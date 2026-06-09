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عالم الاعمال

شركة «أشاد» تبرم اتفاقية لشراء أرض سكنية بقيمة 400 مليون ريال

ضمن مدينة المستقبل شمال شرقي الرياض لبناء أكثر من 1000 فيلا سكنية

شركة «أشاد» تبرم اتفاقية لشراء أرض سكنية بقيمة 400 مليون ريال
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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شركة «أشاد» تبرم اتفاقية لشراء أرض سكنية بقيمة 400 مليون ريال

شركة «أشاد» تبرم اتفاقية لشراء أرض سكنية بقيمة 400 مليون ريال

أبرمت شركة «أشاد» للتطوير العقاري اتفاقية شراء أراض سكنية مع شركة ريمار بقيمة 400 مليون ريال. وتبلغ مساحة الأراضي 200 ألف متر مربع مطورة، بقيمة 2000 ريال للمتر، ضمن مدينة المستقبل التي طوّرتها شركة ريمار شمال شرقي الرياض.

قال علي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «أشاد»: «إن الشركة بالتعاون مع شركة العلي العقارية - إحدى شركاتنا - ستقوم بتشييد أكثر من 1000 وحدة سكنية، جميعها فلل سكنية، باستخدام تقنيات بناء جديدة ومبتكرة تتميز بمستوى عال من الضمانات، وبأسعار منافسة، اعتماداً على خبراتنا في التطوير العقاري والتي تمتد لأكثر من 35 عاماً في بناء المجمعات السكنية».

وأكد العلي أن هذا التوجه يواكب الحراك الكبير الذي تقوده وزارة البلديات والإسكان للتوسع في تشييد المساكن، وتلبية الطلب على المنتجات السكنية للأُسر السعودية.

وبيّن رئيس مجلس إدارة شركة «أشاد» أن اختيار مدينة المستقبل جاء بعد دراسة وافية للمشروع من ناحية الموقع، ومستقبل النمو السكني في شرق الرياض، فضلاً عن مستوى البنية التحتية النوعية والمتضمنة جميع الخدمات والمرافق التي تحقق مستوى عالياً من جودة الحياة في هذه المدينة السكنية العملاقة الواقعة قرب المقرات الأمنية الجديدة لوزارة الداخلية.

من جهته قال المهندس علي الشهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريمار: «لقد حرصنا في هذه الاتفاقية على أن تكون الشركة التي ستبني في مشروع مدينة المستقبل بمستوى التطوير النوعي والبنى التحتية للمشروع التي التزمت بأعلى مستوى من الجودة»، مشيراً إلى أن المشروع يقع في أفضل مواقع النمو والطلب السكني بالرياض وسيوفر آلاف المنتجات السكنية (فلل وأراض مطورة)، ضمن بنية تحتية متكاملة ومرافق عامة متفردة تُعزز جودة الحياة لسكان المدينة، لافتاً إلى أن شركة «أشاد» تمتلك خبرة مميزة في التطوير السكني.

يُشار إلى أن المشروع الذي يتضمن تطوير أكثر من 1000 فيلا سكنية سيبدأ العمل فيه بعد اكتمال التراخيص الرسمية، ويتوقع أن تباشر الشركة البيع وفق نظام البيع على الخارطة، وضِمن تسهيلات تمويلية مناسبة للجميع، وذلك على ثلاث مراحل، في نهاية الربع الأخير من العام الحالي.

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عالم الاعمال

إيطاليا من ثلاث نوافذ: كيف تعكس فنادق «Portrait» روح ميلانو وفلورنسا وروما؟

إيطاليا من ثلاث نوافذ: كيف تعكس فنادق «Portrait» روح ميلانو وفلورنسا وروما؟
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إيطاليا من ثلاث نوافذ: كيف تعكس فنادق «Portrait» روح ميلانو وفلورنسا وروما؟

إيطاليا من ثلاث نوافذ: كيف تعكس فنادق «Portrait» روح ميلانو وفلورنسا وروما؟

لا تشبه زيارة إيطاليا أي رحلة أوروبية أخرى. فالدولة التي منحت العالم عصر النهضة، وأطلقت أشهر دور الأزياء، وشيّدت بعضاً من أكثر المعالم تأثيراً في التاريخ الإنساني، لا يمكن اختزالها في مدينة واحدة أو تجربة واحدة. فكل مدينة إيطالية تمتلك شخصيتها الخاصة وإيقاعها المختلف، حتى ليشعر المسافر أحياناً كأنه ينتقل بين دول متعددة داخل حدود بلد واحد.

