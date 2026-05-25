اقرأ النسخة المطبوعة
يوميات الشرق

العسل يحلي «واحة الرياض»... تجارب حية تكشف أسرار الشهد الأصفر

من ارتداء بدلات النحالين إلى مشاهدة الخلايا الحية

العسل يحلي «واحة الرياض»... تجارب حية تكشف أسرار الشهد الأصفر

مستعمرات النحل داخل منحل واحة الرياض (تركي العقيلي)

نظمت «واحة الرياض» في شارع التحلية فعالية «تعرف على النحل»، وذلك ضمن برامجها الأسبوعية الثابتة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، والتعرف على أهمية النحل، ودوره الحيوي في الأمن الغذائي، واستدامة الطبيعة، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وضمت التجربة مجموعة من المسارات داخل واحة الغذاء التي تتيح للزوار التعرف على عالم النحل عن قرب من خلال مشاهدة الخلايا الحية، والمستعمرات، وارتداء بدلات النحالين، إلى جانب زيارة المنحل، والمشاركة في أنشطة تعليمية وإبداعية تكشف تفاصيل حياته، وآلية إنتاج العسل.

تجربة الأطفال في التعرف على النحل وارتداء البدلات داخل منحل واحة الرياض (تركي العقيلي)

وتضمنت برامج الفعالية جلسات أحاديث النحل التي أقيمت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى جانب ورش عمل فنية للأطفال تحت عنوان خلية الإبداع، وتجارب بين الطنين والزهور الخاصة بزراعة النباتات الصديقة للنحل، بالإضافة إلى عرض مسرحي تفاعلي عن يوم في حياة نحلة، ليدخل الأطفال بعالم التلقيح، والعمل الجماعي عبر الحكاية، والموسيقى، والحركة.

فهد سعد مربي النحل في واحة الرياض خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تركي العقيلي)

وقال فهد سعد، مربي النحل في واحة الرياض، لـ«الشرق الأوسط» هدف الفعالية يكمن في تعريف الزوار -وخاصة الأطفال- بعالم النحل، وأهميته البيئية، والغذائية، موضحاً أن «النحل البلدي يعد الأكثر انتشاراً في السعودية، لقدرته على التكيف مع المناخ المحلي، ودرجات الحرارة المرتفعة، بخلاف بعض أنواع النحل المستورد التي تتركز في مناطق السراة ذات الأجواء المعتدلة»، وأشار إلى أن الفعالية تستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يتعرفون داخل المركز على حياة النحل، وطريقة إنتاج العسل، بالإضافة إلى مشاهدة الإطارات والخلايا عن قرب.

ولفت إلى أن من أبرز المفاهيم المغلوطة التي تسعى الفعالية لتصحيحها «الاعتقاد الخاطئ بإمكانية تربية النحل في أي بيئة، بينما جودة العسل ترتبط بالبيئة النباتية المحيطة، ويأتي إنتاج أفضل أنواع العسل السعودي -مثل السدر، والطلح- غالباً في الأودية، والمناطق الغنية بالأشجار، والنباتات البرية، وليس داخل المدن»، لافتاً إلى أن تنظيم الفعالية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل، وبالشراكة مع واحات الرياض، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النحل، ودوره في إنتاج الغذاء، والتلقيح.

جانب من حديث الدكتور رمزي السرحان خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية (تركي العقيلي)

وكشف الدكتور رمزي السرحان، خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن الفائدة المرجوة من تربية النحل «تتجاوز عملية إنتاج العسل، إذ يعد النحل عنصراً رئيساً في تلقيح المحاصيل الزراعية التي تشكل جزءاً أساسياً من غذاء الإنسان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الماضية أسهم في تطوير قطاع تربية النحل بالسعودية، وزيادة إنتاج العسل.

وأضاف: «كان النحالون في السابق يعتمدون على الخلايا التقليدية منخفضة الإنتاجية، والتي لم يكن يتجاوز إنتاجها في بعض المواسم نصف كيلو إلى كيلو واحد من العسل للخلية الواحدة، إلا أن نشر الوعي، وتأسيس المناحل التجريبية، والتوسع في استخدام الخلايا الحديثة كل ذلك رفع الإنتاج بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إنتاج المملكة من نحو 2000 طن سنوياً إلى قرابة 7800 طن من العسل».

وأشار السرحان إلى أن «الطلب المحلي على العسل في السعودية لا يزال مرتفعاً، إذ تستورد المملكة نحو 18 ألف طن سنوياً إلى جانب الإنتاج المحلي»، مؤكداً أن أحد أهداف المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية 2030، يتمثل في رفع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وصولاً إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

كما تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الغش التجاري، إذ يعد العسل من أكثر المنتجات الغذائية تعرضاً للغش عالمياً، خاصة مع ارتفاع أسعار العسل السعودي التي تتراوح غالباً بين 300 و500 ريال للكيلو، فيما تصل بعض الأنواع النادرة إلى أكثر من 1200 ريال.

