شراكة بين «مانجا العربية» و«زيز» لنشر أنيميشن مستوحاة من «مغامرات السدّاد»

أعلنت «مانجا العربية» توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة «زيز» لنشر سلسلة مانجا حصرية مستوحاة من أنيميشن «مغامرات السدّاد»، في خطوة تستهدف توسيع حضور المحتوى الإبداعي المحلي، وتقديم الشخصيات والقصص السعودية عبر قوالب سردية متنوعة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر «مانجا العربية» بالرياض، بين الدكتور عصام بخاري المدير العام ورئيس تحرير «مانجا العربية»، وعبد العزيز محمد عثمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة «زيز».
وبموجب الاتفاقية، تنشر «مانجا العربية» 13 فصلاً من «مغامرات السدّاد» عبر منصاتها الرقمية والمطبوعة، بما يتيح لجمهور العمل استكشاف عالمه وشخصياته من خلال تجربة سردية بأسلوب المانجا، ويوسِّع نطاق وصوله إلى شرائح جديدة من القراء.
وتأتي الشراكة ضمن جهود «مانجا العربية» لدعم صناعة المحتوى الإبداعي المحلي، وفتح مسارات جديدة أمام الملكيات الفكرية السعودية للاستفادة من تعدد أشكال المحتوى والمنصات، وتحويل الأعمال الإبداعية إلى تجارب تمتد عبر أكثر من وسيط.
وقال الدكتور عصام بخاري إن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين قطاعات الصناعات الإبداعية، مشيراً إلى قدرة المانجا على منح الأعمال والشخصيات المحلية مساحات جديدة للنمو والوصول إلى الجمهور. ووصف «مغامرات السدّاد» بأنها تجربة تحمل هوية محلية وقابلة للتوسُّع عبر أشكال متعددة من المحتوى.
من جانبه، قال عبد العزيز محمد عثمان إن مؤسسة «زيز» تؤمن بقدرة الشخصيات المحلية على الوصول إلى الأطفال، مضيفاً أن قصص «مغامرات السدّاد» تمثل تجسيداً لهذا التوجه.
وأوضح المهندس قاسم سويدي، مدير قسم التراخيص في «مانجا العربية»، أن التعاون يأتي في إطار بناء شراكات تسهم في توسيع آفاق الأعمال الإبداعية السعودية والعربية، وتمكينها من الوصول إلى جماهير جديدة عبر صيغ ومنصات متعددة، بما يدعم سوق التراخيص ويحفظ حقوق الملكية الفكرية.
وتشير «مانجا العربية» إلى أن تطبيقاتها تجاوزت 13 مليون تحميل في أكثر من 190 دولة، بينما تخطى توزيع نسخ مجلاتها المطبوعة 22 مليون نسخة، إلى جانب إنتاج ونشر أعمال عربية وعالمية بلغات عدة.