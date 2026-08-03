عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
يوميات الشرق

45.7 مليون زائر يدفعون قطاع الترفيه السعودي لمزيد من النمو

بلغ مؤشر الرضا العام عن الأنشطة الترفيهية 96 %

أظهرت المؤشرات استمرار توسع القطاع مع تجاوز عدد الشركات العاملة فيه 7200 شركة (هيئة الترفيه)
أظهرت المؤشرات استمرار توسع القطاع مع تجاوز عدد الشركات العاملة فيه 7200 شركة (هيئة الترفيه)
TT
TT

45.7 مليون زائر يدفعون قطاع الترفيه السعودي لمزيد من النمو

أظهرت المؤشرات استمرار توسع القطاع مع تجاوز عدد الشركات العاملة فيه 7200 شركة (هيئة الترفيه)
أظهرت المؤشرات استمرار توسع القطاع مع تجاوز عدد الشركات العاملة فيه 7200 شركة (هيئة الترفيه)

سجلت الأنشطة والفعاليات الترفيهية في السعودية إقبالاً واسعاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع وصول عدد الزوار إلى 45.7 مليون زائر، فيما بلغ مؤشر الرضا العام عن الأنشطة الترفيهية 96 في المائة، في ظل مواصلة الهيئة العامة للترفيه تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية للقطاع، بما يدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ونفذت أكثر من 8500 زيارة رقابية في مختلف مناطق المملكة للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية، ورفع جودة الخدمات ومستويات السلامة والتشغيل.

كما نسقت الهيئة مع 29 جهة حكومية لتوحيد الإجراءات المرتبطة بالقطاع وتسهيل رحلة المستثمر، وأصدرت 1127 شهادة تصنيف للأنشطة الترفيهية، في إطار تطبيق معايير موحدة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات.

وأظهرت المؤشرات استمرار توسع القطاع، مع تجاوز عدد الشركات العاملة فيه 7200 شركة، إلى جانب تمكين أكثر من 400 مستثمر من الاستفادة من أدوات قياس تجربة الزائر، وإعداد أكثر من 900 تقرير لقياس رضا الزوار وتحليل مؤشرات الأداء، بما يدعم تطوير الأنشطة والفعاليات.

وفي إطار تحسين تجربة المستفيدين، تعاملت الهيئة مع 586 شكوى خلال الربع الثاني من العام الحالي، عبر آليات متابعة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المستفيدين.

وأكد رئيس قطاع الشؤون التنظيمية في الهيئة العامة للترفيه، ماجد الغرابي، أن النتائج تعكس نجاح الهيئة في بناء منظومة تنظيمية متكاملة تشمل تطوير التشريعات، وتعزيز الرقابة، وقياس الأداء، وتمكين المستثمرين، بما يرسخ مكانة السعودية بين أسرع أسواق الترفيه نمواً في العالم، ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وجودة الحياة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل، بتوجيهات القيادة ومتابعة رئيس مجلس إدارتها المستشار تركي آل الشيخ، تهيئة البيئة التنظيمية الداعمة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

مواضيع
الترفيه السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

السعودية تجذب أكثر من 7 آلاف شركة للاستثمار في الترفيه

الاقتصاد منطقة البوليفارد في الرياض (واس)

السعودية تجذب أكثر من 7 آلاف شركة للاستثمار في الترفيه

تمكنت السعودية من استقطاب أكثر من 7.2 ألف شركة للاستثمار في قطاع الترفيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بنحو 6.7 ألف شركة مع نهاية 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية نزال «العودة» سيقام يوم 25 يوليو الحالي في جدة (موسم الرياض)
رياضة عالمية

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل بطاقة النزالات المصاحبة لحدث «العودة» في جدة

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تفاصيل بطاقة نزال «العودة» الذي يقام يوم السبت 25 يوليو الحالي في جدة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
يوميات الشرق مشروع «بوليفارد بيزنس بارك» يأتي ضمن منطقة «بوليفارد سيتي» في الرياض (هيئة الترفيه)
يوميات الشرق

«بوليفارد بيزنس بارك»... أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال في السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، اكتمال الأعمال بمشروع «بوليفارد بيزنس بارك»؛ أول مقر ترفيهي ومنتجع أعمال بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان لدى افتتاحه مقر «صلة» في لندن برفقة المستشار تركي آل الشيخ (هيئة الترفيه) p-circle
يوميات الشرق

«صلة» السعودية تُعزّز توسعها العالمي بمقر دولي في لندن

دشَّنت «صلة»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مرحلة جديدة من الشراكات العالمية بمقر في العاصمة البريطانية لندن، يدعم خططها للتوسع بالأسواق الدولية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تجمع الوجهة المرتقبة بين الترفيه والمطاعم والمتاجر والفعاليات الحية والتجارب المتنوعة (هيئة الترفيه)
يوميات الشرق

آل الشيخ يعلن إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في نجران 2027

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA)، إطلاق وجهة ترفيهية استثنائية في قلب نجران (جنوب المملكة) العام المقبل 2027.

«الشرق الأوسط» (نجران)