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يوميات الشرق

راشد الشمراني... 4 عقود تقوده إلى السينما

الممثل السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نحبو»... والتربة خصبة

يرى الشمراني أنّ للأداء الصوتي أدواته وطريقته المختلفة في بناء الشخصية (الشرق الأوسط)
يرى الشمراني أنّ للأداء الصوتي أدواته وطريقته المختلفة في بناء الشخصية (الشرق الأوسط)
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راشد الشمراني... 4 عقود تقوده إلى السينما

يرى الشمراني أنّ للأداء الصوتي أدواته وطريقته المختلفة في بناء الشخصية (الشرق الأوسط)
يرى الشمراني أنّ للأداء الصوتي أدواته وطريقته المختلفة في بناء الشخصية (الشرق الأوسط)

بعد مسيرة فنّية امتدَّت نحو 4 عقود، تنقّل خلالها بين المسرح والدراما التلفزيونية، عبر أعمال بارزة مثل «طاش ما طاش» و«بيني وبينك»، يصل الممثل السعودي الدكتور راشد الشمراني للمرة الأولى إلى صالات السينما السعودية، لكن بصوته؛ إذ يشارك في الأداء الصوتي لفيلم الرسوم المتحرّكة «أثر الفراشة- عزّام»، المقرّر طرحه في دُور العرض في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي، وبعده بـ3 أسابيع يبدأ عرض فيلمه «المهايطية» على منصة «نتفليكس»، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وفي حواره مع «الشرق الأوسط»، يتحدَّث الشمراني عن هذه التجربة المختلفة، إذ يأتي حضوره الأول في دُور السينما المحلية عبر شخصية الشيخ ذيبان، التي تُبنى خلف الميكروفون. وعن معنى هذه الخطوة بالنسبة إليه، يُجيب بحماسة: «تجربة مهمّة وتعني لي كثيراً، وأتمنّى أن تتكرّر».

ينتمي «أثر الفراشة- عزّام» إلى أفلام الرسوم المتحرّكة والمغامرة العائلية، وتدور قصته حول فتى انطوائي شديد التعلّق بالشاشات، يعبر بوابة ضوئية تنقله إلى عالم الفراشات، ليخوض رحلة تتقاطع فيها المغامرة والكوميديا مع اكتشاف الذات والشجاعة والبحث عن طريق العودة إلى العائلة. ويشارك في الأداء الصوتي إلى جانب الشمراني عدد من الفنانين، بينهم مرزوق الغامدي، وعلي الحميدي، وطيف سعد، ومحمد الجعيد.

وعن الدافع وراء قبوله المشاركة، يقول الشمراني: «الفكرة نوعية، والاهتمام الذي لمسته من صنّاع العمل بتقديم شيء مختلف كان من أهم الأسباب التي شجّعتني على المشاركة».

شخصية الشيخ ذيبان التي يقدّمها الشمراني في الفيلم (الشرق الأوسط)

الصوت يبني الشخصية

تضع التجربة الممثل السعودي أمام مساحة أدائية تختلف عن أدواته المألوفة. وبسؤاله عن الفارق بين التجربتين، يوضح رؤيته: «أمام الكاميرا هناك مساحة أكبر لتجويد تقديم الشخصية بعيداً عن الاجتهاد، وفضاء أوسع للتلوين في الأداء، بينما الأداء الصوتي له أدواته وطريقته المختلفة في بناء الشخصية».

وفي هذه التجربة، يعتمد الشمراني على طبقات الصوت، وإيقاع الجملة، وطريقة التعبير عن الانفعالات، ليمنح الشخصية حضورها ويجعلها قادرة على التواصل مع الجمهور، في وقت تتولّى فيه الرسوم والحركة تقديم جانبها البصري.

