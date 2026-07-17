تمثال مُصمَّم لجذب الحشرات في بريطانيا

في مبادرة تجمع بين الفنّ والحفاظ على البيئة، تُركَّب منحوتة فنية جديدة في متنزه «بينلي بارك» بمدينة ويستبري في مقاطعة ويلتشير البريطانية، صُمِّمت لرفع الوعي بتراجع أعداد النحل عالمياً، كما ستوفّر داخل هيكلها مأوى للحشرات الزائرة.

وجاء اختيار تصميم الفنان بريندون مورليس، من مدينة بريدبورت في مقاطعة دورست، عقب تصويت شعبي أُجري في ويستبري لاختيار منحوتة مستوحاة من الطبيعة للمتنزه.

ووفق «بي بي سي»، يعتزم مورليس تنفيذ العمل باستخدام الطين والفولاذ وجذوع الأشجار، على هيئة منحوتة يبلغ ارتفاعها 220 سنتيمتراً تحمل اسم «ملكة نحل بينلي»، تُثبَّت فوق قاعدة من خشب البلوط، وتتخللها ثقوب تتيح للنحل الإقامة داخلها.

وأوضح الفنان أن هدفه يتمثَّل في توفير «لحظة من الهدوء» لزوار المتنزه، إلى جانب إلهامهم وإتاحة فرصة للتأمُّل في روعة النحل وكيفية ارتباط الإنسان به بطرق مختلفة. وقال: «كنتُ محظوظاً بالفوز، وقد بدأت بالفعل العمل على المنحوتة».

وأضاف: «تحمل المنحوتة اسم (ملكة النحل) للإضاءة على محنة هذه الحشرات المُلقِّحة. وتتراجع أعداد النحل البري في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يؤثّر مباشرة في الطبيعة وفي أمننا الغذائي».

وأشار إلى أنّ الجزء الخلفي من رأس المنحوتة سيضمّ كومة من جذوع الأشجار والأحجار المتنوّعة، حُفرت فيها ثقوب لتشجيع نحل البناء والنحل الانفرادي على اتخاذها مساكن.

الفنّ الحقيقي يترك أحياناً مكاناً لغيره (مجلس مدينة ويستبري وبريندن مورليس)

وتابع: «يرتبط النحل أيضاً في الموروث الشعبي بمعاني الأسرة والحماية والعمل الجماعي، وهي قيم أرى أنها تنسجم تماماً مع هذا المشروع المجتمعي».

وجاء المشروع ثمرة تعاون بين مجلس مدينة ويستبري وسكان منطقة «بينلي» وتلاميذ المدارس المحلّية، بدعم مالي إضافي من مجلس مقاطعة ويلتشير، في إطار خطّة لتطوير متنزه «بينلي بارك».

وقال مدير تطوير الأعمال في مجلس المدينة، بنجامين غريفيثس، إن المنحوتة «ستكون إضافة رائعة إلى مساحة جميلة بالفعل في متنزه بينلي بارك وتستحقّ كلّ هذا الاهتمام». وأضاف: «عمل جميع المشاركين بجدّ كبير لإنجاز هذا المشروع».

من جانبها، وصفت مسؤولة الفنّ العام في مجلس مقاطعة ويلتشير، إيلا-ماي روبي، فكرة تطوير متنزه «بينلي بارك» بأنها «رائعة»، مؤكدة أنها انطلقت من المجتمع المحلّي. وأضافت: «إن توظيف مخصّصات تطوير الفنّ العام لتنفيذ مشروع فنّي مميّز يخدم المجتمع أمر يبعث على الحماسة».