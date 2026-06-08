44 يورو مقابل اثنين من المثلجات في روما (شاترستوك)
لندن:«الشرق الأوسط»
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لندن:«الشرق الأوسط»
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قطعتا مثلجات بـ44 يورو في روما... «فخ سياحي»
44 يورو مقابل اثنين من المثلجات في روما (شاترستوك)
بالقرب من ساحة نافونا في روما، اضطر زوجان سائحان أميركيان إلى دفع 44 يورو مقابل كوبين من المثلجات (الآيس كريم)، ما أثار موجة غضب واسعة عبر الإنترنت، بسبب ما وصفه المستخدمون بـ«فخ الأسعار السياحية»، حسب ما ذكره موقع «يورو نيوز».
وسرعان ما جذبت هذه الحادثة، التي روتها نيكول آن، من فلوريدا، على مواقع التواصل الاجتماعي، انتباه المستخدمين، وأشعلت نقاشاً حاداً على الإنترنت حول العلاقة بين السياحة وشفافية الأسعار في واحدة من أكثر مناطق روما جذباً للزوار.
وأوضحت السيدة أنها وزوجها توقفا عند محل «دون نينو» لـ«الآيس كريم»، في شارع «تور ميلينا»، لطلب كوبين، كل منهما بثلاث نكهات. وفي أثناء إعداد «الآيس كريم»، قالت إن العاملين أضافوا منتجات أخرى، بما في ذلك الماكرون وحلوى الكانولي بالفستق، دون أن يوضحوا من البداية أنها إضافات مدفوعة. وعندما حان وقت الدفع، كانت المفاجأة بانتظارهما.
وكتبت نيكول في مجموعة على «فيسبوك» نصائح سفر لزوار روما: «ظننت أنهم قالوا 14 يورو»، موضحةً أنها لم تدرك المبلغ الحقيقي إلا بعد مراجعة الإيصال.
يُظهر الإيصال المنشور على الإنترنت أن سعر كوبَي «الآيس كريم»، المصنفين كوجبة كبيرة، يبلغ 12 يورو لكل منهما. بالإضافة إلى ذلك، أُضيفت تكاليف مقابل الكريمة المخفوقة، والماكرون، وكعكة الكانولي بالفستق، ليصل الإجمالي إلى 44 يورو لطلب جرى تناوله دون خدمة تقديم الطعام على الطاولة.
وفي منشورها وصفت السائحة التجربة بأنها «فخ سياحي». ورغم كثرة التعليقات التي تلقتها، أوضحت أنها لا تنوي الاعتراض على المبلغ المدفوع، معترفةً بأنه كان عليها التحقق من السعر بدقة أكبر قبل الشراء. وأضافت أنها سافرت إلى مناطق أخرى في إيطاليا ولم تصادف أسعاراً مماثلة لـ«الآيس كريم».
انتشر المنشور بسرعة كبيرة، وحصد مئات التفاعلات. وعلق مئات الأشخاص على الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، وتناقلتها عدة صحف إلكترونية. وأعرب العديد من المستخدمين عن تضامنهم مع الزوجين الأميركيين، في حين أشار آخرون إلى أن الأسعار في المناطق السياحية المزدحمة قد تكون أعلى بكثير من غيرها في المدينة.
مصر: تحركات رسمية وجهود أهلية لاسترداد الآثار «المهربة»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281742-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A9
مصر: تحركات رسمية وجهود أهلية لاسترداد الآثار «المهربة»
القطع الأثرية المستردة من أميركا (وزارة السياحة والآثار المصرية)
تواصل مصر جهودها الرسمية لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج، وسط جهود وحملات أهلية لاستعادة تلك الآثار، التي تعرض بعضها للنهب أو التهريب للخارج بطرق غير مشروعة.
وكان أحدث القطع المستردة ما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية من استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
وتم استرداد القطع بعد مبادرة من أسرة مواطن أميركي من ولاية تكساس كان يحتفظ بهذه القطع ضمن مقتنياته الخاصة. وعقب وفاته، أعربت أسرته عن رغبتها في إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، تقديراً للقيمة الحضارية والتاريخية التي تمثلها.
