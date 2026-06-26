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يوميات الشرق

باحثون يكتشفون أحد «ألطف وأشرس» الثدييات في العالم

الجرابي الجديد بوزن ملعقتَي سكر يصطاد فرائس تُماثله حجماً

لا يُقاس الافتراس بالحجم (متحف أستراليا)
لا يُقاس الافتراس بالحجم (متحف أستراليا)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

باحثون يكتشفون أحد «ألطف وأشرس» الثدييات في العالم

لا يُقاس الافتراس بالحجم (متحف أستراليا)
لا يُقاس الافتراس بالحجم (متحف أستراليا)

اكتشف باحثون في أستراليا نوعاً جديداً من الجرابيات ينتمي إلى ما يصفه العلماء بأنه «ألطف وأشرس» مجموعة من الثدييات في العالم.

وأُطلق على النوع الجديد اسم «بلانيغال بيتروفيلا»، نسبةً إلى المتحدّرات الصخرية في حديقة كاكادو الوطنية، حيث يعيش هذا الحيوان.

وتُعدّ حيوانات البلانيغال أصغر الجرابيات المعروفة في العالم، إذ كان العلماء قد تعرَّفوا سابقاً إلى 7 أنواع منها في أستراليا ونوع واحد في بابوا غينيا الجديدة.

وأعلن باحثون من جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا، الأربعاء، اكتشاف النوع الجديد في دراسة نُشرت في مجلة «زولوجيكال جورنال أوف ذا لينيان سوسيتي»، ونقلتها «إندبندنت».

وقالت إحدى مؤلفات الدراسة، لينيت أمبريلو: «أشارت دراسات وراثية سابقة إلى أنّ عيّنات من نوعي (بلانيغال إنغرامي) و(بلانيغال ماكيولاتا) ربما صُنِّفت على نحو خاطئ بسبب صعوبة التمييز بينهما شكلياً، رغم اختلافهما وراثياً. وفي هذه الدراسة استخدمنا عيّنات محفوظة في متاحف من مختلف أنحاء أستراليا، وكانت مورداً علمياً شديد الأهمية مكّننا من التعرف إلى أنواع لم يكن بالإمكان اكتشافها في البرية اليوم».

وحلَّل الباحثون عدداً من عينات البلانيغال لمعرفة ما إذا كانت أنواع مختلفة قد أُدرجت سابقاً ضمن نوع واحد، ليكتشفوا 3 أشكال مميّزة بين عينات «بي إنغرامي».

وأضافت الدكتورة أمبريلو: «أعدنا اعتماد اسم (بي سوبتيليسّيما) لحيوانات البلانيغال الموجودة في منطقة كيمبرلي بغرب أستراليا، بعدما كانت تُصنَّف ضمن (بي إنغرامي)، في حين أنها تمثّل نوعاً مستقلاً».

وتابعت: «كما توصّلنا إلى أنّ السلالة الفرعية (بي إنغرامي برونيا) ليست سوى جزء من (بي إنغرامي)، ولذلك أعدنا دمجها ضمن تصنيفها الأصلي».

وأيضاً توصَّل الفريق إلى وجود نوع جديد بالكامل أُطلق عليه اسم «بي بيتروفيلا».

وكتب أحد مؤلفي الدراسة، أندرو بيكر، في موقع «ذا كونفرسيشن»: «اكتشفنا نوعاً جديداً ضمن إحدى ألطف وأشرس مجموعات الثدييات في أستراليا، وهي البلانيغال».

ويقول الباحثون إنّ البلانيغال، بخلاف معظم الثدييات الصغيرة التي تعتمد في غذائها على البذور أو الفاكهة، تُعد شرسة جداً مقارنة بحجمها، إذ تتصرَّف مثل مفترسات قمّة، فتتعقَّب الحشرات والعناكب وأم 44 وغيرها من اللافقاريات وتصطادها بنشاط.

ورغم أنّ حجمها صغير بما يكفي لتستقر في راحة يد الإنسان، ولا يتجاوز وزنها وزن ملعقتين من السكر تقريباً، فإنها كثيراً ما تهاجم فرائس تكاد تماثلها حجماً، مثل السحالي والجنادب الكبيرة والصراصير.

