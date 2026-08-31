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يوميات الشرق

وزير الإعلام السوري يطلع على تجربة «SRMG» في صناعة المحتوى

زار مقر المجموعة الجديد واستوديوهات «شبكة الشرق» بالعاصمة السعودية

الوزير خالد زعرور مع جمانا الراشد وعدد من قيادات ومسؤولي قنوات المجموعة ومنصاتها المختلفة (SRMG)
الوزير خالد زعرور مع جمانا الراشد وعدد من قيادات ومسؤولي قنوات المجموعة ومنصاتها المختلفة (SRMG)
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وزير الإعلام السوري يطلع على تجربة «SRMG» في صناعة المحتوى

الوزير خالد زعرور مع جمانا الراشد وعدد من قيادات ومسؤولي قنوات المجموعة ومنصاتها المختلفة (SRMG)
الوزير خالد زعرور مع جمانا الراشد وعدد من قيادات ومسؤولي قنوات المجموعة ومنصاتها المختلفة (SRMG)

زار وزير الإعلام السوري الدكتور خالد زعرور، مقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» الجديد واستوديوهات «شبكة الشرق» بمركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، حيث التقى جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدداً من قيادات ومسؤولي قنواتها ومنصاتها المختلفة.

وأَطلَعت جمانا الراشد، الدكتور زعرور، على تجربة «SRMG» في صناعة المحتوى واستخدام التقنيات المتقدمة في عملياتها الإعلامية. كما تجوّل الوزير في غرفة الأخبار المتكاملة لـ«شبكة الشرق» والاستوديوهات التلفزيونية، واطلع على عمليات البث والتجهيزات والتقنيات المستخدمة عبر قنوات المجموعة ومنصاتها.

وسلّطت الجولة الضوء على نموذج العمل متعدد المنصات في «SRMG»، وآلية تكامل فرق التحرير والإنتاج والتقنية عبر التلفزيون والمنصات الرقمية والإذاعة والبودكاست، لتقديم تغطية موثوقة وآنية للجمهور في أنحاء العالم العربي.

جمانا الراشد أَطلَعت خالد زعرور على تجربة استخدام التقنيات المتقدمة في العمليات الإعلامية للمجموعة (SRMG)

من جانبه، قال الدكتور زعرور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إن بلاده «أنجزت قانوناً للإعلام يهيئ لممارسة العمل الإعلامي بحرية»، مؤكداً أن «البناء الصحيح للإعلام يبدأ من المؤسسات الأكاديمية ودورها في إعداد الكفاءات وتطوير القدرات التي يحتاج إليها القطاع».

وشدَّد الوزير السوري على أهمية «تعزيز التعاون بين السعودية وسوريا في المجال الإعلامي، وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في تطوير صناعة الإعلام».

بدورها، قالت جمانا الراشد، إن زيارة الدكتور زعرور «أتاحت فرصة لاستعراض تجربة (SRMG) في صناعة المحتوى، والتقنيات الداعمة لعملياتنا التحريرية والبثّية، ومناقشة أهمية تبادل المعرفة والخبرات على مستوى المنطقة».

الزيارة استعرضت آلية تكامل الفرق لتقديم تغطية موثوقة وآنية للجمهور في أنحاء العالم العربي (SRMG)

وأشارت إلى أن «مقرنا الجديد يعكس استثمارات (SRMG) المتواصلة في الصحافة الموثوقة، والمحتوى الأصلي، والتقنيات الإعلامية المتقدمة، والكفاءات»، مضيفة: «من خلال جمع قدراتنا التحريرية والإنتاجية والبثّية، نعزّز قدرتنا على إنتاج محتوى عالي الجودة وخدمة الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة».

وأشاد الوزير، في ختام الزيارة، بالتقدم الذي حققه الإعلام السعودي، ولا سيما في مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي المتخصص. ولفت إلى أن «الشرق بلومبرغ» خطت خطوات مهمة في مجال الإعلام المتخصص، مؤكداً أهمية النماذج الإعلامية الحديثة في تطوير المحتوى والوصول إلى الجمهور.

وزير الإعلام السوري متجولاً في غرفة الأخبار المتكاملة لـ«شبكة الشرق» والاستوديوهات التلفزيونية (واس)

وبدأت «الشرق بلومبرغ» البث من استوديوهاتها الجديدة في مركز الملك عبد الله المالي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، في محطة بارزة ضمن مسيرة النمو المستمرة للشبكة، عزَّزت قدراتها على تقديم التغطية الاقتصادية والمالية والسياسية والإقليمية من الرياض.