في الشمال، تقدم ميلانو صورة إيطاليا الحديثة؛ مدينة الأعمال والموضة والتصميم. وفي قلب البلاد، تستحضر فلورنسا أمجاد الفن والعمارة والنهضة الأوروبية. أما روما، فتقف بوصفها مدينة تتعايش فيها آلاف السنين من التاريخ مع نبض الحياة المعاصرة.

ولعل أكثر ما يساعد الزائر على فهم هذه الشخصيات المختلفة هو اختيار مكان الإقامة المناسب. فبعض الفنادق لا تكتفي بتوفير الراحة والخدمة، بل تتحول إلى امتداد طبيعي للمدينة التي تنتمي إليها. وهذا ما نجحت في تقديمه فنادق Portrait التابعة لمجموعة Lungarno Collection، التي اختارت أن تمنح كل فندق شخصية مستقلة تعكس هوية المدينة التي يحتضنها.

ميلانو... حيث تلتقي الأناقة بالتاريخ

عند الحديث عن فنادق Portrait، يصعب تجاوز Portrait Milano الذي أصبح خلال فترة قصيرة أحد أكثر المشاريع الفندقية لفتاً للانتباه في إيطاليا.

يقع الفندق داخل مجمع تاريخي يعود إلى القرن السادس عشر، كان في الأصل مقراً دينياً قبل أن يخضع لعملية ترميم استمرت سنوات طويلة. والنتيجة لم تكن مجرد فندق فاخر، بل مساحة حضرية متكاملة أعادت الحياة إلى أحد المواقع التاريخية المهمة في المدينة.

ويكتسب الفندق أهميته من موقعه الاستثنائي في قلب حي الموضة الشهير، حيث لا تفصل الزائر سوى دقائق معدودة عن أشهر العلامات العالمية، وشوارع التسوق الراقية، ومعالم ميلانو الثقافية، وفي مقدمتها كاتدرائية الدومو التي تمثل أحد أبرز رموز المدينة.

لكن ما يميز المكان حقاً هو قدرته على الجمع بين الماضي والحاضر. فبينما تحتفظ الساحات الحجرية والأروقة التاريخية بملامحها الأصلية، تعكس التصاميم الداخلية روح ميلانو المعاصرة التي جعلتها عاصمة عالمية للأناقة.

ولا يقتصر الأمر على الإقامة، إذ أصبح الفندق نفسه وجهة يقصدها سكان المدينة. ففي الساحة المركزية تنتشر المقاهي والمطاعم التي تضفي على المكان حيوية مستمرة طوال اليوم.

ويبرز مطعم «10-11» بوصفه أحد أكثر العناوين شعبية داخل الفندق، حيث يقدم تجربة تجمع بين المطبخ الإيطالي المعاصر والأجواء الاجتماعية التي تعكس نمط الحياة الميلاني. أما «Beefbar»، الذي يحمل اسماً معروفاً عالمياً بين عشاق المطاعم الفاخرة، فيقدم تجربة مختلفة تعتمد على الجودة العالية للمكونات والتقديم المدروس الذي ينسجم مع مكانة المدينة بوصفها وجهة عالمية للذوق الرفيع.

كما أصبح «Longevity Spa» أحد العناصر المهمة في هوية الفندق. ففي وقت يتزايد فيه اهتمام المسافرين بالسياحة الصحية، يقدم المركز مفهوماً حديثاً للعافية يجمع بين الاسترخاء والعناية الجسدية والبرامج المصممة لتحسين جودة الحياة، وهو ما يجعله وجهة بحد ذاته للباحثين عن الراحة بعيداً عن صخب المدينة.

فلورنسا... حين تتحول المدينة إلى متحف مفتوح

إذا كانت ميلانو تمثل الحاضر، فإن فلورنسا تمثل الذاكرة الإيطالية بكل ما تحمله من فن وجمال.

وتعد المدينة مهد عصر النهضة الأوروبية، حيث عاش وعمل كبار الفنانين مثل ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو، وما زالت شوارعها وساحاتها تحتفظ إلى اليوم بملامح تلك الحقبة التي غيرت تاريخ الثقافة الغربية.

في هذا المشهد التاريخي يحتل «Portrait Firenze» موقعاً استثنائياً على ضفاف نهر الأرنو، وعلى مقربة مباشرة من جسر بونتي فيكيو الشهير، الذي يعد أحد أكثر المعالم تصويراً في إيطاليا.