يؤمن بضرورة عدم الاستسهال في تقديم العمل (الشرق الأوسط)

الذكاء الاصطناعي والإبداع

يتوجّه الفيلم إلى جمهور صغير السنّ تُحيط به مكتبة واسعة من إنتاجات الرسوم المتحرّكة العالمية، وأصبح قادراً على المقارنة بين مستويات الصورة والحركة والكتابة والأداء الصوتي. ومن هنا، يضع الإبداع في مقدّمة العناصر القادرة على جذب الطفل السعودي، ويضيف: «الأهم عدم الاستسهال في تقديم العمل، خصوصاً أن الجمهور اليوم يشاهد إنتاجات عالمية متنوّعة».

في المقابل، أثار الإعلان عن «أثر الفراشة- عزّام» نقاشاً واسعاً عبر المنصات الاجتماعية حول حضور الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيلم، وسط جدل أوسع تشهده الصناعات الإبداعية عالمياً بشأن حدود التقنية وأثرها في الوظائف الفنية وطبيعة المنتج النهائي، مع تحفُّظ كبير تجاه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الصناعة.

ويتناول الشمراني المسألة من زاوية النتيجة التي تحقّقها التقنية داخل العمل، واضعاً طريقة استخدامها في صدارة النقاش، ومختصراً موقفه بالقول: «المهم هو كيفية توظيف هذه التقنية والاستفادة منها بالشكل الذي يخدم العمل».

الشمراني في فيلمه الجديد «المهايطية» الذي يبدأ عرضه في أكتوبر (نتفليكس)

السينما تصنع نجومها

تأتي مشاركته في وقت يشهد فيه القطاع السينمائي السعودي توسّعاً متسارعاً في حجم الإنتاج وعدد الأفلام المطروحة تجارياً، إلى جانب تنوّع التجارب بين الكوميديا والدراما وأفلام الحركة والرسوم المتحرّكة. وقد فتحت هذه الحركة أمام الممثلين القادمين من التلفزيون والمسرح مجالاً جديداً، بمتطلّبات فنية وإنتاجية تختلف عن إيقاع الأعمال التلفزيونية.

ومع هذا الاتّساع، يحدّد الشمراني 3 عناصر أساسية تحكم اختياره لأي تجربة سينمائية مقبلة، قائلاً: «أبحثُ عن العمل الذي يكون ملفتاً من حيث النص والإنتاج والإخراج».

أما قدرة السينما السعودية على صناعة نجومها، فيراها مرتبطة بنضج التجربة وتراكمها. ويصف المرحلة الحالية بالقول: «ما زلنا نحبو»، ثم يستدرك: «بطبيعة الأمور ستفرز السينما نجومها وتكتمل بكونها صناعة؛ لأنّ التربة خصبة».

وتبدو العلاقة بين نجوم التلفزيون والسينما جزءاً طبيعياً من مرحلة التأسيس؛ إذ تحمل الأسماء المعروفة خبرتها وجماهيريتها إلى الأفلام، بالتوازي مع ظهور وجوه شابة تجد في اتّساع الإنتاج فرصة لبناء مساراتها. ومع زيادة عدد التجارب، يصبح شباك التذاكر المحلّي والمهرجانات والمنصات الرقمية ساحات متوازية لاختبار الحضور وتكوين نجومية جديدة.

«المهايطية» في أكتوبر

ورغم أنّ دخوله الأول إلى صالات السينما السعودية تحقّق في «أثر الفراشة- عزّام» عبر الصوت، فإنّ ظهوره المقبل أمام الكاميرا أصبح قريباً. وفي ختام حديثه، يكشف الشمراني عن انتهائه من تصوير فيلم جديد يحمل عنوان «المهايطية»، مضيفاً: «يُعرض في أوائل أكتوبر على (نتفليكس)».

وهو فيلم كوميدي سعودي، تدور قصته حول سلطان الذهبي (راشد الشمراني)، كبير العائلة ورئيس شركتها، إلى جانب زوجته العنود (غادة الملا)، سيدة المجتمع التي ترى أنّ دفتر شيكاتها كفيل بإنهاء أي نقاش. أما الأبناء، فلكلّ منهم طريقته في الحفاظ على بريق اسم العائلة: ريم (آيدا القصي)، العقل المدبّر، وبندر (زياد العمري)، نجم مشهور، ثم لولو (أضواء بدر)، التي ترى الموضة قضية مصيرية. وبين إطلالات تعكس البذخ في أدقّ تفاصيلها، وقرارات تثير أكثر من علامة استفهام، تتوالى المواقف الطريفة بين الشخصيات التي يجمعها اسم واحد، وإصرار لا يتزعزع على أن تبدو الأمور تحت السيطرة.

