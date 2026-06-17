 مصر: جدل بشأن إنشاء كافتيريا حول «البحيرة المقدسة» بمعابد الكرنك

أثارت صور متداولة لإنشاءات حول البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك بالأقصر (جنوب مصر) جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي وتساؤلات بشأن تأثيرها على طبيعة المنطقة الأثرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور مصحوبة بتساؤلات بشأن طبيعة المنشآت وهدفها، وأبدى آثاريون مخاوف من «تشويهها لمعابد الكرنك الأثرية».
وتساءلت «حملة الدفاع عن الحضارة المصرية»، في منشور على صفحة رئيسها الدكتور عبد الرحيم ريحان على «فيسبوك»، عن حقيقة الصور، وما إذا كان قد تم الرجوع لمنظمة «اليونسكو» قبل تنفيذ تلك المنشآت في المعابد المسجلة على قائمة التراث العالمي؟
كما تساءلت بشأن ما إذا كان قد تم الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار على إنشاء الكافتيريا وطبيعة الدراسات التي تم بناءً عليها اتخاذ مثل هذا القرار.
ولم تصدر وزارة السياحة والآثار المصرية تعليقاً على الصور المتداولة، لكنّ مصدراً مسؤولاً بالوزارة أكد لـ«الشرق الأوسط» صحة الصور، مشدداً على أن الإنشاءات التي يجري تنفيذها حالياً «لا تؤثر على المنطقة الأثرية».
وأوضح أن «جميع المنشآت من ألواح الجبس المقاوم للحريق سهلة الفك والتركيب وروعي في ألوانها ملاءمتها لطبيعة المنطقة الأثرية».
وأشار المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إلى أن «المعبد كانت به كافتيريا تعرضت لحريق بسبب ماس كهربائي قبل نحو 8 أشهر»، وقال: «بعد معاينات للوضع، تم اتخاذ قرار بنقل الكافتيريا من موقعها القديم إلى المكان الجديد على بُعد نحو 35 متراً ووضع قواعد للمواد المستخدمة في إنشائها»، مشيراً إلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار على إنشاء الكافتيريا في موقعها الجديد.
وأضاف: «المنشآت الجديدة جميعها من مواد مقاومة للحريق وتتلاءم مع طبيعة المنطقة الأثرية وألوانها، ولا تشوه الأثر أو تحجب الرؤية عنه».
وتقع معابد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) وتعد أحد المزارات السياحية المهمة. وكان المعبد يُعرف قديماً باسم «إبت سوت» أو «أكثر الأماكن تميزاً»، بحسب موقع وزارة السياحة والآثار. ويقع المعبد على الضفة الشرقية لنهر النيل، وكان مخصصاً للمعبود «آمون».
وتظهر معابد الكرنك، وفق موقع الوزارة، براعة المصريين القدماء في فنون البناء والنحت في معابد الكرنك، حيث تتزين الجدران بنقوش، وتماثيل ضخمة، وأعمدة عظيمة. ومن أبرز معالم المعبد قاعة الأعمدة الكبرى، التي تحتوي على 134 عموداً ضخماً، يصل ارتفاع بعضها إلى 15 متراً.