ومن أهم مزايا الفندق أنه يمنح الزائر فرصة العيش وسط قلب فلورنسا التاريخي. فمنه يمكن الوصول سيراً على الأقدام إلى متحف أوفيزي، وساحة ديلا سينيوريا، وكاتدرائية سانتا ماريا دل فيوري، وغيرها من المواقع التي جعلت المدينة مقصداً لعشاق الفن والثقافة.

كما يتميز الفندق بأجنحته الواسعة وإطلالاته المفتوحة على النهر والجسر التاريخي، وهي مشاهد تمنح الزائر إحساساً بأنه يعيش داخل لوحة من لوحات عصر النهضة.

ويعد «Caffè dell'Oro» من أبرز الوجهات المرتبطة بالفندق، حيث يجمع بين المطبخ الإيطالي الراقي وإطلالة مباشرة على أحد أجمل مشاهد فلورنسا العمرانية.

روما... المدينة التي لا تنتهي

في روما، تختلف التجربة مجدداً. فالعاصمة الإيطالية ليست مجرد مدينة تاريخية، بل طبقات متراكمة من الحضارات التي تركت بصمتها على مدى أكثر من ألفي عام.

يقع «Portrait Roma» في واحد من أكثر مواقع المدينة حيوية، فوق شارع Via Condotti الشهير، وعلى مسافة قصيرة من السلالم الإسبانية ونافورة تريفي وعدد كبير من أشهر معالم روما.

ويمنح هذا الموقع الزائر فرصة استكشاف المدينة سيراً على الأقدام، بدءاً من أشهر شوارع التسوق الراقية وصولاً إلى المعالم التاريخية التي جعلت من روما واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم.

أما التراس العلوي للفندق، فيوفر إطلالة بانورامية على أسطح المدينة وقبابها التاريخية، في مشهد يلخص التوازن الفريد الذي تعيشه روما بين الماضي والحاضر.

أكثر من فنادق... قراءة مختلفة لإيطاليا

ربما تكمن قيمة فنادق «Portrait» الحقيقية في أنها لا تحاول فرض هوية واحدة على جميع مواقعها. فكل فندق يعكس المدينة التي يحتضنها، ويمنح الزائر فرصة للتعرف على شخصيتها من الداخل.

ففي ميلانو يجد المسافر نفسه وسط عالم الموضة والتصميم والابتكار، وفي فلورنسا يقترب من إرث النهضة الأوروبية، بينما تفتح له روما أبواب التاريخ الذي لا يزال حياً في شوارعها وساحاتها.

ولهذا السبب، فإن الإقامة في هذه الفنادق لا تمثل مجرد اختيار لمكان النوم أثناء الرحلة، بل تتحول إلى وسيلة لاكتشاف إيطاليا نفسها، مدينة بعد أخرى، وقصة بعد أخرى، في رحلة تجمع بين الثقافة والتاريخ والرفاهية المعاصرة في آن واحد.

عالم الاعمال

السعودية تتصدر مشهد التكنولوجيا العالمي بثقة استثمارية وتسارع غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي

السعودية تتصدر مشهد التكنولوجيا العالمي بثقة استثمارية وتسارع غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي
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السعودية تتصدر مشهد التكنولوجيا العالمي بثقة استثمارية وتسارع غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي

السعودية تتصدر مشهد التكنولوجيا العالمي بثقة استثمارية وتسارع غير مسبوق في الذكاء الاصطناعي

كشفت دراسة عالمية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي»، أنَّ السعودية باتت واحدة من أكثر الأسواق التقنية ثقةً وفاعليةً على مستوى العالم؛ مدفوعة بتوسع استثماراتها الرقمية، وتسارع تبنيها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ارتفاع مستويات النضج المؤسسي والأمن السيبراني.

وأوضح تقرير «كي بي إم جي»، بعنوان «التكنولوجيا في السعودية 2026: النطاق والثقة والتسارع»، أنَّ المؤسسات السعودية لا تكتفي بضخ استثمارات تقنية تفوق نظيراتها العالمية، بل تنجح في تحويل هذه الاستثمارات إلى عوائد مالية ملموسة، بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.

