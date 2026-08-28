بعد 20 عاماً من الاختفاء... «فيراري» مايكل جوردان تظهر من جديد

تعود سيارة «فيراري» نادرة امتلكها أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان إلى الواجهة، بعد اختفائها عن الأنظار لأكثر من عقدين، لتدخل مزاداً في سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط تقديرات بأن يتراوح سعرها بين 700 ألف و1.3 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، تستعد «فيراري 550 مارانيلو» موديل 1997 لدخول المزاد عبر شراكة بين منصة «جوبتر» وشركة «كورييتد» المتخصصة في السيارات الرياضية الفاخرة، بعدما نجحت الأخيرة في العثور عليها إثر رحلة بحث استمرت نحو عقد كامل.

واشترى جوردان السيارة عام 1997، وفي العام نفسه ظهرت في واحدة من أكثر لحظاتها ارتباطاً بالنجم الأميركي، عندما شوهد خلف مقودها عقب المباراة السادسة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، التي قاد فيها «شيكاغو بولز» إلى لقبه الخامس في حقبة التسعينات الذهبية.

ولم تكن السيارة مجرد وسيلة تنقل للنجم الذي يبلغ طوله نحو 1.98 متر، بل تركت بصمتها أيضاً على عالم «إير جوردان». فقد ألهم تصميمها المصمم تينكر هاتفيلد عند ابتكار حذاء «Air Jordan 14» الشهير، الذي حمل بعض الملامح المستوحاة من سيارات «فيراري».

وخضعت السيارة بدورها لتعديلات خاصة لتناسب طول جوردان، شملت تغيير مواضع المقاعد وكثافة حشوتها.

لكن بعد أن باعها جوردان في ديسمبر (كانون الأول) 2002، اختفت السيارة تماماً عن الأنظار، ولم تظهر أمام الجمهور لأكثر من 20 عاماً.

بدأ جون تيميريان، الشريك المؤسس لشركة «كورييتد»، رحلة البحث عنها قبل نحو عشر سنوات. وكان الخيط الأول جزءاً من رقم الهيكل ظهر في أحد المنتديات الإلكترونية، ما قاد إلى استكمال رقم تعريف السيارة (VIN)، ومن ثم الوصول إلى مالك خاص في كاليفورنيا كان يحتفظ بها بعيداً عن الأضواء.

سيارة «فيراري» نادرة امتلكها أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان (Joopiter)

واشترى تيميريان السيارة من دون رؤيتها، قبل نقلها إلى شيكاغو في اليوم الذي وافق مرور 29 عاماً على تسليمها الأول إلى جوردان. وكانت المفاجأة في صندوقها، حيث عُثر على مجموعة كبيرة من وثائقها الأصلية، بينها شهادة ملكية جوردان للسيارة في ولاية إلينوي، الصادرة عام 1997.

وتضيف هذه الوثائق إلى «فيراري» قيمة تتجاوز مواصفاتها الميكانيكية، إذ تمنحها قصة شخصية مرتبطة بأحد أشهر الرياضيين في العالم.

وستُعرض السيارة في المزاد إلى جانب قميص ارتداه جوردان خلال المباراة الثالثة من نهائي دوري كرة السلة الأميركي عام 1998، مع تقديرات أولية لسعره بين 10 و15 مليون دولار. وتستمر المزايدات على القطعتين من 15 إلى 30 سبتمبر.