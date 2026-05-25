العسل يحلي «واحة الرياض»... تجارب حية تكشف أسرار الشهد الأصفر

نظمت «واحة الرياض» في شارع التحلية فعالية «تعرف على النحل»، وذلك ضمن برامجها الأسبوعية الثابتة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي، والتعرف على أهمية النحل، ودوره الحيوي في الأمن الغذائي، واستدامة الطبيعة، من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

وضمت التجربة مجموعة من المسارات داخل واحة الغذاء التي تتيح للزوار التعرف على عالم النحل عن قرب من خلال مشاهدة الخلايا الحية، والمستعمرات، وارتداء بدلات النحالين، إلى جانب زيارة المنحل، والمشاركة في أنشطة تعليمية وإبداعية تكشف تفاصيل حياته، وآلية إنتاج العسل.

تجربة الأطفال في التعرف على النحل وارتداء البدلات داخل منحل واحة الرياض (تركي العقيلي)

وتضمنت برامج الفعالية جلسات أحاديث النحل التي أقيمت بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى جانب ورش عمل فنية للأطفال تحت عنوان خلية الإبداع، وتجارب بين الطنين والزهور الخاصة بزراعة النباتات الصديقة للنحل، بالإضافة إلى عرض مسرحي تفاعلي عن يوم في حياة نحلة، ليدخل الأطفال بعالم التلقيح، والعمل الجماعي عبر الحكاية، والموسيقى، والحركة.

فهد سعد مربي النحل في واحة الرياض خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» (تركي العقيلي)

وقال فهد سعد، مربي النحل في واحة الرياض، لـ«الشرق الأوسط» هدف الفعالية يكمن في تعريف الزوار -وخاصة الأطفال- بعالم النحل، وأهميته البيئية، والغذائية، موضحاً أن «النحل البلدي يعد الأكثر انتشاراً في السعودية، لقدرته على التكيف مع المناخ المحلي، ودرجات الحرارة المرتفعة، بخلاف بعض أنواع النحل المستورد التي تتركز في مناطق السراة ذات الأجواء المعتدلة»، وأشار إلى أن الفعالية تستهدف الأطفال من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يتعرفون داخل المركز على حياة النحل، وطريقة إنتاج العسل، بالإضافة إلى مشاهدة الإطارات والخلايا عن قرب.

ولفت إلى أن من أبرز المفاهيم المغلوطة التي تسعى الفعالية لتصحيحها «الاعتقاد الخاطئ بإمكانية تربية النحل في أي بيئة، بينما جودة العسل ترتبط بالبيئة النباتية المحيطة، ويأتي إنتاج أفضل أنواع العسل السعودي -مثل السدر، والطلح- غالباً في الأودية، والمناطق الغنية بالأشجار، والنباتات البرية، وليس داخل المدن»، لافتاً إلى أن تنظيم الفعالية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل، وبالشراكة مع واحات الرياض، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النحل، ودوره في إنتاج الغذاء، والتلقيح.

جانب من حديث الدكتور رمزي السرحان خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية (تركي العقيلي)

وكشف الدكتور رمزي السرحان، خبير تربية النحل في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن الفائدة المرجوة من تربية النحل «تتجاوز عملية إنتاج العسل، إذ يعد النحل عنصراً رئيساً في تلقيح المحاصيل الزراعية التي تشكل جزءاً أساسياً من غذاء الإنسان»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة ووزارة البيئة والمياه والزراعة خلال السنوات الماضية أسهم في تطوير قطاع تربية النحل بالسعودية، وزيادة إنتاج العسل.

وأضاف: «كان النحالون في السابق يعتمدون على الخلايا التقليدية منخفضة الإنتاجية، والتي لم يكن يتجاوز إنتاجها في بعض المواسم نصف كيلو إلى كيلو واحد من العسل للخلية الواحدة، إلا أن نشر الوعي، وتأسيس المناحل التجريبية، والتوسع في استخدام الخلايا الحديثة كل ذلك رفع الإنتاج بشكل ملحوظ، حيث ارتفع إنتاج المملكة من نحو 2000 طن سنوياً إلى قرابة 7800 طن من العسل».

وأشار السرحان إلى أن «الطلب المحلي على العسل في السعودية لا يزال مرتفعاً، إذ تستورد المملكة نحو 18 ألف طن سنوياً إلى جانب الإنتاج المحلي»، مؤكداً أن أحد أهداف المرحلة المقبلة، والذي يتماشى مع رؤية 2030، يتمثل في رفع الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وصولاً إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي.

كما تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الغش التجاري، إذ يعد العسل من أكثر المنتجات الغذائية تعرضاً للغش عالمياً، خاصة مع ارتفاع أسعار العسل السعودي التي تتراوح غالباً بين 300 و500 ريال للكيلو، فيما تصل بعض الأنواع النادرة إلى أكثر من 1200 ريال.

«تتضمن بعض الممارسات إعادة تعبئة عسل مستورد وبيعه على أنه منتج محلي، ما يؤثر على ثقة المستهلك، ويضر بالنحالين المحليين، ولكن وجود مختبرات متخصصة لفحص جودة العسل، والكشف عن حالات الغش، بالإضافة إلى جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق مواصفات خاصة بالعسل السعودي كل ذلك يدعم المنتج المحلي، ويرفع مستوى الثقة في السوق».

التعرف على النحل ودورة حياته داخل منحل واحة الرياض (تركي العقيلي)

وتستمر فعاليات واحة الرياض في تقديم برامج تعليمية، وثقافية، وتجارب تفاعلية متنوعة تستهدف مختلف أفراد المجتمع، إلى جانب متجر هدايا الذي يضم منتجات متعددة مستوحاة من عالم النحل، تشمل الشمع والعسل بأنواعه المختلفة، مثل السدر، والطلح، والزهور، والمورينجا، وعسل القتادة، وبأسعار متفاوتة تناسب الزوار، والمهتمين بالمنتجات المحلية.