ومن أبرز القطع الأثرية التي تم استردادها رأس تمثال من الجرانيت لأبي الهول يرتدي غطاء الرأس الملكي «النمس» المزخرف بحية الكوبرا، ويعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، ويُرجح أنه يمثل «بورتريه» للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، ويعدّ من أبرز القطع الأثرية ضمن المجموعة المستردة لما يتمتع به من قيمة فنية كبيرة، وفق مدير عام إدارة استرداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، شعبان عبد الجواد.
وأضاف أن «القطع الأثرية الباقية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتشمل تمثالاً من البرونز لفرس النهر مغطى بطبقة تعتيق خضراء مميزة يعود إلى الأسرة الثانية عشرة من عصر الدولة الوسطى، وتمثالاً مزدوجاً من البرونز لملك يرتدي التاج الأبيض وإلى جواره المعبود حورس برأس الصقر يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر، بالإضافة إلى تمثال برونزي للمعبود سوبك في هيئة تمساح برأس مرفوع وجسد مزين بزخارف دقيقة تحاكي حراشف التمساح من العصر المتأخر أيضاً»، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.
وأعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن تقديره للأسرة الأميركية على هذه المبادرة النبيلة، وعدّ استعادة هذه القطع «نموذجاً إيجابياً للتعاون الثقافي والحضاري، وتعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث وإعادته إلى موطنه الأصلي».
فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة.
وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «عمليات استرداد الآثار المصرية من الخارج تعكس استعادة جزء أصيل من الذاكرة التاريخية والهوية الحضارية لمصر»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة تمثال لأبي الهول وآخر للملكة حتشبسوت من الولايات المتحدة تأتي ضمن مسار متواصل تبذله الدولة المصرية، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي».
و«تتجاوز أهمية هذه القطع قيمتها الفنية أو المادية؛ إذ تمثل شواهد تاريخية تسهم في استكمال فهم الحضارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور؛ فالقطعة الأثرية ليست مجرد أثر منفصل، بل جزء من منظومة حضارية متكاملة تكتسب معناها الكامل من ارتباطها بسياقيها التاريخي والثقافي»، على حد تعبيرها.
واستطاعت مصر في أبريل (نيسان) الماضي، استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، من بينها مجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في كثير من الأغراض مثل حفظ الزيوت والعطور والكُحل ومستحضرات التجميل وحفظ السوائل والمراهم، بالإضافة إلى تمثال للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت، وتمثال كتلة لشخص يُدعى «عنخ إن نفر» من العصر المتأخر.
ويشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن مصر استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية فى الفترة من 2014 حتى الآن، بمجهودات حثيثة من إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الاسترداد تتم بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية، وكل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية ومجموعة جهات معنية تمت فى سرية تامة للوصول إلى الهدف المنشود. استردت مصر هذا الكم الهائل من الآثار بشكل غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».
وبينما تستمر الجهود الرسمية القانونية والدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، تنشط في المقابل حملات شعبية تسعى لاستعادة الآثار المصرية الشهيرة الموجودة في متاحف عالمية؛ وأشهرها «رأس نفرتيتي» في متحف برلين، و«حجر رشيد» في المتحف البريطاني، ولوحة «الزودياك» أو الأبراج السماوية في متحف اللوفر.
و«قد نجحت الجهود الحثيثة والدبلوماسية الثقافية في تحقيق خطوة جديدة ومهمة نحو استعادة الهوية المصرية المهاجرة، وذلك عقب الإعلان عن استرداد قطعتين أثريتين فريدتين مقبلتين من الولايات المتحدة الأميركية»، وفق الخبير الأثري الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، عادّاً هذه العودة برهاناً واضحاً على أن حقوق مصر التاريخية في آثارها لا تسقط بالتقادم.
وقال أبو دشيش لـ«الشرق الأوسط» إن «تضافر التحركات الرسمية للدولة مع الجهود الأهلية والمجتمعية، يشكل الآن جبهة وطنية قوية وموحدة قادرة على مجابهة تهريب الآثار حول العالم»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية وزخماً كبيراً للمطالب المستمرة لاستعادة القطع الكبرى والفريدة المنهوبة والمقصوصة من جسد المعابد المصرية، وعلى رأسها (زودياك معبد دندرة) المحفوظ في متحف اللوفر بباريس، و(رأس نفرتيتي) في برلين، و(حجر رشيد) في لندن».
