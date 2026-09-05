تقييد مسافر هائج بشريط لاصق وأصفاد في طائرة أميركية

قيد مسافرون على متن طائرة راكباً أخل بالنظام باستخدام أصفاد بلاستيكية وشريط لاصق، بعد تحويل مسار رحلته للهبوط اضطرارياً في بالتيمور، مساء الخميس، وفقاً لما أظهرته صور ومقاطع فيديو من ركاب آخرين.

قال ريتشارد أولينيك إنه بمساعدة خوان ميخيا كانا قد قطعا أكثر من نصف الرحلة عندما بدأ رجل كان يجلس على مسافة صفين خلفهما في قسم الدرجة الأولى في التصرف بعدوانية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، في بيان، أن الرحلة رقم 618 لشركة «أميركان إيرلاينز» المتجهة من مطار دالاس فورت وورث الدولي إلى نيوأرك، أبلغ الطاقم فيها عن اضطراب بسبب أحد الركاب.

American Airlines passenger duct tape to his seat following unruly behavior onboard flight AA618 Thursday night.Arthur Lundeen, 67, of Arizona, was restrained to his seat with duct tape and his hands were restrained with zip ties, according to the Maryland Transportation... pic.twitter.com/s79nORwCvh — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 5, 2026

وأضاف أولينيك، وفقاً لموقع «سي إن إن»، أن إحدى المضيفات حاولت السيطرة على الموقف، لكن الرجل ازداد هياجاً، وبدأ في ضرب الراكب المجاور له، ثم ضرب امرأة حاولت التدخل.

وعندما رأى ميخيا، وهو ضابط شرطة متقاعد من نيوجيرسي، أن الأمور تحولت إلى عنف، قام من مقعده، وتبعه أولينيك.

قال أولينيك: «بدأ الراكب يصبح عدوانياً، ويستخدم ألفاظاً نابية«». وأكد كل من أولينيك وميخيا أن الرجل استخدم أيضاً «إهانات عنصرية ومتحيزة ضد المثليين».

American Airlines uçağında taşkın yolcu koltuğuna bağlandı✈️ American Airlines’ın Dallas-Newark seferini yapan AA618 sefer sayılı uçağında taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibi ve diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. 4 Eylül gecesi yaşanan olayda... pic.twitter.com/327uWnh73y — Hava Haber (@havahabercom) September 5, 2026

أعطت مضيفة الطيران أولينيك وميخيا وشخص ثالث قيداً بلاستيكياً استخدموه لتقييد معصمي الرجل، بينما كان يصرخ قائلاً: «ابتعدوا عني».

عض المسافر الهائج ميخيا، وحاول عض أولينيك؛ ما دفع الرجال الثلاثة إلى بدء استخدام شريط لاصق من مضيفة الطيران لتقييده، وفقاً لما ذكره الرجلان. وباتباع نصيحة ميخيا، قال أولينيك إنهم حرصوا على عدم وضع الشريط على فم الرجل حتى لا يواجه مشكلات في التنفس.

أوضح أولينيك: «من الناحية الجسدية، قلّل ذلك قدرته على الحركة، لكنه لم يحل المشكلة. كان لا يزال يدفع، ويقاوم ويحاول النهوض».

وقالت شركة «أميركان إيرلاينز»، في بيان: «سلامة وأمن عملائنا وأفراد فريقنا هي أولويتنا القصوى، ولا نتسامح مع العنف. نشكر أعضاء فريقنا على احترافيتهم، ونشكر عملاءنا على تفهُّمهم».

على مدى ربع ساعة، جلس أولينيك على حجر المسافر المقيّد حتى هبطت الطائرة اضطرارياً في ماريلاند. قال أولينيك إنه حاول العودة إلى مقعده في إحدى المرات، لكنه اضطر للعودة سريعاً؛ «لأن الرجل بدأ يثير المشكلات مجدداً».

أشار أولينيك إلى أن الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، الأسبوع المقبل، كانت بالفعل في أذهانهما؛ ما جعل الموقف أكثر إثارة للقلق.

ذكر بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن شرطة هيئة النقل في ماريلاند استقبلت الطائرة بعد هبوطها الآمن في مطار بالتيمور، واعتقلت أحد الركاب دون الإشارة لاسمه.

وبعد إخراج الراكب، تابعت الرحلة طريقها إلى نيوأرك. وأضاف أولينيك: «لا نعرف بالضبط ما حدث، وما الذي أثار ذلك، ولكن مهما كان، فقد كان أمراً شديداً جداً».

العديد من الطائرات التجارية تحتفظ ببكرة من الشريط اللاصق والأصفاد البلاستيكية لاستخدامها في تقييد الركاب الذين يلجأون للعنف، أو يخلون بالنظام.

في عام 2024، قيد راكب بشريط لاصق إلى مقعده بعد أن حاول فتح الباب بالقوة، وأصاب مضيفة طيران خلال رحلة من ميلووكي إلى دالاس.

ووفقاً لإدارة الطيران الفيدرالية، تم الإبلاغ عن أكثر من 1160 حادثة راكب مخلّ بالنظام حتى الآن، هذا العام.

وبالإضافة إلى العقوبات الجنائية، يمكن للوكالة فرض غرامات تتجاوز 43 ألف دولار على أي راكب «يعتدي أو يهدد أو يخوّف أو يعرقل عمل أفراد طاقم الطائرة».