القدية في فرنسا... خطط لإنشاء 3 مدن ترفيهية عالمية

على بعد آلاف الكيلومترات من مدينة «القدية» جنوب غرب الرياض، تستعد شركة «القدية» لتأسيس أول حضور دولي لها، حيث اختيرت فرنسا لتكون أول مساحة دولية تحمل إليها ما راكمته في السعودية من خبرات، وتقدم فيها فلسفتها عن «قوة اللعب» أمام جمهور عالمي.

وكشفت شركة «القدية للاستثمار» لصحيفة «الشرق الأوسط» عن تفاصيل جديدة حول خطتها لإنشاء 3 مدن ترفيهية في فرنسا، الذي أعلن عنها على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، ليُشكل المشروع وجهة جديدة متعددة الاستخدامات تستكشف الشركة تطويرها بالشراكة المباشرة مع الحكومة الفرنسية.

ليست أموالاً فقط

لا تختصر «القدية» حضورها الفرنسي في الاستثمار المالي؛ إذ تكشف الشركة عن أن ما تريد حمله معها إلى المشروع يتجاوز رأس المال إلى الخبرة التي تراكمت خلال تطوير مدينة القدية.

وبسؤال «الشرق الأوسط» عن طبيعة الدور الذي ستلعبه في المشروع، وما إذا كان سيقتصر على الاستثمار والتطوير أم سيمتد إلى مجالات أخرى، أوضحت أن تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الطرفين سيكون أحد أبرز محاور المرحلة المقبلة.

لكن الشركة حسمت نقطة أساسية؛ إذ قالت إنها تدخل هذه الشراكة بـ«حزمة متكاملة من القدرات» تشمل الرؤية التطويرية وفلسفة «قوة اللعب» والخبرات المتراكمة من تطوير مدينة القدية، «وليس بدور الاستثمار وحده»، على أن تعلن التفاصيل المتعلقة بتوزيع الأدوار بعد استكمال إطار العمل.

صورة جوية لأكواريبيا مدينة القدية (واس)

لماذا فرنسا؟

ترى الشركة أن فرنسا توفر بيئة استثنائية لإيصال فلسفة «قوة اللعب» إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور الدولي، مستندةً إلى فكرة أن اللعب في جوهره تجربة إنسانية تتجاوز اختلاف الثقافات والحدود.

وحسب الأرقام التي قدمتها القدية لـ«الشرق الأوسط»، استقبلت فرنسا خلال 2025 نحو 102 مليون سائح دولي، محققةً إيرادات سياحية بلغت 77.5 مليار يورو، فيما استقبلت منطقة باريس وحدها نحو 50 مليون زائر بعوائد ناهزت 24 مليار يورو.

وتذهب «القدية» أبعد في تفسير اختيارها؛ إذ ترى أن الثقل السياحي الفرنسي يجعل من البلاد منصة عالمية لا مثيل لها للتعريف بنموذج مدينة القدية وتجاربها الترفيهية.

وهكذا يلتقي في اختيار فرنسا عنصران: أول حضور دولي للشركة، وسوق سياحية ضخمة تضع التجربة التي تشكلت في السعودية أمام عشرات الملايين من الزوار القادمين من أنحاء العالم.

إحدى التجارب الترفيهية في أكواريبيا مدينة القدية التي تضم ألعاباً وتجارب مائية (واس)

أول حضور... لا خريطة انتشار

لكن «القدية» ترسم فاصلاً واضحاً بين دخول فرنسا وبين الإعلان عن استراتيجية للانتشار في أسواق متعددة. تقول الشركة إن المشروع الفرنسي لا يأتي بوصفه توسعاً مبرمجاً في عدد من الأسواق، وإنما استجابة لفرصة استراتيجية نوعية في فرنسا، مع الحفاظ على مدينة القدية في صدارة أولوياتها ومشروعاتها.

وأوضحت أن تركيزها في المرحلة الراهنة ينصب على مواصلة تطوير مدينة القدية ومشاريع «سفن» الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب استكشاف المشروع الفرنسي وفق الإطار المحدد في مذكرة التفاهم، على أن تعلن أي توجهات مستقبلية أخرى في حينها.

منطقة حدائق الشفق في متنزه «SIX FLAGS» (القدية)

المشروع لم يرسم حدوده بعد

أما ما سيقام فعلياً في فرنسا، فلا تزال تفاصيله في طور التشكّل، ورغم ما رافق الإعلان من حديث عن استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو و3 متنزهات، فإن «القدية» تصف ما تم الإعلان عنه في المرحلة الحالية بأنه مذكرة تفاهم لاستكشاف تطوير وجهة جديدة متعددة الاستخدامات.

وعن طبيعة المتنزهات الثلاثة والملكيات الفكرية أو الموضوعات التي يمكن أن تقوم عليها، وتحديداً ما إذا كان «Dragon Ball» أحدها، فلم تؤكد بعد، وقالت إن تحديد النطاق التفصيلي للمشروع يندرج ضمن أعمال المرحلة المقبلة، على أن تشارك المعلومات الإضافية ذات الصلة في الوقت المناسب وعبر القنوات الرسمية المعتمدة.

جانب من التجارب المائية في أكواريبيا مدينة القدية (واس)

محطة مهمة قبل نهاية 2026

كشفت «القدية» عن موعد مهم في مسار المشروع خلال المرحلة المقبلة، إذ يستهدف الطرفان إبرام اتفاقية رسمية تحدد إطار المرحلة التالية قبل نهاية عام 2026، في حين تشكل مذكرة التفاهم التي أُعلن عنها خلال الزيارة، الإطار الذي يعمل الطرفان من خلاله، وتشمل إجراء الدراسات اللازمة، وتحديد نطاق المشروع ونموذجه التطويري، واستكمال الإجراءات والموافقات ذات الصلة.

وعن المواعيد التفصيلية لبدء التنفيذ والافتتاح، قالت الشركة إنها ستُعلن عند اكتمال الدراسات والحصول على الموافقات اللازمة، وبذلك، تنتقل قصة فرنسا خلال الأشهر المقبلة من إعلان الطموح إلى تحديد ملامحه الفعلية؛ بدءاً من نطاق الوجهة ونموذج تطويرها، وصولاً إلى توزيع الأدوار بين الشركاء.

حين تصبح الخبرة السعودية جزءاً من المشهد العالمي

وتحمل الخطوة الفرنسية دلالة تتجاوز المشروع نفسه؛ فالسعودية التي استقطبت ضمن تحولها في السنوات الماضية الخبرات والشراكات العالمية لبناء قطاعات جديدة في السياحة والترفيه والرياضة، باتت تمتلك خبرات وقدرات محلية تجد طريقها إلى الأسواق الدولية.

وتقدم «القدية» نموذجاً لذلك، إذ تصف حضورها الأول خارج المملكة بأنه امتداد للقدرات والخبرات والشراكات التي طوَّرتها انطلاقاً من «مدينة القدية».

وهكذا تأخذ الرحلة من الرياض إلى باريس اتجاهاً جديداً: خبرة سعودية تتحرك إلى واحدة من كبرى الأسواق السياحية عالمياً، حاملةً معها رؤية تطويرية وفلسفة «قوة اللعب» اللتين تشكلتا في المملكة؛ في انعكاس لتحول لم تعد فيه السعودية تستقطب الخبرة العالمية فحسب، بل باتت الخبرة التي بنتها قادرة على الحضور خارج حدودها.