«الحرس الثوري» يعلن انفجار ناقلتين عملاقتين في «هرمز»

دبابة إسرائيلية تعبر قرب إعلان انتخابي لغادي آيزنكوت في كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان (أ.ب)

من بين 14 رئيساً للوزراء في إسرائيل، تولى 5 جنرالات منصب رئيس الوزراء منذ إقامتها عام 1948، من بينهم اثنان (إسحاق رابين، وإيهود باراك) كانا قائدين سابقين للجيش، وإذا تمكن غادي آيزنكوت من تشكيل حكومة، فسيصبح ثالث رئيس أركان يقف على رأس مؤسسة الحكم في الدولة العبرية.

وفي سبيل الإعداد لموقعه الجديد، يقول مقربون من آيزنكوت (66 عاماً) إنه درس بعمق تاريخ الجنرالات السياسيين الإسرائيليين، وقرّر أن المثل الأعلى الذي يريد أن يترك بصمات مثله، هو إسحاق رابين (1922 - 1995). فهل سيستطيع ذلك حقاً، وهو يعمل في عش دبابير السياسيين... أم أنه سيكون أسيراً للمحاذير التي تقيد بالأغلال وتمنع انتهاز الفرص التاريخية المطروحة بغزارة على جدول الأعمال؟

شهد تاريخ إسرائيل عدداً من القادة الذين استطاعوا شقّ طريقهم في القيادة، عبر مفاهيم وعقائد متناقضة إلى حد الجنون، أرادوا دولة يهودية في الشرق الأوسط، وأقنعوا الغرب بأنها ستكون «واحة ديمقراطية» و«منارة للعلم والتقدم» و«نموذجاً للازدهار الاقتصادي والتفوق التكنولوجي»، أو بالتعبير اليهودي «نوراً للأغيار».

أزمة النموذج الإسرائيلي

لكن النموذج الإسرائيلي الذي حقّق تقدماً كبيراً في مجالات تكنولوجية وصناعية وعلمية، اختار سياسة أمنية متعصبة ومتغطرسة أبقت إسرائيل في أزمة وحالة حرب دائمة، تنهك قواها وتهدد حياة أبنائها.

ولقد تلذذ قادة إسرائيل أجمعين بالدعم الغربي السخي لهم عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وانخرطوا في المصالح الغربية بدعوى «القيم الحضارية المشتركة». وأقنعوا أنفسهم وشعبهم بأن هذا هو الحل الوحيد لصمود الدولة «البيت القومي الوحيد لليهود في العالم»، واعتمدوا القوة عنصراً أساسياً لهذا الوجود.

وعندما كان الناس يصطدمون بواقع مغاير، يظهر لهم أن هناك حدوداً للقوة مهما عظمت، كما حصل في حرب 1973، وفي حرب لبنان الأولى 1982، وفي الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987.

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

وباستثناءات معروفة، أخذ بعض قادة إسرائيل يبحثون عن مسار يمكن وصفه بـ«السلمي»، وسرعان ما تصدى لهم قادة متطرفون يبثون الفزع في صفوفهم، ويتحدثون عن «حرب وجودية» وأن العرب يريدون القضاء على إسرائيل.

وهكذا تم قتل إسحاق رابين (1995) عقاباً له على محاولاته الاتفاق مع ممثلي الشعب الفلسطيني حول تسوية للصراع، وتمت الإطاحة بإيهود أولمرت وقذفه إلى السجن بتهمة الفساد.

حتى عندما طرحت الدول العربية جمعاء «مبادرة سلام» عام 2002، تأخذ بالاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مسالمة بلا جيش، وتضمن لإسرائيل دولة آمنة، بدا أن القادة الإسرائيليين يفزعون منها ويتهربون من مستلزمات التجاوب معها، حتى بعد ربع قرن تقريباً على طرحها، لا تزال إسرائيل ترفض التعاطي معها.

