«الحرس الثوري» يعلن انفجار ناقلتين عملاقتين في «هرمز»
صورة جوية تُظهر سفناً في مضيق هرمز من شبه جزيرة مسندم العُمانية، يونيو الماضي (رويترز)
أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الخميس، أن «انفجاراً هائلاً جداً» عطّل ناقلتَي نفط عملاقتين في مضيق هرمز ليل الأربعاء، بعدما تجاهلتا تحذيرات من سلوك «مسار غير مسموح به».
وقالت، في بيان، إن الناقلتين «المخالفتين» كانتا تحملان معاً «أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط»، وإنهما «تحترقان الآن بنار الثقة بالجيش الأميركي». ولم يكشف البيان اسمَي الناقلتين ولا جنسيتيهما ولا مصير طاقميهما.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقاً بأن الناقلتين «انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية»، وعرضت لقطات قالت إنها للحادثين. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية بصورة مستقلة.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن مقذوفاً لم تُحدد طبيعته أصاب، الأربعاء، سفينة تجارية على بعد 14 ميلاً بحرياً شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات، وهي في طريقها للخروج من المضيق. وأضافت أن المقذوف أصاب مؤخرة السفينة وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون إصابات أو تلوث. ولم تحدد الشركة الجهة المسؤولة، ولم يتضح إن كانت السفينة من بين الناقلتين اللتين تحدث عنهما «الحرس».
من الضربات إلى «الألغام»
وكانت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» تعلن في الأشهر الأولى من الحرب استهداف الناقلات مباشرة، بحسب «رويترز». لكنها باتت تقول أخيراً إن النيران تشتعل في الناقلات بعد اصطدامها بألغام أثناء سلوكها ما تصفها بأنها «مسارات غير مسموح بها» في الجزء الجنوبي من المضيق. وفي وقائع كثيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الناقلات أصيبت بـ«مقذوفات مجهولة».
وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق إلى حد كبير. وكان المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي قد نفى ذلك، وقال إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز».
ويأتي الإعلان غداة إعلان «الحرس الثوري» انفجار ناقلتين بألغام، وإعلان بحرية الجيش الإيراني اشتعال ناقلة ثالثة شرق المضيق، بعد يوم من إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.
جزيرة ديدامار
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بالمضيق. ويُظهر ذلك قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط الخليجية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» دمّر «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة. ولم تقدم المصادر تقييماً للأضرار، ولم تتمكن «رويترز» من التحقق مما إذا كانت أي أنظمة قد دُمّرت. لكنها تحققت من مقطع يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي نشاطاً حرارياً في الموقع.
ورأى مصدران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري أن تأثير الهجوم على الملاحة سيكون محدوداً، لوجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.
وتعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة أميركية، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع، ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.
وتفرض طهران، منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، قيوداً مشددة على الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وبمرافقة السفن التجارية خلال العبور.
طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت، «في غياب حل دبلوماسي»، بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران.
«الشرق الأوسط» (باريس)
محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحافيين لصالح «الحرس الثوري»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340471-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
محكمة بريطانية تدين إيرانيين بالتجسس على صحافيين لصالح «الحرس الثوري»
حراسة مشددة حول المقر السابق لقناة «إيران إنترناشيونال» غرب لندن نوفمبر 2022 (London news pictures)
دانت محكمة بريطانية، الخميس، رجلين إيرانيين بالتجسس لصالح «الحرس الثوري» على صحافيين يعملون في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية، التي تتخذ من لندن مقراً لها وتنتقد السلطات الإيرانية.
ودانت هيئة محلفين في محكمة وولويتش الجنائية جنوب لندن مصطفى سبهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً) بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي. وبرّأت متهماً ثالثاً هو شابور قلعه علي خاني نوري (57 عاماً) من التهمتين الموجهتين إليه.
ودين سبهوند أيضاً بتهمة ثانية تتعلق بما قال الادعاء إنه خطة لمهاجمة واحد أو أكثر من المستهدفين، وبُرّئ جوادي منش من هذه التهمة. ويصدر الحكم بالعقوبة الشهر المقبل.
