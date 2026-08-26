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يوميات الشرق

«التاكسي الطائر» يخطف الاهتمام بانطلاقته في سماء مصر

أسعار رحلاته تتراوح بين 200 و1500 دولار

التاكسي الطائر يخطف الاهتمام في مصر (إكس)
التاكسي الطائر يخطف الاهتمام في مصر (إكس)
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«التاكسي الطائر» يخطف الاهتمام بانطلاقته في سماء مصر

التاكسي الطائر يخطف الاهتمام في مصر (إكس)
التاكسي الطائر يخطف الاهتمام في مصر (إكس)

مع انطلاق رحلات التاكسي الطائر في مصر، حظي المشروع باهتمام واسع وأثار جدلاً على «السوشيال ميديا»، بين من يشجعونه باعتباره وسيلة للنقل السياحي، ومن يرونه مادة للتندر، لا سيما مع تداول أسعار الرحلات في وسائل إعلام محلية.

وقبل 10 أشهر، كانت شركة «طيران أبو ظبي» قد أعلنت عن إطلاق مشروع «تاكسي مصر الجوي»، بالتعاون مع جهات محلية، باستثمارات تصل إلى نحو 50 مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 50 جنيهاً). وتبلغ تكلفة الرحلة داخل القاهرة 200 دولار، وتشمل مشاهدة أبرز معالم العاصمة من أعلى، مثل الأهرامات والمتحف المصري. فيما تصل تكلفة الرحلة من مطار ألماظة إلى العاصمة الإدارية إلى 300 دولار، ومن ألماظة إلى الشيخ زايد إلى 350 دولاراً، ومن شرم الشيخ إلى سانت كاترين إلى 900 دولار، ومن الغردقة إلى الأقصر إلى 1500 دولار، ومن القاهرة إلى واحة سيوة إلى 1500 دولار، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ويرى الخبير في النقل والمرور، اللواء مدحت قريطم، أن «التاكسي الطائر فكرة ممتازة للحركة السياحية، وينقل مصر نقلة حضارية، وهو موجود في عدد من دول العالم».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «أسعار الرحلات المعلنة للسائحين تُعد بسيطة للغاية، خصوصاً أنها تُحسب على أساس رحلات سياحية تنظم لمجموعات، بما يتيح لفئة من السائحين الاستمتاع بمشاهدة القاهرة ومعالمها من أعلى، كأنها متحف مفتوح، فضلاً عن توفير الوقت في الانتقال إلى المدن السياحية البعيدة والمحافظات الساحلية».

وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن أن يكون مفيداً أيضاً للأسر المصرية المقتدرة مالياً، مؤكداً أنه «لا يعدّ وسيلة نقل بقدر ما هو وسيلة حضارية وتجربة سياحية مميزة».

ولفت إلى أنه «سبق الإعلان عن الأتوبيس البري النهري، وأعتقد أنه في حال تطبيقه سيكون تجربة سياحية رائعة، تتيح للسائح الاستمتاع بالقاهرة باعتبارها متحفاً مفتوحاً يضم آثارها القديمة والقبطية والإسلامية، ثم خوض جولة نيلية ضمن المجموعة السياحية نفسها».

ويستهدف مشروع التاكسي الطائر ربط المحافظات والمدن السياحية والأثرية بشبكة جوية تختصر وقت التنقل وتتجنب الزحام؛ إذ تستغرق الرحلة من القاهرة إلى الساحل الشمالي نحو 60 دقيقة، بدلاً من 3 ساعات براً.

ويرى مراقبون ومتابعون أن الخدمة قد تصبح رائجة بما يسهم في تنشيط السياحة وخدمة رجال الأعمال، فضلاً عن إمكانية استخدامها في حالات الإسعاف العاجل، وفقاً لمقترح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عقب قيامه بأول رحلة بالتاكسي الطائر.

ويُحجز التاكسي الطائر عبر تطبيق إلكتروني يحمل اسم «تاكسي مصر الجوي – AIR TAXI EGYPT»، وقد لفت المشروع الأنظار بعد انتشار صور لرحلاته على صفحات عدد من الشخصيات العامة.