وبذلك، يفتح الشمراني خلال مدّة قصيرة نافذتين سينمائيتين مختلفتين في مسيرته؛ إحداهما عبر أداء صوتي في فيلم رسوم متحرّكة يصل إلى شباك التذاكر المحلّي، والأخرى عبر فيلم يتّجه إلى جمهور المنصات، بعد سنوات طويلة من الحضور في الدراما التلفزيونية.

مواضيع
سينما شخصيات ممثلين تلفزيون الذكاء الاصطناعي السعودية

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«فرح»... ناطقة رقمية حكومية أطلقها الأردن للتواصل مع الشعب

حساب «فرح» على منصة «إنستغرام»
حساب «فرح» على منصة «إنستغرام»
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«فرح»... ناطقة رقمية حكومية أطلقها الأردن للتواصل مع الشعب

حساب «فرح» على منصة «إنستغرام»
حساب «فرح» على منصة «إنستغرام»

واكبت الحكومة الأردنية اعتماد الكثيرين على الذكاء الاصطناعي فأعلنت، الخميس، عن إطلاق «فرح»، الناطقة الرقمية الحكومية، وهي شخصية افتراضية مطوّرة بالذكاء الاصطناعي، لتبدأ التواصل مع الشعب، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصال الحكومي الأردنية.

وأرفقت الوزارة في منشورها على منصة «إكس» لتقديم «فرح» مقطع فيديو لتلك الشخصية التي قدمت نفسها بلهجة عامية كمتحدثة رقمية، وذلك «في تجربة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم».

وأضافت أن «هدف الحكومة من تلك المبادرة هو تسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير أدوات التواصل في توصيل المعلومات للمواطنين».

ومن جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في منشور عبر منصة «إكس»: «في إطار سعي الحكومة المستمر لتوظيف التكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي في التَّواصل وشرح القرارات والسِّياسات الحكوميَّة وإتاحة المعلومات؛ سيتم إطلاق خدمة الناطق الرقمي (فرح)، التي ستكون إحدى أدوات التَّواصل الحكوميَّة الرقميَّة؛ والتي تهدف إلى تزويد المواطنين والمهتمين بالمعلومات».

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن إطلاق حساب «فرح» على منصة «إنستغرام»، يهدف ليكون نافذة رقمية جديدة للتواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات للمواطنين بأسلوب مبسط ومباشر.

وأضافت أن إطلاق «فرح» جاء ضمن توجه لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الاتصال مع المواطنين، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقضايا التي تهم الشارع، عبر محتوى رقمي موجه لمستخدمي منصات التواصل.

ولفتت إلى أن «فرح» تتحدث بأسلوب مبسط؛ لتشكل إضافة نوعية إلى قنوات الاتصال التقليدية، في تجربة تستهدف مواكبة التحول الرقمي المتسارع وتغيّر طرق تلقي الجمهور للمعلومات والأخبار الرسمية.

وأكدت أنه ينظر إلى إطلاق الناطق الرقمي كخطوة رائدة في مسار توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي والاتصال العام، بالتزامن مع توجه المؤسسات الرسمية لتعزيز حضورها على المنصات الرقمية والوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أخبار الأردن الأردن
يوميات الشرق

«اعتقل المهاجرين وابنِ الجدار»... ألعاب جديدة على موقع البيت الأبيض الرسمي

لقطة شاشة تُظهر ألعاب البيت الأبيض الإلكترونية (موقع البيت الأبيض)
لقطة شاشة تُظهر ألعاب البيت الأبيض الإلكترونية (موقع البيت الأبيض)
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«اعتقل المهاجرين وابنِ الجدار»... ألعاب جديدة على موقع البيت الأبيض الرسمي

