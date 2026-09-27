هل يمكن التنبؤ بالزلازل الكبرى قبل وقوعها؟https://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5323194-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7%D8%9F
تنزلق صفيحتان تكتونيتان بعضهما باتجاه بعض لتشكلا منطقة اندساس ما قد يؤدي إلى زلازل قوية (جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد)
القاهرة: محمد السيد علي
TT
TT
هل يمكن التنبؤ بالزلازل الكبرى قبل وقوعها؟
تنزلق صفيحتان تكتونيتان بعضهما باتجاه بعض لتشكلا منطقة اندساس ما قد يؤدي إلى زلازل قوية (جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد)
تُعدُّ الزلازل من أكثر الظواهر الطبيعية تدميراً، ليس فقط بسبب قوتها الهائلة، وإنما أيضاً لصعوبة التنبؤ بموعد وموقع قوعها. ورغم التقدم الكبير في علم الزلازل وتقنيات مراقبة حركة الصفائح التكتونية، لا يزال تحديد المكان والوقت الدقيقين لوقوع زلزال كبير يمثل تحدياً أمام العلماء.
لكن دراسة جديدة تطرح مقاربة مختلفة؛ فبدلاً من محاولة تحديد موعد وقوع الزلزال، يسعى الباحثون إلى معرفة أين تتراكم الضغوط على طول الصدوع، وتحديد المناطق الأكثر احتمالاً لحدوث الزلازل الكبرى فيها.
وفي هذا السياق، طوّر فريق من الجيوفيزيائيين في جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد الأميركية طريقة جديدة تساعد على تحديد المناطق الأكثر عرضة لأعنف الزلازل على وجه الأرض، في خطوة قد توفر أداة مهمة لتحسين الاستعداد للكوارث في بعض أخطر المناطق الزلزالية حول العالم.
وعلى خلاف محاولات التنبؤ بتوقيت الزلازل، تركز الطريقة على رصد المناطق التي يتراكم فيها الإجهاد على طول الصدوع الكبرى؛ ما يساعد العلماء على تحديد المواقع الأكثر احتمالاً لحدوث التمزق الزلزالي عند وقوع الزلزال.
يقول الباحثون إن الزلازل تتصدر عناوين الأخبار لحظة وقوعها، لكن الصدع يكون قد ظل لسنوات يراكم الإجهاد في صمت، ويمكن قياس هذا الإجهاد.
وفي اختبار للطريقة، نجح النموذج الذي طوّره الباحثون في تحديد جزء من منطقة اندساس كامتشاتكا شرق روسيا، شهد لاحقاً زلزالاً ضخماً؛ ما يعزز إمكانية استخدام هذا النهج لتحديد مواقع الزلازل الكبرى، حتى مع استمرار صعوبة التنبؤ بموعد وقوعها. ونُشرت النتائج في عدد 4 سبتمبر (أيلول) من دورية «Geophysical Research Letters».
منهج الطريقة
يركز أسلوب الفريق على «مناطق الاندساس»، حيث تنزلق إحدى الصفائح التكتونية تحت أخرى. وتُعدُّ هذه المناطق مصدراً لأعنف زلازل الأرض، بما في ذلك زلازل تتجاوز قوتها 8.5 درجة، وغالباً ما تتسبب في أمواج تسونامي مدمرة.
وباستخدام قياسات دقيقة لحركة الأرض عبر أقمار تحديد المواقع (GPS)، طوّر الباحثون خوارزمية تكشف الأجزاء «المقفلة» من الصدوع التي تختزن الطاقة. وتُعرف هذه المناطق باسم «النتوءات» (asperities)، وهي أجزاء مقفلة من سطح الصدع تقاوم الحركة بسبب الاحتكاك، إلى أن يتراكم إجهاد كافٍ لإطلاق زلزال كبير.
وكان الفريق قد حدد إحدى هذه المناطق المقفلة أسفل شبه جزيرة كامتشاتكا قبل وقوع الزلزال الكبير هناك. ورغم أن توقيت الحدث ظل خارج نطاق قدرة الطريقة على التنبؤ، وقع التمزق في المكان نفسه تقريباً الذي أشار النموذج إلى تراكم الإجهاد فيه.
وكشفت النتائج أيضاً عن أن الزلازل التي تقع في المنطقة نفسها قد تتصرف بشكل مختلف تماماً؛ فرغم أن كامتشاتكا شهدت زلزالين عملاقين في عامي 1952 و2025، تسبب الحدث الأخير في موجة تسونامي أصغر بكثير؛ ما يشير إلى أن الجزء الأقرب إلى سطح الصدع انزلق بمقدار أقل مقارنة بالزلزال الأول.
ويشدد الباحثون على أن طريقتهم لا تستطيع التنبؤ بحجم أمواج التسونامي أو توقيت وقوع الزلازل، لكن تحديد المناطق الأكثر خطورة قد يسهم في تحسين خطط التأهب على المدى الطويل.
ويعمل الفريق حالياً على تطبيق هذا النهج في مناطق اندساس رئيسية أخرى باليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا وشمال غرب المحيط الهادئ في الولايات المتحدة؛ إذ تحمل كل منها تعقيدات إضافية، مثل وجود صدوع تطلق طاقتها تدريجياً بدلاً من إطلاقها في زلازل مفاجئة. كما يستكشف الباحثون إمكانية تطبيق تقنيات مشابهة لفهم صدوع كاليفورنيا بشكل أفضل.