في البرّية... للمقاييس لغة أخرى (متحف أستراليا)

وأوضحت الدكتورة أمبريلو: «يبدو أن (بي بيتروفيلا) نادر بين أنواع البلانيغال الأسترالية، إذ لم يُعثر حتى الآن سوى على 3 عيّنات منه، ويقتصر وجوده على منطقة صغيرة من هضبة الحجر الرملي والمنحدرات الصخرية داخل حديقة كاكادو الوطنية في غرب أرنهيم لاند. كما يتميّز بذيل أطول بكثير من جميع الأنواع الأخرى، إضافة إلى كونه أكبر حجماً في جميع قياسات الجسم والجمجمة مقارنةً بأقرب أقربائه وراثياً».

ودعا العلماء إلى إجراء تقييم شامل لوضع هذا النوع لجهة الحفاظ عليه، في ظلّ التراجع المُقلق الذي تشهده أنواع أخرى من الثدييات المنتشرة في شمال أستراليا.

وقال الدكتور بيكر: «لا يُعرف هذا النوع إلا من خلال 3 عيّنات عُثر عليها ضمن نطاق لا يتجاوز 12 كيلومتراً، ولم يُرصد أو يُجمع مجدداً منذ عام 2004».

وأضاف: «يُعدّ التصنيف العلمي الصحيح أمراً شديد الأهمية في جهود الحفاظ على الأنواع، لضمان تطبيق قرارات وإجراءات الإدارة على النحو المناسب. كما تمثّل هذه المعلومات أساساً لتحديد حالة الحماية الملائمة لهذا النوع الجديد من الثدييات».

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قذيفة حربية عمرها 190 عاماً تروي أسرار معركة تاريخية

ما دفنه الزمن... لم ينسه المكان (مؤسّسة ألامو)
ما دفنه الزمن... لم ينسه المكان (مؤسّسة ألامو)
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT

قذيفة حربية عمرها 190 عاماً تروي أسرار معركة تاريخية

ما دفنه الزمن... لم ينسه المكان (مؤسّسة ألامو)
ما دفنه الزمن... لم ينسه المكان (مؤسّسة ألامو)

عثر باحثون في ولاية تكساس الأميركية على قذيفة مدفع حديدية يُعتقد أنها استُخدمت خلال معركة ألامو عام 1836، في اكتشاف يُعدّ الثاني من نوعه فقط لقذيفة سليمة يُعثر عليها في الموقع التاريخي.

ووفق «سي إن إن»، كان علماء آثار يُنقّبون، خلال يونيو (حزيران)، أسفل طبقات تربة لم تمس بالقرب من كنيسة ألامو في مدينة سان أنطونيو، عندما عثروا على قذيفة مدفع غير متضرّرة يُرجح أنها أُطلقت من مدفع عيار 6 أرطال، على عمق نحو متر تحت سطح الأرض. وكان الفريق نفسه قد اكتشف في مارس (آذار) الماضي، قبل يوم واحد من الذكرى الـ190 للمعركة، أول قذيفة سليمة في المنطقة، وهي قذيفة برونزية عيار 4 أرطال، على بُعد نحو 1.8 متر فقط من موقع الاكتشاف الجديد.

وتُعدّ معركة ألامو إحدى أبرز محطات ثورة تكساس، وهي الانتفاضة التي انتهت باستقلال تكساس عن المكسيك وإقامة جمهورية استمرّت نحو عقد قبل انضمامها إلى الولايات المتحدة.

وخلال المعركة، قاتل التيكسيانز، وهم المستوطنون الأنغلو-أميركيون في تكساس، إلى جانب التيخانوس، وهم الأميركيون من أصول مكسيكية المولودون في تكساس، ودافعوا عنها مدة 13 يوماً قبل هزيمتهم، لتخلد المعركة الشعار الشهير: «تذكّروا ألامو».

وبعد انتهاء المعركة، نهب الجيش المكسيكي الموقع، وجمع جميع قطع المدفعية المتبقّية لإعادة استخدامها في العمليات العسكرية، ممّا أدّى إلى اختفاء معظم الأسلحة من ساحة القتال.

وقادت مديرة قسم الآثار في صندوق ألامو، الدكتورة تيفاني ليندلي، عمليتي التنقيب الأخيرتين، مؤكدة أن هذه الاكتشافات نادرة جداً، وقالت: «الأمر المذهل في هذا الاكتشاف هو، أولاً، أنّ الجيش المكسيكي لم يعثر على هذه القذائف، وثانياً، أنها بقيت دون أن يمسسها أحد طوال 190 عاماً، ثم وجدناها اليوم كما هي».