وقالت الشرطة إن الإدانة هي الأولى لإيرانيين بموجب قانون الأمن القومي، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023 لمواجهة تهديدات دول أجنبية، منها إيران. وتقول السلطات البريطانية إن هذه التهديدات ارتفعت بشدة.
مراقبة صحافيين
وقال الادعاء إن المتهمين راقبا، بين أغسطس (آب) 2024 ومارس (آذار) 2025، الصحافيَّين في «إيران إنترناشونال» مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، إضافة إلى جوناثان ترنر، أحد مؤسسي منظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل».
وبحسب الاتهام، زار المتهمان عناوين مرتبطة بالمستهدفين، والتقطا صوراً ومقاطع فيديو، واستخدما منصات مثل «تشات جي بي تي» للبحث عنهم.
وقال رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية فرانك فيرغسون إنها «عملية مدروسة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني». وأضاف أن المتهمين وُعدا بمكافآت مقابل إرسال معلومات إلى إيران، وأن سبهوند كان مستعداً لتجاوز المراقبة إلى «عنف خطير» ضد المستهدفين. وقال: «لحسن الحظ، أوقِف المتهمون قبل وقوع أي هجوم».
اتهامات لـ«الحرس الثوري»
وقالت المنسقة الوطنية لشرطة مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز إن سبهوند تلقى توجيهات من «الحرس الثوري» أو من «وسطاء» للاستخبارات الإيرانية. وأضافت أن القضية «تسلط الضوء على التهديد المستمر والمتزايد الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة».
وتنفي إيران تورطها في أي نشاط تجسسي في بريطانيا. وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد أبدى «انزعاجه» من اعتقال سبهوند وآخرين في مايو (أيار) 2025. وتحظر طهران عمل «إيران إنترناشونال».
وصدر الحكم بعد أيام من بيان «مجموعة السبع» في باريس، الذي أبدى «بالغ القلق» من تورط إيران في «مخططات وأعمال عنيفة» تستهدف مواطني دولها وأراضيها. وأشار البيان إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في سبتمبر (أيلول).
«الحرس الثوري» يعلن انفجار ناقلتين عملاقتين في «هرمز»
صورة جوية تُظهر سفناً في مضيق هرمز من شبه جزيرة مسندم العُمانية، يونيو الماضي (رويترز)
أعلنت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، الخميس، أن «انفجاراً هائلاً جداً» عطّل ناقلتَي نفط عملاقتين في مضيق هرمز ليل الأربعاء، بعدما تجاهلتا تحذيرات من سلوك «مسار غير مسموح به».
وقالت، في بيان، إن الناقلتين «المخالفتين» كانتا تحملان معاً «أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط»، وإنهما «تحترقان الآن بنار الثقة بالجيش الأميركي». ولم يكشف البيان اسمَي الناقلتين ولا جنسيتيهما ولا مصير طاقميهما.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية لاحقاً بأن الناقلتين «انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية»، وعرضت لقطات قالت إنها للحادثين. ولم يتسنَّ التحقق من الرواية الإيرانية بصورة مستقلة.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن مقذوفاً لم تُحدد طبيعته أصاب، الأربعاء، سفينة تجارية على بعد 14 ميلاً بحرياً شمال غربي رأس الخيمة في الإمارات، وهي في طريقها للخروج من المضيق. وأضافت أن المقذوف أصاب مؤخرة السفينة وأشعل حريقاً في غرفة المحركات، من دون إصابات أو تلوث. ولم تحدد الشركة الجهة المسؤولة، ولم يتضح إن كانت السفينة من بين الناقلتين اللتين تحدث عنهما «الحرس».
من الضربات إلى «الألغام»
وكانت الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» تعلن في الأشهر الأولى من الحرب استهداف الناقلات مباشرة، بحسب «رويترز». لكنها باتت تقول أخيراً إن النيران تشتعل في الناقلات بعد اصطدامها بألغام أثناء سلوكها ما تصفها بأنها «مسارات غير مسموح بها» في الجزء الجنوبي من المضيق. وفي وقائع كثيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الناقلات أصيبت بـ«مقذوفات مجهولة».
