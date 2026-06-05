أستراليا تضبط 100 ألف صرصور غريب حي

ضبطت السلطات الأسترالية أكثر من 100 ألف صرصور غريب حي لدى مرب تجاري في ولاية نيوساوث ويلز، فيما وصفه المسؤولون بأنه أكبر عملية ضبط على الإطلاق للافقاريات الغريبة غير القانونية في البلاد.
وقالت وزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية اليوم الجمعة إن الحشرات، التي تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار أسترالي ( 142 ألف دولار أميركي)، شملت صراصير دوبيا وصراصير مدغشقر ذات الصفير، وهي أنواع لا يمكن استيرادها قانونيا إلى أستراليا. وبموجب القانون الأسترالي، فإن الأنواع غير المعتمدة للاستيراد لا يمكن أيضا الاحتفاظ بها أو تربيتها أو بيعها قانونيا، بغض النظر عن كيفية الحصول عليها.
وتمت عملية الضبط في باثورست، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب سيدني، وحذرت السلطات الشركات المعنية بالحيوانات الأليفة وأصحاب الزواحف من أن حيازة هذه الحشرات أو تربيتها أو الاتجار بها قد يؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي.
وتفرض أستراليا بعضا من أكثر الضوابط صرامة المتعلقة بالأمن الحيوي في العالم لحماية الحياة البرية الفريدة والصناعات الزراعية من الأنواع الغازية والأمراض.
وقالت الوزارة في بيان: «إننا نأخذ مهمتنا في حماية التنوع البيولوجي الفريد لأستراليا وانتهاكات القانون البيئي الوطني على محمل الجد». وذكرت الوزارة أن الصراصير لم تخضع لتقييمات المخاطر البيئية ويمكن أن تشكل تهديدا للحياة البرية الأصلية والزراعة إذا أطلقت في البيئة.
وتشرف دائرة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية في نيوساوث ويلز على القتل الرحيم والتخلص من هذه الحشرات. وقالت السلطات إنها لاحظت تربية وتجارة غير قانونية للصراصير الغريبة، بما في ذلك الأنواع المستخدمة عادة كغذاء للزواحف، وجرى تشجيع أصحاب الزواحف على التحول إلى البدائل القانونية مثل صراصير الليل وصراصير الخشب.
دانكن كاب: قذفنا سيارات في الهواء بطريقة مُبتَكرة داخل «سفن دوجز»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280772-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%B0%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%8F%D8%A8%D8%AA%D9%8E%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%B2
دانكن كاب: قذفنا سيارات في الهواء بطريقة مُبتَكرة داخل «سفن دوجز»
تضمَّن الفيلم عدداً من مَشاهد الأكشن (الشركة المُنتجة)
قال مُشرف المؤثّرات الخاصة والانفجارات لفيلم «سفن دوجز (7Dogs)»، البريطاني دانكن كاب، إنَّ الفيلم تعامل مع مَشاهد الأكشن على أنَّها عالم كامل يجب بناؤه بدقة شديدة، موضحاً أنَّ فريق المؤثّرات كان يعمل كما لو أنَّه ينفِّذ مشروعاً مستقلاً داخل الفيلم نفسه.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنَّ حجم العمل لم يكن يتعلَّق فقط بعدد الانفجارات أو ضخامتها، بل بالتفاصيل الصغيرة التي تسبق كلّ مشهد، لأنَّ أيَّ ثانية على الشاشة كانت نتيجة أسابيع من التحضير والتجارب والحسابات الدقيقة.
وأوضح كاب أنَّ أصعب ما واجهه الفريق لم يكن لحظة التفجير نفسها، بل الوصول إلى اللحظة التي تبدو فيها الفوضى حقيقية تماماً أمام الكاميرا من دون أن يفقد الفريق السيطرة عليها، مشيراً إلى أنَّ «مَشاهد الانفجارات الكبرى احتاجت إلى تنسيق معقَّد بين أقسام المؤثّرات والحركة والتصوير والسلامة، لأنَّ كل عنصر داخل الكادر كان يتحرّك وفق توقيت محسوب بدقة، من اتجاه النيران وحتى سقوط حطام السيارات».