لقطة شاشة تُظهر ألعاب البيت الأبيض الإلكترونية (موقع البيت الأبيض)
لقطة شاشة تُظهر ألعاب البيت الأبيض الإلكترونية (موقع البيت الأبيض)

في خطوة جديدة تعكس توظيف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للموقع الرسمي للبيت الأبيض في الترويج لسياساتها ورسائلها السياسية، أطلقت الإدارة، يوم الخميس، سلسلة من الألعاب الإلكترونية التي تحاكي بعض أولوياتها، من بينها تشديد الرقابة على الحدود وبناء الجدار الحدودي، في أحدث تحرك ضمن حملتها الرقمية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنته أحياناً من صور ومحتوى اعتُبر عنصرياً ومسيئاً، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وتتضمن الألعاب المنشورة على موقع البيت الأبيض ألعاباً يؤدي فيها المستخدمون أدواراً تتمثل في القبض على أشخاص أثناء عبورهم الحدود الجنوبية، إلى جانب ألعاب أخرى تتيح لهم بناء جدار حدودي.

«ريو رن»... مطاردة على الحدود

في لعبة «ريو رن» يؤدي المستخدمون دور عناصر دورية على طول نهر ريو غراندي، حيث يتعين عليهم القبض على كل من يعبر الحدود في المنطقة، بهدف تحقيق أكبر عدد ممكن من عمليات الترحيل.

وتشبه اللعبة في تصميمها لعبة «الثعبان»، إذ يظهر رمز المستخدم على هيئة رجل أبيض مسن يرتدي ربطة عنق زرقاء، بينما يظهر «المعبرون» على هيئة أشخاص من ذوي البشرة السمراء أو السوداء أو البيضاء.

وعندما ينجح اللاعب في القبض على أحد «المعبرين»، يظهر الشخص فجأة مرتدياً بذلة برتقالية اللون، ثم يبدأ في اتباع اللاعب.

وقالت أميريكا غارسيا غريوال، المديرة المشاركة لمنظمة «فرونتيرا فيديريشن» ومقرها تكساس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هذا يثير اشمئزازي. لقد تلاعبوا بأرواح الناس لسنوات، والآن يبتكرون لعبة فيديو لأفعالهم».

وتابعت: «لقد فقد مصممو هذه اللعبة مغزى أن يكون المرء إنسانا وأن يهتم بالآخرين».

«بناء الجدار»... مواجهة «زومبي» على الحدود

وتحمل لعبة أخرى ذات طابع متعلق بالهجرة اسم «بناء الجدار»، وتطلب من المستخدمين رصّ الطوب لبناء جدار، و«الصمود» في مواجهة ما تصفه اللعبة بـ«حصار حدودي من الزومبي».

ولا تقتصر الألعاب على قضايا الهجرة والحدود، إذ تحث ألعاب أخرى المستخدمين على التحليق بنسر أصلع فوق «ناشيونال مول»، أو ملء «حسابات ترمب لأطفالهم» من خلال جمع الماس والنقود.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «سي إن إن»: «هذه محاولة لإبراز التناقض بين ثقافة المرح والفوز والرؤية الاشتراكية المظلمة التي يحملها الديمقراطيون لأميركا».

جدل حول استخدام المنصات الحكومية

وتعرض ترمب والبيت الأبيض لانتقادات حادة بسبب استخدامهما المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الحكومية الرسمية، بما في ذلك نشر صور ومواد وُصفت بأنها عنصرية ومسيئة.

ومن بين الأمثلة التي أثارت انتقادات، نشر صورة لزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وهو يرتدي قبعة «سومبريرو»، إلى جانب تصوير عائلة الرئيس الأسبق باراك أوباما على هيئة قرود في غابة.

وفي الوقت الذي ينشر فيه بعض المستخدمين نتائجهم في ألعاب البيت الأبيض على منصة «إكس»، يتساءل آخرون عن أولويات الإدارة، ولا سيما في ظل الحرب الإيرانية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت شبكة «سي إن إن» قد أفادت في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن إدارة ترمب تتبع نهجاً غير تقليدي في التعامل مع موقع البيت الأبيض، إذ لا تراه مجرد منصة رسمية لنشر المعلومات الحكومية، بل وسيلة إضافية للترويج لرسالتها السياسية.