وتواصل «شبكة الشرق» توسيع تغطيتها وبرامجها وقدراتها الرقمية عبر منصاتها المختلفة، التي تشمل «الشرق بلومبرغ»، و«الشرق للأخبار»، و«الشرق الوثائقية»، و«الشرق ديسكفري»، و«الشرق بودكاست»، و«راديو الشرق بلومبرغ»، و«الشرق NOW».

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يوميات الشرق

إزالة جدارية من ميدان التحرير لتشابهها مع أعمال «الأفروسنتريك»

جدارية تحمل صورة نفرتيتي (حي غرب القاهرة)
جدارية تحمل صورة نفرتيتي (حي غرب القاهرة)
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إزالة جدارية من ميدان التحرير لتشابهها مع أعمال «الأفروسنتريك»

جدارية تحمل صورة نفرتيتي (حي غرب القاهرة)
جدارية تحمل صورة نفرتيتي (حي غرب القاهرة)

أزالت السلطات المحلية بالعاصمة المصرية القاهرة جدارية رسمتها مجموعة من شباب الفنانين عن الحضارة المصرية القديمة، بعد أن أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لتشابهها مع أفكار «الأفروسنتريك» التي تحاول نسبة الحضارة المصرية إلى فكرة تقوم على المركزية الأفريقية.

وظهرت اللوحات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل طمسها من قبل المحافظة، متضمنة رموزاً فرعونية وشخصيات شهيرة مثل نفرتيتي وتوت عنخ آمون والصقر حورس، وتبدو ألوانها داكنة أقرب للسواد، وهو ما فسره أحد القائمين على الجدارية في تصريحات لوسائل إعلام محلية، بأن اختيار اللون الذهبي الغامق في تلوين الوجوه ربما هو ما أعطى هذا الانطباع غير المقصود.

أثناء رسم الجداريات التي أثارت جدلاً (فيسبوك)

وكان حي غرب القاهرة قد أعلن قبل أيام، عن بدء تصميم وتحديد ملامح لوحة جدارية فرعونية بميدان الشهيد عبد المنعم رياض، لإضفاء لمسة حضارية وجمالية على الميدان وإبراز عراقة الحضارة المصرية القديمة.

ووفق ما نشرته صفحة «حي غرب القاهرة» على «فيسبوك»: «يشرف على تنفيذ اللوحة طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية بالجامعات المصرية، في إطار دعم مواهب الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تجميل وتطوير الميادين».

وجاءت هذه الأعمال في إطار جهود حي غرب القاهرة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للميادين والمتاحف والمناطق المحيطة بها.

وبعد حالة من الجدل التي أثيرت حول الأعمال بسبب الانطباع الذي خلفته نظراً لألوانها الداكنة نسبياً، أكد مصدر مسؤول بالحي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه تمت إزالة اللوحات وإعادة تشكيل المشهد البصري وفق ما يلائم الهوية المصرية ويحافظ عليها.

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «الجدل حول جدارية ميدان التحرير يطرح قضية أوسع من مجرد عمل فني؛ وهي ضرورة الحفاظ على الهوية الحضارية المصرية عند تقديم تاريخ مصر القديم في الفضاء العام». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحضارة المصرية ليست مجرد رموز أو صور يمكن إعادة تشكيلها وفق رؤى معاصرة، وإنما حضارة موثقة بآلاف الآثار والنقوش والتماثيل التي ينبغي أن تكون المرجعية الأساسية لأي تمثيل بصري لها».

جانب من الجدارية التي تمت إزالتها (فيسبوك)

وتابعت: «من المهم التأكيد أن انتماء مصر إلى أفريقيا حقيقة جغرافية وتاريخية لا خلاف عليها، لكن ذلك لا يبرر إعادة تفسير الحضارة المصرية أو شخصياتها وفق تصورات آيديولوجية أو عرقية لا تستند إلى الأدلة الأثرية. وهنا تكمن خطورة بعض الطروحات (الأفروسنتريكية) عندما تتحول من دراسة علمية إلى محاولة لإعادة امتلاك السردية الحضارية المصرية أو فصلها عن سياقها التاريخي».

وأشارت المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم إلى أن «الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج مثل هذه الأعمال تستلزم مراجعة متخصصة؛ فالذكاء الاصطناعي قد ينتج صورة مقنعة فنياً، لكنها ليست بالضرورة صحيحة تاريخياً».