وأضاف أنّ «الجمهور يرى الانفجار لثوانٍ، لكنه لا يدرك أنَّ تنفيذ تلك الثواني قد يحتاج إلى أيام كاملة من البناء والتجهيز وإعادة الاختبار قبل التصوير الفعلي»، مشيراً إلى أنَّ أحد أكبر التحدّيات داخل الفيلم تَمثَّل في مشهد محطة الوقود.
وأوضح أنّ «الفريق أراد انفجاراً يحمل وزناً بصرياً وإحساساً فعلياً بالخطر، لأنَّ تصميم المشهد اعتمد على استخدام كميات كبيرة من البنزين والكيروسين، إلى جانب أنظمة ضغط خاصة وحطام صُمِّم خصيصاً ليتحرَّك بطريقة سينمائية أمام الكاميرا، إذ يشعر المُشاهد بأنَّ المكان ينهار فعلاً والانفجار ليس مجرّد مؤثر بصري منفصل عن البيئة المحيطة».
وأكد كاب أنَّ فريق العمل كان حريصاً على تنفيذ أكبر قدر ممكن من المؤثّرات بشكل عملي وحقيقي، بدلاً من الاعتماد الكامل على المؤثّرات الرقمية، موضحاً أنَّ الفرق بين الانفجار الحقيقي والانفجار المصنوع عبر الكمبيوتر يظهر فوراً على الشاشة، حتى لو لم ينتبه المشاهد إلى ذلك بشكل مباشر.
وقال: «النار الحقيقية والدخان الحقيقي وتحطُّم المعدن أمام الكاميرا تمنح المشهد ثقلاً لا يمكن تقليده رقمياً بسهولة، ولذلك حاول الفيلم الحفاظ على هذا الإحساس الخام والفوضوي في معظم مشاهد الأكشن الأساسية»، لافتاً إلى أنَّ تنفيذ المَشاهد الصحراوية كان من أكثر مراحل التصوير تعقيداً، خصوصاً مع السعي إلى تقديم انفجار ضخم بحجم غير مسبوق.
وأوضح أنَّ الفريق أمضى مدّةً طويلة في دراسة الموقع وطبيعة الرياح ومسافات الأمان واتجاه الكاميرات قبل تنفيذ المشهد، لأنَّ أيَّ خطأ بسيط كان يمكن أن يغيِّر شكل الانفجار بالكامل، مشيراً إلى أنَّ لحظة التفجير نفسها كانت أشبه بإطلاق طاقة هائلة دفعة واحدة، وهو ما جعل المشهد يُسجِّل رقماً قياسياً عالمياً داخل موسوعة «غينيس» بسبب حجم الانفجار وقوته.
وتحدَّث كاب عن مشاهد السيارات داخل الفيلم، مؤكداً أنَّ «بعض اللقطات احتاجت إلى قذف مركبات ضخمة في الهواء لمسافات وارتفاعات محدَّدة مسبقاً، وهو ما تطلَّب أنظمة تفجير ورفع ميكانيكية شديدة الدقة لتنفيذ المَشاهد بطريقة مبتكرة. فكان الفريق يحدِّد مُسبقاً نقطة سقوط كل سيارة واتجاه حركتها حتى تبدو الفوضى على الشاشة حقيقية، بينما تكون في الواقع خاضعة لحسابات دقيقة جداً».
وأشار إلى أنَّ كثيراً من الأفلام الحديثة أصبحت تعتمد بشكل شبه كامل على المؤثّرات الرقمية، بينما حاول هذا المشروع إعادة الإحساس القديم بأفلام الحركة الضخمة التي تُنفَّذ فيها الانفجارات والمطاردات بشكل حقيقي أمام الكاميرا.
وختم كاب حديثه بالتأكيد على أنَّ تجربة الفيلم كانت من أكثر التجارب طموحاً في مسيرته، لأنَّها جمعت بين الإنتاج الضخم والرغبة في الحفاظ على الأكشن الواقعي، مشيراً إلى أنَّ ما تحقَّق داخل «سفن دوجز» مثَّل خطوةً مختلفةً في طريقة تنفيذ أفلام الحركة داخل المنطقة العربية، خصوصاً مع هذا المستوى من المؤثّرات العملية والانفجارات الحقيقية واسعة النطاق.
