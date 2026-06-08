قطعتا مثلجات بـ44 يورو في روما... «فخ سياحي»

مصر: تحركات رسمية وجهود أهلية لاسترداد الآثار «المهربة»

تواصل مصر جهودها الرسمية لاستعادة الآثار الموجودة في الخارج، وسط جهود وحملات أهلية لاستعادة تلك الآثار، التي تعرض بعضها للنهب أو التهريب للخارج بطرق غير مشروعة.

وكان أحدث القطع المستردة ما أعلنته وزارة السياحة والآثار المصرية من استرداد 4 قطع أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون والتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفي ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

وتم استرداد القطع بعد مبادرة من أسرة مواطن أميركي من ولاية تكساس كان يحتفظ بهذه القطع ضمن مقتنياته الخاصة. وعقب وفاته، أعربت أسرته عن رغبتها في إعادة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر، تقديراً للقيمة الحضارية والتاريخية التي تمثلها.

ومن أبرز القطع الأثرية التي تم استردادها رأس تمثال من الجرانيت لأبي الهول يرتدي غطاء الرأس الملكي «النمس» المزخرف بحية الكوبرا، ويعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة، ويُرجح أنه يمثل «بورتريه» للملكة حتشبسوت أو الملك تحتمس الثالث، ويعدّ من أبرز القطع الأثرية ضمن المجموعة المستردة لما يتمتع به من قيمة فنية كبيرة، وفق مدير عام إدارة استرداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ والمضبوطات، شعبان عبد الجواد.

رأس أبو الهول بغطاء الرأس الملكي النمس (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وأضاف أن «القطع الأثرية الباقية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتشمل تمثالاً من البرونز لفرس النهر مغطى بطبقة تعتيق خضراء مميزة يعود إلى الأسرة الثانية عشرة من عصر الدولة الوسطى، وتمثالاً مزدوجاً من البرونز لملك يرتدي التاج الأبيض وإلى جواره المعبود حورس برأس الصقر يعود إلى الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر، بالإضافة إلى تمثال برونزي للمعبود سوبك في هيئة تمساح برأس مرفوع وجسد مزين بزخارف دقيقة تحاكي حراشف التمساح من العصر المتأخر أيضاً»، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية.

وأعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن تقديره للأسرة الأميركية على هذه المبادرة النبيلة، وعدّ استعادة هذه القطع «نموذجاً إيجابياً للتعاون الثقافي والحضاري، وتعكس تنامي الوعي العالمي بأهمية الحفاظ على التراث وإعادته إلى موطنه الأصلي».

فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الحضاري المصري للأجيال القادمة.

وترى المتخصصة في آثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة دينا سليمان، أن «عمليات استرداد الآثار المصرية من الخارج تعكس استعادة جزء أصيل من الذاكرة التاريخية والهوية الحضارية لمصر»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة تمثال لأبي الهول وآخر للملكة حتشبسوت من الولايات المتحدة تأتي ضمن مسار متواصل تبذله الدولة المصرية، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي».

و«تتجاوز أهمية هذه القطع قيمتها الفنية أو المادية؛ إذ تمثل شواهد تاريخية تسهم في استكمال فهم الحضارة المصرية القديمة وتطورها عبر العصور؛ فالقطعة الأثرية ليست مجرد أثر منفصل، بل جزء من منظومة حضارية متكاملة تكتسب معناها الكامل من ارتباطها بسياقيها التاريخي والثقافي»، على حد تعبيرها.

واستطاعت مصر في أبريل (نيسان) الماضي، استرداد 13 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأميركية، كانت قد خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، من بينها مجموعة من الأواني مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم في كثير من الأغراض مثل حفظ الزيوت والعطور والكُحل ومستحضرات التجميل وحفظ السوائل والمراهم، بالإضافة إلى تمثال للإلهة إيزيس في هيئة أفروديت، وتمثال كتلة لشخص يُدعى «عنخ إن نفر» من العصر المتأخر.

ويشير خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن مصر استردت أكثر من 29 ألف قطعة أثرية فى الفترة من 2014 حتى الآن، بمجهودات حثيثة من إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الاسترداد تتم بمتابعة مستمرة لكل المزادات العلنية، وكل ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى وعبر وكالات الأنباء الدولية عن الآثار المصرية المنهوبة، وعن طريق مفاوضات مثمرة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية ومجموعة جهات معنية تمت فى سرية تامة للوصول إلى الهدف المنشود. استردت مصر هذا الكم الهائل من الآثار بشكل غير مسبوق من الولايات المتحدة الأميركية، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، وكندا، وألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسويسرا، ونيوزيلندا، وقبرص، والإمارات، والكويت، والأردن».

جانب من القطع المستردة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

وبينما تستمر الجهود الرسمية القانونية والدبلوماسية لاسترداد الآثار المصرية من الخارج، تنشط في المقابل حملات شعبية تسعى لاستعادة الآثار المصرية الشهيرة الموجودة في متاحف عالمية؛ وأشهرها «رأس نفرتيتي» في متحف برلين، و«حجر رشيد» في المتحف البريطاني، ولوحة «الزودياك» أو الأبراج السماوية في متحف اللوفر.

و«قد نجحت الجهود الحثيثة والدبلوماسية الثقافية في تحقيق خطوة جديدة ومهمة نحو استعادة الهوية المصرية المهاجرة، وذلك عقب الإعلان عن استرداد قطعتين أثريتين فريدتين مقبلتين من الولايات المتحدة الأميركية»، وفق الخبير الأثري الدكتور علي أبو دشيش، مدير مؤسسة «زاهي حواس للآثار والتراث»، عادّاً هذه العودة برهاناً واضحاً على أن حقوق مصر التاريخية في آثارها لا تسقط بالتقادم.

وقال أبو دشيش لـ«الشرق الأوسط» إن «تضافر التحركات الرسمية للدولة مع الجهود الأهلية والمجتمعية، يشكل الآن جبهة وطنية قوية وموحدة قادرة على مجابهة تهريب الآثار حول العالم»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات الإيجابية تعطي دفعة قوية وزخماً كبيراً للمطالب المستمرة لاستعادة القطع الكبرى والفريدة المنهوبة والمقصوصة من جسد المعابد المصرية، وعلى رأسها (زودياك معبد دندرة) المحفوظ في متحف اللوفر بباريس، و(رأس نفرتيتي) في برلين، و(حجر رشيد) في لندن».