فجوات في المراقبة العالمية
يتطلب توسيع نطاق هذه الطريقة رصداً أكثر دقة؛ فبينما توفر محطات (GPS) البرية بيانات قيّمة، لا تزال القياسات في أعماق المحيطات محدودة للغاية، رغم أن الكثير من أخطر الصدوع في العالم يقع تحت قاع البحر، وفق الدراسة.
وقد بدأ باحثون في اليابان استخدام أجهزة صوتية موضوعة على قاع البحر لقياس التشوهات البطيئة على مدى سنوات طويلة، في حين تُقترح جهود مماثلة في مناطق أخرى، من بينها تشيلي وشمال غربي المحيط الهادئ. ومن المتوقع أيضاً أن يوفر قمر اصطناعي أُطلق أخيراً قياسات إضافية للمناطق التي تفتقر حالياً إلى تغطية كافية من أجهزة (GPS). ويكشف هذا العمل عن فجوات كبيرة في مراقبة الزلازل عالمياً، خصوصاً في أجزاء من المحيط الهادئ التي تندر فيها البيانات اللازمة لتقييم مخاطر التسونامي.
ويؤكد الباحثون أن تحسين القدرة على تحديد أماكن الزلازل يجب أن يكون مكملاً للاستعداد العام، وليس بديلاً عنه، في حين يرى الفريق أن خوارزميته قد تساعد مستقبلاً في تقييم المخاطر الزلزالية على امتداد الكثير من أخطر حدود الصفائح التكتونية النشطة في العالم، شريطة توفر بيانات كافية.
وتعليقاً على النتائج، قال الأستاذ المساعد بالشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، محمد عز العرب، إن الدراسة تمثل خطوة مهمة في تطوير أساليب تقييم المخاطر الزلزالية، خصوصاً أنها قدمت خوارزمية جديدة تساعد على تحديد المناطق التي تتراكم فيها الضغوط على طول الصدوع بدقة أكبر.
وأضاف عز العرب لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح هذه الطريقة في تحديد المنطقة التي وقع فيها زلزال كامتشاتكا يمثل نتيجة مشجعة، لكن هذا النجاح لا يكفي وحده للحكم على مدى دقة وفاعلية الخوارزمية، مشيراً إلى ضرورة اختبارها في مناطق اندساس أخرى ذات ظروف جيولوجية مختلفة قبل اعتمادها أداة موثوقة لتقييم المخاطر الزلزالية على نطاق واسع.
وأكد عز العرب أن الرسالة الأهم التي تبرزها الدراسة هي أن تحديد المناطق الأكثر خطورة يمكن أن يعزز خطط الاستعداد والتخطيط لمواجهة الكوارث، لكنه لا يمكن أن يحل محلها، موضحاً أن معرفة أماكن الخطر «تُكمل الاستعداد ولا تُغني عنه».
شهدت ألمانيا، يوم الاثنين، احتجاجات واسعة لعمال قطاع صناعة السيارات، للمطالبة بتحرك حكومي وإداري لحماية الوظائف، والمصانع.
«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
عندما يدخل الذكاء الاصطناعي في جسم الإنسانhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5323193-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
غرسة ذكية داخل الجسم... حين يراقب الذكاء الاصطناعي القلب ويستجيب لإشاراته
ماذا لو لم يعد الذكاء الاصطناعي برنامجاً نفتح تطبيقه، أو نظاماً يستعين به الطبيب على شاشة في المستشفى؛ بل أصبح جزءاً مزروعاً داخل جسم الإنسان؛ يراقب القلب باستمرار، ويقرأ إشاراته الفسيولوجية، ويرصد تغيراً خطراً قبل أن نشعر به، ثم يساعد على تعديل العلاج في اللحظة المناسبة؟
قد يبدو هذا المشهد أقرب إلى الخيال العلمي، ولكن الطب بدأ يقترب منه بالفعل. فمن أجهزة منظمات ضربات القلب ومراقبة القلب المزروعة، إلى المستشعرات الحيوية الدقيقة والواجهات العصبية وأنظمة توصيل الدواء القابلة للبرمجة، تتطور الغرسات الطبية من أجهزة تؤدي وظيفة محددة إلى منصات قادرة على جمع تدفق مستمر من البيانات من داخل الجسم.
والخطوة الأكثر إثارة ليست مجرد أن تستشعر هذه الأجهزة ما يحدث؛ بل أن تتمكن من تفسيره والاستجابة له. وهنا يدخل الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، حاملاً معه احتمال الانتقال من الغرسة الطبية التي تنتظر أمراً خارجياً إلى نظام ذكي يستطيع التعرف على الأنماط، وتقدير الخطر، والمساهمة في اتخاذ استجابة علاجية في الزمن الحقيقي.
هذا التحول تناولته مراجعة علمية نُشرت في مجلة «Intelligence & Robotics» في 19 أغسطس (آب) 2026، حول «الغرسات الذكية» والشرائح الدقيقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على تطبيقاتها في جراحة القلب والصدر.
وتطرح المراجعة رؤية لمستقبل تلتقي فيه الإلكترونيات الدقيقة والمستشعرات الحيوية والاتصالات اللاسلكية والمواد المتوافقة حيوياً مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بما قد يعيد رسم العلاقة بين جسم الإنسان والتكنولوجيا الطبية.