واستند تقرير «كي بي إم جي»، إلى استطلاع عالمي شمل 2500 من قادة التقنية، من بينهم 70 مشاركاً من السعودية، حيث أظهرت النتائج أنَّ 76 في المائة من المؤسسات السعودية تتوقع توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية من تطبيقاته خلال الـ12 شهراً المقبلة، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المشمولة في الدراسة. كما أشار التقرير إلى أنَّ 46 في المائة من المؤسسات في السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل ضمن بيئات التشغيل المؤسسية، مقارنة بـ21 في المائة على المستوى العالمي فقط؛ ما يعكس تسارعاً واضحاً في دمج التقنيات الذكية داخل العمليات التشغيلية وبيئات الأعمال.

وعلى صعيد الأثر المالي، أوضحت «كي بي إم جي»، في تقريرها، أنَّ المشاركين في الدراسة أظهروا تحقيق متوسط قيمة فعلية من التقنيات الرقمية يُقدّر بنحو 200 مليون دولار، في حين لم تسجل أي جهة مشاركة عوائد سلبية، في مؤشر يعكس كفاءة الاستثمار الرقمي في السعودية.

بيَّن التقرير أنَّ نحو 4 من كل 10 جهات سعودية تضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 100 مليون و249.9 مليون دولار في المجال الرقمي؛ ما يضع المملكة ضمن أعلى الشرائح العالمية من حيث حجم الإنفاق والاستثمار التقني، لافتاً إلى أنَّ الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات يوجَّه نحو تحقيق النمو وتسريع التحول الرقمي، بدلاً من التركيز على استدامة العمليات التشغيلية التقليدية فقط؛ وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً طويل المدى نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

وأكد تقرير «كي بي إم جي» أنَّ ما يميز التحول الرقمي في السعودية لا يتمثل في حجمه أو سرعة نموه، بل في مستوى الانضباط المؤسسي الذي يدعمه أيضاً، حيث أوضحت النتائج أن 93 في المائة من الجهات السعودية تعتمد مركزية اتخاذ القرار فيما يتعلق بتبني التقنيات الجديدة، بينما تطبق 99 في المائة منها آليات رسمية لتقييم الأدوات والتقنيات الناشئة قبل اعتمادها .كما أفادت 69 في المائة من المؤسسات السعودية بأنَّها وصلت إلى مستويات متقدمة من النضج في الأمن السيبراني، متجاوزةً بذلك المعدلات العالمية بفارق ملحوظ؛ وهو ما يعزز قدرة المؤسسات على إدارة المخاطر الرقمية وحماية بنيتها التقنية. إذ أبدى 51 في المائة من القادة التنفيذيين استعدادهم لاتخاذ رهانات تقنية طموحة، مقارنة بـ36 في المائة عالمياً.

وفي السياق ذاته، قال روبرت بتازينسكي، شريك ورئيس استشارات التكنولوجيا في «كي بي إم جي» الشرق الأوسط: «تُظهر نتائج تقرير عام 2026 أنَّ المؤسسات السعودية أظهرت مستوى مرتفعاً من الجرأة في تبني التقنيات الحديثة»، وأكد روبرت أنَّ هذه الجرأة تأتي ضمن إطار مؤسسي منظم يعتمد على الحوكمة وإدارة المخاطر واتخاذ القرار المدروس؛ ما يوازن بين الابتكار والاستدامة التشغيلية.

وأشار التقرير إلى أنَّ 71 في المائة من قادة التقنية في السعودية يتبنون نهج «المتابع السريع» بدلاً من «الريادة المبكرة»، وهو توجه استراتيجي يركز على تبني التقنيات المجربة والقابلة للتطبيق بكفاءة داخل المؤسسات الكبرى ذات البيئات التشغيلية المعقدة.

وربط التقرير هذا التوجه بإطلاق مبادرات وطنية متقدمة، من بينها منصة «هيومين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2025، والتي تستهدف توحيد رؤوس الأموال وأطر الحوكمة والمنظومات التقنية الداعمة، بما يتيح التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي شامل، بعيداً عن المبادرات التجريبية المحدودة.

