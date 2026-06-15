انطلاق مهرجان السينما البرازيلية في دورته الثامنة في بيروت

تتميَّز الأفلام البرازيلية بجرأتها في معالجة القضايا الاجتماعية والواقعية القاسية. فتدمج الفريد بين الطابع السياسي الملحمي والتراث الثقافي الغني. وهو ما يسهم في حصدها لجوائز سينمائية عالمية كبرى وإقبال جماهيري واسع.

كما تشتهر السينما البرازيلية بسماتها البارزة المتعلقة بالواقعية الاجتماعية والسياسية. ومنذ ظهور حركة «سينما نوفو» (السينما الجديدة)، تطرح قصصاً تتناول التفاوت الطبقي، والصراع من أجل البقاء في الأحياء الفقيرة (الفافيلا)، والفساد السياسي.

ومن هذا المنطلق تجذب الأفلام البرازيلية شريحة واسعة من عشاق السينما. وفي لبنان تملك نسبة جمهور لا يستهان به. وهو ما شجَّع على إقامة مهرجان السينما البرازيلية في بيروت لسنوات متتالية.

في 16 يونيو (حزيران) الحالي تنطلق فعاليات هذا المهرجان في دورته الثامنة في بيروت. فيقدم مجموعة مختارة من أبرز الأعمال التي حظيت بإشادات واسعة. ويتضمَّن عروض أفلام متحركة إضافة إلى الكلاسيكيات والدراما التاريخية.

ويُفتتح المهرجان بفيلم «العميل السرِّي» من إخراج كليبر مندونسا فيليو الحائز على جائزة «غولدن غلوب» 2026، والمرشح لأربع جوائز أوسكار بينها «أفضل فيلم طويل»، و«أفضل فيلم أجنبي». ويرتكز على الإيقاع السريع والتشويق العالي.

ينطلق مهرجان السينما البرازيلية في 16 الحالي (سينما متروبوليس)

ويروي الفيلم قصة مارسيلو الخبير التكنولوجي في أوائل الأربعينات من عمره، يصل إلى مدينة ريسيفي خلال أسبوع الكرنفال أملاً في لقاء ابنه من جديد. ومن ثَمَّ يكتشف أن المدينة بعيدة من أن تكون الملاذ الآمن الذي كان يبحث عنه.

وفي فيلم «الدب الأزرق» وهو من نوع الديستوبيا الخيالي العلمي، نتابع شريط مغامرة تحدث في عام 2025 من إخراج غابرييل ماسكارو، ويحكي قصة تيريزا في العقد السابع من عمرها تعيش في مدينة صناعية بالقرب من منطقة الأمازون. وعندما تتلقى أمراً حكومياً رسمياً بالانتقال إلى مستعمرة سكنية مخصصة لكبار السن، تنطلق برحلة حياة رافضة الاستسلام لهذا المصير المفروض عليها. وتبحث عن كيفية تحقيق أمنيتها الأخيرة عبر أنهار الأمازون قبل أن تُسلب منها حريتها.

يستمر المهرجان لغاية 20 يونيو عارضاً أفلامه في سينما متروبوليس في منطقة مار مخايل. وتبدأ عروضه عامة في الثامنة مساءً ما عدا الجمعة 19 يونيو؛ حيث يعرض فيلم «بابايا» من إخراج بريسيلا كيلين في الخامسة بعد الظهر.

وتشير نسرين وهبة، منسِّقة البرمجة في سينما متروبوليس مستضيفة الحدث، إلى أن المهرجان يُنظَّم مع السفارة البرازيلية في بيروت ومعهد غيماريس روزا الثقافي. وتتابع لـ«الشرق الأوسط»: «إنه يسلط الضوء على أنماط سينمائية متنوعة وعلى جوانب مختلفة من المجتمع البرازيلي وتاريخه وحبكته السياسية». وتستطرد: «تنوع الأفلام المعروضة في المهرجان يجذب الكبار كما الصغار وأفراد العائلة الواحدة. وبينها فيلم (بابايا) الذي خصصنا له توقيتاً باكراً ليستطيع الأولاد مشاهدته، وهو من نوع الرسوم المتحركة».

ومن الأفلام المعروضة في المهرجان «أفضل أم في العالم»، وهو دراما من إخراج آنا مويلايرت. ويتناول العنف الأسري الذي دفع بالوالدة غال إلى الهروب مع طفليها من قساوة زوج ظالم.

«بابايا» فيلم رسوم متحركة خاص بالأطفال (سينما متروبوليس)

أما فيلم «مدينة الله» من إنتاج عام 2002 فيُعد من أبرز كلاسيكيات السينما البرازيلية في العقد الأول من الألفية الجديدة. ويعرض في المهرجان بمناسبة الذكرى الـ24 لإنتاجه.

وتوضح نسرين وهبة: «لقد رُمم منذ نحو سنتين وخرج من جديد إلى صالات السينما في العالم. فارتأينا بدورنا استضافته في المهرجان. وقد حظي بإشادة دولية واسعة وترشح لجوائز كبرى».

وتعد شوارع منطقة «مدينة الله» في ريو دي جانيرو من بين الأكثر فقراً. ويخشى المصورون الصحافيون دخولها. ونادراً ما تطأها أقدام الشرطة، في حين يعدُّ السكان فيها محظوظين إذا ما بلغوا سن العشرين.

وتختم نسرين مشيرة إلى أنَّ هذا المهرجان يؤكد أهمية الثقافة بوصفها جسراً للحوار والتواصل. ومن خلال قصص تتجاوز الحدود تجمع السينما الناس وتذكِّرهم بما يشتركون فيه من تجارب وتطلعات. «إنه يُشِّد على أهمية دعم المبادرات الثقافية المحلية التي تثري الحياة العامة. كما تسهم في تعزيز الروابط بين مجتمعاتنا. واللافت أن جمهور المهرجان يجذب جيل الشباب من محبي السينما. وهذا الحدث يعكس هذه العلاقة التاريخية بين البرازيل ولبنان التي تعود إلى ما قبل الألفية الثانية».