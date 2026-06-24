أسترالي يُتوَّج بلقب «أعلى صوت في العالم»... وصرخته تعادل هدير طائرة عند الإقلاع

في إنجاز لافت جمع بين الطرافة والقدرة الاستثنائية، دخل الأسترالي جوزيف ماكغريل باتيوب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيله أعلى صرخة بشرية موثقة في العالم، بصوت بلغت شدته 122.4 ديسيبل، وهو مستوى يوازي تقريباً الضجيج الناتج عن إقلاع طائرة نفاثة أو تشغيل منشار كهربائي. وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وأعلنت موسوعة غينيس اعتماد الرقم القياسي الجديد للرجل البالغ من العمر 58 عاماً، والمقيم في العاصمة الأسترالية كانبيرا، بعدما أطلق كلمة واحدة فقط هي «الآن»، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 121.7 ديسيبل، الذي ظل صامداً منذ عام 1994 وسجلته معلمة من آيرلندا الشمالية في أثناء صياحها بكلمة «الهدوء».

ويعمل باتيوب في تنظيف أجهزة تكييف الهواء، لكنه يشغل في الوقت نفسه منصب المنادي الرسمي الفخري لمدينة كانبيرا، وهو دور احتفالي يتطلب استخدام الصوت لإعلان المناسبات والفعاليات العامة والمهرجانات والاحتفالات المجتمعية.

وأكد صاحب الرقم القياسي أن الوصول إلى هذا الإنجاز لا يعتمد على التدريب التقليدي، موضحاً أن مثل هذه المحاولات تتطلّب الحفاظ على الطاقة كاملة حتى يوم الاختبار. وقال إنه احتاج إلى سبع محاولات قبل أن ينجح في تسجيل الكلمة المطلوبة، مضيفاً أن التجربة أثرت في أحباله الصوتية وجعلت صوته أجش لعدة أيام.

ويرى باتيوب أن من الأدق عدّه صاحب أعلى صوت رجالي في العالم، نظراً إلى أن الرقم السابق كان مسجلاً باسم امرأة، موضحاً أن موسوعة غينيس لا تفصل بين الرجال والنساء في هذه الفئة. وقال إنه سعيد باستمرار احتفاظ الأسترالية أناليسا فلاناغان بلقب أعلى صوت نسائي، في حين يحمل هو أعلى رقم مسجل لرجل.

وأشار إلى أنه اكتشف هذا التحدي في أثناء بحثه في سجلات غينيس عن أرقام مرتبطة بمهنة المنادين الرسميين، قبل أن يقرر خوض التجربة بنفسه. ومنذ تعيينه عام 2017 منادياً رسمياً لمدينة كانبيرا، ازداد اهتمامه بتطوير قدراته الصوتية، واصفاً منصبه بأنه «دور احتفالي مليء بالمرح».

كما ينتمي إلى الرابطة الأسترالية للمنادين الرسميين، وهي منظمة تسعى إلى الحفاظ على هذا التقليد التاريخي، وتنظم مسابقات دورية بين أعضائها. وفي عام 2024 فاز بإحدى تلك المنافسات بعد إطلاق النداء التقليدي «أوييز، أوييز، أوييز» بقوة بلغت 98 ديسيبل.

وقبل تثبيت الرقم القياسي العالمي، جرّب كلمات عدة لاختبار أقصى قوة لصوته، قبل أن يستقر على كلمة «الآن» بوصفها الأنسب للمحاولة النهائية. وسُجل الأداء داخل استوديو إذاعي في كانبيرا بحضور مهندس صوت متخصص وعدد من الشهود، قبل إرسال النتائج إلى موسوعة غينيس التي اعتمدتها رسمياً.

ولم يكن هذا الإنجاز الأول في سجل باتيوب؛ ففي عام 2019 حقق رقماً قياسياً في الرماية بالسهام، بعدما أطلق عشرة سهام خلال 60.03 ثانية، إلا أن ذلك الإنجاز لم يستمر طويلاً بعدما نجح طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام في تحطيمه بعد تسعة أشهر فقط.

ورغم خسارته ذلك الرقم، لا يبدي الأسترالي أي رغبة في استعادته أو حتى الدفاع عن لقبه الحالي، مؤكداً بروح رياضية أن الأرقام القياسية وُجدت لتُكسر، وأنه سيرحب بأي شخص ينجح في تجاوز إنجازه مستقبلاً.