في المقابل، تناولت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فكرة «التاكسي الطائر» بنبرة ساخرة، متسائلين عمن سيتمكن من استخدامه، وما إذا كان بإمكانه الوصول إلى القرى البعيدة في الدلتا والصعيد، وما طبيعة هذا التاكسي ومقوماته، وما العلامات التي سيهبط عندها، وهل يتطلب الأمر وجود مطار مخصص للهبوط.

ويرى خبير «السوشيال ميديا» معتز نادي أن «التاكسي الطائر» خطف الاهتمام، لأن المشهد مؤهل لجذب الأنظار والدخول على رادار الـ«ترند»، نظراً لحداثة الفكرة، وما تحمله أسعار الرحلات المتداولة من مفارقة. ويضيف أن تحوله إلى «ترند» فتح الباب أمام عدد من الأسئلة والتعليقات: فهل هو وسيلة نقل جديدة، أم تجربة سياحية وخدمة فاخرة موجهة إلى فئة محدودة؟

ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «رقمياً، كان الحدث جاهزاً للانتشار بتعليقات أو صور أو فيديوهات، وبالضرورة لا يعني التندر رفض الخدمة؛ لأن الأمر يحتاج إلى سياق منهجي يجمع كل التعليقات ويقرأها ليفرز ما جاء بها، ويستفيد من ملاحظاتها قبل إطلاق أي قول أو تعليق يحلل ما جرى».

ويشير نادي إلى أن «الاختبار الحقيقي لهذا الـ(ترند) لاستمراره وبقائه هو تشغيل الخدمة ومعرفة آراء مستخدميها والفئة المستهدفة وكيفية الاستفادة منها ومن تجارب الدول الأخرى في تشغيلها، وتسويقه بما يحقق المكسب السياحي المطلوب منه».

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عالم الطيران مصر

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فنانون مصريون يحجزون أماكنهم مبكراً في موسم الدراما الرمضاني

عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
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فنانون مصريون يحجزون أماكنهم مبكراً في موسم الدراما الرمضاني

عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)
عمرو يوسف في السباق الدرامي الرمضاني (فيسبوك)

حجز فنانون مصريون أماكنهم في موسم الدراما الرمضاني المقبل مبكراً، بعدما أعلنوا عن مشاركاتهم الفعلية، والبدء بالتحضيرات المبدئية التي تنوعت بين اختيار الممثلين المشاركين والتعاقد معهم، والتحاور مع متابعيهم عبر «السوشيال ميديا» عن بعض التفاصيل الفنية للمسلسلات المنتظر عرضها خلال أشهر قليلة.

واتضح بعض معالم الحكايات الدرامية الرمضانية التي ستعرض خلال 15 حلقة، أو ستستمر مع الجمهور طوال 30 يوماً، حيث تنوعت بين الأكشن والإثارة، والشعبي، والاجتماعي، وفق صناعها، وخصوصاً أبطالها الذين حرصوا على الإشارة إليها تباعاً، أبرزهم محمد رمضان، وأحمد العوضي، وياسر جلال، وعمرو يوسف، وأحمد داود، وكذلك حمادة هلال الذي يواصل تقديم حكايات «المداح».

وشَوّق محمد رمضان جمهوره لمسلسله الجديد «عشماوي»، الذي ستدور أحداثه في إطار شعبي، وهي الثيمة التي اشتهر بها في الدراما التلفزيونية، وذلك خلال 30 حلقة ستشهد على عودته للمنافسة الرمضانية بعد غياب 3 مواسم منذ تقديمه مسلسل «جعفر العمدة»، وقبل أيام أكد محمد رمضان، أن ترشيحات «عشماوي» الفنية لم تتم بعد، وأنها ستكون عقب الانتهاء من كتابة المسلسل.

