مصر تحتفل بذكرى دخول «العائلة المقدسة» أراضيها

احتفلت مصر بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أراضيها وهو الحدث الذي يوافق الأول من يونيو (حزيران)، وبهذه المناسبة نظم دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المُحرق)، احتفالية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (وسط القاهرة)، الثلاثاء، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، شهد عرض الفيلم الوثائقي «القدس الثانية»، بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي أن هذه المناسبة «محطة استثنائية في الوجدان المصري، تتجلى فيها الهوية الوطنية بأسمى معانيها الإنسانية»، مشيرة في بيان للوزارة إلى أن مشاركتها في الاحتفالية تنطلق من إيمان راسخ بأهمية صون التراث الوطني والحفاظ على الهوية المصرية.

وزيرة الثقافة تشارك في الاحتفال بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر (وزارة الثقافة)

وأضافت أن «أهداف هذا الحدث تتقاطع مع استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى حماية الذاكرة الوطنية، وترسيخ الهوية عبر الفنون والثقافة، وتحصين وعي الشباب ضد محاولات طمس الهوية أو تشويهها، إلى جانب إبراز عبقرية المكان المصري وتقديم تراثه الحضاري باعتباره رسالة سلام ومحبة وإرثاً إنسانياً عالمياً تفخر به مصر»، مؤكدة أن هذا الحدث يشير إلى الإرث الحضاري الممتد لمصر، وكيف فتحت أبوابها عبر العصور لتكون ملاذاً للأمان وموطناً للتعايش والسلام.

وعن فيلم «القدس الثانية»، الذي عُرض خلال الاحتفال، أكدت وزيرة الثقافة أن «العمل يوثق محطة فارقة من تاريخ الإنسانية على أرض مصر، وأن دير السيدة العذراء بجبل المُحرق ليس مجرد موقع أثري أو ديني، بل يمثل حارساً للذاكرة الحية لرحلة العائلة المقدسة»، وعدّت الفيلم «وثيقة بصرية تؤكد أن مصر لم تكن يوماً مجرد أرض تعبرها الأحداث، بل كانت دائماً حاضنة للحضارة، وحافظة للرسالات، وصاحبة دور ممتد في صون ذاكرة الإنسانية».

ويوثق فيلم «القدس الثانية» تاريخ دير المُحرق باعتباره من أهم صفحات التاريخ المصري، هو من إنتاج دير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام – المحرق بالتعاون مع جمعية إحياء التراث الوطني المصري (نهرا) من إعداد وسيناريو وحوار الراهب رافائيل المحرقي وإخراج جوزيف نبيل.

الفيلم تناول مشاهد تاريخية ومعاصرة (فيسبوك)

من جانبها، أعربت الروائية الدكتورة منى زكي، أستاذة الفكر الاستراتيجي والتسويق الدولي الرئيسة التنفيذية للقوى الناعمة للإنتاج الفني، عن إعجابها بمحتوى الفيلم، مؤكدة أنه يقدم معالجة توثيقية متميزة لتاريخ الدير ومكانته الروحية، كما يبرز البعد الإنساني والتراثي لرحلة العائلة المقدسة في مصر.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك جهوداً كبيرة بُذلت تستحق الإشادة بإنتاج فيلم (القدس الثانية)، وهناك دور بارز للأنبا بيجول، رئيس دير المحرق، في دعم هذا العمل وخروجه بصورة متميزة. وكذلك فريق العمل، حيث تولى الراهب رافائيل المحرقي كتابة الإعداد والسيناريو، بينما أخرج الفيلم جوزيف نبيل».

الاحتفالية شهدت حضوراً لشخصيات عامة وفنانين ومسؤولين (الشرق الأوسط)

وأوضحت أن «فيلم (القدس الثانية) يسلط الضوء على المكانة الروحية والتاريخية الفريدة لدير المحرق، الذي يُعرف بين الأقباط بلقب (القدس الثانية) نظراً لارتباطه بإقامة السيد المسيح والعائلة المقدسة فيه لفترة تُعد الأطول خلال رحلتهم داخل الأراضي المصرية».

ويأتي عرض «القدس الثانية»، وفق رئيسة «القوى الناعمة للإنتاج الفني» في إطار «الجهود الوطنية للحفاظ على التراث المصري وإبراز المواقع الدينية والتاريخية المرتبطة بمسار العائلة المقدسة، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الحضارية والثقافية لمصر».