من جهاز مزروع إلى نظام ذكي
عرف الطب الأجهزة المزروعة منذ عقود، ولعل منظم ضربات القلب أشهر أمثلتها. ولكن التحول الجاري اليوم لا يتعلق فقط بتصغير حجم الجهاز ولا إطالة عمر بطاريته؛ بل بإضافة طبقة جديدة من «الذكاء» إلى ما يستطيع أن يراه ويفهمه من داخل الجسم.
إن الغرسات الحديثة قادرة على التقاط تدفق متواصل من الإشارات الفسيولوجية. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلل هذه البيانات، ويتعرف على الأنماط غير الطبيعية، ويرصد تغيرات قد تسبق ظهور المشكلة سريرياً، وصولاً إلى نماذج أكثر تقدماً قد تساعد مستقبلاً على تكييف العلاج مع حالة المريض لحظة بلحظة.
وفي القلب، تستعرض المراجعة طيفاً يمتد من أجهزة مراقبة القلب المزروعة ومنظمات ضربات القلب اللاسلكية، إلى مستشعرات الضغط الدقيقة، وتقنيات رصد اضطرابات النظم، ومراقبة أجهزة دعم الدورة الدموية.
وتمتد الفكرة إلى جراحة الصدر وزراعة الرئة؛ حيث يجري استكشاف مستشعرات حيوية ومنصات ميكروفلويدية (ميكروسائلة) دقيقة، وهي شرائح صغيرة تمر عبر قنواتها المجهرية كميات ضئيلة جداً من سوائل الجسم لتحليلها ورصد التغيرات الحيوية فيها، بما قد يساعد على التقاط مؤشرات مبكرة للعدوى أو رفض العضو المزروع، وربما عودة الورم.
لكن هذه الصورة المستقبلية تحتاج إلى قدر من الحذر. فليس كل جهاز مزروع يمثل جهازاً «ذكياً»، وليس كل ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليله اليوم قادراً على اتخاذ قرار علاجي من داخل الجسم. وبعض هذه التقنيات دخل بالفعل الممارسة السريرية، في حين لا تزال تطبيقات أخرى في المختبر، أو في مراحل البحث والتطوير. والفارق بين الاثنين أساسي لفهم أين يقف الطب اليوم، وإلى أين يمكن أن يصل غداً.
الحلقة العلاجية المغلقة
لعل أكثر المفاهيم إثارة في هذا المجال ما يُعرف بـ«النظام العلاجي ذي الحلقة المغلقة» (Closed-loop therapeutic system)؛ وهو نظام لا يكتفي بمراقبة الجسم؛ بل يستخدم ما يرصده لتوجيه استجابة علاجية ثم يتحقق من نتيجتها.
في المسار الطبي المعتاد، تظهر الأعراض أو تصل نتائج الفحوص، فيراجع الطبيب المعلومات ويتخذ القرار العلاجي. أما في الحلقة المغلقة، فتختصر التكنولوجيا جزءاً من هذه الدورة: يستشعر الجهاز تغيراً داخل الجسم، وتحلل الخوارزمية الإشارة، ثم ينفِّذ النظام استجابة علاجية محددة ضمن حدود مبرمجة مسبقاً، قبل أن يعيد القياس ليرى كيف استجاب الجسم.
وهكذا تتكون حلقة متواصلة: استشعار- تحليل- استجابة- قياس جديد. أي أننا ننتقل من جهاز يسجِّل ما يحدث داخل الجسم إلى نظام يمكنه -في تطبيقات محددة- تفسير الإشارة والاستجابة لها ومراقبة نتيجة استجابته.
وتناقش المراجعة إمكانية أن تقود هذه الفكرة مستقبلاً إلى أنظمة تعدِّل بعض معايير تنظيم ضربات القلب أو دعم الدورة الدموية، أو تتحكم في توصيل الدواء استناداً إلى البيانات الفسيولوجية المتدفقة من جسم المريض نفسه. ولكن جانباً مهماً من هذه التطبيقات المتقدمة لا يزال في مراحل البحث والتطوير، وتواجهه تحديات تتعلق بالطاقة وعمر الغرسة، والتوافق مع أنسجة الجسم، ودقة الخوارزمية، والأهم سلامة أي قرار علاجي يُتَّخذ بصورة آلية داخل جسم الإنسان.
حين يصبح الجسم مصدراً دائماً للبيانات
ويحمل هذا التطور تحولاً طبياً أعمق: الانتقال من الطب القائم على لقطات متفرقة إلى المراقبة الفسيولوجية المستمرة. فالطبيب يرى المريض عادة في أوقات محددة، ويعتمد في كثير من قراراته على تخطيط أو تحليل أو صورة تلتقط حالة الجسم في لحظة زمنية معينة.
ولكن ماذا يحدث بين زيارة وأخرى؟ هنا تبرز قيمة الغرسات الذكية؛ إذ يمكنها، حسب نوعها ووظيفتها، متابعة مؤشرات محددة على امتداد ساعات أو أيام، حتى عندما يكون المريض بعيداً عن المستشفى.