جنرالات السياسة قبل آيزنكوت

في صدارة قائمة جنرالات السياسة الإسرائيلية، يظهر اسم إيغال آلون، الذي كان قائداً لتنظيم «بلماح» الصهيوني المسلح قبل قيام إسرائيل، والذي حلّه وانخرط معه في الجيش الإسرائيلي لاحقاً وتسرح منه برتبة لواء.

وشغل آلون منصب رئيس حكومة لمدة 19 يوماً فقط، وذلك عندما توفي رئيس الحكومة ليفي آشكول وحلّ محله إلى حين تم انتخاب غولدا مائير، لكن آلون كان شخصية بالغة التأثير في السياسة الإسرائيلية، وهو صاحب «مشروع آلون» لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، الذي كان يسعى إلى فرض السيادة الإسرائيلية على القدس وغور الأردن والمنطقة الممتدة من الخليل إلى القدس، وخطة لإقامة دويلة درزية في الجولان السوري.

أما إسحاق رابين، الذي تولى رئاسة الحكومة أول مرة سنة 1974، فيمكن القول إنه تمكن من إعادة إسرائيل إلى رشدها بعد نكستها في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد الكشف أن زوجته لم تصرح لسلطات الضريبة بالمبلغ الحقيقي في حساب الدولار الذي احتفظا به في الولايات المتحدة.

ولقد سجّلت استقالته في التاريخ الإسرائيلي على أنها تصرف نبيل يدل على نظافة اليد والاستقامة، ولقد سعى إلى تعزيز هذه الصفة في الدورة التالية التي قاد إسرائيل فيها (1992 - 1995)، واعترف بها حتى الخصوم. ولم يخش رابين من إجراء تجربة السلام مع الفلسطينيين، بل خاضها بكل قوة، حتى عندما كان بنيامين نتنياهو يقود المعارضة بخطاب عدائي ناري يصل إلى حد الاتهام بالخيانة.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

وكان رابين صلباً في المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي بعض المراحل أظهر تراجعاً. ومع ذلك، فإن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امتدحه، وقال إنه «لو لم يقتل، لكنا توصلنا إلى اتفاق سلاح تاريخي معه».

يعدّ إيهود باراك أهم رجل عسكري في إسرائيل، بالنظر إلى عدد الأوسمة العسكرية التي تقلدها، ولقد جلبه رابين إلى السياسة، لكن منسوب الغطرسة لدى باراك كان عالياً جداً، وعرف عنه تسرعه.

وعندما فشلت مفاوضات كامب ديفيد بينه وبين عرفات، أطلق تصريحه الشهير بأن «لا شريك فلسطيني لإسرائيل في عملية السلام»، فتحولت المقولة إلى حجة إسرائيلية يتذرعون بها لإجهاض أي عملية سلام. ومع أنه يحاول في السنوات الأخيرة تصحيح مساره، فإنه بالنسبة للإسرائيليين يعدّ قائداً سيئ الصيت.

رجل يضع ملصقاً انتخابياً لإيهود باراك فوق صورة المرشح بنيامين نتنياهو في انتخابات 1999 (غيتي)

أرئيل شارون، الذي يعدّ جنرالاً بلطجياً، قاد عملية حصار على رئيس الحكومة، ليفي أشكول، كي يشنّ الحرب على الدول العربية في 1967. وخرق الأوامر في حرب أكتوبر عندما اخترق قناة السويس. واعتبره رئيس الوزراء، إسحاق شمير، متمرداً خطيراً. ولكنه عندما أصبح رئيساً للوزراء سحب قواته من قطاع غزة وأزال المستوطنات من هناك. وراح في آخر أيامه يتحدث عن حلّ الدولتين.

