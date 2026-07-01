معرض فني يحاكي ثورات مصر في ذكرى «30 يونيو»

عبر رصد ملامح الشخصية المصرية في بيئات مختلفة، جاء معرض «30 يونيو... رؤى تشكيلية»، ليجسد معاني متنوعة تشير إلى تلاحم وتكاتف المصريين في وقت الأزمات والثورات، وتعبير الفن عن الهوية والروح الوطنية.
المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بقاعة «آدم حنين» بمركز الهناجر للفنون، ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الثالثة عشرة لـ«ثورة 30 يونيو»، تضمن 34 عملاً لـ26 فناناً من أجيال ومدارس فنية مختلفة.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية جيهان زكي إن «(ثورة 30 يونيو) تمثل محطة وطنية فارقة في التاريخ المصري الحديث؛ استعادت بها الدولة قيم الهوية والانتماء وترسيخ الإرادة الشعبية».
وأضافت، في بيان للوزارة، الأربعاء، أن «الفنون التشكيلية تمتلك قدرة فريدة على توثيق الوجدان الوطني، وتحويل اللحظات التاريخية الكبرى إلى أعمال إبداعية حية تبقى شاهدة تلهم الأجيال المقبلة».
ويعكس المعرض تنوع الرؤى والمدارس الفنية للمبدعين المشاركين، ويبرز كيف استطاع الفن أن يواكب مسيرة الدولة المصرية مستلهماً تاريخها وحضارتها، بحسب تصريحات وزيرة الثقافة.
وقال الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المعرض يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتوظيف الفنون البصرية في تعزيز الوعي الوطني وإبراز قيم الانتماء، من خلال إتاحة منصات تفاعلية للفنانين لتقديم قراءاتهم الإبداعية للأحداث الوطنية الكبرى.
وأضاف أن «الأعمال المشاركة تعد نتاجاً متميزاً لعدد من الملتقيات الفنية التي نظمتها الهيئة بمختلف المحافظات، مما يعكس ثراء الحركة التشكيلية المصرية وتنوع أساليبها».
وشهد افتتاح المعرض عرضاً فنياً متميزاً لفرقة «النيل للموسيقى والغناء الشعبي»، شمل فقرات من فن التنورة التراثي، في أجواء احتفالية عكست ثراء الموروث الثقافي المصري.
وقال نقيب الفنانين التشكيليين المصريين الفنان طارق الكومي إن المعرض يضم مجموعة من الفنانين من أجيال مختلفة، بعضهم فنانون محترفون وبعضهم من حديثي التخرج، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا المعرض هو نتاج للورش والملتقيات في أماكن مختلفة بمصر مثل الواحات أو سيوة أو غيرهما، وعادة ما تنقل أعمال الفنانين الرؤية البصرية والجمالية الخاصة بهذه الأماكن».
ويضم المعرض عدداً من اللوحات التي تعبر عن بيئات مصرية مختلفة بالفعل مثل الصحراء والريف والمدينة ومشاهد من «ثورة 30 يونيو»، كما يضم أعمالاً من البيئات الشعبية ومن الحضارة المصرية القديمة. ويرى الكومي أن «التنوع التراثي والاجتماعي للأعمال يعطي رمزية لمصر التي تكون في أوقات الأزمات كتلة واحدة في تكاتف والتحام، ومواجهة كل ما يحيط بها من مشاكل أو محن».
وأكد أن المعرض يعبر عن هذا الأمر، ويقدم رؤى بصرية في هذا الاتجاه، متابعاً: «كما أن (ثورة 30 يونيو) كانت دليلاً على الوعي وحماية الهوية المصرية والالتحام بين كل فئات المجتمع، وهذا ما جعل الشخصية المصرية متماسكة على مدى الحقب التاريخية المختلفة».
وإلى جانب الأعمال التي تناولت الحياة المصرية تاريخياً وشعبياً وبيئاتها المختلفة، هناك فنانون ركزوا على «ثورة 30 يونيو» وحاولوا التأريخ لها عبر الفن، وهو ما تؤكده الفنانة أماني زهران، المشاركة في المعرض بلوحة لأحد الجنود وهو يحمل طفلاً يرفع علم مصر ويلتقط صورة معه، وتقول الفنانة لـ«الشرق الأوسط»: «العمل الذي شاركت به نفذته خصيصاً لهذه الذكرى، فقد كنت أريد رسم لوحة تؤرخ للحدث، وانطلقت من الهتاف الشهير وقتها (الجيش والشعب إيد واحدة)، حيث كان الناس في ميدان التحرير يلتقطون هم وأطفالهم الصور مع الجنود والدبابات».
يشار إلى أن مصر احتفلت، الثلاثاء، بالذكرى الـ13 لـ«ثورة 30 يونيو» التي جرت عام 2013، وشملت الاحتفالات حفلات موسيقية وندوات ومعارض فنية وفعاليات متنوعة في مختلف أنحاء البلاد.