ولا تكمن القيمة في جمع مزيد من البيانات فحسب؛ بل في القدرة على البحث داخل هذا التدفق المستمر عن تغيرات صغيرة أو أنماط متكررة قد لا تظهر في الفحص العابر. وهنا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على التمييز بين التقلبات الطبيعية والإشارات التي تستحق الانتباه، وربما رصد مؤشرات مبكرة تسبق بعض التراجعات السريرية.
وهكذا قد نقترب من طب أكثر تنبؤاً وشخصنة؛ فلا يعود السؤال فقط: «ماذا حدث للمريض؟»؛ بل يصبح أيضاً: «هل تستطيع الإشارات الدقيقة الصادرة من داخل جسمه أن تنبهنا إلى ما قد يحدث قبل أن يتحول إلى أزمة؟».
ولكن... من يحكم الخوارزمية داخل الجسم؟
هنا تبدأ القضية الأكثر حساسية. إذا أخطأَتْ خوارزمية تقدم توصية على شاشة الطبيب، فإن الطبيب يستطيع مراجعتها أو رفضها. ولكن ماذا لو أصبحت الخوارزمية جزءاً من نظام مزروع داخل الجسم، وقادراً على التأثير مباشرة في وظيفة فسيولوجية أو في جرعة علاجية؟ عندها لا يعود الخطأ مجرد توصية غير دقيقة على شاشة؛ بل قد يتحول إلى فعل يحدث داخل جسم المريض.
وهذا يفتح أسئلة لم يكن الطب التقليدي مضطراً إلى طرحها بهذه الصورة: من يحدد حدود استقلالية النظام؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا أخطأ؟ وكيف تُحدَّث الخوارزمية بعد زرع الجهاز من دون إدخال مخاطر جديدة؟ ومن يملك التدفق المستمر من البيانات التي ينتجها جسم المريض؟ والأكثر حساسية: ماذا لو تعرضت غرسة متصلة لاسلكياً لاختراق أو تلاعب سيبراني؟
وتضع المراجعة الأمن السيبراني، وملكية البيانات، واستقلالية المريض، وشفافية الخوارزميات، والتنظيم القانوني، ضمن التحديات الجوهرية أمام الجيل المقبل من الغرسات الذكية. كما تثير سؤالاً يتجاوز الطب إلى الأخلاق: أين ينتهي علاج المرض، ويبدأ استخدام التكنولوجيا لتعزيز قدرات الإنسان؟
وهكذا قد تدخل حوكمة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة. فبعد أن انشغلنا بكيفية تنظيم الخوارزميات في المستشفيات والسجلات الطبية وقواعد البيانات، قد يصبح علينا مستقبلاً أن نضع قواعد لتكنولوجيا ذكية لا تعمل أمام الإنسان فحسب؛ بل تعمل فعلياً داخل جسده.
حدود جديدة بين الإنسان والآلة
لا يعني ذلك أننا على وشك زرع «عقول اصطناعية» مستقلة داخل أجسام البشر، فكثير من التطبيقات التي تستعرضها البحوث لا يزال في مراحل متفاوتة من التطوير، ويحتاج إلى إثبات الفاعلية والسلامة والاستقرار على المدى الطويل قبل أن يصبح جزءاً من الممارسة الطبية اليومية.
لكن اتجاه البحث أصبح واضحاً: الغرسة الطبية لم تعد تُصمم بالضرورة بوصفها مكوِّناً إلكترونياً يؤدي وظيفة واحدة فحسب؛ بل تتجه بعض التقنيات نحو أن تصبح واجهة بين العالمين البيولوجي والرقمي؛ تستشعر ما يحدث داخل الجسم، وتحوله إلى بيانات يمكن تحليلها، وربما تستخدم نتائج ذلك التحليل لتوجيه استجابة محددة.
وهنا قد يكون التحول الأعمق في طب المستقبل: الانتقال من جهاز ينتظر وقوع المشكلة كي يسجلها، إلى نظام يحاول رصد التغير قبل أن يتحول إلى أزمة، والتكيف مع احتياجات المريض بصورة أكثر استمرارية وشخصنة.
لكن كلما اقتربت التكنولوجيا من الجسم، واقتربت الخوارزمية من القرار العلاجي، ازدادت أهمية الحدود التي نضعها لها. لذلك قد لا يكون السؤال الأصعب في عصر الغرسات الذكية: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل داخل جسم الإنسان؟ بل: إلى أي مدى نسمح له بأن يفعل ذلك؟ ومن يظل صاحب القرار الأخير؟
«التأقلم الصامت»: الطريقة الخفية التي تُخرب بها النساء حياتهن أثناء العملhttps://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5322048-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
«التأقلم الصامت»: الطريقة الخفية التي تُخرب بها النساء حياتهن أثناء العمل
إذا كنتِ تبحثين باستمرار عن أماكن هادئة في العمل للاختباء، أو الصراخ، أو التنفيس عن غضبك، أو حتى البكاء، ثم تعودين بعد فترة وكأن كل شيء على ما يرام، فقد تكونين عرضة لما يُسمى «التأقلم الصامت hushed coping». وقد يُعيقكِ هذا الأمر في الكثير من النساء في مسيرتهن المهنية، كما كتبت ليندسي دودجسون (*).