ودرس الباحثون القذيفتين، مع التركيز على اختلاف المعدنين المصنوعتين منهما، واستندوا إلى معرفتهم التاريخية بالمدفعية المستخدمة في المعركة لتحديد الجهة التي استخدمت كلّ قذيفة. ويُرجّح الفريق أنّ القذيفة البرونزية كانت للجيش المكسيكي، في حين استخدم التيكسيانز القذيفة الحديدية.

وقالت ليندلي إنّ أجزاءً من الموقع لا تزال بمنأى عن أعمال البناء والاستخدام والتنقيب التي شهدها المكان على مرّ السنوات.

وقال مؤسِّس جمعية أحفاد المدافعين عن ألامو ورئيسها، لي سبنسر-وايت: «كلما اكتُشفت قطعة أثرية جديدة، مهما كان العصر الذي تعود إليه في تاريخ هذه البعثة، كان ذلك أمراً مثيراً، ليس فقط لأحفاد المشاركين، وإنما للجميع، لأنه يُضيء على تاريخنا المحّلي».

وبالنسبة إلى كثير من سكان تكساس، فإن التعرف إلى تاريخ ألامو يمثّل وسيلة لتكريم أسلافهم، إذ لا تزال التضحيات التي قُدِّمت في تلك المعركة والقيم التي دافعوا عنها تحمل أثراً معنوياً حتى اليوم.

أصوات الماضي

وأوضحت ليندلي أنه بعد انتهاء معركة ألامو، محا الجيش المكسيكي «الموقع بالكامل تقريباً». وأضافت: «لم يكن لدى الجيش آنذاك رفاهية التوجه إلى متجر لشراء ذخيرة جديدة كما هي الحال اليوم، لذلك كان الجنود يجمعون كلّ ما يمكن إنقاذه وإعادة استخدامه».

وظلت القذيفتان المكتشفتان حديثاً مدفونتين بعيداً عن الأنظار لنحو قرنين، بينما حالت أعمال البناء اللاحقة دون استكشاف تلك المناطق حتى هذا العام.

ولا يزال إرث معركة ألامو حاضراً حتى اليوم، إذ أعلن صندوق ألامو، وهو مؤسّسة غير ربحية تتولّى إدارة الموقع، عن مشروع تطوير بقيمة 700 مليون دولار يهدف إلى الحفاظ على المباني الأصلية القائمة، وهي كنيسة ألامو والثكنة الطويلة، إضافة إلى ساحة المعركة. كما يشمل المشروع إنشاء مركز جديد للزوار ومتحف حديث.

وقالت ليندلي: «قد لا نتمكن من الحفاظ على جميع القطع الأثرية، لكننا نستطيع الحفاظ على المعرفة المرتبطة بها، والتأكد من أنّ أصوات الماضي لا تزال مسموعة حتى اليوم».

ومن المتوقَّع افتتاح المتحف ومركز الزوار في ربيع عام 2028، ليضما مجموعة من القطع الأثرية المرتبطة بمعركة ألامو. ويُعد موقع ألامو واحداً من 5 بعثات تاريخية تُعرف باسم بعثات سان أنطونيو، والمُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، تقديراً لأهميتها التاريخية والثقافية.

وقال أستاذ التاريخ الفخري في كلية مجتمع أوستن، الدكتور أندريس تيخيرينا: «مثل هذه الاكتشافات تؤكد وتعزز الوعي بالمعركة».

وأضاف: «بالنسبة إلى كثير من أبناء تكساس، فإن عبارة (تذكّروا ألامو) ليست شعاراً، بل دعوة للتعرُّف إلى تاريخ المعركة والانغماس فيه».

وختم: «عندما يدخل الناس إلى كنيسة ألامو، يروي كثير منهم أنهم يشعرون بإحساس روحي، وكأنهم يستشعرون أرواح الرجال والنساء الذين شاركوا في المعركة. إنهم يشعرون بالفعل بدراما تلك الأحداث، وهذا بالضبط ما تفعله هذه القطع الأثرية».