14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية وبنية تحتية تتوسع بـ 94 منشأة جديدةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281736-14-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A8%D9%80-94-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية وبنية تحتية تتوسع بـ 94 منشأة جديدة
تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي 14.1 مليون زائر ووصل عدد المواقع القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً (وزارة الثقافة)
شهد عام 2025م استمراراً لنمو القطاع الثقافي السعودي بوصفه أحد المحركات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتُرجمت جهود التحول في المنظومة الثقافية إلى أرقام لافتة رصدها التقرير السنوي لوزارة الثقافة في السعودية الذي صدر حديثاً، وكشف عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي لأكثر من 14 مليون زائر، فيما أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال.
وكشف التقرير عن تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء، حيث بلغ عدد أيام الفعاليات الثقافية ما يقرب من 6 آلاف يوم، ووصل عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 282 ألف موظف، وبلغ عدد خريجي التخصصات الثقافية أكثر من 29 ألف خريج، مع توسع البنية التحتية لتشمل 94 منشأة جديدة.
وقدم التقرير رصداً شاملاً لما أنجزته وزارة الثقافة وكياناتها، ولمسارات عملها ومشاريعها المتعددة، وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة إن السعودية تحرص على رفع مستوى الإبداع وسرعة الإنجاز في المنظومة الثقافية، وأضاف في كلمته ضمن التقرير: «نفخر في وزارة الثقافة بما تحقق من المنجزات خلال العام المنصرم، نتيجةً لأنظمةٍ وتشريعاتٍ مُحكَمة، وشغف صُنّاع الثقافة ومُمارسيها، وتلقُّفِ المجتمع للثقافة والفنون، والتي أسهمت مُجتمِعَةً في خلق بيئةٍ يزدهر فيها الإبداعُ».
وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان إن وزارة الثقافة واصلت جهودها الدؤوبة في عام 2025 للنهوض بالقطاع الثقافي وتطويره، إلى جانب تعزيز قدرته على المساهمة في الناتج المحلي، والاستثمار في التعليم الثقافي والاقتصاد الإبداعي، مشيراً إلى أن مؤتمر الاستثمار الثقافي الذي حظي برعاية الأمير محمد بن سلمان من أهم ثمار هذه الجهود، وأن لبناء الشراكات مع القطاعات الرائدة إقليمياً ودولياً، وتدشين جامعة الرياض للفنون، وإطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة، دوراً بارزاً في تسريع وتيرة الإنجاز وتجويد المنتجات الثقافية وضمان استدامتها.
14 مليون زائر للمواقع التراثية السعودية
كشف التقرير عن تجاوز عدد زوار مواقع التراث الوطني والعالمي 14.1 مليون زائر، فيما وصل عدد المواقع القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً، منها «جدة التاريخية» التي استقطبت 12 مليون زيارة.
وشهد القطاع الأدبي حضوراً لافتاً بتجاوز عدد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب في آخر نسخه 1.3 مليون زائر، إلى جانب مبادرات نوعية مثل إطلاق دليل «ميشلان» في المملكة وتوثيق 60 عنصراً غذائياً ضمن مبادرة «سفينة التذوق السعودية»، إضافة إلى تسجيل 2260 موقعاً أثرياً جديداً.
وعلى صعيد الثقافة من أجل النمو الاقتصادي، فقد شهد القطاع توسعاً في الشراكات والاستثمارات، حيث أثمر مؤتمر الاستثمار الثقافي عن توقيع اتفاقيات بقيمة تجاوزت 4 مليارات ريال، مدعومة بـ 58 شراكة استراتيجية وأكثر من 128 شراكة تخصصية، إضافة إلى إكمال 194 مشروعاً وإطلاق 12 مسرعة أعمال ثقافية، إلى جانب مبادرات مثل «100 براند سعودي» التي عززت من حضور الصناعات الإبداعية الوطنية على مستوى عالمي.
اعتماد نظام نوعي للحرف والصناعات اليدوية
شهد عام 2025 صدور الموافقة على نظام الحرف والصناعات اليدوية في السعودية بقرار من مجلس الوزراء، وعدّ النظام من أبرز الإنجازات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تنظيم وتطوير القطاع الحرفي.
