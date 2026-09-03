قناع توت الذهبي يأسر قلب الرئيس الصيني

أسر القناع الذهبي للملك «توت عنخ آمون» قلب الرئيس الصيني شي جينبينغ، ليتوقف طويلاً أمام الفرعون الذهبي خلال جولته بالمتحف المصري الكبير على هامش زيارة رسمية للقاهرة، الأربعاء.

وأبرز مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية انبهار الرئيس الصيني بالحضارة المصرية، لا سيما قناع «توت عنخ آمون»، مستعرضاً ما تضمنته جولة شي وزوجته بنغ لي يوان، بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، داخل أروقة المتحف الكبير.

وأعرب الرئيس شي جينبينغ، حسب بيان للرئاسة المصرية، عن «إعجابه الكبير بالحضارة المصرية وما تمثله من إسهام بارز في المسيرة الإنسانية»، مشيداً بـ«المتحف المصري الكبير بصفته صرحاً ثقافياً عالمياً يليق بعظمة الحضارة المصرية».

ووُضع حجر أساس المتحف المصري الكبير عام 2002، وافتُتحت مرحلتاه الأولى والثانية اللتان شملتا مخازن الآثار ومركز الترميم عام 2010، ثم تعطل التنفيذ بسبب أحداث 2011، قبل أن يتم استئناف العمل مجدداً عام 2014، وكان من المقرر افتتاحه عام 2020 لكن جائحة «كوفيد - 19» تسببت في تعطيل المشروع وتأجيل الافتتاح، الذي تأجل أيضاً بعد ذلك بسبب تصاعد الأحداث في المنطقة، ليُفتتح رسمياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 في حفل أسطوري حضره ممثلو وفود من 79 دولة، بينهم ملوك ورؤساء وقادة 39 دولة.

قاعة «توت عنخ آمون» تُعدّ درة المتحف المصري الكبير (رئاسة الجمهورية المصرية)

بدأت جولة الرئيس الصيني في المتحف بعرض تفصيلي حول «المتحف المصري الكبير» وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة، تخلله شرح إرشادي باللغتين العربية والصينية لأبرز القطع المعروضة. كما شملت الجولة منطقة الدرج العظيم، حيث استمع الرئيسان إلى شرح عن القطع الأثرية الممتدة على طول الدرج، قبل أن يلتقطا الصور التذكارية في منطقة بانوراما الأهرامات، حسب بيان الرئاسة المصرية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في البيان، إلى أن «الجولة اختُتمت بزيارة قاعة كنوز الملك (توت عنخ آمون)، حيث استمع الرئيسان إلى شرح حول أهم مقتنيات القاعة، وفي مقدمتها القناع الذهبي وكرسي العرش، إلى جانب عدد من القطع الأثرية التي تجسّد دقة وتطور الفن في الحضارة المصرية القديمة».

وتُعدّ قاعة «توت عنخ آمون» أبرز وأهم قاعات المتحف المصري الكبير، لا سيما أنها تشهد للمرة الأولى عرض المجموعة الكاملة للفرعون الذهبي منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر (جنوب مصر) في نوفمبر 1922؛ ما يجعل المتحف الكبير بمثابة «بيت توت».

الرئيسان المصري والصيني أمام قناع «توت عنخ آمون» (رئاسة الجمهورية المصرية)

ومنذ اكتشاف المقبرة عُرضت بعض مقتنيات الفرعون الذهبي في المتحف المصري بالتحرير وكان على رأسها «القناع الذهبي»، لكن المجموعة المكونة من أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية لم تُعرَض كاملة، وكانت بعص آثارها المميزة في المخازن. وتعرض قاعة توت للمرة الأولى العجلات الحربية الست للفرعون الذهبي في مكان واحد، بعدما كانت موزعة بين متاحف: التحرير والحربي والأقصر.

بدوره، عَدّ وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الدكتور زاهي حواس زيارة رئيس الصين لمصر في هذا التوقيت «بالغة الأهمية على المستوى الثقافي»، مشيراً إلى أن «الزيارة تتزامن مع عمل أربع بعثات أثرية صينية في مصر للمرة الأولى»، من بينها «بعثة شنغهاي في ميت رهينة، وبعثة جامعة بكين في كوم الغرف في الوجه البحري، وبعثة الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في معهد بونت بالكرنك».

وقال حواس لـ«الشرق الأوسط» إن «الحضارة الصينية توازي في قيمتها الحضارة المصرية، ومن هنا جاء انبهار الرئيس الصيني بما شاهده من تراث وحضارة»، مؤكداً اهتمام الشعب الصيني بالحضارة والتراث والثقافة وزيارة المتاحف.

واهتمت وسائل الإعلام الصينية بزيارة شي للمتحف المصري الكبير، وعدَّتها تجسيداً للتواصل بين حضارتين كبيرتين في التراث العالمي، ونقلت وكالة «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله إن «الصين ومصر حضارتان عريقتان ودولتان غنيتان بمواقع التراث العالمي، وإن الحضارتين، عبر الزمان والمكان، تواصلتا مع بعضهما بعضاً؛ ما أضاف فصولاً جديدة من الصداقة عبر الأجيال بين الشعبيين».