ويستعد أحمد العوضي، لخوض البطولة مجدداً عبر مسلسل «سلطان الديب» تأليف محمود حمدان، وتدور أحداثه في إطار شعبي، وهو الإطار الفني الذي اعتمده العوضي قبل سنوات وقدم من خلاله مسلسلات مثل «حق عرب»، و«علي كلاي»، و«فهد البطل»، كما اعتاد العوضي على مشاركة جمهوره من خلال مسابقات تخص عمله الدرامي، كان أحدثها طلب معرفة اسم بطلة مسلسله القادم.

بدوره، أعلن المنتج كريم أبو ذكري عن تعاقده مع عمرو يوسف على بطولة مسلسل من 15 حلقة بعنوان «180»، إخراج أحمد ماجد المصري، وتأليف محمد حجاب، وتدور أحداثه في إطار أكشن وإثارة، ويشهد على عودة عمرو يوسف للمنافسة في موسم رمضان بعد غياب، والاعتماد على تقديم مسلسلات في مواسم فنية أخرى.

ياسر جلال يستعد لمسلسله الرمضاني (فيسبوك)

وكشف المؤلف محمود حمدان عن أسماء فريق عمل مسلسل «ونس» الاجتماعي، وهو من إنتاج كامل أبو علي، ومصطفى العوضي، وإخراج أحمد محسن، وبطولة أحمد داود، الذي نافس العام الماضي في موسم رمضان عبر مسلسل «بابا وماما جيران».

وبعد تقديمه للمسلسل الاجتماعي الكوميدي «كلهم بيحبوا مودي»، أعلن الفنان ياسر جلال عن تعاقده على تقديم مسلسل «القناع»، من 15 حلقة للعرض في موسم الدراما الرمضاني، كما تعاقدت غادة عبد الرازق على بطولة مسلسلين بعنوان «خيوط من ذهب»، و«روح وجسد»، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك للعرض في الموسم نفسه بعد مشكلات إنتاجية واجهتها العام الماضي وتسببت في تأجيل مسلسلها «عاليا».

وأعلن الكاتب عبد الرحيم كمال عن تقديم مسلسل «قاصد طريق» إخراج أكمل شهير، وبطولة إياد نصار الذي قدم العام الماضي مسلسل «صحاب الأرض» ولاقى نجاحاً كبيراً، كما يستمر حمادة هلال في تقديم حكايات «المداح» للعام السابع على التوالي.

فريق عمل «قاصد طريق» في جلسات تحضيرية (فيسبوك)

وعن رأيها في «الحجز المبكر» وإعلان بعض الفنانين عن الوجود في موسم الدراما الرمضاني، أكدت الناقدة الفنية المصرية الدكتورة آمال عثمان أنها «خطوة إيجابية ومهمة، لأنها تعكس إدراكاً متزايداً لدى صناع الدراما بأن العمل الجيد يحتاج إلى وقت وفير».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «الإعلان عن دخول عمل في موسم رمضان لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد حجز مكان في الخريطة، بينما يبدأ التنفيذ الحقيقي في اللحظات الأخيرة، وإنما يجب أن يكون بداية فعلية لمراحل التنفيذ».

وعن مميزات التحضير المبكر لموسم الدراما الرمضاني الذي يعد الأهم والأكثر حضوراً على مدار العام وفق تعبيرها، أكدت آمال عثمان، أنه يمنح الصناع فرصة أكبر لبناء الشخصيات وتطوير الأحداث، مضيفة: «كلما اتسع هامش الوقت، أصبح من الممكن اكتشاف نقاط الضعف ومعالجتها قبل وصول العمل للجمهور».

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دراما مصر
يوميات الشرق

8 ملايين دولار حصيلة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
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8 ملايين دولار حصيلة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في الرياض

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)
نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة (المركز الوطني للصقور)

بأرقام مبيعات قياسية تجاوزت 33 مليون ريال (8.8 مليون دولار)، أسدل المركز الوطني للصقور الستار على فعاليات النسخة السادسة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، محققاً نجاحاً لافتاً استقطب أنظار عشاق الصقارة حول العالم.