ما ظنناه مستحيلاً قد يكون ممكناً... الدماغ يُغيّر قواعد اللعبةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280765-%D9%85%D8%A7-%D8%B8%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA-%D9%8A%D9%8F%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9
ما ظنناه مستحيلاً قد يكون ممكناً... الدماغ يُغيّر قواعد اللعبة
الدماغ... كون صغير لا يكفُّ عن مفاجأتنا (غيتي)
لطالما عدَّ العلماء الدماغ البشري غير مهيّأ لأداء أكثر من مهمّة في الوقت نفسه، وإنما دراسة حديثة نقلتها «الإندبندنت» تشير إلى أنّ هذا الاعتقاد قد لا يكون دقيقاً بالكامل.
وكان الخبراء قد خلصوا سابقاً إلى أنّ ما يظنّه الناس «تعدّد مَهمّات» ليس سوى انتقال سريع ومتكرّر بين مَهمّات مختلفة. ويعود ذلك إلى أنّ القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار لا تستطيع التركيز إلا على مهمّة واحدة في كلّ مرة.
مع ذلك، أوضح بحث جديد أن منطقة أخرى في الدماغ مرتبطة بالذاكرة يمكن أن تتولى جزءاً من العبء مع الوقت. وقد تبيَّن أن اختبارات فرز الصور، التي أجراها المشاركون على مدى أسابيع، حفّزت في البداية نشاط القشرة الجبهية الأمامية، قبل أن ينتقل هذا النشاط لاحقاً إلى القشرة الصدغية.
وقال أستاذ علوم الأعصاب في كلية الطبّ بجامعة جورج تاون، ماكسيميليان ريزنهوبر، في بيان، إنّ الدماغ يُعيد تشكيل نفسه تدريجياً مع الوقت، موضحاً أنّ القشرة الجبهية الأمامية تنقل بعض مسؤولياتها إلى القشرة الصدغية، ممّا يتيح لها التفرُّغ لمَهمّات أخرى ويزيد القدرة الذهنية للفرد.
وأضاف: «أظهرنا أنّ الدوائر العصبية نفسها تتغيَّر؛ إذ يصبح الدماغ قادراً على تنفيذ مَهمّتين في وقت واحد، وهو ما يمثّل تعدّداً حقيقياً للمَهمّات».
وسعى الباحثون إلى فهم السبب الذي يجعل الأشخاص بحاجة إلى تركيز كامل عند تعلُّم مهمة جديدة للمرة الأولى، ويستطيعون أيضاً أداء أنشطة أخرى بشكل متزامن بعد اكتساب الخبرة اللازمة. ويظهر ذلك مثلاً لدى السائقين المتمرّسين القادرين على الاستماع إلى الموسيقى وإجراء محادثات خلال القيادة.
وشملت الدراسة المحدودة عدداً من الرجال والنساء أُخضعوا لتدريب على تصنيف صور معدّلة لسيارات إلى فئتَين باستخدام تطبيق إلكتروني خاص بذلك؛ إذ أتمّوا أكثر من 30 ألف محاولة خلال مدّة تراوحت بين 5 و10 أسابيع.
وأجرى الباحثون فحوصاً تصويرية لأدمغة المشاركين قبل بدء التدريب وبعد انتهائه، ممّا أتاح لهم رصد التغيرات التي طرأت على النشاط العصبي.
وقال الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة ليهاي، باتريك كوكس، إنّ دراسات سابقة أظهرت إمكان تنشيط أجزاء من القشرة الصدغية من خلال أصناف وفئات محدّدة من جانب أشخاص اكتسبوا خبرة كبيرة في التعرُّف إليها، ومنها الطيور أو السيارات أو حتى شخصيات «بوكيمون»، وإنما تلك الدراسات اقتصرت على فحص المشاركين بعد وصولهم إلى مرحلة الخبرة.
وأضاف أنّ ما يميّز الدراسة الحالية هو تتبُّع المشاركين قبل التدريب وبعده، وهو ما سمح للباحثين بمراقبة كيفية تشكّل منطقة متخصّصة داخل الفص الصدغي نتيجة التدريب المكثف، وهي منطقة لم تكن موجودة سابقاً.
والمثير للاهتمام أنّ بعض الأشخاص يمتلكون قدرة أفضل من غيرهم على أداء مَهمّات متعدّدة، وفق ما صرَّح ريزنهوبر لـ«إن بي سي نيوز».