إلى من ينظر آيزنكوت؟

يضع آيزنكوت النماذج الأربعة أمامه، لأنه يعرف أن الجمهور منقسم على نفسه بشأن الجنرالات. فإذا كانوا في الماضي ينظرون بشيء من القدسية نحوهم، أصبحت لديهم نماذج ذات تجربة سياسية فيضعونها على طاولة التشريح والتقسيم ما بين يمين ويسار، أو «يمين أو فلسطين»، كما يقول الشعار الانتخابي الذي رفعه نتنياهو في آخر أيام معركته الانتخابية، ويقال إنه جلب إليه مئات ألوف المصوتين.

الصفة الأولى التي يريد آيزنكوت تبنيها تأتي من شخصية رابين، وهي الاستقامة الشخصية، وهذه متوفرة لديه، باعتراف خصومه.

أما الصفة الثانية فهي «التمسك بالهدف بصبر وأناة»، وثالثاً يريد الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات، وهذه صفة لم يحن الوقت لقياسها إلا أن المقربين منه يروجون بأنه يتفوق بها حتى على رابين، وهو يضيف عليها أنه يضع في المقدمة مصلحة الدولة.

غادي آيزنكوت خلال اجتماع في الكنيست يوم 10 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

ولكن، أمام التحديات القائمة، يجد آيزنكوت نفسه حاملاً مهمة أساسية، هي إعادة إسرائيل إلى رشدها، بعد السياسة الجنونية التي مارسها بنيامين نتنياهو وتهديد المصالح الإسرائيلية فعلاً بشكل خطير. وهنا يدخل نفسه في مواجهة صدامية مع اليمين المتطرف، الذي بات قوة جبارة في إسرائيل.

فهذا اليمين يهيمن بأفكاره على غالبية المجتمع الإسرائيلي، ويسيطر على الشارع بميليشيات مسلحة، غوغائية لا يهمها أن تظهر عنصرية وبلطجية، وتريدها حرباً أبدية. تتوهم أنها قادرة على فرض نفسها كأكبر قوة إقليمية تفرض السلام مقابل القوة، وتعاقب العرب أجمعين على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023، فتحتل أراضي، ليس في فلسطين فحسب؛ بل في لبنان وسوريا وغيرهما إن أمكن، ولا تكترث لمكانة إسرائيل في العالم ولا تهمها القيم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.

ما الفروقات بين آيزنكوت ورؤى اليمين؟

الواقع أن آيزنكوت نفسه ليس بعيداً عن بعض رؤى اليمين. لكنه يصيغها بكلمات أخرى؛ مثل «ضمان التفوق على دول المنطقة»، والإيمان بأن «القوة عنصر أساسي في تحقيق السلام»، وهو أيضاً لا يتنازل عن الحسم الحربي على الجبهات، خصوصاً مع إيران وأذرعها المسلحة.

لكن آيزنكوت أيضاً يريد أن يتم كل شيء بروح الشراكة مع الولايات المتحدة وبروح «الوحدة الوطنية»، ويلتزم بمفاهيم مختلفة عن اليمين المتطرف في العلاقات الإقليمية والدولية، ويسعى إلى إنهاء الحرب باتفاقيات سياسية، خصوصاً مع سوريا ولبنان.

غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يلوّح بالعلم الإسرائيلي بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية أكتوبر 2026 (د.ب.أ)

ورغم أنه يقول إن لديه تحفظات على خطة النقاط العشرين، التي طرحها الرئيس ترمب وأصبحت قراراً في مجلس الأمن، يقول إنه سيلتزم بها لأن الحكومة (بقيادة نتنياهو) وافقت عليها، وهو يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

والبصمة التي يريد أن يتركها، هي أنه وضع حداً للتدهور في مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية وأعاد لها الأمل في التقدم والازدهار، وأعاد للجنرالات مجدهم.

ويقول المقربون منه إنه درس بعمق تجارب الجنرالات عموماً في رئاسة الحكومة، وإنه يعرف ما يجدر به التمثل به أو تجنبه... فهل يفلح في شقّ طريق يجعله قائداً تاريخياً جريئاً، أم أنه سيعيد أخطاءهم؟!