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يوميات الشرق

كيف تصنع حظك بنفسك؟ 5 سلوكيات مشتركة بين الناجحين

التعبير عن التقدير يُعد من أكثر السلوكيات التي يتم التقليل من أهميتها في بناء الحظ الإيجابي (بكسلز)
التعبير عن التقدير يُعد من أكثر السلوكيات التي يتم التقليل من أهميتها في بناء الحظ الإيجابي (بكسلز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كيف تصنع حظك بنفسك؟ 5 سلوكيات مشتركة بين الناجحين

التعبير عن التقدير يُعد من أكثر السلوكيات التي يتم التقليل من أهميتها في بناء الحظ الإيجابي (بكسلز)
التعبير عن التقدير يُعد من أكثر السلوكيات التي يتم التقليل من أهميتها في بناء الحظ الإيجابي (بكسلز)

على مدى 27 عاماً، أدارت تينا سيليغ، المديرة التنفيذية لبرنامج «نايت-هينيسي» للباحثين في جامعة ستانفورد، برامج أكاديمية متخصصة في القيادة وريادة الأعمال والابتكار داخل جامعة ستانفورد. ومن أبرز الدروس التي تحرص على تعليمها لطلابها أن الحظ ليس مجرد صدفة، بل يمكن صناعته وخلق فرصه.

وتقول سيليغ: «على عكس الاعتقاد السائد، فإن الحظ السعيد ليس عشوائياً أو نادراً. أُحب أن أشبّه الحظ بالريح: لا يمكنك رؤيته، لكنه قوي وموجود في كل مكان. وإذا كنت تجيد الإبحار، يمكنك تسخيره ليعمل لصالحك».

وفيما يلي خمس طرق تساعد على اقتناص فرص الحظ يومياً، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي»:

1. القيم الأساسية الراسخة

لتحديد قيمك الأساسية، من المهم أن تنتبه إلى ما هو فعلاً مهم بالنسبة لك، وما المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.

عندما تمتلك قيماً واضحة وثابتة، يصبح من الأسهل التمييز بين الفرص التي تتماشى مع شخصيتك وأهدافك، وتلك التي قد تشتتك أو تبتعد بك عن مسارك الحقيقي.

على سبيل المثال، إذا طُلب منك تزوير أرقام في تقرير نفقات أو المبالغة في قدرات منتج ما، فإن امتلاكك لمبدأ واضح في الصدق والنزاهة يجعل قول «لا» قراراً أسهل وأكثر وضوحاً.

وعندما يلاحظ الآخرون أن قيمك تنعكس في سلوكك وأفعالك، فإن ذلك يبني الثقة فيك. وهذه الثقة قد تفتح أمامك فرصاً أكبر في المستقبل، لأن الأشخاص الذين يشاركونك القيم نفسها سيرونك شخصاً يمكن الاعتماد عليه والوفاء بوعوده.

2. التحكم في مسار حياتك

يمتلك كثير من الناس تصورات جامدة حول ما هو ممكن بالنسبة لهم. وغالباً ما يظهر صوت داخلي صارم ومقيد يقول: «أنا لست جيداً في هذا» أو «الأمور دائماً تسير بهذا الشكل».

ومع الوقت، قد يصبح من السهل الاستسلام للماضي أو الاعتقاد بأن لا سيطرة حقيقية لنا على المستقبل، مما يؤدي إلى البقاء في ظروف لم تعد مناسبة أو مفيدة.

لكن عندما يبدأ الإنسان في رؤية نفسه شخصاً قادراً على تجاوز الصعوبات، سواء كانت تجربة طفولة صعبة أو بيئة عمل معقدة، فإنه يصبح أكثر وعياً بقدرته على إحداث تغيير إيجابي في حياته.

3. إفساح المجال للمفاجآت

كل قرار نتخذه، حتى وإن بدا بسيطاً، قد يحمل إمكانية تغيير مسار حياتنا بشكل غير متوقع.

قد يكون الأمر بسيطاً مثل إلقاء التحية على شخص يقف بجانبك في طابور، أو الاتصال بزميل قديم لم تتحدث معه منذ سنوات، أو الاستيقاظ قبل ساعة إضافية لممارسة الرياضة.

قد يتحول ذلك الشخص الذي قابلته صدفة إلى صديق دائم، وقد تؤدي مكالمة قصيرة مع زميل قديم إلى فرصة عمل جديدة ومميزة، وقد يساهم تغيير بسيط في روتينك اليومي مثل الاستيقاظ المبكر في تحسين صحتك أو حتى إنقاذ حياتك على المدى البعيد.

