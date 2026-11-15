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شؤون إقليمية

قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

ربط الاتفاق مع واشنطن بقبول «الشروط السبعة»… وفتح هرمز بتنفيذ «مذكرة إسلام آباد»

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
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قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال قاليباف، في كلمة قبل جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، التي عُقدت عبر الإنترنت: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة»، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم»، متابعاً: «إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً». وحذّر من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

ووصف قاليباف إزاحة الستار عن «مدينة صاروخية» جديدة بأنها إنجاز تحقق «أثناء الحرب وتحت نيران العدو»، ويمثل «رمزاً للتحولات الاستراتيجية في المنطقة»، قائلاً إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» «جعلت المستحيل ممكناً».

وأدلى بتصريحاته بعد أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «بشكل فوري ومن دون قيود جغرافية»، بحسب موقعه الرسمي.

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، الثلاثاء، خلال جولة لقادة عسكريين في منشأة صاروخية تحت الأرض، من أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد قد يمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، بمهاجمة القواعد الأميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا استُخدمت لضرب إيران.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، الأسبوع الماضي، رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وطرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة»، ملوّحاً باستهداف ديمونا الإسرائيلية إذا قُصفت منشأة «جبل الفأس».

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد تهديدات طهران في وقت تتقلب فيه مواقف واشنطن. فقد قال ترمب، مطلع الأسبوع، إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ثم أعلن، الخميس، أن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي رفعت أسعار النفط بشدة، أسهمت في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات من إيران أو الحوثيين. وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة.

ونقلت «أسوشييتد برس»، السبت، عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار، بعد إبعاد ترمب نائبه عن المفاوضات.

وأفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، برصد طائرة حكومية قطرية في الأجواء الإيرانية متجهة إلى طهران، بعد أيام من مغادرة طائرة قطرية أخرى العاصمة الإيرانية، الخميس، بعد أقل من ساعتين على وصولها.

مضيق هرمز

وقال قاليباف، الثلاثاء، في رسالة مصورة: «إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها، فسنجبرها بلغة القوة على تنفيذها».

وأوضح أن سياسة الجمهورية الإسلامية، بناءً على أمر المرشد، هي تحقيق شروط «مذكرة إسلام آباد»، مشيراً إلى أن مضيق هرمز لن يُفتح ما دامت تعهدات الولايات المتحدة فيها لم تُنفَّذ.

وتابع: «الهزيمة الثالثة لأميركا في ميدان الدبلوماسية ستكون إجبارها على تنفيذ تعهداتها».

وقال إن إيران صدّرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ المذكرة، واتخذت «خطوات جيدة» في استيراد السلع الأساسية.

زوار يلتقطون صوراً أمام منظومة صواريخ أرض - جو معروضة ضمن معرض لـ«الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (أ.ف.ب)

وكان يمرّ عبر المضيق قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وأغلقته طهران عملياً منذ بدء الحرب، وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتواصل إيران استهداف السفن التي تحاول العبور خارج المسار الذي حددته. وأعلنت بحرية «الحرس الثوري»، ليل السبت - الأحد، أن ناقلتين للمشتقات النفطية اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما «عبر مسار غير مصرح به».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز. ولم يتسنَّ التحقق من الروايتين الإيرانيتين.

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قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
TT
TT

قاليباف: لن نبقى في «لا حرب ولا سلم»… والقوات المسلحة ستحدد جغرافيا المعركة

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من قاليباف في افتتاح جلسة افتراضية صباح اليوم الأحد

هدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الأحد، بأن القوات المسلحة الإيرانية ستحدد «جغرافيا المعركة» إذا أقدمت الولايات المتحدة على عمل عسكري جديد ضد إيران.

وقال قاليباف، في كلمة قبل جدول أعمال الجلسة العلنية للبرلمان، التي عُقدت عبر الإنترنت: «لا يهمنا إطلاقاً إن كانت أميركا تريد التفاوض أو الحرب. إذا ارتكب الأميركيون خطأ هذه المرة، فستحدد قدرة القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها جغرافيا المعركة»، وفقاً لموقع البرلمان الإيراني.

وأضاف أن إيران «لن تبقى في حالة لا حرب ولا سلم»، متابعاً: «إذا قبلوا شروطنا السبعة المنطقية، فإن الطريق أمام التوصل إلى اتفاق سيكون مفتوحاً». وحذّر من أن «كثيرين سيتحملون تبعات حرب جديدة».

