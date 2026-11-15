قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال قاليباف، في كلمة قبل جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، التي عُقدت عبر الإنترنت: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة»، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم»، متابعاً: «إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً». وحذّر من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

ووصف قاليباف إزاحة الستار عن «مدينة صاروخية» جديدة بأنها إنجاز تحقق «أثناء الحرب وتحت نيران العدو»، ويمثل «رمزاً للتحولات الاستراتيجية في المنطقة»، قائلاً إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» «جعلت المستحيل ممكناً».

وأدلى بتصريحاته بعد أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «بشكل فوري ومن دون قيود جغرافية»، بحسب موقعه الرسمي.

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، الثلاثاء، خلال جولة لقادة عسكريين في منشأة صاروخية تحت الأرض، من أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد قد يمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، بمهاجمة القواعد الأميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا استُخدمت لضرب إيران.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، الأسبوع الماضي، رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وطرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة»، ملوّحاً باستهداف ديمونا الإسرائيلية إذا قُصفت منشأة «جبل الفأس».

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد تهديدات طهران في وقت تتقلب فيه مواقف واشنطن. فقد قال ترمب، مطلع الأسبوع، إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ثم أعلن، الخميس، أن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي رفعت أسعار النفط بشدة، أسهمت في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات من إيران أو الحوثيين. وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة.

ونقلت «أسوشييتد برس»، السبت، عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار، بعد إبعاد ترمب نائبه عن المفاوضات.

وأفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، برصد طائرة حكومية قطرية في الأجواء الإيرانية متجهة إلى طهران، بعد أيام من مغادرة طائرة قطرية أخرى العاصمة الإيرانية، الخميس، بعد أقل من ساعتين على وصولها.

مضيق هرمز

وقال قاليباف، الثلاثاء، في رسالة مصورة: «إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها، فسنجبرها بلغة القوة على تنفيذها».

وأوضح أن سياسة الجمهورية الإسلامية، بناءً على أمر المرشد، هي تحقيق شروط «مذكرة إسلام آباد»، مشيراً إلى أن مضيق هرمز لن يُفتح ما دامت تعهدات الولايات المتحدة فيها لم تُنفَّذ.

وتابع: «الهزيمة الثالثة لأميركا في ميدان الدبلوماسية ستكون إجبارها على تنفيذ تعهداتها».

وقال إن إيران صدّرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ المذكرة، واتخذت «خطوات جيدة» في استيراد السلع الأساسية.

زوار يلتقطون صوراً أمام منظومة صواريخ أرض - جو معروضة ضمن معرض لـ«الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (أ.ف.ب)

وكان يمرّ عبر المضيق قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وأغلقته طهران عملياً منذ بدء الحرب، وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتواصل إيران استهداف السفن التي تحاول العبور خارج المسار الذي حددته. وأعلنت بحرية «الحرس الثوري»، ليل السبت - الأحد، أن ناقلتين للمشتقات النفطية اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما «عبر مسار غير مصرح به».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز. ولم يتسنَّ التحقق من الروايتين الإيرانيتين.