«التأقلم الصامت»
يُشير التأقلم الصامت إلى عادة كبت مشاعر الإرهاق والضغط النفسي، والمضي قدماً في العمل بصمت. بالنسبة للنساء، قد يُضيف هذا الأمر تعقيداً آخر يتمثل في مكافحتهن للصورة النمطية الراسخة التي تعدّ أن إظهار الكثير من المشاعر في العمل أمر غير مهني.
وقد وجدت دراسة أُجريت على 115 امرأة عاملة في القطاع العام، ونُشرت في مجلة «العدالة الاجتماعية والإدارة العامة» في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن نحو 55 في المائة من المشاركات وافقن على أن وظائفهن تتطلب منهن إخفاء مشاعرهن الحقيقية. أفادت المشاركات أيضاً بأنهن غالباً ما يخفين الغضب (43 في المائة)، والانزعاج (40 في المائة)، والشعور بالعجز (37 في المائة)، والحزن (34 في المائة).
بيئة العمل: «اصمتي واعملي»
تقول ليوني كينيبول، خبيرة القيادة النسائية والمؤسسة المشاركة لمنصة Female x Finance المهنية والإعلامية، لمجلة «فاست كومباني»: «ترغب النساء بشدة في الشعور بالتقدير والاهتمام، ويشعرن بمشاعر كثيرة في مكان العمل. لكنهن لا يجدن البيئة المناسبة للتعبير عن رغباتهن بصراحة». وتضيف: «يبدو أن بيئة العمل مصممة على أساس (اصمتي واعملي)». قد يبدو الصمت الخيار الأكثر أماناً مهنياً.
تكلفة مهنية ونفسية خفية ومتراكمة
لكن السلوكيات التي تقلل من احتمالية وصف الشخص بأنه عاطفي قد تقلل أيضاً من فرص ملاحظته كموظف، والاستماع إليه، وترقيته في نهاية المطاف. كما أن التأقلم الصامت قد يعني تجنب المحادثات الصعبة، ورفض الفرص، وتحمل أعباء عمل مرهقة بصمت.
وتقول كينيبول: «تفترض النساء وجود الكثير من الأمور عن الشركات دون التحدث عنها». بينما تقول كريستين سيكلز، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة الاستشارات «مايك دروب وركشوب»: «لذلك؛ قد يصعب رصد التكلفة المهنية لأنها تتراكم من خلال كل ما لا يفعله الشخص. وهذا ما يجعل التأقلم الصامت مكلفاً للغاية... فالتكلفة خفية ومتراكمة».
وتضيف: «إنها الترقية التي لا تسعى (المرأة) إليها لأنها غارقة في المشاكل، والتقييمات السلبية التي تتجاهلها. ولا يظهر أي من ذلك في لحظة واحدة، وهذا تحديداً ما يجعل الاستمرار في فعله سهلاً للغاية».
تأقلم ناجم عن التجاهل وعدم التقدير
من جهتها، تقول إيمي فيجليوتي، الاختصاصية النفسية المرخصة ومؤسسة عيادة «سيلف ووركس» للعلاج النفسي، لمجلة «فاست كومباني» إن التأقلم الصامت قد ينبع من الشعور بالتجاهل أو عدم الاحترام أو عدم التقدير؛ أو التعامل مع مُديرين سامّين؛ أو قلة فرص النمو. ومع مرور الوقت، قد يتطور إلى نوع من اليأس المكتسب؛ إذ تفترض المرأة العاملة أنه إذا لم يُجدِ التحدث نفعاً في الماضي، فلماذا أُرهق نفسي بالمحاولة مجدداً؟
تقول فيجليوتي إن المعاناة في صمت قد تُنهك الموظفات عاطفياً ونفسياً؛ ما يُضعف اندفاعهن في نهاية المطاف، بل ويجعلهن يشككن في كفاءتهن. وقد يُلحق ذلك الضرر بأصحاب العمل أيضاً: فعندما لا يشعر غالبية الموظفين بالأمان الكافي لمشاركة أفكارهم، أو طرح أسئلتهم، أو التعبير عن مخاوفهم، يُمكن أن يُصبح صمتهم «عائقاً كبيراً أمام التغيير والتطوير التنظيمي»، على حد قولها.
التأقلم في صمت دليل على ضرورة التغيير
تقول جيني هاريسون، محامية حقوق الموظفين والمؤسسة المشاركة لمكتب جيني هاريسون للمحاماة، لمجلة «فاست كومباني»، إنه إذا وقع أي شخص في فخ التأقلم الصامت نتيجة عبء عمل يفوق طاقته، فعليه أولاً الاستعداد لمحادثة صريحة مع مديره بشأن قائمة مشاريعه، ومتطلبات الجدول الزمني، والتزامه تجاه الشركة. كما تنصح هاريسون بالتدرب على طريقة العرض بهدوء قبل الاجتماع؛ حتى يتمكن الموظف أو الموظفة من التعبير عن احتياجاته دون الشعور بالإرهاق.
وتضيف: «فكّري في إخبار مديرك بأنك تعتقدين أن من مصلحة الشركة زيادة الموارد المخصصة للمشاريع لضمان تسليمها في الوقت المحدد وبأعلى مستوى من الكفاءة والتنفيذ. إذا حاولت التواصل بوضوح ولم تستجب الشركة، فسيكون لديك كل المعلومات الكافية عن طبيعة هذه الشركة».
البحث عن مُحاورين
وتتفق فيجليوتي على أهمية التعبير عن الرأي، لكنها تقول إن التخلص من هذه العادة لا يعني بالضرورة البدء بمديرك.