وتقول واشنطن إنها أزالت الألغام من المضيق إلى حد كبير. وكان المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي قد نفى ذلك، وقال إنه «لم يُطهَّر أي لغم حربي في مضيق هرمز».
ويأتي الإعلان غداة إعلان «الحرس الثوري» انفجار ناقلتين بألغام، وإعلان بحرية الجيش الإيراني اشتعال ناقلة ثالثة شرق المضيق، بعد يوم من إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.
جزيرة ديدامار
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن إيران هاجمت أنظمة لملاحة السفن في جزيرة ديدامار العُمانية بالمضيق. ويُظهر ذلك قدرة طهران على استهداف بنى تحتية تُستخدم لاستعادة تدفقات النفط الخليجية.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية قد أعلنت، الثلاثاء، أن «الحرس الثوري» دمّر «أنظمة ملاحة معادية» في الجزيرة. ولم تقدم المصادر تقييماً للأضرار، ولم تتمكن «رويترز» من التحقق مما إذا كانت أي أنظمة قد دُمّرت. لكنها تحققت من مقطع يُظهر دخاناً يتصاعد من الجزيرة، وأظهرت صورة من برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي نشاطاً حرارياً في الموقع.
ورأى مصدران في قطاع الشحن ومصدر في الأمن البحري أن تأثير الهجوم على الملاحة سيكون محدوداً، لوجود أنظمة أخرى في مواقع مختلفة.
وتعافت صادرات النفط الخليجية إلى أكثر من 80 في المائة من مستوياتها قبل الحرب في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وساعد على ذلك عبور السفن بمساعدة أميركية، وارتفاع الصادرات السعودية عبر ميناء ينبع، ونقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قرب صحار العُمانية والفجيرة الإماراتية.
وتفرض طهران، منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط)، قيوداً مشددة على الملاحة في المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس النفط العالمي. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، وبمرافقة السفن التجارية خلال العبور.
أين يقف آيزنكوت بين جنرالات السياسة في إسرائيل؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340416-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F
دبابة إسرائيلية تعبر قرب إعلان انتخابي لغادي آيزنكوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان (أ.ب)
من بين 14 رئيساً للوزراء في إسرائيل، تولى 5 جنرالات منصب رئيس الوزراء منذ إقامتها عام 1948، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.
وفي سبيل الإعداد لموقعه الجديد، يقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس بعمق تاريخ الجنرالات السياسيين الإسرائيليين، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يترك بصمات مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995). فهل سيستطيع ذلك حقاً، وهو يعمل في عش دبابير السياسيين... أم أنه سيكون أسيراً للمحاذير التي تقيد بالأغلال وتمنع انتهاز الفرص التاريخية المطروحة بغزارة على جدول الأعمال؟
شهد تاريخ إسرائيل عدداً من القادة الذين استطاعوا شقّ طريقهم في القيادة، عبر مفاهيم وعقائد متناقضة إلى حد الجنون، أرادوا دولة يهودية في الشرق الأوسط، وأقنعوا الغرب بأنها ستكون «واحة ديمقراطية» و«منارة للعلم والتقدم» و«نموذجاً للازدهار الاقتصادي والتفوق التكنولوجي»، أو بالتعبير اليهودي «نوراً للأغيار».
أزمة النموذج الإسرائيلي
لكن النموذج الإسرائيلي الذي حقّق تقدماً كبيراً في مجالات تكنولوجية وصناعية وعلمية، اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في أزمة وحالة حرب دائمة، تنهك قواها وتهدد حياة أبنائها.
ولقد تلذذ قادة إسرائيل أجمعين بالدعم الغربي السخي لهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وانخرطوا في المصالح الغربية بدعوى «القيم الحضارية المشتركة». وأقنعوا أنفسهم وشعبهم بأن هذا هو الحل الوحيد لصمود الدولة «البيت القومي الوحيد لليهود في العالم»، واعتمدوا القوة عنصراً أساسياً لهذا الوجود.
وعندما كان الناس يصطدمون بواقع مغاير، يظهر لهم أن هناك حدوداً للقوة مهما عظمت، كما حصل في حرب 1973، وفي حرب لبنان الأولى 1982، وفي الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987.