ويهدف النظام إلى تنظيم العمل الحرفي في السعودية وتعزيز التراث الثقافي لها، من خلال سن القوانين والأنظمة التي تساهم في دعم الحرفيين وتنمية مهاراتهم، وحماية الحرف والصناعات اليدوية، إضافة إلى إبراز وتنظيم البيئة الاقتصادية والثقافية لهذا المجال.
ويتميز نظام الحرف بكونه الإطار التنظيمي والتشريعي الذي يعزز من تنافسية الخدمات الحرفية محلياً، ويضع الأسس والقوانين لتطويرها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتشمل أهداف النظام توثيق الحرف اليدوية، وتنظيم حصول الحرفيين على التراخيص اللازمة، ووضع ضوابط المشاركات الحرفية للحرفيين، وضوابط الالتزام بمعايير جودة المنتجات الحرفية، وآلية منح المكافآت التشجيعية للحرفيين، وأعمال الرقابة والتفتيش وضبط العقوبات والمخالفات وغيرها من الأحكام التي تضمن تنظيم القطاع الحرفي واستدامته.
ترسيخ الحضور الدولي للثقافة السعودية
على صعيد تعزيز مكانة السعودية الدولية، سجلت المنظومة 113 مشاركة ثقافية عالمية، من أبرزها المشاركة في معرض «إكسبو أوساكا» بجناح وطني استقطب أكثر من 3 ملايين زائر، وحصل على كثير من الجوائز العالمية، والمشاركة في «بينالي البندقية للعمارة»، إضافة إلى نجاح «بينالي الفنون الإسلامية 2025» الذي أقيم في مدينة جدة واستقطب 650 ألف زائر.
وحصل القطاع الثقافي في السعودية على مجموعة جوائز دولية، منها جائزة Prix Versailles لأجمل متاحف العالم لمشروع Diriyah Art Futuers وشهادة التميز الأوروبي للجودة EFQM.
وشهد عام 2025 نمواً في دور القطاع غير الربحي والمشاركة المجتمعية، حيث نفذت المنظمات غير الربحية 359 برنامجاً بمشاركة 5536 متطوعاً قدموا أكثر من 409 آلاف ساعة تطوعية، مما يعكس تحول الثقافة في السعودية إلى مشروع وطني متكامل يسهم في بناء مجتمع حيوي واقتصاد متنوع.
«أعمدة المجتمع» عندما يصبح النفاق والزيف تقليداً لدى أهل السلطةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5281734-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
«أعمدة المجتمع» عندما يصبح النفاق والزيف تقليداً لدى أهل السلطة
تدور أحداث «أعمدة المجتمع» في باحات الجامعة الأميركية (لوسيان بو رجيلي)
في كل مرة يدعو فيها المخرج لوسيان بو رجيلي إلى عرض مسرحي في حرم الجامعة الأميركية ببيروت، لا بدّ أن تتوقّع خوض تجربة فنية لا تشبه غيرها. هنا الخشبة متحركة، بلا ميكروفونات ولا ديكورات مركّبة، مما يمنح العمل طابعاً استثنائياً، سواء من حيث الفكرة والتنفيذ. ويحلّق المتلقي في فضاء ثقافي وفني يثير لديه شهية المتابعة حتى اللحظة الأخيرة من مجرياته. ويتمنى على مدى 90 دقيقة أن يبقى منغمساً في هذا العالم حتى النهاية. ففي مسرحية «أعمدة المجتمع» التي أطلق عروضها مؤخراً، يحمّلنا بو رجيلي رسائل مباشرة في قصة محبوكة بسلاسة.
لا ضرورة إلى التحليل والتمحيص في النص؛ فبمجرد دخولك إلى القرية، حيث تجري أحداث القصة المقتبسة عن مسرحية للنرويجي هنريك إبسن، يشدّك بو رجيلي إلى التماهي معها.
وما أن تطأ قدمك حرم الجامعة الأميركية من مدخله الرئيسي حتى يطالعك تنظيم لافت. تقترب منك شابة متطوّعة من طلاب هذا الصرح، لتخبرك بأنك أصبحت ضمن فريقها. وبالتالي عليك خلال العرض أن تتبع خطواتها. بعدها تبدأ الضيافات التي يقدّمها أهل القرية، وهم يستعدون لافتتاح مستوصف فيها. وعند الثامنة تماماً، موعد العرض، يُقرع الجرس إيذاناً ببدئه.