وتضيف: «أعتقد أن النقطة الأساسية هنا هي أنه عند محاولة التخلص من عادة معينة، ابدأ بأفراد من جمهور تشعر معه بالراحة والأمان، ويحترم رأيك». بينما تقترح كينيبول بالمثل البدء بخطوات صغيرة. يمكن أن تكون الخطوة الأولى ببساطة هي التحدث عن مخاوفك مع زميلة أو زميل تثقين بها أو به، وهما اللذان قد يشاركانك إياها أو يقدمان لك رأياً واقعياً قيّماً. وتقول: «الخطوة الأولى دائماً هي التحدث مع شخص تثق به في المؤسسة، شخص لديه خبرة أطول منك، ويعرف ثقافة العمل، ويعرف كيف تُدار الأمور هناك – حينذاك ستسمعين، على الأرجح، أن الأمر ليس شخصياً (بل عمومياً)».
وأحياناً، قد يكشف هذا الحوار عن أن التوتر الذي يُظهره مديرك لا علاقة له بأدائك، وقد يفتح الباب أمام تواصل أكثر صراحة.
وتقول كينيبول: «الجميع مشغولون، والجميع يتعامل مع التوتر بطريقة مختلفة، لكن لا تأخذي الأمر على محمل شخصي».
هل تفوّق الذكاء الاصطناعي على التغير المناخي في تهديد البشرية بالفناء؟https://aawsat.com/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/5321626-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%91%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%9F
هل تفوّق الذكاء الاصطناعي على التغير المناخي في تهديد البشرية بالفناء؟
هل سيُسهم الذكاء الاصطناعي في صنع الكوارث؟
تثير التحذيرات الجديدة -التي تشير إلى أن البشر يقتربون من مرحلة فقدان السيطرة على الذكاء الاصطناعي- تساؤلاً مقلقاً: هل تفوّق الذكاء الاصطناعي على التغير المناخي ليصبح واحداً من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية؟
ورغم صعوبة تقييم مخاطر هذه التكنولوجيا، فإن السيناريو الأسوأ -وهو انقراض البشرية- يجعل المخاوف الأرضية الأخرى تبدو ضئيلة الأهمية، كما كتب تشيكو هارلان (*).
البشرية... من أزمة «صناعية» إلى أخرى
صحيح أن التغير المناخي يتسبب في ظروف حرارة خطيرة، ويؤجج العواصف العاتية، ويدمر المحاصيل، وقد يؤدي إلى اضطرابات هائلة على مستوى الكوكب، لكن كل ذلك لا يهم إلا إذا ظلت حضارتنا قائمة ومعروفة بهيئتها الحالية.
يقول توبي أورد، الباحث في جامعة أكسفورد ومؤلف كتاب «الهاوية: المخاطر الوجودية ومستقبل البشرية» (The Precipice): «فيما يتعلق بالأمور التي قد تؤدي إلى نهاية البشرية، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يشكل خطراً أكبر».
يضع هذا الوضع نشطاء المناخ في حالة تنافس للحصول على قدر محدود من الاهتمام السياسي، ففي حين يجتمع الدبلوماسيون وقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع لمعالجة أكثر مشكلات الكوكب إلحاحاً، يخشى البعض أن يتم تجاهل قضية الاحتباس الحراري رغم تفاقمها.
عندما يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ مع الرئيس ترمب في واشنطن يوم الخميس، من المتوقع أن يناقش زعيما الدولتين الأكثر إنتاجاً لغازات الدفيئة قضايا عدة، من بينها سلامة الذكاء الاصطناعي. أما التغير المناخي -الذي يصفه ترمب بأنه «خدعة»- فمن غير المرجح أن يكون مدرجاً على جدول الأعمال.
التغير المناخي يشكل خطراً ملموساً وأكثر واقعية
كتبت ليا ستوكس، أستاذة سياسات البيئة في جامعة كاليفورنيا بسانتا باربرا، الأسبوع الماضي، أن الذكاء الاصطناعي «يستحوذ على كل اهتمامنا»، وجادلت بأن التغير المناخي يشكل خطراً ملموساً أكثر واقعية، مستشهدة بموجات الحر القاتلة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف والانهيار الجليدي المروع الذي وقع الشهر الماضي في نيبال.
وكتبت الدكتورة ستوكس: «على عكس الذكاء الاصطناعي، فإن التهديد الوجودي الذي يمثله التغير المناخي ليس افتراضياً؛ إنه يقتل الناس بالفعل في الوقت الراهن. يبدو أيضاً أن الكثيرين قد تناسوا -بشكل مريح لأنفسهم- مدى إلحاح ضرورة حل هذه المشكلة».
تكهنات حول كارثة الذكاء الاصطناعي
من المعروف أن البشر يفتقرون إلى الكفاءة في تقييم المخاطر. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، تظل المخاطر في الغالب مجرد تكهنات في هذه المرحلة، فحتى أكثر التوقعات جرأةً بشأن تسبب الذكاء الاصطناعي في فناء البشرية غالباً ما تفتقر إلى تفاصيل حول كيفية وقوع هذه الكارثة.. هل ستأتي النهاية على شكل ميكروب فائق الخطورة صممه الذكاء الاصطناعي أم عبر إطلاق أسلحة نووية؟ كما أن دمار المجتمع البشري قد يحدث ببطء أكبر، من خلال استيلاء نظام ذكاء اصطناعي مارق على البنية التحتية، في حين يعاني البشر من الجوع ويُحرمون من الحصول على الدواء.
