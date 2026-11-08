لماذا تترك بعض الصدمات آثاراً نفسية طويلة الأمد؟

تشير دراسة واسعة إلى أن العوامل الجينية قد تؤثر في خطر الإصابة بـ«اضطراب ما بعد الصدمة» بطرق تختلف باختلاف نوع التجربة المؤلمة، وظهور ارتباط لافت بين الإهمال العاطفي في الطفولة والعوامل الوراثية. وكشفت الدراسة عن أن الجينات قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض الأشخاص بالاضطراب عقب تجارب مؤلمة في حين لا يصاب به آخرون؛ ما يشير إلى أن الاستعداد الجيني لا يؤثر بالطريقة نفسها لدى الجميع.

ونُشرت النتائج في 16 سبتمبر (أيلول) 2026 في مجلة European Journal of Psychotraumatology، وتسلط الضوء على أهمية تجارب الطفولة في فهم العلاقة بين الوراثة واضطراب ما بعد الصدمة بما قد يفتح آفاقاً جديدة للوقاية والعلاج.

قد يظهر اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) post-traumatic stress disorder عقب التعرض لحدث يهدد الحياة أو يسبب ضيقاً نفسياً شديداً. ورغم أن ردود الفعل النفسية والجسدية القوية شائعة بعد الصدمات، فإنها تتراجع تدريجياً لدى معظم الأشخاص. لكن استمرارها وتأثيرها في الحياة اليومية قد يؤديان إلى تطور الاضطراب الذي تشمل أعراضه الكوابيس، والاسترجاعات الحية للحدث المؤلم، والذكريات الاقتحامية، وتجنب ما يذكّر به إلى جانب التوتر والمشاعر السلبية المستمرة.

الاستعداد الجيني والاضطراب

• الجينات والتجارب المؤلمة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن الاختلافات الجينية تسهِم في تحديد قابلية الإصابة بالاضطراب، فقد حددت دراسة جينية كبرى نُشرت في مجلة nature genetics في 18 أبريل (نيسان) 2024 شملت نحو 150 ألف شخص، 95 منطقة في الجينوم مرتبطة به إلى جانب 43 جيناً تتوافر أدلة قوية على تأثيرها السببي. لكن الأبحاث نادراً ما تناولت اختلاف هذه الارتباطات حسب نوع الصدمة.

وللإجابة عن ذلك؛ حلل فريق من جامعة «كينغز كوليدج لندن» البيانات الجينية والصحية النفسية لـ144702 شخص جُمعت من مشروع البنك الحيوي البريطاني، وثلاث مبادرات بحثية مدعومة من المعهد الوطني البريطاني لأبحاث الصحة والرعاية.

وقيّم الباحثون أعراض الاضطراب لدى المشاركين وسألوهم عن 11 نوعاً من التجارب المؤلمة، شملت: الإساءة العاطفية والجسدية والإهمال والاعتداء الجنسي في الطفولة، إضافة إلى الحوادث الخطيرة والأمراض الشديدة والاعتداء الجنسي والجرائم العنيفة والتعرض للحرب أو مشاهدة الموت في مرحلة البلوغ.

ودرس الفريق التأثيرات الجينية على ثلاثة مستويات، هي الاستعداد الوراثي العام عبر الجينوم، والجينات الفردية والمتغيرات الجينية المحددة.

وقال الدكتور جوناثان كولمان، الباحث في علم الوراثة الإحصائي بمركز البحوث الطبية الحيوية التابع للمعهد الوطني للبحوث الصحية والرعاية في الجامعة المشارك الرئيسي للدراسة، إن التأثير العام للجينات في خطر الإصابة بالاضطراب يختلف باختلاف التجارب، وينطبق ذلك أحياناً على تأثير جينات بعينها أيضاً.

• صدمات الطفولة. وأظهرت النتائج أن صدمات الطفولة ارتبطت بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة بدرجة أقوى عموماً، كما سجلت تفاعلات أكبر بين العوامل الجينية والتجارب المؤلمة مقارنة بصدمات مرحلة البلوغ.

وعلى الرغم من أن الإساءة في الطفولة ارتبطت بالأعراض بدرجة أقوى من الإهمال، فإن العلاقة بين الإهمال والاضطراب كانت أكثر احتمالاً للتأثر بالعوامل الجينية. وأوضح كولمان أن الطفولة مرحلة حساسة يشهد خلالها الدماغ تغيرات سريعة في النمو وتتكون العلاقات الاجتماعية والهوية الشخصية، وقد تترك الاضطرابات التي تحدث خلالها آثاراً طويلة الأمد في الصحة النفسية. لكنه حذر من المبالغة في تفسير النتائج، مشيراً إلى أن قصر مرحلة الطفولة مقارنة بالبلوغ واقتصار الدراسة على نطاق أضيق من التجارب المؤلمة خلالها قد يجعلان تأثير صدمات الطفولة يبدو أكبر من حجمه الحقيقي.

جينات ترتبط بالخوف والتوتر

• تفاعل جينات محددة مع أنواع الصدمات. ورصد الباحثون اختلافات في تفاعل جينات محددة مع أنواع الصدمات. ومن أبرزها جين FAM120A المرتبط بمعالجة الخوف والتوتر في الدماغ؛ إذ كان تفاعله مع الإهمال العاطفي في الطفولة أقوى من تفاعله مع بقية أنواع الصدمات المدروسة.

كما أظهرت جينات أخرى تفاعلات مع أنواع متعددة من الصدمات، بينها جينات تشارك في التخلص من البروتينات التالفة داخل الخلايا والتواصل بين الخلايا العصبية وتنظيم تفاعلات البروتينات مع الحمض النووي «دي إن إيه».

وقال جاكوب كنيبسيل، الباحث الأول في الدراسة من مركز الطب النفسي الاجتماعي والوراثي والنماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب في الجامعة، إن النتائج تتوافق مع الفهم العلمي الذي يربط الاضطراب بنمو الدماغ والتواصل بين خلاياه واستجابة الجسم للتوتر.

ومع ذلك، لم يتمكن الباحثون من تحديد عملية بيولوجية تفسر سبب ارتباط بعض الصدمات بالعوامل الجينية بدرجة أقوى، كما لا يزال دور بعض الجينات ومنها جين SGCD المرتبط بوظائف العضلات غير واضح.

• نحو دعم أكثر تخصيصاً. وأكد الباحثون أهمية مراعاة أنواع الصدمات التي تعرَّض لها الأشخاص في الدراسات الجينية المستقبلية بدلاً من التعامل معها بوصفها فئة واحدة. وقد يساعد فهم التفاعل بين الجينات والتجارب المختلفة مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالاضطراب وتوفير الدعم لهم مبكراً.

وأشار كولمان إلى أن الهدف على المدى البعيد هو استكشاف إمكانية استخدام المعلومات الجينية لتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بعد التعرض لأحداث مؤلمة معينة.

لكن الجينات لا تحدد حتماً الإصابة بالاضطراب؛ إذ تظل التجارب الشخصية والظروف المحيطة عوامل مؤثرة، كما يتطلب توظيف المعلومات الجينية في الفحص الفردي أو توجيه العلاج مزيداً من الأبحاث. وتؤكد النتائج أن فهم العلاقة بين الاستعداد الوراثي وتجارب الحياة قد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوقاية من اضطراب ما بعد الصدمة وعلاجه.