ونقلت الشبكة عن أحد المسؤولين قوله: «الموقع الإلكتروني غني بالمعلومات من نواحٍ عديدة، ولكنه أيضاً وسيلة لنشر رسالتنا، ونحن قادرون على استخدامه سلاحاً بطريقة لم تتمكن أي إدارة أخرى من القيام بها».

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يوميات الشرق

«حرّاس الذاكرة» لياسمينا نيستن: كلُّ وجهٍ يحملُ غيابَه

الفنانة ياسمينا نيستن بين بورتريهات لا تنتهي عند ملامحها (الشرق الأوسط)
الفنانة ياسمينا نيستن بين بورتريهات لا تنتهي عند ملامحها (الشرق الأوسط)
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«حرّاس الذاكرة» لياسمينا نيستن: كلُّ وجهٍ يحملُ غيابَه

الفنانة ياسمينا نيستن بين بورتريهات لا تنتهي عند ملامحها (الشرق الأوسط)
الفنانة ياسمينا نيستن بين بورتريهات لا تنتهي عند ملامحها (الشرق الأوسط)

تُمسك ياسمينا نيستن بالوجه كما لو أنه أكثر أجزاء الإنسان امتناعاً على القراءة. تُكبّره، تُقرّبه إلى العين، تغمره بطبقات اللون، ثم تترك فيه مساحة لا يستطيع المُشاهد اقتحامها. في معرضها «حرّاس الذاكرة» في «ذا آبر غاليري» لدى «صالح بركات غاليري» في بيروت، تبدو الوجوه أول ما يستوقف النظر، لكنّ البقاء طويلاً أمامها يُبيِّن أنّ ما يشدّ العين ليس حجمها وحده. هناك شيء مكتوم يسكنها، حزن لا يُعلن عن نفسه، وثقل يظهر في النظرات المُنسحِبة والرؤوس المُستنِدة والأجساد التي يبدو أنها وصلت إلى لحظة توقَّفت فيها عن عناد ما تشعر به.

الحيوان يعرف طريقه إلى المسافة التي يعجز عنها البشر (الشرق الأوسط)

لا ترسم نيستن أشخاصاً معروفين، ولا تسعى إلى تثبيت ملامح فرد معيَّن. تقول إنها تريد رسم الناس من دون أن ترسم شخصاً محدّداً. ومع ذلك ثمة غرابة في الألفة التي تصنعها شخصياتها. نشعر أننا رأينا هذه المرأة أو عرفنا ذلك الوجه أو جلسنا في غرفة تُشبه هذه الغرفة، من دون أن نستطيع إسناد أيٍّ منها إلى ذاكرة محدّدة. الشخصيات مُتخيَّلة، وإنما حضورها الجسدي والنفسي يمنحها كثافة أشخاص عاشوا الحياة خارج إطار اللوحة.

قُرب الأجساد لا يقيس المسافة بين أصحابها (الشرق الأوسط)

تحمل هذه الفكرة رؤية «حرّاس الذاكرة». فالذاكرة في اللوحات أثرٌ يستقرّ في الوجه والجسد والمكان. هناك امرأة تسند أخرى، شخص يستلقي في العشب، شخصية تُحدّق من نافذة مرتفعة إلى شارع بعيد، نساء حول طاولة، عروس وعريس، أجساد تجلس متقاربةً بينما تبدو المسافة بينها أكبر ممّا توحي به المقاعد. لا تحتاج هذه المَشاهد إلى حكايات مُكتمِلة. طريقة انحناء كتف أو وضع يد أو اتجاه عينين، تفتح عالماً خارج ما نراه.

