جيونا ناتزارو: «صندوق البحر الأحمر» أسهم في تغيير صورة السينما العربية عالمياً

قال المدير الفني لمهرجان «لوكارنو السينمائي» بسويسرا، جيونا ناتزارو، إن «صندوق البحر الأحمر» يمثل أحد العناصر المهمة في دعم السينما العربية المعاصرة، مؤكداً أن ما يقدمه الصندوق لا يقتصر على المساندة الاقتصادية فقط، وإنما يمتد إلى توفير فرص حقيقية أمام صناع الأفلام لتطوير مشروعاتهم، وتحويلها إلى أعمال قادرة على الوصول إلى المهرجانات، والجمهور العالمي، وهو نوع من الدعم أصبح ضرورياً لاستمرار الحراك السينمائي في المنطقة.

وأضاف ناتزارو في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن الدعم الاقتصادي الذي توفره مؤسسات «معهد الدوحة» و«صندوق البحر الأحمر» يمثل عاملاً حاسماً في نمو صناعة السينما العربية، لأن إنتاج الفيلم يحتاج إلى منظومة تستطيع تحمل المخاطر، ومرافقة المشروع منذ مرحلة الفكرة، والتطوير، وحتى الإنتاج، والوصول إلى الجمهور.

وأوضح المدير الفني للمهرجان -الذي اختتم فعالياته قبل أيام- أن تجربة «البحر الأحمر» السعودية قدمت نموذجاً واضحاً على قدرة مؤسسات المنطقة على تحويل الدعم إلى إنتاج سينمائي فعلي، مشيراً إلى أن «الجهود التي بذلتها إدارة المهرجان وفريقها ساعدت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة».

وأكد أن أهمية الصندوق لا ترتبط فقط بحجم الأموال التي يضخها في المشروعات، وإنما بقدرته على منح المخرجين مساحة للمغامرة، وهو ما تحتاج إليه صناعة السينما حتى تستطيع اكتشاف أصوات جديدة بدلاً من إعادة إنتاج التجارب الآمنة، والمضمونة.

مهرجان لوكارنو احتضن العديد من الفعاليات (إدارة المهرجان)

وعن اختيار الفنانة التونسية عفاف بن محمود ضمن لجنة تحكيم الدورة الماضية لمهرجان لوكارنو قال إن «ذلك يعكس جانباً من التحول الذي شهدته المواهب العربية خلال السنوات الماضية»، موضحاً أنها تمثل نموذجاً لشخصية سينمائية متعددة الخبرات، إذ تجمع بين التمثيل، والإخراج، والعمل في إدارة المهرجانات، وهذا التنوع في المسارات أصبح سمة مهمة لدى عدد من صناع السينما العرب، الذين يتحركون اليوم بين مجالات مختلفة، ولا يكتفون بدور فني واحد.

وأكد المدير الفني للوكارنو أن اختيار عفاف بن محمود لم يكن منفصلاً عن التطور الذي تشهده السينما العربية، لا سيما أن المنطقة شهدت خلال السنوات الأخيرة ظهور عدد كبير من المخرجين الجدد، والمواهب المختلفة، مؤكداً أن ما يلفت الانتباه في هذه التجارب هو قدرتها على التعامل مع السينما باعتبارها مساحة للبحث، والمغامرة، وليس مجرد وسيلة لإعادة تقديم الموضوعات المعروفة، وهو ما يمنح المهرجانات الدولية فرصة لاكتشاف أصوات جديدة تحمل رؤى خاصة.

الفنانة التونسية عفاف بن محمود (إدارة المهرجان)

وأضاف ناتزارو أن الحضور النسائي يمثل أحد أبرز ملامح التحول الذي شهدته السينما العربية، لأن المنطقة قدمت خلال السنوات الأخيرة مواهب نسائية في الإخراج، والكتابة، والتمثيل، ومختلف أقسام صناعة الفيلم، لافتاً إلى أن السينما الأوروبية لا تزال تخوض نقاشاً حول نقص الأصوات النسائية، بينما شهدت دول عربية ظهور عدد كبير من النساء اللواتي أصبحن جزءاً أساسياً من عملية صناعة الفيلم، ما اعتبره مؤشراً مهماً على تغير خريطة المواهب.

وقال إن ما يميز صناع الأفلام العرب هو وجود رغبة قوية في خوض تحديات صناعة الفيلم، موضحاً أن هذه الرغبة تظهر في تنوع التجارب، والأساليب، والموضوعات، كما تظهر في استعداد المخرجين للتعامل مع السينما باعتبارها مساحة مفتوحة لإعادة التفكير في الواقع.

وأضاف أن متابعة هذه الطاقة تمثل بالنسبة إلى لوكارنو أمراً شديد الأهمية، لأن المهرجان يبحث دائماً عن التجارب التي تحمل إحساساً بالحاجة إلى صناعة الفيلم، وليس فقط عن أعمال تكرر ما سبقها، لافتاً إلى أن المهرجان استقبل على مدار السنوات الماضية عدداً كبيراً من المواهب العربية التي تمكن بعضها لاحقاً من تأكيد حضوره على الساحة الدولية، وهو مسار يمثل مصدر فخر لهم.

شهد المهرجان حضوراً جماهيرياً كبيراً (إدارة المهرجان)

وأكد أن حضور صناع الأفلام العرب لم يعد مجرد إضافة جغرافية إلى خريطة المهرجانات، وإنما أصبح أحد العوامل التي أسهمت في تجديد السينما العالمية نفسها، من خلال أصوات جديدة، وتجارب تتحدى الصور الجاهزة، وتوسع حدود التعبير السينمائي.

ولفت كذلك إلى الدور المهم الذي لعبه «معهد الدوحة للأفلام» في إعادة تشكيل الطريقة التي ينظر بها العالم إلى السينما العربية، موضحاً أن المؤسسة دعمت صناع أفلام من منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، كما فتحت فرصاً للتعاون مع دول أفريقية، ومؤسسات أوروبية.

ويرى مدير مهرجان لوكارنو أن هذه المؤسسات أسهمت في ظهور جيل من المخرجين العرب الذين لم يكتفوا بتكرار الصورة التقليدية للمنطقة، وإنما حاولوا مساءلتها، وإعادة تقديمها من زوايا أكثر تعقيداً.