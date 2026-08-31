«سهر الليالي 2» يتجاوز أزماته الإنتاجية... ويراهن على التجديد

تجاوز الجزء الثاني من فيلم «سهر الليالي» أزماته الإنتاجية والفنية ليبدأ مرحلة اختيار أبطاله من الممثلين الشباب، بعدما انتهى المؤلف تامر حبيب من كتابة سيناريو الفيلم.

وكشفت «الشركة العربية سينما إنترناشيونال» المنتجة للجزء الأول، التي ترأس مجلس إدارتها الفنانة إسعاد يونس، عن أن فيلم «سهر الليالي 2» سيكون باكورة شراكة إنتاجية بين شركتها وشركة «كايرو فيلمز» للمنتج وسام سيف الإسلام، عبر أحد أكثر الأفلام شهرة ونجاحاً في تاريخ السينما المصرية.

ولفتت الشركتان، في بيان إعلامي، إلى أن «هذا الفيلم سيكون بداية لسلسلة من الإنتاجات عبر شراكة طويلة الأمد للأعمال الفنية التي يطمح الطرفان في تقديمها لتجمع بين التميز الفني بأعلى مستويات الجودة الإنتاجية والسرد القصصي القادر على الوصول للجمهور بمختلف أنحاء العالم العربي وخارجه، كما تؤسس الشراكة إطاراً متكاملاً في مجال تطوير المحتوى والتمويل والإنتاج والتوزيع».

ويأتي تقديم جزء ثان من الفيلم بعد 23 عاماً من إنتاج الجزء الأول الذي حقق نجاحاً جماهيرياً لافتاً، وحظي بإشادات نقدية واسعة، معتمداً على بطولة جماعية لأهم نجوم السينما، حيث جمع بين منى زكي وأحمد حلمي وشريف منير وحنان ترك وفتحي عبد الوهاب وجيهان فاضل وعلا غانم وخالد أبو النجا، ووضع موسيقاه التصويرية الموسيقار هشام نزيه، وأضفت أغنية المطربة الكبيرة فيروز «سهر الليالي» أجواء من السحر على مشهد النهاية، الفيلم أخرجه هاني خليفة، وكان قد تم اختياره لتمثيل مصر بجوائز «الأوسكار» خلال عام إنتاجه 2003.

ويعرض الفيلم لأربعة من الأصدقاء الذين تزوج 3 منهم فيما يرفض الرابع الزواج، وبينما يجتمعون في عيد ميلاد ابنة صديقتهم تتفجر الأزمات بين المتزوجين لتثير كثيراً من الشك والخيانة ومشاعر الحب القديم وفارق المستوى الاجتماعي، ويقرر الأزواج الثلاثة السفر مع صديقهم الأعزب إلي الإسكندرية لإعادة التفكير في علاقاتهم.

ملصق فيلم «سهر الليالي» (الشركة المنتجة)

لا يعيد الجزء الثاني للفيلم تقديم أبطاله القدامى بعد أن كبروا، ولا يرصد كيف مضت حياتهم بعد كل هذه السنوات، فقد استبعد المؤلف تامر حبيب هذا التوجه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «ذلك لم يكن ممكناً، لعدم وجود نصف أبطال الفيلم من اعتزال حنان ترك وسفر جيهان فاضل وخالد أبو النجا وعلا غانم، لذا رأيت أن نناقش علاقات الزواج في العصر الحالي بكل ما رافقها من متغيرات اجتماعية واقتصادية من خلال 8 من الممثلين الشباب في نفس أعمار أبطال الجزء الأول حين تم تصويره»، متوقعاً أنه خلال أسبوعين تقريباً سيكون قد تم اختيار أبطال الفيلم.

وحول ظهور أبطال الجزء الأول ببعض مشاهد «سهر الليالي2»، يقول حبيب: «الأمر يتوقف بالطبع على موافقتهم، ولم يُعرض عليهم بعد، لأنني أنهيت السيناريو مؤخراَ، ودرامياً يمكن أن يحدث ويظهروا ببعض مشاهد لكن هل سيرحب هؤلاء النجوم بذلك أم لا؟ الله أعلم».

وكان قد تم ترشيح المخرجة مريم أحمدي لإخراج «سهر الليالي 2» بعد اعتذار المخرج هاني خليفة عنه، فيما أعلنت جهتا الإنتاج عن أن مخرجاً كبيراً وشهيراً سيقوم بإخراج الفيلم سيتم الكشف عنه لاحقاً.

وكشف تامر حبيب أن فكرة تقديم جزء ثان من فيلم «سهر الليالي» كانت قائمة بعد شهرين فقط من بدء عرضه، ومع النجاح الكبير الذي حققه، لكنه كان يؤجل كتابته حتى يعثر على الفكرة الجديدة التي ينطلق منها لتقديم «سهر الليالي2»، مشيراً إلى أن مبادرة تقديم الجزء الجديد جاءت من الفنانة والمنتجة إسعاد يونس.

وكانت إسعاد يونس قد أعادت عرض الفيلم بدور العرض التابعة لشركتها خلال الاحتفال بعيد الحب العام الماضي لمدة يومين، وقد نفذت تذاكره، وكان أغلب جمهوره من الشباب الذين ناقشوا معهم فكرة تقديم جزء ثانٍ ليحظى الأمر بحماسهم.

فيما تحدث الفنان شريف منير لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه من حق مؤلف الفيلم عمل جزء ثان مع الشركة المنتجة وأنه لا يعرف كيف سيتم تناول الجزء الجديد، قائلاً: «أتمنى أن يستعينوا بأبطال الجزء الأول بعد مرور كل هذه السنوات، وقد أنجبوا، وقد يمر أولادهم بأزمات زوجية أيضاً، ليقدم الفيلم تواصلاً بين الجيل السابق والحالي»، ومضيفاً أنه «من الممكن الاستعانة ببعض النجوم الموجودين مثله وأحمد حلمي ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب مع تصرف في الكتابة بالنسبة للشخصيات غير الموجودة»، مشدداً على أن هذا الفيلم يمثل حالة «نوستالجيا» لديه شخصياً ولدى الجمهور لما حققه الجزء الأول من تأثير كبير، ولا يزال يحققه عبر أجيال جديدة.