وأكدت أن «حماية الهوية المصرية لا تكون بالانفعال أو الإقصاء، وإنما بالعلم والتوثيق وإشراك المتخصصين في الآثار والتاريخ عند تنفيذ أي عمل يتناول رموز الحضارة المصرية. وما حدث في ميدان التحرير ينبغي أن يكون درساً يؤكد أن تقديم الحضارة المصرية مسؤولية ثقافية وعلمية، وأن الدفاع عنها يبدأ من امتلاك روايتنا التاريخية وتقديمها بصورة دقيقة وواعية».

وبين فترة وأخرى تطفو على السطح أفكار من بعض أنصار «الأفروسنتريك» تنسب الحضارة المصرية القديمة إلى الأفارقة السود، من خلال مرشد سياحي يدعى كابا كاميني من أبرز ناشطي الحركة، فضلاً عن تحركات دولية في هذا الإطار؛ من بينها فيلم وثائقي أنتجته شبكة «نتفيلكس» قبل سنوات عن الملكة المصرية كليوباترا، وقامت بدورها ممثلة سوداء، في حين أن كليوباترا ملكة من عصر البطالمة اليونانيين من ذوي البشرة البيضاء؛ وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وقتها.

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قضايا قضايا مصر
يوميات الشرق

حزن في الوسط الفني المصري لرحيل محمد التاجي وابنة نجلاء فتحي

الفنان الراحل محمد التاجي (حسابه على «فيسبوك»)
الفنان الراحل محمد التاجي (حسابه على «فيسبوك»)
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حزن في الوسط الفني المصري لرحيل محمد التاجي وابنة نجلاء فتحي

الفنان الراحل محمد التاجي (حسابه على «فيسبوك»)
الفنان الراحل محمد التاجي (حسابه على «فيسبوك»)

سادت حالة من الحزن في الوسط الفني المصري بعد الإعلان عن رحيل الفنان المصري محمد التاجي، وياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي، التي رحلت بعد أزمة قلبية مفاجئة. وقد ووري الجثمانان في مقابر عائلتَيهما عقب صلاة ظهر (الاثنين).

ورحل الفنان محمد التاجي مساء (الأحد) عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، صنع خلالها لنفسه مكانة خاصة بين فناني الأدوار المميزة في السينما والتلفزيون والمسرح.

وارتبط اسم التاجي بعدد كبير من الأعمال التي تركت حضوراً لدى الجمهور، من بينها «البشاير» و«المطارد» و«المتزوجون» و«البراري والحامول»، إلى جانب مشاركاته المتنوعة في الدراما المصرية عبر أجيال مختلفة، وقدم أدواراً ثانوية تنقّل فيها بين الشخصيات الاجتماعية والكوميدية والدرامية، بعيداً عن مساحة الدور أو تصنيفه كبطولة أو دور ثانٍ.

وفي سنواته الأخيرة، واصل محمد التاجي ظهوره الفني وشارك في عدد من الأعمال الدرامية التي حققت حضوراً جماهيرياً، وكان آخر أعماله مسلسل «بابا وماما جيران» الذي عُرض في رمضان الماضي. وقد نعاه عدد من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين مواقفه الإنسانية وقدرته على رسم البسمة بينهم خلال العمل، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وبالتزامن مع إعلان وفاة التاجي، أُعلنت وفاة ياسمين أبو النجا ابنة الفنانة نجلاء فتحي التي رحلت بشكل مفاجئ بعد إصابتها بأزمة قلبية عن عمر يناهز 44 عاماً، وهي السيدة التي عُرفت بظهورها الإعلامي المحدود وابتعادها عن الأضواء، في حين كانت تعيش في الفترة الأخيرة من حياتها برفقة والدتها الفنانة نجلاء فتحي.

ونعى عدد من الفنانين ياسمين أبو النجا، مقدمين التعازي لوالدتها في مصابها، منهن نادية الجندي، ونبيلة عبيد، ويسرا، وإلهام شاهين، ودنيا عبد العزيز، في حين ذكرت ياسمين عبد العزيز أن والدتها أطلقت عليها اسم ياسمين تيمناً باسم ابنة نجلاء فتحي، مقدمة العزاء للممثلة المصرية.

وأصدر مهرجان «القاهرة السينمائي» بياناً لنعي الراحلة وتقديم التعازي لوالدتها التي عُرفت بعزوفها عن الظهور الإعلامي، واعتذرت عن العديد من التكريمات في السنوات الماضية لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء.

