين المشاركين المصابين بالتوحد وغير المصابين به.

وعندما غيّر الباحثون بعض عناصر اللعبة، مثل توقيت الومضات الضوئية، واجه المشاركون المصابون بالتوحد صعوبة أكبر في الاستفادة من مجمل المعلومات الحسية المتاحة لهم. وبوجه عام، استغرق المراهقون المصابون بالتوحد وقتاً أطول لتعلّم اللعبة، وسجلوا مستوى أقل من الدقة مقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون من اضطراب نمائي عصبي.

ويرى الباحثون أن أحد التفسيرات المحتملة يكمن في عملية تُسمى «التكامل الإدراكي»، وهي الطريقة التي يجمع بها الدماغ المعلومات الواردة عبر الزمن لتكوين صورة أكثر تعقيداً عن العالم. ففي الحياة اليومية، يتطلب فهم كلام شخص آخر، مثلاً، دمج معلومات متعددة، بدءاً من الكلمات والجمل، وصولاً إلى الإشارات البصرية الصادرة عن المتحدث، لاستخلاص المعنى الكامل.

وحسب الباحثين، قد تصل كل معلومة إلى الشخص المصاب بالتوحد مصحوبة بقدر إضافي من التشويش أو «الضوضاء». ومع زيادة كمية المعلومات التي يتعين على الدماغ دمجها، قد يتراكم هذا التشويش ويؤثر في عملية الإدراك. ويرتبط ذلك بما يُعرف بظاهرة «دمج الأدلة المشوشة»، التي تصف الطريقة التي يعالج بها الدماغ المعلومات الحسية ويجمعها لاتخاذ قرار أو تكوين تصور عن البيئة المحيطة.

ويؤكد الباحثون أن «جيود» ليست أداة لتشخيص التوحد؛ فهي تقيس كيفية إدراك الأشخاص للعالم وتعلّمهم، لكنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بالتوحد أم باضطراب نفسي أو نمائي عصبي آخر.

ويرى الفريق أن اللعبة يمكن تطويرها مستقبلاً للمساعدة في تحديد سمات أو صعوبات إدراكية بعينها، والتمييز بينها عبر اضطرابات مختلفة، أو حتى تقييم شدة بعض الأعراض.