4. تقبل «متلازمة المحتال»

يعاني الكثير من الناس مما يُعرف بـ«متلازمة المحتال»، وهي الشعور بعدم الاستحقاق أو الاعتقاد بأن النجاح الحالي غير ناتج عن كفاءة حقيقية.

لكن الأشخاص الأكثر حظاً يدركون أن كل تجربة جديدة تحمل احتمال النجاح والفشل معاً، وأن الشعور بالتحدي هو جزء طبيعي من عملية النمو والتطور.

يمكن إعادة تعريف هذه الحالة على أنها «متلازمة التحسين» بدلاً من متلازمة المحتال. فكر في طفل يتعلم المشي: يسقط مراراً، لكن كل سقوط يقربه خطوة من القدرة على الوقوف والمشي بثبات.

بدلاً من الخجل من الأخطاء، يمكن الاحتفاظ بسجل للإخفاقات، وتدوين ما تم تعلمه من كل تجربة، وما يمكن تحسينه في المستقبل. وعندما يدرك الإنسان أن النجاح غالباً ما يأتي بعد الدروس الصعبة، يصبح أكثر استعداداً لاقتناص الفرص الجديدة دون خوف.

5. إظهار التقدير باستمرار

يُعدّ التعبير عن التقدير من أكثر السلوكيات التي يتم التقليل من أهميتها في بناء الحظ الإيجابي. فلفتة بسيطة من الامتنان أو الاعتراف بجهد شخص ما يمكن أن تترك أثراً كبيراً وعميقاً.

يمكن أن يأخذ التقدير أشكالاً متعددة، مثل رسالة شكر رسمية، أو إشارة تقدير علنية، أو حتى هدية بسيطة لكنها معبرة تعكس الاهتمام والامتنان.

الأشخاص الذين يشعرون بأن جهودهم مقدّرة يكونون أكثر استعداداً لمساعدتك ودعمك في المستقبل، بينما يميل من يشعر بالإهمال إلى الانسحاب وعدم المبادرة. وفي النهاية، يُعدّ التقدير من أقوى الأدوات التي تساهم في خلق فرص جديدة وجلب الحظ السعيد.

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يوميات الشرق

من غرفة النوم إلى الشارع... كيف أصبحت البيجاما جزءاً من صيحات الموضة؟

أصبحت تصاميم ألبسة البيجاما تُعرض على منصات عروض الأزياء وفي الحملات الإعلانية باعتبارها ملابس مخصصة للاستخدام اليومي داخل المنزل وخارجه (بيكسلز)
أصبحت تصاميم ألبسة البيجاما تُعرض على منصات عروض الأزياء وفي الحملات الإعلانية باعتبارها ملابس مخصصة للاستخدام اليومي داخل المنزل وخارجه (بيكسلز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

من غرفة النوم إلى الشارع... كيف أصبحت البيجاما جزءاً من صيحات الموضة؟

أصبحت تصاميم ألبسة البيجاما تُعرض على منصات عروض الأزياء وفي الحملات الإعلانية باعتبارها ملابس مخصصة للاستخدام اليومي داخل المنزل وخارجه (بيكسلز)
أصبحت تصاميم ألبسة البيجاما تُعرض على منصات عروض الأزياء وفي الحملات الإعلانية باعتبارها ملابس مخصصة للاستخدام اليومي داخل المنزل وخارجه (بيكسلز)

بلغ اتجاه الملابس المريحة في عالم الأزياء مرحلة جديدة، إذ أصبحت قطع الملابس المستوحاة من البيجاما وقمصان النوم من أبرز صيحات الموضة، ولم يعد ارتداؤها يقتصر على المنزل، بل امتد إلى الحياة اليومية. وقد يبدو هذا الاتجاه مفاجئاً للوهلة الأولى، إلا أن هناك عدة أسباب تفسر انتشاره، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ومن الناحية الشكلية، تبدو بعض تصاميم البيجاما أنيقة إلى درجة تجعل من الصعب حصر استخدامها داخل غرفة النوم، فهي تتكون من قمصان وسراويل انسيابية ناعمة وأنيقة، وغالباً ما تصنع من الحرير اللامع أو المخمل الفاخر. كما أن تفاصيل مثل الحواف المزخرفة والجيب الصدري، المشابه لجيب المنديل في السترات الرسمية، لطالما أثارت التساؤل حول الحاجة إليها أثناء النوم.

