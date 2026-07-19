كشفت دراسة لمؤسسة «روكوول برلين» ومنشورة، اليوم (الأحد)، أن الرجال أكثر ميلاً من النساء إلى استخدام فرص العمل الخارجية وسيلة ضغط، للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية، مما يساعد على استمرار فجوات الأجور بين الجنسين.وتشير التقديرات في الدراسة إلى أن إعادة التفاوض هي السبب في نحو نصف فجوة الأجور بين الجنسين، حسب «رويترز».يُذكر أن دخول توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن شفافية الأجور حيز التنفيذ سيكون في يونيو (حزيران)، ومن المتوقَّع أن يحسن المعلومات المتعلقة بفرق الأجور داخل الشركات.وتشير النتائج إلى أن شفافية الأجور وحدها قد لا تسد الفجوات بين الجنسين.ويكسب الرجال في المتوسط 8 في المائة أكثر من النساء اللاتي يعملن في مكان العمل والمهنة ذاتهما.وخلصت الدراسة إلى أن فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال في وظائفهم الحالية، في حين لا تحصل النساء في الوضع نفسه على أي مكاسب مماثلة، على الرغم من التساوي مع الرجال في احتمال تغيير جهة العمل.وتغير النساء عموماً أماكن العمل على ما يبدو، بدلاً من اللجوء إلى التفاوض على زيادة الأجور. أما الرجال، فعلى النقيض من ذلك، تزيد فرصهم أكبر في الحصول على زيادات في الأجور دون ترك وظائفهم.واستند الباحثون في دراستهم إلى الموظفين الذين سمعوا عن فرص عمل خارجية من آبائهم أو إخوتهم في شركات أخرى.
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تفوق ذكوري على النساء في استخدام عروض العمل لزيادة رواتبهم https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5297716-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87%D9%85
تفوق ذكوري على النساء في استخدام عروض العمل لزيادة رواتبهم
تفوق ذكوري على النساء في استخدام عروض العمل لزيادة رواتبهم
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