نجلاء فتحي قبل اعتزالها الفن (موقع «السينما دوت كوم»)

وظهرت نجلاء فتحي في صلاة الجنازة على ابنتها، وجلست على كرسي، في حين تلقت العزاء من بعض أصدقائها قبل وبعد صلاة الجنازة، وبكت بشدة عدة مرات أثناء تشييع الجنازة لمثواها الأخير، في حين وُجد والد ياسمين في الجنازة.

وبعد إعلان خبر الوفاة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو من لقاء قديم يعود تاريخه لنحو 4 عقود في لقاء تلفزيوني جمع بين المحاور الراحل مفيد فوزي ونجلاء فتحي، تحدثت فيه عن إصابة ابنتها بمشكلة في القلب استلزمت خضوعها لعملية جراحية استمرت عدة ساعات، معتبرة أن هذا الوقت كان من أصعب لحظات حياتها.

وحظي مقطع الفيديو بإعادة تداول على نطاق واسع على «السوشيال ميديا» وسط دعوات بالصبر والسلوان لنجلاء فتحي، خصوصاً بعد مقاطع الفيديو التي انتشرت لها عقب صلاة الجنازة، والتي ظهرت فيها تبكي بشدة حزناً على رحيل ابنتها الوحيدة.

وقال الناقد الفني محمد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن حالة الحزن مبررة ومنطقية في الوسط الفني بسبب صدمة الرحيل المفاجئ للثنائي، مشيراً إلى أن الفنان محمد التاجي ارتبط ليس فقط بعلاقة طيبة مع زملائه في العمل، ولكن أيضاً مع جمهوره ومتابعيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن صدمة رحيل ياسمين أبو النجا وتعزية الفنانين لوالدتها جاءت لتعيد اسم نجلاء فتحي للواجهة مرة أخرى بالرغم من غيابها عن الوسط الفني بشكل كامل، لكنها لا تزال تتمتع بحب جميع من عملوا معها أو شاهدوا أعمالها، بالإضافة إلى أن ابنتها ياسمين كانت لديها علاقات إنسانية جيدة في حياتها مع بعض الفنانين، مؤكداً أن «صدمة رحيل الابنة الوحيدة للممثلة المصرية جعلت جميع من يعرفها، سواء من قريب أو بعيد، يدعو لها ويتعاطف مع الظرف الإنساني الصعب الذي تمر به».

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دراما مصر
يوميات الشرق

«سهر الليالي 2» يتجاوز أزماته الإنتاجية... ويراهن على التجديد

شريف منير وعلا غانم في لقطة من فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)
شريف منير وعلا غانم في لقطة من فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)
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«سهر الليالي 2» يتجاوز أزماته الإنتاجية... ويراهن على التجديد

شريف منير وعلا غانم في لقطة من فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)
شريف منير وعلا غانم في لقطة من فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)

تجاوز الجزء الثاني من فيلم «سهر الليالي» أزماته الإنتاجية والفنية ليبدأ مرحلة اختيار أبطاله من الممثلين الشباب، بعدما انتهى المؤلف تامر حبيب من كتابة سيناريو الفيلم.

وكشفت «الشركة العربية سينما إنترناشيونال» المنتجة للجزء الأول، التي ترأس مجلس إدارتها الفنانة إسعاد يونس، عن أن فيلم «سهر الليالي 2» سيكون باكورة شراكة إنتاجية بين شركتها وشركة «كايرو فيلمز» للمنتج وسام سيف الإسلام، عبر أحد أكثر الأفلام شهرة ونجاحاً في تاريخ السينما المصرية.

ولفتت الشركتان، في بيان إعلامي، إلى أن «هذا الفيلم سيكون بداية لسلسلة من الإنتاجات عبر شراكة طويلة الأمد للأعمال الفنية التي يطمح الطرفان في تقديمها لتجمع بين التميز الفني بأعلى مستويات الجودة الإنتاجية والسرد القصصي القادر على الوصول للجمهور بمختلف أنحاء العالم العربي وخارجه، كما تؤسس الشراكة إطاراً متكاملاً في مجال تطوير المحتوى والتمويل والإنتاج والتوزيع».