كما أن الخطوط الطولية في بعض أطقم البيجاما ذات القطعتين تجعلها تشبه البدلات الأنيقة التي يرتديها زعماء المافيا في الأفلام، بينما تبدو بعض القمصان أشبه بأفضل القمصان المخصصة للمناسبات. أما قمصان النوم الخفيفة وملابس النوم النسائية القصيرة فتزين غالباً بالدانتيل.

وأصبحت هذه التصاميم تُعرض اليوم على منصات عروض الأزياء وفي الحملات الإعلانية باعتبارها ملابس مخصصة للاستخدام اليومي داخل المنزل وخارجه، وليس للنوم فقط، وذلك لدى العلامات التجارية الموجهة للسوق الواسعة وكذلك لدى بيوت الأزياء الكبرى، مثل «برادا» و«مايكل كورس» و«دولتشي آند غابانا».

وترى مجلة «إيلي» المتخصصة في الموضة أن سراويل البيجاما تمثل «أبرز صيحات السراويل في صيف 2026». وجاء في تحليل خبراء المجلة: «قد تكون سراويل البيجاما الأكثر راحة وتهوية وتنوعاً هذا العام. فهي تمنح إحساساً ممتعاً، وتبدو أنيقة، كما أنها مريحة للغاية عند الارتداء، ولا يمكن في الحقيقة طلب أكثر من ذلك من أي سروال».

في كثير من المجالات أصبحت الملابس فائقة الراحة كالبيجاما التي اعتاد الناس لبسها في معظم أوقاتهم خلال إغلاق كورونا هي الوضع الطبيعي الجديد (بيكسلز)

ويفسر كارل تيليسن، محلل الاتجاهات والمدير التنفيذي لمعهد الموضة الألماني في كولونيا، سبب انتشار هذا الاتجاه قائلاً: «إطلالة البيجاما تلغي الفصل بين أوقات الفراغ والعمل، وبين الحياة الخاصة والعامة، وبين الداخل والخارج، وبالتالي توحي بأن من يرتديها يعيش حياة لا وجود فيها لهذه الحدود».

ويرى تيليسن أن كثيراً من الناس يحلمون بمثل هذه الحياة، «بوظيفة تعتمد 100 في المائة على العمل من المنزل، و100 في المائة على ساعات العمل المرنة، ومن دون التزامات تمثيلية أو قواعد للملابس، ويفضل أن يكون ذلك في منطقة يكون فيها المناخ خارج المنزل معتدلاً بقدر اعتداله في الداخل».

ويشير تيليسن إلى أن لهذا الاتجاه جذوراً تعود إلى جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، التي جعلت العمل من المنزل، كلياً أو جزئياً، أمراً معتاداً بالنسبة لكثيرين. ومنذ ذلك الحين، أصبحت السراويل الرياضية والملابس الرياضية جزءاً من الملابس اليومية، ولم تعد تقتصر على الاسترخاء أو ممارسة الرياضة. ورغم أن ذلك كان يبدو قبلها أمراً يصعب تخيله، لم يكن الانتقال إلى ارتداء البيجاما خارج غرفة النوم في الواقع سوى خطوة بسيطة في تطور هذا الاتجاه.

لكن كلما ابتعد المجتمع عن ظروف الجائحة، ازدادت الرغبة في العودة إلى المظهر الأنيق. ويعني ذلك أن الناس يرغبون في الاحتفاظ بالراحة والقصات المريحة، لكن من دون الإيحاء بالمظهر المهمل. وهنا يأتي دور موضة البيجاما الحالية التي تجمع بين الأناقة والراحة.

يقول تيليسن: «في كثير من المجالات أصبحت الملابس فائقة الراحة التي اعتاد الناس عليها خلال الإغلاق هي الوضع الطبيعي الجديد. لكن الفاصل بين الراحة والإهمال غالباً ما يكون رفيعاً للغاية».

ويضيف تيليسن، مستلهماً مقولة شهيرة لمصمم الأزياء كارل لاغرفيلد: «ولتجنب أي شبهة في هذا الشأن، ينصح بارتداء بيجاما جديدة مكوية من حرير الساتان مزودة بحواف مزخرفة، لتوضح بشكل لا لبس فيه أن صاحبها، بخلاف أولئك الذين يرتدون سراويل رياضية فضفاضة أمام التلفاز، لم يفقد بعد السيطرة على حياته».

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