الحزن الذي يُخيّم على كثير من الشخصيات يتشكَّل بعيداً عن قتامة اللون. ترسم نيستن بالوردي والبرتقالي والفيروزي والأصفر والأخضر والأحمر، وتضع أحياناً درجات شديدة الإضاءة إلى جوار وجه مُنسحِب أو جسد مُتعَب. هذه المفارقة تمنح اللوحات قوة خاصة. اللون لا يشرح الحالة النفسية ولا يخضع لها. العالم يستطيع أن يكون مُشرِقاً بينما يعيش الإنسان شيئاً آخر في داخله. تحتفظ الألوان الزاهية بسطوعها، ليتشكّل الحزن داخل الوجوه والنظرات ووضعيات الأجساد، مستقلاً عن المزاج اللوني للوحة.

العشب يحمل ما أرهق الجسد (الشرق الأوسط)

حتى أكثر اللحظات احتفالاً تحتفظ بما يخصّ أصحابها (الشرق الأوسط)

تتعامل الفنانة أيضاً مع الوجه على أنه مساحة رسم مستقلّة. بعض الملامح مُحكَمة، وأجزاء أخرى تذوب داخل ضربات الفرشاة. يتعدَّد اللون على سطح الجِلْد ليصبح تجمّعات من الأخضر والوردي والأزرق والأصفر والبنّي، كأنّ الوجه يُبنَى أمامنا من طبقات زمنية مُتراكِمة. كلّما اقتربنا منه، ضَعُفَ إحساسنا بأننا أمام صورة لشخص وازدادت رؤيتنا للرسم، للضربة واللون والسطح. وحين نبتعد، يعود الإنسان إلى الظهور. هذه الحركة بين الشخص والرسم تُبقي البورتريه معلَّقاً بين ما يمكن التعرّف إليه وما يظلُّ خارج الإدراك.

المدينة في الأسفل... والوحدة في الطابق الأعلى (الشرق الأوسط)

حتى الأيدي تؤدّي دوراً لا يقلّ أهمية عن الوجوه. تستند إليها الرؤوس، تُمسِك الكتب والأكواب، تُلامِس جسداً آخر أو تستقرّ ثقيلةً فوق طاولة. تبدو أحياناً أكثر صراحةً من العيون. الجسد عند نيستن لا يؤدّي حركة مسرحية ولا يطلب انتباهنا، لكنه يحمل أثر ما جرى قبله. شخصياتها في الغالب موجودة في لحظة ما بعد الفعل، حين تخفت الحركة ويبقى ما فعلته التجربة في الجسد.

للشرود وضعية يعرفها الجسد (الشرق الأوسط)

هذه الحساسية تجاه الإنسان والمكان ليست منفصلة عن مسار فنانة حملت أكثر من جغرافيا معها. وُلدت ياسمينا ألكسندرا نيستن في هلسنكي عام 1988 لعائلة لبنانية - فنلندية، ونشأت في بيروت، حيث درست الفنون الجميلة في «الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة». انتقلت لاحقاً إلى نيويورك ونالت درجة الماجستير في الفنون الرقمية من «معهد برات». خلال سنواتها هناك، شمل اهتمامها المدينة والسرد الاجتماعي ومعنى أن يكون الإنسان مرئياً أو غائباً داخل محيطه. وفي أوريغون، حيث تعيش وتعمل على ساحل المحيط الهادئ، عادت إلى البورتريه وعلاقة الإنسان بذاكرته ومكانه وما يحمله معه من أثر الأصول والبيئات المتعدّدة. لذلك يصعب فصل الأشخاص في «حرّاس الذاكرة» عن الغُرف والشوارع والحقول والنوافذ التي تضمّهم.

عينان تنظران كأنهما عادتا للتوّ من مكان بعيد (الشرق الأوسط)

نيستن معنيّة بما يصعب على الرسم القبض عليه، أيّ الجزء من الإنسان الذي لا تكشف عنه صورته ولا تُخفيه كلّياً. لذلك تمنح وجوهها كلّ هذه المساحة ثم تتركها عصيّة على الامتلاك. هناك دائماً حياة أبعد من الملامح، وتاريخ لا يصل إلى العين، وشيء يحتفظ به الإنسان لنفسه حتى وهو واقف أمامنا. فالوجه الذي نظنّ أننا نعرف كيف نقرأه قد يكون أكثر الأماكن التي يختبئ فيها صاحبه.

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