رفع الأثقال يقلل خطر إصابة النساء بأمراض القلب

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية «هارفارد تي إتش تشان» الأميركية للصحة العامة أن النساء اللاتي يمارسن تمارين رفع الأثقال قد يكنّ أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة؛ خصوصاً عند دمجها مع الأنشطة الرياضية التي تمارس في الهواء الطلق.

وتشير النتائج التي نُشرت، الأربعاء، في دورية «JACC»، المجلة الرائدة للكلية الأميركية لأمراض القلب، إلى أن فهم صحة القلب يكون أفضل عند النظر إلى عادات ممارسة الرياضة بشكل عام، وأن تمارين المقاومة يمكن أن تُحقق فوائد صحية إضافية عند دمجها في نمط حياة نشط.

وقال الدكتور هارلان إم. كرومولز، رئيس تحرير مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب، وأستاذ كرسي هارولد إتش. هاينز جونيور في كلية الطب بجامعة ييل الأميركية، في بيان، الأربعاء: «لطالما شجعنا تمارين المقاومة، وهذه الدراسة تقدم أدلة قوية تدعم هذا التوجه».

ولا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، مما يجعل استراتيجيات الوقاية المتاحة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتُعدّ الأنشطة الهوائية، مثل المشي السريع والركض وركوب الدراجات والسباحة، من الأنشطة المعروفة التي تُساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. أما تمارين المقاومة، والمعروفة أيضاً بتمارين القوة، فهي أقل شيوعاً.

ووفق البيان الصحافي، توصي الإرشادات الأميركية الحالية بممارسة تمارين المقاومة لمدة يومين على الأقل أسبوعياً، بالإضافة إلى 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل إلى الشديد. كما يؤكدون على ضرورة الحد من السلوكيات الخاملة، بما في ذلك مشاهدة التلفاز لفترات طويلة.

وقالت الدكتورة تيانيوي تشانغ، المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة في قسم التغذية بكلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: «على الرغم من فوائده الصحية المؤكدة، غالباً ما يُغفل تمرين المقاومة كاستراتيجية وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ولا يزال تأثيره على خطر الإصابة بهذه الأمراض - خصوصاً لدى النساء في منتصف العمر وكبار السن - غير مدروس بشكل كافٍ. والسؤال الأساسي هو: ما مدى فائدته مقارنة بالنشاط الهوائي وحده؟».

وحلل الباحثون بيانات مجموعة تضم أكثر من 117 ألف امرأة؛ حيث جرى تقييم تمرين المقاومة كل أربع سنوات. كما كان وقت مشاهدة التلفاز هو المقياس الرئيسي للسلوك الخامل.

في كلتا المجموعتين، ارتبطت المستويات الأعلى من تمارين المقاومة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، خاصة احتشاء عضلة القلب.

وكانت النساء اللاتي مارسن تمارين المقاومة لمدة ساعتين أو أكثر أسبوعياً أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، وأقل عرضة بنسبة 44 في المائة للإصابة باحتشاء عضلة القلب، مقارنة بالنساء اللاتي لم يمارسن أي تمارين مقاومة. وارتبطت كل ساعة إضافية أسبوعياً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بنسبة 5 في المائة، وانخفاض خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب بنسبة 14 في المائة.

وقالت تشانغ: «تشير هذه النتائج إلى أن تمارين المقاومة، ضمن فئة السكان النشطين بالفعل، ترتبط بانخفاض إضافي في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».