وعلى مدار 21 يوماً في مقر المركز بملهم شمال الرياض، تحول المزاد إلى ملتقى دولي غير عادي، حيث شهدت هذه النسخة من المزاد حضوراً دولياً واسعاً من مزارع إنتاج الصقور، إلى جانب الصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة، وذلك ضمن سوق متخصصة أتاحت عرض سلالات وخطوط إنتاج مختلفة.

وشهدت المنصة إقبالاً غفيراً من الصقارين والمستثمرين والمهتمين، وتنافست أكثر من 90 مزرعة إنتاج قادمة من 24 دولة لعرض أندر السلالات وخطوط الإنتاج، خلال الفترة من 5 إلى 25 أغسطس (آب)، وأسفر المزاد عن بيع ما يزيد على 2200 صقر، معززاً مكانة السعودية بوصفها وجهةً رائدةً ومركزاً عالمياً لسوق الصقارة المتخصص.

وجود المهتمين بالصقور والصقارين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور (المركز الوطني للصقور)

«مثلوث جير» يسجل أغلى صفقة

نجح المزاد في جمع مزارع الإنتاج المحلية والدولية والصقارين والمشترين والمهتمين بالصقارة، ما أسهم في تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين للاطلاع على التجارب العالمية واحتياجات السوق، ويأتي ذلك امتداداً لمسيرة تطور شهدها المزاد خلال 6 أعوام، حيث سجلت المنصة إقامة 12 ليلة مزاد محققةً عدداً من الصفقات البارزة، كان من بينها بيع صقر من نوع «مثلوث جير» مقابل 1.3 مليون ريال (نحو 347 ألف دولار)، ليكون أغلى صقر يباع في المزاد هذا العام، وثاني أغلى صقر في تاريخ المزاد.

وتنوعت الفعاليات المصاحبة للمزاد بين أجنحة متخصصة في مستلزمات الصقور ومنطقة «صقار المستقبل»، وبرامج توعوية وورش عمل استهدفت تعريف الزوار والمشاركين بالأنظمة والإجراءات المرتبطة بالقطاع، وشملت الورش «القوانين والأنظمة» التي نظمها المركز بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، وتناولت المواد المحظورة وآلية الفحص في منافسات الصقور، إلى جانب ورشة «آلية التراخيص لمراكز إكثار الصقور داخل المملكة» بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، التي استعرضت متطلبات وإجراءات التراخيص والخدمات المقدمة للمستفيدين، فيما استقطبت الفعاليات الأسر والشباب والمهتمين بالصقارة، إضافة إلى الدبلوماسيين والمشاركين الدوليين.

وجمع المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور المنتجين المحليين والدوليين بالصقارين والمشترين والمهتمين، ويوفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والتعرف على خطوط الإنتاج والسلالات المختلفة، كما أتاحت المشاركة الدولية والفعاليات المصاحبة التعرف على التطورات في مجال إنتاج الصقور وتربيتها، والأنظمة والإجراءات المرتبطة بالقطاع، فيما واصل المزاد في نسخته السادسة استقطاب مزارع الإنتاج والصقارين والمشترين من دول مختلفة.

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السعودية
يوميات الشرق

لماذا تشعر بالتعب رغم النوم 8 ساعات؟ 6 أسباب شائعة

يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
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لماذا تشعر بالتعب رغم النوم 8 ساعات؟ 6 أسباب شائعة

يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)
يمكن أن تنام 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح (رويترز)

لا يعني النوم لمدة 8 ساعات بالضرورة الحصول على نوم مريح وعالي الجودة. فقد تشعر بالتعب بسبب كثرة انقطاعات النوم، أو عدم انتظام مواعيد النوم، أو انقطاع التنفس في أثناء النوم، أو التوتر، أو عادات نمط الحياة، أو وجود حالة صحية كامنة، وفق ما ذكره موقع «mgm healthcare» المعني بأخبار الصحة.

