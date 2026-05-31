تحذير من الإفراط في العناية ببشرة المراهقين

حذّرت خبيرة أمراض جلدية من انتشار أخطاء شائعة في روتين العناية بالبشرة لدى المراهقين، نتيجة الاعتماد المزداد على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية القوية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تهيّج الجلد وتفاقم المشكلات بدلاً من علاجها.

وأوضحت الدكتورة أنيكو كوفاتش، من قسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأورام الجلد في جامعة سيميلويس بالمجر، أن بشرة المراهقين تختلف بيولوجياً عن بشرة البالغين، إذ لا تزال في مرحلة النمو، ما يجعلها أكثر حساسية تجاه المكونات النشطة القوية الموجودة في بعض منتجات العناية، حسبما نشر موقع جامعة سيميلويس، الجمعة.

وأشارت إلى مجموعة من الأخطاء الشائعة، منها استخدام منتجات مخصصة للبالغين تحتوي على مكونات فعالة قوية دون حاجة طبية، والإفراط في اتباع روتين يومي معقّد يتضمن خطوات ومنتجات متعددة. إضافة إلى استخدام مستحضرات تجفيف قوية لعلاج حب الشباب على بشرة غير مصابة، والاعتماد على وصفات منزلية غير موثوقة منتشرة عبر الإنترنت، إلى جانب عدم إزالة المكياج بشكل كامل قبل النوم، واستخدام عدة منتجات قوية في وقت واحد دون إشراف طبي.

وحذّرت من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى جفاف الجلد وظهور الاحمرار والحكة، إضافة إلى التهابات جلدية قد تكون مؤلمة، مثل التهاب الجلد التماسي التحسسي. كما أوضحت أن الإفراط في استخدام منتجات العناية أو خلطها بشكل عشوائي قد يسبب تهيجاً شديداً، وزيادة حساسية البشرة، وتفاقم حالات حب الشباب بدلاً من تحسينها. وأضافت أن بعض المراهقين الذين لا يعانون من مشكلات جلدية قد يتضررون أيضاً من استخدام منتجات قوية بشكل وقائي دون داعٍ طبي.

وفيما يتعلق بحب الشباب، أوضحت أنه يُعد من أكثر المشكلات الجلدية شيوعاً خلال فترة المراهقة، ويظهر غالباً على الوجه، وقد يمتد في الحالات الشديدة إلى الظهر والصدر، حيث تكثر الغدد الدهنية.

وبيّنت أن العلاج يعتمد على تنظيف الوجه مرة أو مرتين يومياً باستخدام غسول مخصص للبشرة الدهنية، مع إزالة المكياج والشوائب بانتظام، ثم استخدام كريمات علاج حب الشباب التي تحتوي على مكونات فعالة في المساء، إلى جانب الترطيب واستعمال واقي الشمس صباحاً.

كما حذّرت من الوصفات المنزلية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن استخدام مجموعة مكونات فعالة قوية في الوقت نفسه، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض بشكل ملحوظ.

وفيما يتعلق باستخدام المكياج لدى المراهقات، أوضحت كوفاتش أنه أصبح شائعاً، إلا أن إزالة المكياج بالكامل يومياً تظل أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة البشرة، مع تجنب المنتجات شديدة الدهنية أو ذات التغطية الثقيلة قدر الإمكان.

وأضافت أنه في حال ظهور احمرار أو التهاب بعد استخدام مستحضرات التجميل، ينبغي غسل المنتج فوراً، وفي الحالات البسيطة يمكن استخدام كريمات مهدئة تحتوي على مادة البانثينول، أما إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فيجب مراجعة طبيب مختص. وأكدت أن استشارة طبيب جلدية أو صيدلي قبل استخدام أي منتج فعّال تُعد خطوة مهمة لتجنب المضاعفات.

واختتمت بالتأكيد على أن العناية بالبشرة في مرحلة المراهقة لا تعني استخدام أكبر عدد من المنتجات، بل تعتمد على روتين بسيط ومناسب للعمر يحافظ على صحة البشرة على المدى الطويل.