«تتضمن بعض الممارسات إعادة تعبئة عسل مستورد وبيعه على أنه منتج محلي، ما يؤثر على ثقة المستهلك، ويضر بالنحالين المحليين، ولكن وجود مختبرات متخصصة لفحص جودة العسل، والكشف عن حالات الغش، بالإضافة إلى جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق مواصفات خاصة بالعسل السعودي كل ذلك يدعم المنتج المحلي، ويرفع مستوى الثقة في السوق».

التعرف على النحل ودورة حياته داخل منحل واحة الرياض (تركي العقيلي)

وتستمر فعاليات واحة الرياض في تقديم برامج تعليمية، وثقافية، وتجارب تفاعلية متنوعة تستهدف مختلف أفراد المجتمع، إلى جانب متجر هدايا الذي يضم منتجات متعددة مستوحاة من عالم النحل، تشمل الشمع والعسل بأنواعه المختلفة، مثل السدر، والطلح، والزهور، والمورينجا، وعسل القتادة، وبأسعار متفاوتة تناسب الزوار، والمهتمين بالمنتجات المحلية.

يوميات الشرق

خطة مصرية لإنعاش «ماسبيرو» واستعادة «تأثيره»

خطة حكومية لتطوير ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)
خطة حكومية لتطوير ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام)

تباشر الحكومة المصرية خطة لإنعاش «الهيئة الوطنية للإعلام» (ماسبيرو)، بهدف استعادة تأثيره، مع تسريع وتيرة تسديد المديونيات المتراكمة على مدار سنوات ضمن جدول زمني واضح.

وناقش رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة عدد من الوزراء ورئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» أحمد المسلماني وخلال اجتماع عقد (الاثنين) بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، ملف تطوير «الهيئة الوطنية للإعلام»، وآليات تسوية مديوناتها، مع الالتزام بتنفيذ خطة التطوير.

وأكد مدبولي أن خطة الدولة تستهدف عودة «ماسبيرو» لسابق عهده كقوة ناعمة كبرى، وعدم تكرار تراكم المديونيات، مشيراً إلى بذل كافة الجهود الممكنة لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين.

وتحدث وزير المالية أحمد كجوك عن العمل على توفير موارد مالية مستدامة للهيئة لتصبح قادرة على الانطلاق، فيما أكد المسلماني على استمرار العمل بخطة التطوير التي بدأت الفترة الماضية، وتضمنت خفض النفقات، والعمل على جذب الوكالات الإعلانية الكبرى للتعاون مع «ماسبيرو»، بالإضافة إلى إحداث «نقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وفق البيان.

مجلس الوزراء ناقش استعادة تأثير ماسبيرو (رئاسة مجلس الوزراء)

ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتضمن حجم المديونية الحالية على «ماسبيرو»، فإن رئيس «الهيئة الوطنية للإعلام» قال خلال اجتماع في مجلس النواب (البرلمان) الشهر الماضي إن أصل الدين والجزء الأكبر من المديونية 42.6 مليار جنيه (الدولار يساوي 52.25 جنيهاً في البنوك) لصالح بنك الاستثمار ناتج عن تمويل أصول وطنية تم تحميلها على ميزانية «ماسبيرو».

وأكد خلال الاجتماع أن التوجه لحل جذري ونهائي لكافة الديون المتراكمة لصالح الضرائب، والتأمينات، والمرافق يجري مناقشته عبر حزمة واحدة تشمل مبادلة الأصول غير المستغلة، ودعم الدولة بأراضٍ إضافية.

وخلال الشهور الماضية، اشتكى عدد من العاملين بالتلفزيون الذين بلغوا سن التقاعد من عدم صرف المستحقات الخاصة بهم رغم مرور سنوات على تقاعدهم، منهم الإعلامية بثينة كامل التي نشرت شكواها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، بينما اشتكى آخرون من عدم صرف تكاليف العلاج الخاصة بهم، والتي يفترض أن تتحمل جهة عملهم جزءاً منها.