ووصف قاليباف إزاحة الستار عن «مدينة صاروخية» جديدة بأنها إنجاز تحقق «أثناء الحرب وتحت نيران العدو»، ويمثل «رمزاً للتحولات الاستراتيجية في المنطقة»، قائلاً إن الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» «جعلت المستحيل ممكناً».

وأدلى بتصريحاته بعد أمر أصدره المرشد مجتبى خامنئي لقادة القوات المسلحة بالرد على أي تهديد «بشكل فوري ومن دون قيود جغرافية»، بحسب موقعه الرسمي.

وحذّر رئيس هيئة الأركان العامة علي عبداللهي، الثلاثاء، خلال جولة لقادة عسكريين في منشأة صاروخية تحت الأرض، من أن الرد الإيراني على أي هجوم جديد قد يمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط.

وهدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، الأربعاء، بمهاجمة القواعد الأميركية خارج الشرق الأوسط، بما فيها أوروبا، إذا استُخدمت لضرب إيران.

وأعلن المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، الأسبوع الماضي، رفع القيود عن مدى الصواريخ، ونقل خطوط إنتاج الصواريخ والمسيّرات إلى تحت الأرض. ويتراوح أقصى مدى فعّال معلن للصواريخ الإيرانية بين ألفين و2500 كيلومتر.

وطرحت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، السبت، تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى نحو 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر حاملات الأقمار الاصطناعية.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان أحمد بخشايش أردستاني، السبت، إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً، ما لم تتمكن المفاوضات من إحداث انفراجة»، ملوّحاً باستهداف ديمونا الإسرائيلية إذا قُصفت منشأة «جبل الفأس».

لا حرب ولا سلام

وتتصاعد تهديدات طهران في وقت تتقلب فيه مواقف واشنطن. فقد قال ترمب، مطلع الأسبوع، إن الحرب «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ثم أعلن، الخميس، أن بلاده «ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران».

وأقر ترمب ونائبه جي دي فانس بأن الحرب، التي رفعت أسعار النفط بشدة، أسهمت في فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ونقلت «رويترز»، السبت، عن مصادر أن ترمب أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن ضربات جديدة ما لم تقع استفزازات من إيران أو الحوثيين. وقالت مصادر أخرى إن حاملة طائرات أميركية ثالثة تتجه إلى المنطقة.

ونقلت «أسوشييتد برس»، السبت، عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار، بعد إبعاد ترمب نائبه عن المفاوضات.

وأفادت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، برصد طائرة حكومية قطرية في الأجواء الإيرانية متجهة إلى طهران، بعد أيام من مغادرة طائرة قطرية أخرى العاصمة الإيرانية، الخميس، بعد أقل من ساعتين على وصولها.

مضيق هرمز

وقال قاليباف، الثلاثاء، في رسالة مصورة: «إذا لم تنفذ أميركا تعهداتها، فسنجبرها بلغة القوة على تنفيذها».

وأوضح أن سياسة الجمهورية الإسلامية، بناءً على أمر المرشد، هي تحقيق شروط «مذكرة إسلام آباد»، مشيراً إلى أن مضيق هرمز لن يُفتح ما دامت تعهدات الولايات المتحدة فيها لم تُنفَّذ.

وتابع: «الهزيمة الثالثة لأميركا في ميدان الدبلوماسية ستكون إجبارها على تنفيذ تعهداتها».

وقال إن إيران صدّرت أكثر من 80 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ المذكرة، واتخذت «خطوات جيدة» في استيراد السلع الأساسية.

زوار يلتقطون صوراً أمام منظومة صواريخ أرض - جو معروضة ضمن معرض لـ«الحرس الثوري» خارج طهران الخميس (أ.ف.ب)

وكان يمرّ عبر المضيق قبل الحرب خُمس إنتاج النفط والغاز في العالم. وأغلقته طهران عملياً منذ بدء الحرب، وردّت واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وتواصل إيران استهداف السفن التي تحاول العبور خارج المسار الذي حددته. وأعلنت بحرية «الحرس الثوري»، ليل السبت - الأحد، أن ناقلتين للمشتقات النفطية اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام أثناء عبورهما «عبر مسار غير مصرح به».

وأعلن «الحرس الثوري»، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو-1» فوق جزيرة قشم، قائلاً إنها الـ17 من هذا الطراز. ولم يتسنَّ التحقق من الروايتين الإيرانيتين.

