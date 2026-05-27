رَشْق فقمة بحجر يجرّ سائحاً أميركياً إلى المحكمة

دافع محامٍ عن سائح من ولاية واشنطن، متّهم بإلقاء حجر بحجم ثمرة جوز الهند على فقمة هاواي الراهبة المهدَّدة بالانقراض، بالقول إنه كان يحاول حماية السلاحف البحريّة، مشيراً إلى أنه تعرَّض منذ ذلك الحين لاعتداء جسدي وتهديد وتنمُّر.

ووفق «الإندبندنت»، من المقرَّر أن يمثل إيغور ليتفينتشوك، 38 عاماً، من كوفينغتون في واشنطن، أمام محكمة المقاطعة الأميركية في هونولولو، الأربعاء، بتهمة مضايقة حيوان يخضع للحماية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجَّل شاهد ما وصفه المدعون بأنه مقطع فيديو للمتّهم فيما كان يلقي حجراً على فقمة هاواي الراهبة على شاطئ ماوي. وأشار الادّعاء إلى أنه اتّخذ لاحقاً ترتيبات لتسليم نفسه في منطقة سياتل، حيث كان عملاء خاصون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوّي يسعون للقبض عليه.

وعلى صعيد متّصل، أثار الفيديو موجة واسعة من الاستنكار ومطالبات بالمقاضاة في هاواي. وأعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوّي أن العلماء حدّدوا الفقمة على أنها ذكر بالغ يُعرف باسم «آر 404».

وأضاف الادّعاء أنّ مسؤولاً في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية بالولاية حقّق في بلاغ عن مضايقة فقمة الراهب في لاهاينا، وهي منطقة دمّرها حريق هائل عام 2023. وأظهر شاهد عيان للمسؤول مقطع فيديو للفقمة وهي تسبح في مياه ضحلة، في حين كان رجل يراقبها من الشاطئ.

وأظهر مقطع الفيديو ليتفينتشوك وهو يلقي حجراً، وصفه شاهد عيان بأنه بحجم ثمرة جوز الهند، مباشرة باتجاه الفقمة، وكاد يصيب رأسها، وفق الادعاء في لائحة الاتهام. وعندما واجهه أحد الشهود، قال ليتفينتشوك إنه «لا يكترث للأمر» وإنه «ثري» بما يكفي لدفع أي غرامات، كما ذكرت لائحة الاتهام.

وبعد ذلك، اعتدى رجل «بوحشية» على ليتفينتشوك، وفق ما صرَّح به محاميه مايلز براينر لوكالة «أسوشييتد برس». وأضاف المحامي أنّ موكله رفض تقديم بلاغ للشرطة بشأن الاعتداء.

وأوضح أنه سبقت لموكله زيارة هاواي، وكان على دراية بالسلاحف البحريّة، في حين لم يكن على علم بفقمات الراهب. وأضاف أنّ موكله صيّاد، وظن أنّ الفقمة أسد بحر عدواني.

وقال براينر: «لذا، لم يكن ردّ فعله مقصوداً به إيذاء فقمة الراهب، بل مجرّد إبعادها عن السلاحف».

وفي هذا السياق، قال السيناتور الأميركي عن هاواي، برايان شاتز، الديمقراطي، في بيان: «تُظهر هذه الحادثة ضرورة بذل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوّي مزيداً من الجهود لتوعية الجمهور بأهمية حماية فقمات هاواي الراهبة».

وأضاف أنه منذ ظهور الفيديو، واجه ليتفينتشوك تهديدات بالقتل وكشفاً لمعلوماته الشخصية، بما في ذلك تلقيه طرداً في منزله يحتوي على ما يبدو أنها فضلات بشرية. وأضاف أنّ موكله يتعرّض لمعاملة غير عادلة لأنه غريب عن المنطقة وأبيض البشرة. وقال: «الغالبية العظمى من الاعتداءات على فقمات الراهب والسلاحف يقترفها سكان محلّيون».

يُذكر أنّ ليتفينتشوك يواجه اتهامات بانتهاك قانونَي حماية الأنواع المهدّدة بالانقراض، وحماية الثدييات البحريّة، وأنّ فقمات هاواي الراهبة تُعدّ من الأنواع المهدّدة بالانقراض بشدة، إذ لم يتبقَّ منها سوى 1600 فقمة في البريّة.

وفي حال إدانته، يواجه ليتفينتشوك عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام عن كلّ تهمة. كما يواجه غرامة تصل إلى 50 ألف دولار بموجب قانون حماية الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وغرامة تصل إلى 20 ألف دولار بموجب قانون حماية الثدييات البحريّة.