الأتمتة تنتهي بوجود نظام مؤتمت بالكامل... ثم يقع خلل ما
يقول سيث باوم، المدير التنفيذي لمعهد المخاطر الكارثية العالمية: «هناك سيناريوهات لكوارث تدريجية قد يسببها الذكاء الاصطناعي، فنحن نواصل أتمتة المزيد والمزيد من العمليات بمرور الوقت، لننتهي بوجود نظام مؤتمت بالكامل، ثم يقع خلل ما».
تنبع هذه التوقعات من شعور بأن البشر بصدد خلق كيان قد يستعصي على السيطرة، كيان قد يكتسب القدرة على تطوير نفسه ذاتياً، ليصبح أذكى وأسرع منا بكثير من جميع النواحي الجوهرية. أما عن الحلول للحيلولة دون حدوث كل ذلك فهي غير موجودة بعد.
التغير المناخي... علم راسخ
في المقابل، تتسم قضية التغير المناخي بوجود حقائق ومعطيات معلومة، فالعلم الذي يربط بين انبعاثات الوقود الأحفوري وارتفاع درجات الحرارة العالمية هو علم راسخ لا يقبل الجدل. كما أن الحلول المتاحة للحد من الانبعاثات -مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية- هي حلول مُثبتة الفعالية ومتوفرة بكثرة. وعلى الصعيد العالمي، أصبحت المؤتمرات السنوية الرامية إلى درء هذه الأزمة جزءاً ثابتاً من الأجندة الدولية، وهي مؤتمرات تزخر بالمصطلحات العلمية والسياسية، فضلاً عن السجالات الدبلوماسية حول خطط العمل طويلة الأجل.
قد تبدو هذه المؤتمرات ذات طابع بيروقراطي، إلا أنها أثبتت أهميتها، فقد كانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 4 درجات مئوية (7.2 درجة فهرنهايت) مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، أما الآن فيقول العلماء إن الاحترار يسير في مسار يؤدي إلى ارتفاع قدره 2.6 درجة مئوية (4.7 درجة فهرنهايت)، وذلك بناءً على السياسات والاتجاهات الحالية. ومع ذلك، يظل هذا المستوى أعلى بكثير من الحد الذي عدّته الدول مقبولاً أو قابلاً للتحمل.
تتجلى عواقب تغير المناخ في أحداث متطرفة ومفاجئة مثل حرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات. وفي الوقت نفسه، تتفاقم المشكلة ببطء نسبي، وبطرق قد لا تحظى بالقدر الكافي من الانتباه المستمر. فمنذ أن أصبحت هذه القضية محط اهتمام العالم قبل جيل مضى، أثارت لحظات من التكاتف الجماعي، فضلاً عن ردود فعل معارضة ومشاعر اليأس والإرهاق. يقول الدكتور بوم: «نحن نميل إلى اعتبار الأمور التي تحدث تدريجياً أموراً طبيعية ونعتاد عليها. فالناس العاديون لا يرغبون في أن يكون هذا الأمر هو محور تفكيرهم الدائم».
مشكلات من صنع البشر
ثمة روابط ملحوظة بين الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ باعتبارهما تهديدين للبشرية. ففي كلتا الحالتين، تنبع المخاطر من أنشطة بشرية؛ سواء كان ذلك يتمثل في تطوير «نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والرائدة» (frontier models)، أو في حرق الوقود الأحفوري الذي يغذّي الاقتصاد العالمي الحديث. وفي كلتا الحالتين أيضاً، تمارس شركات عملاقة (سواء كانت شركات تكنولوجيا تبلغ قيمتها السوقية تريليونات الدولارات أو شركات طاقة عملاقة عابرة للقارات) تأثيراً هائلاً على مسار التاريخ.
وقد قلّل الرئيس ترمب من شأن التحذيرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تصدر عن «الأشخاص أنفسهم الذين قالوا قبل وقت قصير، إن العالم سيفنى بسبب (تغير المناخ)».
الذكاء الاصطناعي... تدمير البيئة أم حمايتها؟
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على أن يكون أداة فعالة في مكافحة تغير المناخ، إذ يمكنه -على سبيل المثال- تصميم أنظمة إنذار أكثر تطوراً للكوارث، أو ابتكار حلول تخفف من حدة نقص المياه العالمي. وبالفعل، تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز حماية جزر المالديف (التي تتميز بانخفاض مستوى أراضيها عن سطح البحر) وإعادة تأهيل المناطق الساحلية.
الذكاء الاصطناعي سيستهلك عام 2030 كهرباء تعادل ما يستهلكه نحو 200 مليون نسمة
ولكن على المدى القصير على الأقل، يجعل الذكاء الاصطناعي خفض انبعاثات غازات الدفيئة أمراً أكثر صعوبة؛ إذ يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بنسبة 50 في المائة خلال العام الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد ذكر معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ستستهلك بحلول عام 2030 كمية من الكهرباء تعادل ثلاثة أضعاف ما تستهلكه نيجيريا وباكستان وبنغلاديش مجتمعة، وهي دول يبلغ مجموع سكانها نحو 650 مليون نسمة.