وتنطلق الرحلة بمحطات مختلفة تتوزع بين حدائق الجامعة ومبانيها. وفي مسيرات جماعية يتقدّمها رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ومخرج العمل، يلحق المدعوون بنغمات عازف العود جهاد شمالي، الذي يتحوّل إلى دليل متنقّل تقود موسيقاه الحضور من محطة إلى أخرى.
وتدور القصة حول أحد وجهاء القرية المعروف بالقنصل. وهو، كغيره من المسؤولين، يلهث وراء سلطة طويلة الأمد. فجميع مشاريعه الإنمائية تنبع من هدف واحد: تثبيت مكانته الاجتماعية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البلدية. ويتابع الحضور حوارات جانبية وأخرى رئيسية خلال انتقالهم بين المحطات، فيما تتلوّن المشاهد بألعاب بهلوانية توحي وكأنك أمام سيرك متنقّل.
وتسمع جملاً تتناول أزمات يعيشها اللبنانيون يومياً، فتحضر مشكلة المودعين وفضائح الفساد المستمرة بلا محاسبة. كما يتناول الكلام هجرة الشباب اللبناني وتوقه إلى بدايات جديدة. كذلك نتابع قصصاً متفرقة لأفراد عائلة واحدة مفككة، يكتنفها الغموض بفعل الشائعات التي يطلقها القنصل.
ويجسّد الممثل عبد الرحيم العوجي دور القنصل كارستن بيرنيك، بعدما سبق وتعاون مع لوسيان بو رجيلي في أكثر من عمل مسرحي. أما فرح شاعر فتؤدي دور لونا هنسل، شقيقة زوجة القنصل. ويشارك في العمل أيضاً مجد المصري ورالف خوري وبهاء حسان وهيلين شعبان، إضافة إلى عدد من طلاب بورجيلي في قسم التمثيل في الجامعة الأميركية.
ويشير بو رجيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اختياره حرم الجامعة الأميركية مسرحاً للأحداث يعود إلى كونه أستاذاً فيها، لافتاً إلى أنه اضطر إلى تعديل بعض أحداث النص الأصلي كي تتلاءم مع الإيقاع اللبناني.
وكما في أعماله السابقة، يحمل بو رجيلي راية المواطن المظلوم، فيضيء على كيفية إحاطة الحاكم نفسه بفريق مستشارين مهمته تلميع صورته مهما ارتكب من تجاوزات بحق الناس. ومن خلال بحث دائم عن الحقيقة الموجعة، يختتم العمل رسالته بشكل مباشر: فالمسؤولون يستمرون في ممارسة الزيف والفساد إلى أن يصل الخطر إلى عقر دارهم. وعندما يدرك القنصل كارستن أن ابنه أولاف (مجد مخلد) في خطر، يقرر الاعتراف بالحقيقة، لكنه لا يبوح منها سوى بجزء يسير، قبل أن يعود إلى سابق عهده بعدما يطمئن إلى نجاة ابنه.
ويشعر الحضور طوال العرض وكأنهم يشاركون شخصياً في فيلم سينمائي حيّ، فيتفاعلون مع الممثلين بالضحكة والهمسة والتصفيق خلال تجمعات القرية. ومن محطة إلى أخرى، يكتشفون معالم الجامعة الأميركية وأقسامها، فتدور المشاهد تارة بين بيوت سكن الأساتذة، وطوراً قرب مركز مراقبة الكواكب والنجوم. حتى الهررة التي تعيش في حدائق الجامعة تبدو وكأنها جزء من المشهد المسرحي، تضفي على الصورة البصرية مزيداً من الألفة والمتعة.
وبعد رحلة في الطبيعة تزودك بالطاقة والحيوية بقدر ما تغمرك بأبعادها الفنية والثقافية، تتمنى لو أن العرض لا ينتهي. فلوسيان بورجيلي يدرك تماماً أصول اللعبة المسرحية، ويعززها بخبرته وحسّه الإخراجي، فلا يترك مجالاً لتسرّب الملل إلى الحضور.
وتخلص المسرحية إلى رسالة واضحة مفادها أن الأشخاص البارزين والمشهورين ليسوا الركائز الحقيقية للمجتمع، بل إن الحرية والصدق هما أساسه الفعلي. كما تؤكد أن جهل العامة يسهم في إطالة عمر الحاكم الفاسد.