تحديات مستقبلية تتطلب استعداداً أكبر

رغم المؤشرات الإيجابية، أشارت «كي بي إم جي»، في تقريرها، إلى وجود عدد من التحديات التي قد تؤثر على تسارع التعاون في مجال التقنيات الناشئة، حيث اعتبر قادة القطاع في المملكة أنَّ التوترات الجيوسياسية بنسبة 39 في المائة، والفجوات الداخلية في الحوكمة بنسبة 37 في المائة، تمثلان أبرز العوائق المستقبلية، وبمعدلات تفوق المتوسطات العالمية. كما برزت محدودية الموارد، بما يشمل الطاقة والمياه والكفاءات المتخصصة، كأحد أبرز التحديات المرتبطة بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لثلث المشاركين في الدراسة. أما مستقبلاً، فقد تصدّرت البيانات المتحيزة قائمة المخاطر الأكثر تأثيراً خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت «كي بي إم جي»، في تقريرها، أنَّ المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في مسار التحول الرقمي، مدعومة برؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، إلى جانب بيئة تنظيمية واستثمارية تعزز من قدرة المنظمات على تبني الحلول الرقمية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

عالم الاعمال

HERE المالديف… تجربة تعيد تعريف الخصوصية والرفاهية

HERE المالديف… تجربة تعيد تعريف الخصوصية والرفاهية
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HERE المالديف… تجربة تعيد تعريف الخصوصية والرفاهية

HERE المالديف… تجربة تعيد تعريف الخصوصية والرفاهية

في قلب أرخبيل المالديف، وتحديداً ضمن محمية المحيط الحيوي التابعة لـ«اليونسكو» في با أتول، يقدم منتجع HERE مفهوماً مختلفاً للضيافة الفاخرة، يقوم على الخصوصية المطلقة والتجارب المصممة بعناية لكل ضيف، بعيداً عن النمط التقليدي للمنتجعات الفاخرة.

وتبدأ الرحلة إلى المنتجع عبر رحلة قصيرة بالطائرة المائية من العاصمة ماليه، حيث تتكشف مشاهد المياه الفيروزية والجزر المرجانية التي تشتهر بها المالديف، قبل الوصول إلى وجهة لا تضم سوى تسع فلل موزعة على جزيرتين خاصتين، هما «سَم وير» و«نو وير»، في نموذج يركز على الهدوء والمساحات المفتوحة والخصوصية العالية.

وتتميز فلل جزيرة «سَم وير» بتصميم معماري يدمج بين اليابسة والمياه المحيطة، مع مساحات واسعة ومسابح لا متناهية وإطلالات بانورامية على المحيط. ويمنح التصميم الضيوف شعوراً بالانسجام مع الطبيعة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الراحة والخصوصية.

ويبرز في المنتجع مفهوم الخدمة الشخصية من خلال خدمة «روهو»، التي ترافق الضيف طوال فترة إقامته، حيث تتولى تنسيق الأنشطة وتجارب الطعام والخدمات اليومية بسلاسة تامة، بما يضمن تجربة إقامة مريحة ومخصصة وفق تفضيلات كل زائر.

أما جزيرة «نو وير»، فتقدم مستوى أكثر هدوءاً وعزلة، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر رصيف خاص، ما يعزز الشعور بالابتعاد عن صخب الحياة اليومية. وتوفر الجزيرة بيئة مثالية للراغبين في الاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة في أجواء من السكينة والخصوصية.

وفي جانب العافية، يقدم برنامج «فيهي ويلنيس» مجموعة من الجلسات العلاجية والاسترخائية التي يمكن الاستفادة منها داخل الفلل الخاصة، بما ينسجم مع فلسفة المنتجع القائمة على الراحة والاهتمام بالتفاصيل الشخصية للضيوف.

كما يشكل الطعام جزءاً أساسياً من التجربة، من خلال مطعم «سفار» الذي يقدم خيارات متنوعة تجمع بين الجودة والبساطة، مع إمكانية الاستمتاع بالوجبات داخل المطعم أو في خصوصية الفيلا، بما يضفي طابعاً شخصياً على تجربة الضيافة.

ورغم الطابع الهادئ الذي يميز HERE، فإن الضيوف يتمتعون أيضاً بإمكانية الوصول إلى مرافق وأنشطة منتجع فينولو المجاور، ما يمنحهم مرونة تجمع بين خصوصية الجزيرة الخاصة وخيارات الترفيه المتنوعة.

ويؤكد المنتجع من خلال مفهومه الفريد أن الفخامة لا تُقاس بحجم المرافق أو عدد الأنشطة، بل بالقدرة على توفير تجربة متكاملة تجمع بين الهدوء والخصوصية والخدمة الشخصية، لتتحول الإقامة إلى رحلة استثنائية تمنح الزائر فرصة للابتعاد عن إيقاع الحياة السريع والاستمتاع بكل التفاصيل.

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سياحة المالديف