ويأتي تقديم جزء ثان من الفيلم بعد 23 عاماً من إنتاج الجزء الأول الذي حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وحظي بإشادات نقدية واسعة، معتمداً على بطولة جماعية لأهم نجوم السينما، حيث جمع بين منى زكي وأحمد حلمي وشريف منير وحنان ترك وفتحي عبد الوهاب وجيهان فاضل وعلا غانم وخالد أبو النجا، ووضع موسيقاه التصويرية الموسيقار هشام نزيه، وأضفت أغنية المطربة الكبيرة فيروز «سهر الليالي» أجواء من السحر على مشهد النهاية، الفيلم أخرجه هاني خليفة، وكان قد تم اختياره لتمثيل مصر بجوائز «الأوسكار» خلال عام إنتاجه 2003.

ويعرض الفيلم لأربعة من الأصدقاء الذين تزوج 3 منهم فيما يرفض الرابع الزواج، وبينما يجتمعون في عيد ميلاد ابنة صديقتهم تتفجر الأزمات بين المتزوجين لتثير كثيراً من الشك والخيانة ومشاعر الحب القديم وفارق المستوى الاجتماعي، ويقرر الأزواج الثلاثة السفر مع صديقهم الأعزب إلي الإسكندرية لإعادة التفكير في علاقاتهم.

ملصق فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)

لا يعيد الجزء الثاني للفيلم تقديم أبطاله القدامى بعد أن كبروا، ولا يرصد كيف مضت حياتهم بعد كل هذه السنوات، فقد استبعد المؤلف تامر حبيب هذا التوجه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك لم يكن ممكناً، لعدم وجود نصف أبطال الفيلم من اعتزال حنان ترك وسفر جيهان فاضل وخالد أبو النجا وعلا غانم، لذا رأيت أن نناقش علاقات الزواج في العصر الحالي بكل ما رافقها من متغيرات اجتماعية واقتصادية من خلال 8 من الممثلين الشباب في نفس أعمار أبطال الجزء الأول حين تم تصويره»، متوقعاً أنه خلال أسبوعين تقريباً سيكون قد تم اختيار أبطال الفيلم.

وحول ظهور أبطال الجزء الأول ببعض مشاهد «سهر الليالي2»، يقول حبيب: «الأمر يتوقف بالطبع على موافقتهم، ولم يُعرض عليهم بعد، لأنني أنهيت السيناريو مؤخراَ، ودرامياً يمكن أن يحدث ويظهروا ببعض مشاهد لكن هل سيرحب هؤلاء النجوم بذلك أم لا؟ الله أعلم».

وكان قد تم ترشيح المخرجة مريم أحمدي لإخراج «سهر الليالي 2» بعد اعتذار المخرج هاني خليفة عنه، فيما أعلنت جهتا الإنتاج عن أن مخرجاً كبيراً وشهيراً سيقوم بإخراج الفيلم سيتم الكشف عنه لاحقاً.

وكشف تامر حبيب أن فكرة تقديم جزء ثان من فيلم «سهر الليالي» كانت قائمة بعد شهرين فقط من بدء عرضه، ومع النجاح الكبير الذي حققه، لكنه كان يؤجل كتابته حتى يعثر على الفكرة الجديدة التي ينطلق منها لتقديم «سهر الليالي2»، مشيراً إلى أن مبادرة تقديم الجزء الجديد جاءت من الفنانة والمنتجة إسعاد يونس.

وكانت إسعاد يونس قد أعادت عرض الفيلم بدور العرض التابعة لشركتها خلال الاحتفال بعيد الحب العام الماضي لمدة يومين، وقد نفذت تذاكره، وكان أغلب جمهوره من الشباب الذين ناقشوا معهم فكرة تقديم جزء ثانٍ ليحظى الأمر بحماسهم.

فيما تحدث الفنان شريف منير لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه من حق مؤلف الفيلم عمل جزء ثان مع الشركة المنتجة وأنه لا يعرف كيف سيتم تناول الجزء الجديد، قائلاً: «أتمنى أن يستعينوا بأبطال الجزء الأول بعد مرور كل هذه السنوات، وقد أنجبوا، وقد يمر أولادهم بأزمات زوجية أيضاً، ليقدم الفيلم تواصلاً بين الجيل السابق والحالي»، ومضيفاً أنه «من الممكن الاستعانة ببعض النجوم الموجودين مثله وأحمد حلمي ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب مع تصرف في الكتابة بالنسبة للشخصيات غير الموجودة»، مشدداً على أن هذا الفيلم يمثل حالة «نوستالجيا» لديه شخصياً ولدى الجمهور لما حققه الجزء الأول من تأثير كبير، ولا يزال يحققه عبر أجيال جديدة.

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