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شؤون إقليمية

الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية: إيران لا تزال تمتلك ما يصل إلى 2500 صاروخ

صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)
صواريخ معروضة في المعرض الدائم التابع لـ«الحرس الثوري» قرب طهران (أ.ب)

قدَّرت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، وفقاً لمسؤولين أميركيين، ما يترك لطهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أميركية وأخرى تابعة لحلفاء الولايات المتحدة إذا استؤنفت الحرب.

وقال المسؤولون لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن هذا التقدير ينطوي على درجة منخفضة من الثقة، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. ومع ذلك، أوضحوا أن إيران لا تزال تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ألحقتا أضراراً بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، فإن إيران واصلت إعادة بناء ترسانتها، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب، بالاعتماد في الغالب على مكونات مخزنة، وفقاً للمسؤولين. كما لا تزال طهران تمتلك عدداً كبيراً من الطائرات المُسيَّرة والصواريخ قصيرة المدى.

إيرانيون يشاهدون معرضاً دائماً للصواريخ على مشارف طهران يوم الاثنين 9 نوفمبر الحالي (أ.ب)

وتتعارض إعادة تكوين مخزون إيران مع تصريحات لمسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم الرئيس دونالد ترمب، قالوا فيها إن القدرات العسكرية الإيرانية دُمِّرت. كما أخذت هذه المسألة في الحسبان خلال مناقشات داخلية في إدارة ترمب بشأن استئناف الضربات بالتعاون مع إسرائيل، حسب مسؤولين أميركيين.

ويقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون، على نحو مماثل، أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تفاوت التقديرات بين المسؤولين في المنطقة الأوسع، بسبب صعوبة تحديد العدد الدقيق.

زوار في معرض للقوات الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في الحديقة الوطنية للفضاء الجوي خارج طهران (إ.ب.أ)

وقالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترمب، للصحيفة، إن التقدير الأدنى، البالغ 1500 صاروخ، يعني أن إيران أعادت تكوين أكثر من نصف مخزونها المقدر قبل الحرب. وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل بين حرب الأيام الاثني عشر في يونيو (حزيران) 2025 واندلاع الصراع الحالي في فبراير (شباط).

واستخدمت إيران الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيَّرة وتكتيكات محسَّنة لمواصلة إلحاق أضرار بالمنشآت العسكرية الأميركية والرادارات وأنظمة الإنذار المبكر في أنحاء الشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، جرى نقل كثير من الأصول العسكرية الأميركية إلى إسرائيل التي تُعد أكثر أماناً، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين.

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الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
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الاستخبارات الأميركية ترجّح الحصار على قصف إيران

إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)
إيرانيات يشاركن في تدريب عسكري خلال افتتاح مركز لتدريب المتطوعات في ساحة آزادي بطهران الثلاثاء الماضي (أ.ب)

رجّحت تقييمات استخباراتية أميركية جدوى الحصار والعقوبات في الضغط على إيران، مقابل أثر محدود لضربات جديدة، فيما لم يحسم الرئيس دونالد ترمب قراره بشأن استئناف الهجمات، وسط ضغوط إسرائيلية وتهديدات إيرانية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين أميركيين أن الاستخبارات خلصت إلى أن الحصار والعقوبات يُلحقان الضرر بالاقتصاد الإيراني وسيواصلان الضغط على طهران، وأن ضربات إضافية لن تغيّر كثيراً مطالبها التفاوضية. وقالت مصادر إن ترمب الذي اطلع على التقييمات أبلغ مستشاريه أنه قد يُحجم عن الضربات ما لم تقع استفزازات من طهران أو الحوثيين. ويواصل مسؤولون إسرائيليون الضغط لاستئناف الحرب.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن دبلوماسيَّين في الشرق الأوسط أن الوساطة القطرية لاتفاق مؤقت يعيد الملاحة في هرمز دخلت مرحلة انتظار بعد إبعاد ترمب نائبه جي دي فانس عن المفاوضات.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الضغط الاقتصادي جعل الضربات غير ضرورية، مؤكداً أن النصر هو «ضمان ألا تمتلك طهران سلاحاً نووياً أبداً».

وفي طهران، قال النائب أحمد بخشايش أردستاني إن «احتمال وقوع الحرب لا يزال قائماً». وطرح إعلام «الحرس الثوري» إمكانية تطوير صاروخ عابر للقارات بمدى 10 آلاف كيلومتر لبلوغ الساحل الشرقي الأميركي، قرب واشنطن ونيويورك.

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