ولا يزال سبب هذا التفاوت بين الأفراد غير واضح، وإنما دراسات سابقة ربطت تعدُّد المَهمّات بزيادة مستويات التوتّر وتأثيرات أخرى على الصحة النفسية، وفق ما أوضحت جامعة براون للصحة. وكان هذا من الأسباب التي دفعت بعض الخبراء إلى التحذير من أنّ هذه الممارسة قد تعرقل الإنتاجية.
وقال ريزنهوبر إنّ النتائج الجديدة «تفتح الباب أمام طيف واسع من الأسئلة الجديدة»، مضيفاً أنّ مصدر هذا التفاوت في القدرة على أداء مَهمّات متعدّدة لا يزال غير مفهوم حتى الآن.
ويرى الباحثون أنّ نتائج الدراسة قد تُسهم في فهم أفضل للسلوكيات القهرية، كما تساعد في تفسير قدرة البشر على التعلُّم المستمر واكتساب مهارات جديدة على مدى الحياة.
وأشاروا إلى أنّ هذه القدرة لا تزال تمثّل تحدّياً أمام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن نتائج الدراسة قد تساعد مستقبلاً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أفضل.
مع ذلك، تتمثّل الخطوة التالية أمام العلماء في دراسة الآلية التي تنتقل من خلالها عملية التعلُّم من منطقة دماغية إلى أخرى.
كذلك يعتزم الباحثون وضع الحدود الفعلية لقدرة الإنسان على أداء مَهمّات متعدّدة في الوقت نفسه.
وقال كوكس: «إن أحد أكثر الأسئلة الأخرى إثارة للاهتمام هو عن أنواع المَهمّات التي يمكن تعلمها بدرجة تسمح بتنفيذها بشكل متوازٍ».
وأضاف: «يمكن أن يمشي الإنسان ويمضغ العلكة في الوقت نفسه، لكن لن يكون استخدام الهاتف لإرسال الرسائل خلال القيادة آمناً أبداً، لأن ذلك يصرف النظر عن الطريق. الأمر يعتمد في النهاية على قدرة الدماغ على تدريب دوائر عصبية مستقلّة تماماً على أداء مَهمّتَين مختلفتَين بحيث تعملان معاً دون تعارُض»
«صاج» أدهم الدمشقي... مسرح مكتوب على جدران البيتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5280750-%D8%B5%D8%A7%D8%AC-%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA
الأم وابنها في البيت الذي خرجت منه الحكاية (محترف أدهم الدمشقي)
يفتح أدهم الدمشقي باب بيت عائلته القديم في الجعيتاوي، بالأشرفية البيروتية، كما لو أنه يفتح باب الذاكرة لا باب المكان. في منزل يناهز عمره 100 عام، تقترب مسرحية «صاج» من شكل مسرحي يصعب وضعه تحت تسمية واحدة. فهي ليست عرضاً منزلياً بالمعنى المُتعارَف عليه، ولا سيرة شخصية على الخشبة، ولا تندرج بالكامل ضمن الشهادة العائلية. إنها تجربة تشتغل على أدوات المسرح الحميم ومادته الإنسانية، حيث يغدو البيت جزءاً من البنية الأدائية، وتصبح الذاكرة نصّاً متحرّكاً، ويجلس الجمهور شاهداً على ما ظلّ طويلاً داخل الجدران.
يستقبل الدمشقي الحاضرين في بيته، يُقدّم لهم شراب المتّي ويُهيئهم للدخول إلى عالمه. الكراسي عادية، والمسافة بين المؤدّي والجمهور قصيرة، حتى تكاد تزول. لا ستارة تفصل الخارج عن الداخل، ولا خشبة مرتفعة تمنح الممثل سلطة الوهم. كلّ شيء مكشوف؛ الجدران واللوحات وتفاصيل البيت وأثر الزمن، وذاكرة أمّ تجلس إلى جانب ابنها لتستعيد ما عاشته من غير تنميق زائد أو بناء مسرحي مُحكَم.
تُشارك شكرية عزّام، والدة أدهم، في العرض بطريقة تمنحه خصوصيته؛ فهي لا تؤدّي نصّاً محفوظاً، إنما تستدعي مادتها من ذاكرتها. تتحدَّث عن الحرب والتهجير ومرض الزوج والعبء الذي حملته بعد رحيله، وعن سنوات كان عليها فيها أن تنهض بالعائلة من الخسارة والإنهاك. ما تقوله لا يخضع دائماً لقواعد الصقل، وهذا يمنح التجربة قوتها. فالكلام يخرج كما تفرزه الذاكرة، بطرافته ووجعه ونِتَفه المنسيّة، وبما يحمله من عفوية لا تُكتَسب بالتدريب أو التمرين.
