200 تمرين قرفصاء عقاباً لموظفة صينية... وانتهى الأمر في المستشفى

أُصيبت موظفة صينية بحالة صحية خطيرة، بعدما أُجبرت على أداء 200 تمرين قرفصاء، عقاباً لها على عدم تحقيق أهداف العمل، لتجد نفسها بعد أيام في المستشفى مُصابة بـ«انحلال الربيدات»، وهي حالة قد تهدد الحياة.

انتقلت «يانغ»، وهي شابة صينية لم يُكشَف عن اسمها الكامل، حديثاً إلى مدينة هانغتشو في مقاطعة تشجيانغ، حيث بدأت، في يونيو (حزيران) الماضي، أول وظيفة لها لدى شركة تقدم خدمات المساعدة في الحصول على القروض. وكانت تعمل مستشارة مالية، لكن مهامها تُركز بصورة أساسية على المبيعات الهاتفية.

ووفق صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، كان مدير فريقها، المعروف باسم «تشانغ»، يفرض على الموظفين أهدافاً يومية؛ بينها إجراء 200 مكالمة هاتفية، ودعوة عميل محتمل واحد على الأقل، والحصول على عميل يُبدي اهتماماً بالتعامل مع الشركة.

وفي 28 يوليو (تموز) الماضي، أخفقت يانغ في تحقيق أهدافها، فأبلغها مديرها، وفق روايتها، بأن أمامها خيارين: أداء 100 تمرين قرفصاء عن كل مهمة لم تُنجزها، أو دفع غرامة قدرها 50 يواناً (نحو 7 دولارات) عن كل مهمة. ولعدم قدرتها على دفع الغرامة، اختارت العقوبة البدنية.

وأدت يانغ 200 تمرين قرفصاء، ووثّقت تنفيذها بمقاطع فيديو أرسلتها إلى مُشرفها. لكن بعد الانتهاء، واجهت صعوبة في الوقوف والمشي، وبدأت تعاني آلاماً شديدة في ساقيها.

ولم تذهب إلى المستشفى فوراً، قبل أن تضطر إلى طلب الرعاية الطبية بعد خمسة أيام عندما لاحظت تحول لون بولها إلى الداكن.

وشخّص الأطباء إصابتها بـ«انحلال الربيدات»، وهي حالة تتحلل فيها العضلات المتضررة بسرعة وتطلق محتوياتها في مجرى الدم، وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى تلف الكلى أو الفشل الكلوي. وتجاوز مستوى إنزيم «كرياتين كيناز» في دمها 16 ألف وحدة لكل لتر، بينما لم تتطور حالتها، لحسن الحظ، إلى فشل كلوي.

وبلغت تكلفة علاجها نحو 1400 يوان (195 دولاراً)، بينما استقالت من الشركة، في 30 يوليو، بسبب عدم قدرتها على مواصلة العمل.

وطالبت يانغ مديرها بتعويض نفقات العلاج والتنقل، إضافة إلى 15 ألف يوان (نحو 2100 دولار) تعويضاً عن إصابتها ومعيشتها، خلال فترة التعافي. لكن تشانغ رفض، وقال لها إن بإمكانها اللجوء إلى القضاء إذا كانت ترى أن لديها أساساً قانونياً للمطالبة.

وقدمت يانغ لاحقاً شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي المحلية، التي قالت إنها ستفتح تحقيقاً في الواقعة. وأثارت القضية نقاشاً واسعاً عبر الإنترنت حول ضغوط العمل، والأهداف البيعية غير الواقعية، واستخدام العقوبات البدنية بحق الموظفين في بعض أماكن العمل الصينية.