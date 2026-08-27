ماذا يمكن أن نتعلم من الحيتان إذا أصغينا إليها؟

في عام 2015، جلست الباحثة في عالم الحيتان فاليريا فيرغارا داخل خيمة صغيرة على حافة المياه الجليدية في جزيرة سومرست بأقصى شمال القطب الكندي، وسط ضباب كثيف يكاد يحجب يديها، لكنها كانت تسمع بوضوح ما لا تستطيع رؤيته: جوقة صاخبة من النقرات والصرخات والصفير وأصوات تشبه المواء، تُصدرها مئات الحيتان البيضاء التي كانت تتجمع في الخليج.

في تلك اللحظة، أدركت فيرغارا أن الحيتان تعيش، مثلها تماماً، في عالم يحكمه الصوت. فحتى في المياه المظلمة والعكرة، تتمكن هذه الحيوانات شديدة الاجتماعية من التعرف على بعضها والتواصل عبر شبكة معقّدة من النداءات.

ومنذ أول تسجيل معروف لغناء الحيتان في عام 1949، يحاول العلماء فهم هذه اللغة الصوتية. ومع تطور أجهزة التسجيل والذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة، أصبح بالإمكان ربط أصوات الحيتان بسلوكياتها، بصورة أكثر دقة. وفقاً لصحيفة «الغارديان».

وأظهرت أبحاث فيرغارا أن صغار الحيتان البيضاء تحتاج إلى عامين أو ثلاثة لإتقان مجموعة الأصوات التي تستخدمها جماعتها، تماماً كما يتعلم الأطفال الكلام. كما يُطلق الصغار نداءات تعريفية خاصة بها، لكنها أضعف كثيراً من نداءات البالغين، ما يجعلها أكثر عرضة للضياع وسط ضوضاء السفن.

وأسهمت هذه النتائج في دفع السلطات الكندية إلى إغلاق مناطق رئيسية تتجمع فيها الحيتان البيضاء أمام القوارب، في خطوةٍ أظهرت كيف يمكن للأصوات أن تصبح أداة لحماية الحيوانات، لا مجرد وسيلة لدراسة سلوكها.

ولا تقتصر أهمية التواصل الصوتي على الحيتان البيضاء، فالحيتان الحدباء، مثلاً، تتعلم الأغاني من بعضها، وقد تتخلى مجموعة كاملة عن أغنيتها لتتبنى أغنية جديدة انتقلت إليها من مجموعات مجاورة. وتشبِّه الباحثة إيلين غارلاند ذلك بـ«التخلي عن نشيدك الوطني لصالح شيء يغنِّيه جارك».

أما حيتان العنبر فتستخدم «كودات» معقّدة من النقرات تختلف في العدد والترتيب والإيقاع، وتساعد في تحديد هوية العشائر التي تنتمي إليها. ويعمل مشروع «سيتي» (CETI) على استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لفك أنماط هذه الأصوات، وربما فهم معانيها مستقبلاً.

وتثير هذه الاكتشافات سؤالاً أوسع: هل تمتلك الحيتان ثقافة؟ يرى العلماء، اليوم، أن تقاليد كثيرة لدى هذه الحيوانات تنتقل اجتماعياً بين أفراد المجموعة؛ من اللهجات إلى الأغاني وأساليب البحث عن الغذاء والهجرة.

لكن الهدف لا يتمثل بالضرورة في «التحدث» مع الحيتان، فبعض الباحثين يحذّرون من أن محاولة محاكاة أصواتها قد تُربك مجتمعاتها وتُسبب لها ضيقاً.

وترى فيرغارا أن السؤال الأهم ليس: «ماذا ستقول لنا الحيتان؟»، بل كيف تساعدنا أصواتها على فهم عالمها وحمايتها من محيط أكثر ضجيجاً ودفئاً واضطراباً.

وربما يكون اكتشاف أن البشر ليسوا الكائنات الوحيدة التي تتعلم وتتواصل وتتوارث تقاليدها، درساً مهماً لنا بقدر ما هو اكتشاف عن الحيتان نفسها.