يبدأ العرض من منعطف شخصي جداً في علاقة الابن بأمه. كان أدهم يعرف شكرية امرأةً ربّته ورعت شقيقاته بعد مرض الأب ووفاته، وهو في التاسعة من عمره. لكنه، كما يوحي العمل، لم يكن يعرفها كاملة. عرف الأم في صورتها الوظيفية داخل العائلة. الأم الحامية والمُعيلة والساهرة والحاضرة. ثم جاء الانفتاح المُتبادل بينهما ليكشف امرأة أخرى خلف صورة الأم. امرأة لها ماضٍ وأسرار وشقاء وحكايات وتفاصيل لم تكن مُتاحة للابن. من هذه المسافة بين المعرفة والحَجِب، تبني «صاج» مادتها من ابن يُنقّب في ذاكرته وأمّ تسمح لذاكرتها بأن تُقال على الملأ.
هنا إشكالية العمل وجمال مخاطره. إخراج الأسرار العائلية إلى الجمهور فعلٌ شديد الحساسية. المسرح في هذه الحالة ينقل الخاص إلى منطقة المُشارَكة العامة. العائلة تفتح دفاترها أمام غرباء، والبيت يُسلّم شيئاً من باطنه لمَن يدخلونه لمدّة محدودة. قد تحمل هذه المغامرة في طياتها احتمال الانزلاق إلى استثمار الوجع الشخصي أو تحويل ذاكرة الأم إلى مادة فنّية تُستهلك أمام الجمهور. وإنما «صاج» تتفادى هذا المطبّ من خلال طبيعة العلاقة بين أدهم ووالدته، والمساحة التي تُمنح لها لتكون صاحبة روايتها، وليست موضوعاً داخل رواية ابنها. الأم أيضاً صوتٌ مستقلّ وجريء وقادر على أن يضحك من ذاكرته ويفتح جروحه من دون أن يفقد كرامته.
يُدير أدهم الدمشقي هذا العالم بحذر ابن يعرف أنّ الاقتراب من ذاكرة الأم يحتاج إلى رهافة. لا يضع نفسه في مركز البطولة ولا يُحوّل العمل إلى احتفاء بذاته. حضوره يأتي من موقع الابن الذي رافق أمه طفلاً في سعيها لتأمين العائلة، والتصق بها بعلاقة خاصة، خصوصاً أنه الشاب الوحيد في بيت رحل عنه الأب باكراً وبقيت فيه الأم مع البنات. لذا، لا يُختَزل العرض في النبش المجاني. إنه محاولة لفهم السلالة العاطفية التي صنعت كاتبه: من أين جاء، كيف كبر، أيُّ تعب حملته أمه عنه، وأيُّ أسرار تأخَّر في معرفتها.
يلعب البيت دوراً أساسياً في هذه التجربة. لوحات أدهم الدمشقي على الجدران، تفاصيل المكان، حكاية الكلب، حرارة المطبخ القريب... تمدّ العمل بجذور حسّية. البيت شريك في الأداء. يحمل آثار العائلة ويمنح الذاكرة جسداً. لذلك تنبع الحميمية من المكان أيضاً، وليس من الكلام وحده. فالمسرح قد يولد أحياناً من مائدة. من كرسي. من إبريق ماء يغلي على الغاز. ومن جدار يكتم أسرار أصحابه.
وفي النهاية، يجلس الحاضرون إلى طاولة ويتشاركون مناقيش الصاج من إعداد والدة أدهم، من المخبز الذي يتوسّط غرفة مجاورة لغرفة الأداء. يصبح الطعام امتداداً للعرض. ما قيل بالكلام يُستَكمل بالخبز. الذاكرة التي خرجت من الفم تعود إلى اليد. إلى العجين. إلى النار. إلى فعل الإطعام، لتصبح المنقوشة خاتمة مسرحية. فالأم التي روت تعبها لا تُغادر موقع الرعاية، والابن الذي فتح البيت يترك للجمهور أن يتذوَّق شيئاً من تاريخه العائلي.