وباستثناءات معروفة، أخذ بعض قادة إسرائيل يبحثون عن مسار يمكن وصفه بـ«السلمي»، وسرعان ما تصدى لهم قادة متطرفون يبثون الفزع في صفوفهم، ويتحدثون عن «حرب وجودية» وأن العرب يريدون القضاء على إسرائيل.
وهكذا تم قتل إسحاق رابين (1995) عقاباً له على محاولاته الاتفاق مع ممثلي الشعب الفلسطيني حول تسوية للصراع، وتمت الإطاحة بإيهود أولمرت وقذفه إلى السجن بتهمة الفساد.
حتى عندما طرحت الدول العربية جمعاء «مبادرة سلام» عام 2002، تأخذ بالاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مسالمة بلا جيش، وتضمن لإسرائيل دولة آمنة، بدا أن القادة الإسرائيليين يفزعون منها ويتهربون من مستلزمات التجاوب معها، حتى بعد ربع قرن تقريباً على طرحها، لا تزال إسرائيل ترفض التعاطي معها.
جنرالات السياسة قبل آيزنكوت
في صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، الذي كان قائداً لتنظيم «بلماح» الصهيوني المسلح قبل قيام إسرائيل، والذي حلّه وانخرط معه في الجيش الإسرائيلي لاحقاً وتسرح منه برتبة لواء.
وشغل آلون منصب رئيس حكومة لمدة 19 يوماً فقط، وذلك عندما توفي رئيس الحكومة ليفي آشكول وحلّ محله إلى حين تم انتخاب غولدا مائير، لكن آلون كان شخصية بالغة التأثير في السياسة الإسرائيلية، وهو صاحب «مشروع آلون» لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي كان يسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على القدس وغور الأردن والمنطقة الممتدة من الخليل إلى القدس، وخطة لإقامة دويلة درزية في الجولان السوري.
أما إسحاق رابين، الذي تولى رئاسة الحكومة أول مرة سنة 1974، فيمكن القول إنه تمكن من إعادة إسرائيل إلى رشدها بعد نكستها في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد الكشف أن زوجته لم تصرح لسلطات الضريبة بالمبلغ الحقيقي في حساب الدولار الذي احتفظا به في الولايات المتحدة.
ولقد سجّلت استقالته في التاريخ الإسرائيلي على أنها تصرف نبيل يدل على نظافة اليد والاستقامة، ولقد سعى إلى تعزيز هذه الصفة في الدورة التالية التي قاد إسرائيل فيها (1992 - 1995)، واعترف بها حتى الخصوم. ولم يخش رابين من إجراء تجربة السلام مع الفلسطينيين، بل خاضها بكل قوة، حتى عندما كان بنيامين نتنياهو يقود المعارضة بخطاب عدائي ناري يصل إلى حد الاتهام بالخيانة.
وكان رابين صلباً في المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي بعض المراحل أظهر تراجعاً. ومع ذلك، فإن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امتدحه، وقال إنه «لو لم يقتل، لكنا توصلنا إلى اتفاق سلاح تاريخي معه».
يعدّ إيهود باراك أهم رجل عسكري في إسرائيل، بالنظر إلى عدد الأوسمة العسكرية التي تقلدها، ولقد جلبه رابين إلى السياسة، لكن منسوب الغطرسة لدى باراك كان عالياً جداً، وعرف عنه تسرعه.
وعندما فشلت مفاوضات كامب ديفيد بينه وبين عرفات، أطلق تصريحه الشهير بأن «لا شريك فلسطيني لإسرائيل في عملية السلام»، فتحولت المقولة إلى حجة إسرائيلية يتذرعون بها لإجهاض أي عملية سلام. ومع أنه يحاول في السنوات الأخيرة تصحيح مساره، فإنه بالنسبة للإسرائيليين يعدّ قائداً سيئ الصيت.