وقال وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب (البرلمان) عماد الدين حسين إن هناك رغبة حقيقية في إحداث تغيير إيجابي بالتلفزيون، سواء من الحكومة، أو قيادات الهيئة، لكن في الوقت نفسه هناك تحديات صعبة، ومتراكمة لا تقتصر فقط على الأمور المالية، ولكن تتضمن تحديات مرتبطة بإعادة الهيكلة، والمحتوى المقدم، وإعادة المشاهدين لشاشات «ماسبيرو».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحديات تمثل عبئاً إضافياً يجب النظر إليه، فالتطور الرقمي جعل عادات المشاهدين تتغير، بالإضافة إلى وجود مشكلات، وديون متراكمة منذ عقود، هناك نية حقيقية للتعامل معها، وحلحلتها، رغم إدراك تعقيدات الأمر من جوانب عدة».

عقد المسلماني اجتماعات عدة مع مسؤولي التلفزيون (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن السعي الحكومي لتسوية المديونيات هو أساس التعامل مع ملف «ماسبيرو»، بينما يبقى الحديث عن التطوير بلا نتيجة حقيقية، في ظل غياب الإحصائيات، والبيانات المحدثة عن عدد الاستوديوهات، وافتقار البرامج لميزانيات توفر الحد الأدنى من الظهور التلفزيوني المناسب، والقادر على المنافسة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الماضية شهدت الإعلان عن عدة مشاريع تستهدف عودة التلفزيون، منها عودة قطاع الإنتاج، وهو الذراع الإنتاجية للدراما التلفزيونية لـ(ماسبيرو)، لكن في الواقع هذه العودة لم تتحقق بشكل فعلي».

لكن الناقد الفني المصري، محمد عبد الخالق، اعتبر قرار مدبولي وضع آليات واضحة لتسوية المديونيات خطوة مهمة للغاية في طريق إعادة «ماسبيرو» إلى مكانته التاريخية باعتباره مؤسسة تستحق دعماً حقيقياً يعيد لها تأثيرها الواسع على الشارع، والرأي العام.

وأضاف عبد الخالق لـ«الشرق الأوسط» أن «التحرك الحكومي الحالي يستحق التحية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الأمر لا يجب أن يتوقف عند سداد الديون فقط، لأن التطوير الحقيقي لـ(ماسبيرو) يحتاج إلى خطة موازية تقوم على تحديث البنية التحتية بالكامل، بداية من الاستوديوهات، والكاميرات، وحتى التقنيات المستخدمة داخل قطاعات الإنتاج، والبث، مع أهمية الاستثمار في العنصر البشري بالتوازي مع التطوير التقني، من خلال إطلاق دورات تدريبية، وورش عمل متخصصة تشمل جميع العاملين».

يوميات الشرق

بريطانيا تسجّل حرارة قياسية لشهر مايو بلغت 33.5 درجة

سياح يمرون أمام بائع هدايا تذكارية أمام ساعة بيغ بن خلال موجة حرّ في لندن 25 مايو 2026 (رويترز)
سياح يمرون أمام بائع هدايا تذكارية أمام ساعة بيغ بن خلال موجة حرّ في لندن 25 مايو 2026 (رويترز)

سجّلت بريطانيا، الاثنين، أعلى درجة حرارة لشهر مايو (أيار)، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، بعدما وصلت إلى 33.5 درجة قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد.

كانت أعلى مستويات حرارة مسجلة سابقاً في مايو 32.8 درجة، وسُجلت لأول مرة عام 1922 ثم في 1944، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهذا رقم جديد غير مسبوق لدرجات الحرارة في المملكة المتحدة التي شهدت أعلى معدلات حرارة في عام 2025. وحذّر علماء من أن البلاد غير مهيأة لمواجهة موجات الحر المتزايدة التي يُسببها تغيّر المناخ بفعل الإنسان.

كان مكتب الأرصاد قد توقّع في وقت سابق أن تصل مستويات الحرارة إلى 35 درجة مئوية، بعدما امتدت موجة الحر إلى أجزاء من جنوب شرقي إنجلترا ولندن.

وكتب مكتب الأرصاد على وسائل التواصل الاجتماعي: «وصلت مستويات الحرارة في مطار هيثرو مؤخراً إلى 33.5 درجة، متجاوزةً بذلك المستوى القياسي المسجَّل في مايو».

أشخاص يستمتعون بركوب القوارب في بحيرة سيربنتين بهايد بارك بلندن وسط موجة حر شديدة 25 مايو 2026 (إ.ب.أ)

وأضافت هيئة الأرصاد في وقت سابق: «عادةً ما تُحطّم المستويات القياسية بفوارق لا تتجاوز أجزاء من عشرة من الدرجة، مما يجعل هذه الموجة الحارة غير مسبوقة في هذا الوقت من العام».

وقال الخبير في مكتب الأرصاد الجوية، توم مورغان، لوكالة الأنباء البريطانية «برس أسوسييشن»: «قلَّما نشهد مستويات حرارة تتجاوز 35 درجة حتى في أشهر الصيف، لذا فإن رؤيتها تقترب من 35 درجة في شهر مايو... أمر غير مسبوق».