وإذا كنت تستيقظ بانتظام وأنت تشعر بالإرهاق على الرغم من حصولك على قسط كافٍ من النوم، فمن الجدير النظر إلى ما هو أبعد من عدد ساعات نومك والنظر في جودة النوم، والأعراض التي تظهر خلال النهار، والأدوية، وعادات نمط الحياة، والأسباب الطبية المحتملة. وإذا استمر التعب فقد يستدعي الأمر استشارة الطبيب.

لكن، ما الأسباب الشائعة للشعور بالتعب رغم النوم مدة كافية؟

جودة النوم السيئة

يمكنك النوم لمدة 8 ساعات دون الحصول على نوم مريح، حيث يمكن أن يؤثر الضجيج والضوء وبيئة النوم غير المريحة والاستيقاظ المتكرر أو التغييرات في جدول نومك على جودة النوم.

وقد لا تتذكر دائماً استيقاظك في أثناء الليل. ومع ذلك، فإن الاستيقاظ المتكرر قد يجعلك تشعر بعدم الراحة في الصباح.

علامات تدل على أن نومك قد لا يكون مريحاً: الاستيقاظ وأنت تشعر بالإرهاق، الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل، تجد صعوبة في البقاء نائماً، تشعر بالنعاس في أثناء النهار، تحتاج إلى عدة أكواب من القهوة لتشعر باليقظة وتواجه صعوبة في التركيز.

انقطاع التنفس في أثناء النوم

يُعد انقطاع التنفس في أثناء النوم (نوبات متكررة من التنفس غير الطبيعي في أثناء النوم) حالة مهمة يجب أخذها في الاعتبار عندما يشعر الشخص بالتعب بانتظام على الرغم من حصوله على قسط كافٍ من النوم ظاهرياً.

وتشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم: الشخير بصوت عالٍ أو بشكل مستمر، الاختناق أو صعوبة التنفس أثناء النوم، الاستيقاظ بجفاف في الفم، صداع الصباح، النعاس المفرط أثناء النهار، وصعوبة التركيز.

التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المستمر أو القلق أو التفكير الدائم إلى صعوبة في النوم أو في البقاء نائماً. وإذا كنت متوتراً فقد تلاحظ ما يلي: أفكار متسارعة قبل النوم، صعوبة في فصل الذهن، الاستيقاظ المتكرر ليلاً، الشعور بالتوتر عند الاستيقاظ، والشعور بالتعب في أثناء النهار رغم قضاء وقت كافٍ في السرير.

وإذا كان القلق أو التوتر المستمر يؤثر بشكل كبير على نومك أو أدائك اليومي، ففكر في مناقشة الأمر مع اختصاصي رعاية صحية.

نقص الحديد أو فيتامينات معينة

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق يومياً. وتم ربط نقص الحديد، والريبوفلافين (فيتامين ب 2)، والنياسين (فيتامين ب 3)، وحمض البانتوثينيك (فيتامين ب 5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب 6)، وكذلك حمض الفوليك (فيتامين ب 9)، وفيتامين «ب 12»، وفيتامين «د»، وفيتامين «ج»، بالإرهاق.

اضطرابات الغدة الدرقية

تم ربط اضطرابات الغدة الدرقية بمشاكل النوم. ففرط نشاط الغدة يمكن أن يسبب صعوبة في النوم، بسبب الإثارة من العصبية أو التهيج، وكذلك بسبب ضعف العضلات والشعور المستمر بالتعب. وقد يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية أيضاً إلى التعرق الليلي والرغبة المتكررة في التبول، وكلاهما يمكن أن يعطل النوم.

من ناحية أخرى، غالباً ما يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية من صعوبة في تحمل البرد أثناء الليل وآلام في المفاصل أو العضلات، وهو ما يعوق النوم. وقد ربطت بعض الدراسات بين قصور الغدة الدرقية وسوء جودة النوم.

قلة النشاط البدني

انخفاض النشاط البدني قد يساهم في الشعور بالتعب، وقضاء معظم اليوم دون نشاط يمكن أن يساهم في الشعور بالخمول ويمكن للنشاط البدني المنتظم أن يدعم الصحة العامة وجودة النوم.

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