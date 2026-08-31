مهرجان «البترون للأفلام المتوسطية القصيرة» ينطلق في نسخته العاشرة

منذ نسخته الأولى، تميَّز مهرجان «البترون للأفلام المتوسطية القصيرة» بهويته السينمائية الخاصة، إذ تعكس الأعمال المشاركة من لبنان ودول حوض المتوسط هموم الشعوب. ويسلّط المهرجان الضوء على مشكلات اجتماعية وسياسية وبيئية وغيرها، واضعاً إياها في الواجهة، لتتحول الشاشة إلى مساحة للحوار، وجسر تواصل بين صنّاع السينما ورواد المهرجان.
في نسخته العاشرة، يحافظ المهرجان على خطِّه السينمائي من خلال عرض 23 فيلماً، بينها 8 أفلام لبنانية قصيرة، إلى جانب 14 شريطاً قصيراً أجنبياً وفيلم روائي طويل، يُعرض في ختام الفعاليات التي تنطلق في 3 سبتمبر (أيلول)، وتستمر حتى السادس منه.
ويشير مدير المهرجان نيكولا خبّاز، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن وصول المهرجان إلى نسخته العاشرة يُعدّ تثبيتاً لمكانته على الخريطة الثقافية، متجاوزاً كل الصعوبات التي شهدها لبنان خلال السنوات الماضية. ويتابع: «لقد استمر المهرجان في تفعيل وجوده على الساحة رغم كل الظروف. ونحن سعداء بكونه وصل إلى هذه المرحلة، ونتطلع إلى مستقبل واعد رغم صغر سنّه».
ويؤكد خبّاز أن قوة المهرجان تكمن في هويته الشرق أوسطية، التي تغيب أحياناً كثيرة عن بالنا عندما ننوي إقامة فعاليات من هذا النوع.
يشارك فيه عدد من البلدان الأجنبية والعربية، بينها فرنسا، وإيطاليا، وسلوفينيا، وفلسطين، ومصر، والأردن، وإسبانيا. كما يحلّ كارميل بوريل، المسؤول في مهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة، ضيف شرف على المهرجان.
ويتخلل المهرجان مسابقة رسمية تشرف عليها لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء وصنّاع سينما، بينهم الممثلة نادين شلهوب، وبديع مسعد، المشرف على برمجة «متروبوليس للأفلام»، إضافة إلى الأردني فادي حداد، المسؤول في مهرجان «عمّان السينمائي»، وأيردن دوغان، أحد منظمي المهرجان الدولي للأفلام القصيرة في تركيا (USAK).
ويفتتح المهرجان، الذي يقام في مدينة البترون في الهواء الطلق، بشريط قصير للمخرج الفلسطيني توفيق برهوم، يليه عرض 3 أفلام أخرى، بينها «الشيطان والدراجة الهوائية» لشارون حكيم، وهو إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا.
وفي اليوم الثاني، في 4 سبتمبر، تُعرض 9 أفلام قصيرة، يغلب عليها الطابع الخيالي والرسوم المتحركة. وفي 5 سبتمبر، تُعرض أفلام للمخرجين أوديت مخلوف «عن الشوق وقصص أخرى»، وأنطوني بو رجيلي «اعتنِ بجوني»، وشيرين يزبك «دمشق هل تسمعينني؟»، إضافة إلى أفلام أخرى مشاركة من فرنسا، بينها «الربيع الأخير»، ومن كرواتيا «عند شروق الشمس»، وغيرها.
ويخصص المهرجان مساحة للأطفال في 4 سبتمبر، بالتعاون مع مهرجاني «كابريوليه» و«كليرمون-فيران». وتستهدف الأطفال من 4 إلى 14 عاماً، وتُقام لهم ورش عمل خاصة حول صناعة الأفلام.
وللسنة الثالثة على التوالي، ينظّم المهرجان «برنامج الإقامة السينمائية: تعديلات قصيرة»، الذي يستضيف فيه 5 مخرجين لبنانيين يقيمون في مدينة البترون من أجل وضع اللمسات الأخيرة على نصوص أفلامهم
قبل تصويرها، وذلك بإشراف وتوجيه أساتذة ومخرجين محترفين.
ويعدّ مهرجان البترون للأفلام المتوسطية القصيرة من الفعاليات الثقافية والفنية المناطقية التي تحضر بقوة على الساحة اللبنانية. ويشير نيكولا خبّاز إلى أن هذه المبادرات من شأنها أن تعزّز الصناعة السينمائية في لبنان. ويضيف في سياق حديثه: «أجد في المهرجانات السينمائية المناطقية حالة صحية بامتياز، ومهما كثر عددها نشدّ على يد منظميها، فهي تحفّز جمهور السينما، وتبعث حماساً لدى سينمائيين جدد. ونحن من خلال المساحة المخصصة للأطفال، نعمل على تحفيز جيل شاب قد يكون من صنّاع السينما اللبنانية في المستقبل. والأهم أن تتحلى هذه المهرجانات بالاحترافية، وأن تحمل أهدافاً موضوعية تليق بصناعتنا السينمائية».
ويرى خبّاز أن موضوعات الأفلام المعروضة تركّز بمجملها على قضايا تعيشها الشعوب في مختلف الدول. ويقول: «نتشارك من خلالها همومنا ومشكلاتنا ذات البعد الإنساني، وتولّد بيننا حالة استيعاب مشتركة، يمكننا جميعنا أن نفهمها، لأنها تنبع من ذواتنا».
أما فيلم الختام في 6 سبتمبر، فسيكون «نجوم الأمل والألم» لسيريل عريس. ويستعيد الفيلم حقبات ومحطات ومواقف عاشها لبنان منذ سبعينات القرن الماضي حتى اليوم، فيشعر مشاهده وكأنه يتابع شريط حياته على مدى ساعتين. وتدور أحداثه في بيروت، وهو من بطولة حسن عقيل ومونيا عقل.