تراجع الشركات عن أهدافها البيئية
لقد أصبحت شركات التكنولوجيا مشترياً رئيسياً للطاقة، وباتت تدعم مشروعات تعتمد على كل من الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري. في خطاب ألقاه يوم الاثنين، وصف سايمون ستيل، مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، قطاع الذكاء الاصطناعي بأنه «شره لاستهلاك الطاقة»، وقال إنه بحاجة إلى «احترام العلم وبدء مواءمة مساره مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، وبشكل عاجل».
وفي اليوم نفسه، صرح وزير البيئة التركي، مراد كوروم -الذي سيرأس مؤتمر المناخ الدولي لهذا العام في نوفمبر (تشرين الثاني)- بأن جدول أعمال المؤتمر سيتضمن مناقشة «الاستهلاك المتزايد للطاقة» في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن «عالماً يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، ونظام طاقة عالمياً يعاني من الاضطراب، ومخاوف متزايدة بشأن صعود الذكاء الاصطناعي؛ كلها أمور تستدعي التحرك».
قبل ست سنوات، وضعت شركة «غوغل» خطة للاعتماد على طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2030. وقد وصف سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، هذه الخطة بأنها «مبادرة طموحة للغاية لتحقيق الاستدامة» أو ما يُعرف بـ«مشروع القمر» (moonshot)، مشيراً إلى أن مدينته الأم في الهند، تشيناي، كانت قد غمرتها مياه الفيضانات قبل بضع سنوات، ما جعل «آثار تغير المناخ تبدو أقرب بكثير إلى حياته الشخصية».
سباق الذكاء الاصطناعي غيّر الأولويات
إن انبعاثات «غوغل» مستمرة في الارتفاع، وكذلك الحال بالنسبة إلى شركة «مايكروسوفت»، التي كانت قد أعلنت سابقاً هدفها بأن تصبح «سالبة الكربون» (أي تزيل من الكربون أكثر مما تنتج) بحلول عام 2030.
وفي العام الماضي، نشر الملياردير بيل غيتس -الشريك المؤسس لشركة «مايكروسوفت»- مقالاً طويلاً (يقع في 5000 كلمة) جادل فيه بأن تغير المناخ «لن يؤدي إلى فناء البشرية». وقد عكست استنتاجاته -التي جاءت بعد سنوات من تمويل قضايا المناخ- وجهة نظر مثيرة للجدل مفادها أنه حتى مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب سيظل بوسع البشر «العيش والازدهار في معظم أنحاء الأرض». ثم في الشهر الماضي، نشر غيتس مقالاً مطولاً آخر، تناول فيه مخاطر الذكاء الاصطناعي.
سمة مشتركة: عدم القدرة على التنبؤ
غير أن العديد من العلماء يرون أنه من الخطأ افتراض أن تغير المناخ سيسير وفق مسار يمكن التنبؤ به، أو بطريقة تتيح للدول إدارته والسيطرة عليه. ويشير البعض إلى أن أنظمة كوكب الأرض أثبتت -على مدى العقد الماضي- أنها أكثر حساسية لارتفاع درجات الحرارة التدريجي مما كان متوقعاً، فضلاً عن أن المزيد من الاحترار لا يزال بانتظارنا.
إن العالم يفقد جمال الشعاب المرجانية والأسماك التي تتخذ منها موطناً، والاقتصادات القائمة على صيد تلك الأسماك. كما أن النباتات والأشجار تذبل وتضعف تحت وطأة ظروف مناخية أقسى، ما قد يقلّص إحدى الوسائل الطبيعية التي تمتص بها الأرض غاز ثاني أكسيد الكربون. ويؤدي ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي إلى انكشاف مساحات واسعة من المياه الداكنة الممتصة للحرارة، ما يزيد من حدة ارتفاع درجات الحرارة. وعلاوة على ذلك، قد تؤدي التغيرات المستقبلية في ظروف المحيطات إلى إضعاف أو توقف أنظمة دورانٍ -لم تحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام- تُعد حيوية للحفاظ على ظروف ملائمة للحياة في بعض أنحاء العالم.
وتشير كاثرين ريتشاردسون، الأستاذة في جامعة كوبنهاغن، المتخصصة في دراسة «حدود الكوكب»، إلى أن مخاطر حلقات التغذية الراجعة وتعقيد نظام الأرض هما السبب الدقيق وراء خطورة وضع افتراضات مسبقة حول شكل العالم في المستقبل ومدى ملاءمته للعيش.
وذكرت أن معظم مراحل التقدم البشري -بدءاً من العصر الحجري والعصر البرونزي ووصولاً إلى عصر النهضة- قد تحققت في ظل درجات حرارة ظلت ضمن نطاق محدود. وقالت: «لا نعلم يقيناً ما إذا كان بوسعنا الازدهار» في عالم ترتفع فيه درجات الحرارة بمقدار درجتين أو ثلاث درجات مئوية. وأضافت أننا لا نعرف حتى الآن كيف قد يبدو عالم كهذا. وللتعبير عن حالة عدم اليقين المرتبطة بتغير المناخ، استخدمت عبارات مشابهة لتلك التي تُستخدم في التحذيرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. إذ قالت: «قد نفقد السيطرة على هذه العملية».