أرئيل شارون، الذي يعدّ جنرالاً بلطجياً، قاد عملية حصار على رئيس الحكومة، ليفي أشكول، كي يشنّ الحرب على الدول العربية في 1967. وخرق الأوامر في حرب أكتوبر عندما اخترق قناة السويس. واعتبره رئيس الوزراء، إسحاق شمير، متمرداً خطيراً. ولكنه عندما أصبح رئيساً للوزراء سحب قواته من قطاع غزة وأزال المستوطنات من هناك. وراح في آخر أيامه يتحدث عن حلّ الدولتين.
إلى من ينظر آيزنكوت؟
يضع آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه، لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن الجنرالات. فإذا كانوا في الماضي ينظرون بشيء من القدسية نحوهم، أصبحت لديهم نماذج ذات تجربة سياسية فيضعونها على طاولة التشريح والتقسيم ما بين يمين ويسار، أو «يمين أو فلسطين»، كما يقول الشعار الانتخابي الذي رفعه نتنياهو في آخر أيام معركته الانتخابية، ويقال إنه جلب إليه مئات ألوف المصوتين.
الصفة الأولى التي يريد آيزنكوت تبنيها تأتي من شخصية رابين، وهي الاستقامة الشخصية، وهذه متوفرة لديه، باعتراف خصومه.
أما الصفة الثانية فهي «التمسك بالهدف بصبر وأناة»، وثالثاً يريد الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وهذه صفة لم يحن الوقت لقياسها إلا أن المقربين منه يروجون بأنه يتفوق بها حتى على رابين، وهو يضيف عليها أنه يضع في المقدمة مصلحة الدولة.
ولكن، أمام التحديات القائمة، يجد آيزنكوت نفسه حاملاً مهمة أساسية، هي إعادة إسرائيل إلى رشدها، بعد السياسة الجنونية التي مارسها بنيامين نتنياهو وتهديد المصالح الإسرائيلية فعلاً بشكل خطير. وهنا يدخل نفسه في مواجهة صدامية مع اليمين المتطرف، الذي بات قوة جبارة في إسرائيل.
فهذا اليمين يهيمن بأفكاره على غالبية المجتمع الإسرائيلي، ويسيطر على الشارع بميليشيات مسلحة، غوغائية لا يهمها أن تظهر عنصرية وبلطجية، وتريدها حرباً أبدية. تتوهم أنها قادرة على فرض نفسها كأكبر قوة إقليمية تفرض السلام مقابل القوة، وتعاقب العرب أجمعين على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، فتحتل أراضي، ليس في فلسطين فحسب؛ بل في لبنان وسوريا وغيرهما إن أمكن، ولا تكترث لمكانة إسرائيل في العالم ولا تهمها القيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
ما الفروقات بين آيزنكوت ورؤى اليمين؟
الواقع أن آيزنكوت نفسه ليس بعيداً عن بعض رؤى اليمين. لكنه يصيغها بكلمات أخرى؛ مثل «ضمان التفوق على دول المنطقة»، والإيمان بأن «القوة عنصر أساسي في تحقيق السلام»، وهو أيضاً لا يتنازل عن الحسم الحربي على الجبهات، خصوصاً مع إيران وأذرعها المسلحة.
لكن آيزنكوت أيضاً يريد أن يتم كل شيء بروح الشراكة مع الولايات المتحدة وبروح «الوحدة الوطنية»، ويلتزم بمفاهيم مختلفة عن اليمين المتطرف في العلاقات الإقليمية والدولية، ويسعى إلى إنهاء الحرب باتفاقيات سياسية، خصوصاً مع سوريا ولبنان.
ورغم أنه يقول إن لديه تحفظات على خطة النقاط العشرين، التي طرحها الرئيس ترمب وأصبحت قراراً في مجلس الأمن، يقول إنه سيلتزم بها لأن الحكومة (بقيادة نتنياهو) وافقت عليها، وهو يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
والبصمة التي يريد أن يتركها، هي أنه وضع حداً للتدهور في مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية وأعاد لها الأمل في التقدم والازدهار، وأعاد للجنرالات مجدهم.
ويقول المقربون منه إنه درس بعمق تجارب الجنرالات عموماً في رئاسة الحكومة، وإنه يعرف ما يجدر به التمثل به أو تجنبه... فهل يفلح في شقّ طريق يجعله قائداً تاريخياً جريئاً، أم أنه سيعيد أخطاءهم؟!