ويقول علماء إن تغيّر المناخ الناتج عن النشاط البشري يزيد من حدة الظواهر الجوية القاسية كموجات الحر والجفاف والفيضانات، مما يجعل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة أكثر تكراراً.

وحذّر خبراء المناخ الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، من أن البلاد «بُنيت لمناخ لم يعد موجوداً»، ودعوها إلى تكييف بنيتها التحتية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، مع واقع كوكب يزداد احتراراً.

يوميات الشرق

مصر: عودة موسم التندُّر بـ«العجول الهربانة» وسط جدل الرفق بالحيوان

أحد فيديوهات «العجول الهربانة» (إكس)
أحد فيديوهات «العجول الهربانة» (إكس)

عاد موسم «التندر» بمقاطع فيديو «العجول الهربانة» إلى الواجهة مجدداً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتصدرت «الترند» على منصة «إكس» في مصر «العجول الهربانة»، الاثنين، مع تداول واسع لفيديوهات تعود لسنوات ماضية، مصحوبة بتعليقات «سوشيالية» تحمل نبرة سخرية، في حين احتجت بعض التعليقات المناصرة لجمعيات الرفق بالحيوان بأنه لا يجوز التهكم بهذا الأمر؛ لأن هذه العجول غالباً ما تكون في طريقها للذبح.

وتوالت الفيديوهات التي تظهر فيها العجول وهي تهرب من أصحابها، بل تطارد البعض الآخر في حالة هياج شديد، مع تعليقات تتندر بهذا المشهد. ونشر بعض مستخدمي «إكس» معترضين على هذه الظاهرة، وقال أحدهم: «كل عيد الناس تعتبر موضوع العجول الهربانة مادة للضحك والسخرية، لكنها بجد قمة الوجع، لما روح خلقها ربنا تكون خايفة وبتحاول تهرب من مصيرها، خاصة أن أسلوب وطريقة بعض الجزارين غير آدمية بالمرة».

من جانبه، يرى الخبير في «السوشيال ميديا» والإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «عودة فيديوهات (العجول الهربانة) لصدارة (الترند) لا تعتبر مجرد صدفة موسمية؛ فهي تبدو وكأنها جزء من ذاكرة رقمية يعاد تشغيلها كلما اقترب عيد الأضحى»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الصفحات والحسابات تعرف أن هذا النوع من المقاطع يحقق تفاعلاً سريعاً سواء كانت حديثة أو قديمة؛ لأنك تشاهد مطاردة مصحوبة بتعليقات ساخرة، فتضمن تفاعلاً معها بعدد الإعجابات والمشاركات، أما الرفق بالحيوان فهو ضرورة؛ لأن الأمر في جوهره أضحية تجسد شعيرة ورحمة لا مشهد فوضى للكاميرات».

وكانت دار الإفتاء المصرية تصدت لهذا الأمر في العام الماضي؛ إذ كتب أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور هشام ربيع، على صفحته بموقع «فيسبوك»، أن «مشاهد هروب الأضاحي قبل الذَّبْح في موسم العيد، وجعل ذلك طُرْفَة للتَّندُّر والضحك يتنافى كليّاً مع الأمر الإلهي: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) [البقرة: 195]، ويناقِض أيضاً الأمر النبوي: (وإذا ذبحتُم فأحسِنوا الذِّبحة)». وأضاف أن «الأضحية شعيرة تُعبِّر عنَّا معشر المسلمين... فعَبِّر صَح وبإحسان».

أصول شرعية وصحية لذبح الأضاحي (وزارة الزراعة المصرية)

وبينما اعتاد بعض الأهالي ذبح الأضاحي بالقرب من منازلهم أو في جراجات العمارات، فقد حذرت وزارة الزراعة المصرية من الذبح العشوائي، ونشرت فيديو تبرز فيه الفارق بين الذبح الصحي في المجازر الحكومية، وبين الذبح العشوائي في الشارع أو لدى الأهالي وما يمكن أن يسببه من أضرار وتلوث. وتدعو المواطنين للالتزام بالذبح داخل المجازر الرسمية حفاظاً على البيئة والصحة العامة.

في السياق نفسه، أكدت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن التندر بمشاهد «العجول الهربانة» هو أمر غير إنساني، وضد الشرع أيضاً الذي يوصي بالإحسان للأضحية، ويحدد طريقة معينة للذبح، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجوز التندر بمثل هذه الفيديوهات، ولكن للأسف البعض ربما يتخذونها وسيلة للتسلية أو حتى للتكسب من وراء المشاهدات، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإنسانية وقواعد الرفق بالحيوان».

